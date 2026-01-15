2026溫泉飯店OP12推薦！全台各區精選30間人氣溫泉住宿。

2026年全台各區精選30間人氣溫泉飯店住宿推薦！全台天氣轉冷，在秋冬的季節裡泡上熱呼呼的溫泉真的是身心都舒服啊！這裡整理出全台造訪過的溫泉飯店及溫泉會館。不但有宜蘭礁溪，北部的北投、烏來，還有東部、中部和南部的分類。收錄了泡湯池、溫泉飯店、溫泉民宿…等，附上線上即時空房查詢系統，親子度假好好玩樂去吧!
東部溫泉飯店推薦
台灣東部住過的飯店、民宿，這篇收錄了泡湯池、溫泉飯店、溫泉民宿…等，持續收錄中~
川湯春天旗艦館｜宜蘭礁溪溫泉飯店推薦
有十幾種不同湯池的彩虹湯池及spa 水療池、多種不同遊戲的CARS卡茲童樂園~~大人小孩都玩的不想退房，特別是連晚餐早餐都很用心，在飯店就可以品嚐多樣宜蘭特色小吃，非常精采，從一進房就玩到不想出來!! 是宜蘭礁溪非常適合親子同樂的溫泉飯店
- 詳細介紹：川湯春天旗艦館
- 地址：宜蘭縣礁溪鄉中山路二段218號
- 電話：03 988 9666
住宿優惠⇒
搶先買⇒
礁溪寒沐酒店｜宜蘭礁溪溫泉飯店推薦
獨特的酒店及行館二棟不同的建築，一棟是相對較適合親子、家庭或是一般旅客的酒店，另一棟是提供想有高品質度假環境、保有隱私的「行館」提供旅客不同的服務與享受!! 這次我們住的就是寒沐酒店! 酒店的公共設施除了溫泉旅店少不了的SPA、泡湯池，連游泳池也是溫泉哦。加上樂未央的兒童遊戲室，真的讓我們一家大小，住的舒服，玩的開心啊
- 詳細介紹：礁溪寒沐酒店
- 地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路1號
- 電話：03 905 5716
查寒沐酒店房價⇒
MU TABLE餐卷折扣⇒｜
中冠礁溪大飯店｜宜蘭礁溪溫泉飯店推薦
礁溪溫泉推薦入宿宜蘭親子飯店的【中冠礁溪大飯店】，是宜蘭老字號的溫泉飯店，擁有全宜蘭最大的溫泉樂園「星河傳說溫泉SPA水世界」，內含豐富的 SPA 溫泉設施，瘋狂五層樓高溫泉滑水道，在戶外的戲水設施裏傳來陣陣的歡樂聲！還有礁溪湯屋客房泡湯，全家都玩的很開心，順便來礁溪一日遊太好玩了
- 詳細介紹：中冠礁溪大飯店
- 地址：礁溪鄉德陽路6號
- 電話：03 988 2011
中冠溫泉水世界⇒
查房價⇒
村却國際溫泉酒店｜宜蘭羅東溫泉飯店推薦
村却國際溫泉酒店房間都有「碳酸氫鈉泉」與「奈米牛奶浴」雙湯池，一面泡湯一面欣賞美景非常享受。五樓尊爵俱樂部，有泡湯區、健身房、兒童遊戲室~~~不論大小朋友都可以玩的很開心。THE ROOF 190星空酒吧獨攬宜蘭百萬夜景，，獨到的明廚百匯早午餐設計，用餐時間從6:30到14:00。
- 詳細介紹：村却國際溫泉酒店
- 地址：宜蘭縣羅東鎮站前東路 190號 (羅東火車站、轉運站旁)
- 電話：03-905-7988
查村却房價⇒
大眾風呂・懷石料理・酒吧：
瑞穗天合國際觀光酒店｜花蓮溫泉飯店推薦
瑞穗天合國際觀光酒店的「親子溫馨家庭房」與「親子庭園家庭房」，真的太好玩了。房間裏有旋轉溜滑梯，超級好玩。除此之外，這裏的設計走的是高規格的路線，整體質感非常棒。室內還有一些玩具可以玩。而且冰箱裏的飲料、零食全可以開心拿取~~小孩玩的開心，大人也可以輕鬆泡湯，大人小孩都玩的很愉快。根本是孩子的開心的快樂天堂，保證住過難忘!!
- 詳細介紹：瑞穗天合國際觀光酒店
- 地址：花蓮縣瑞穗鄉溫泉路二段368號
- 電話：038-876000
查優惠房價⇒
知本金聯世紀酒店｜台東溫泉飯店推薦
知本金聯世紀酒店小朋友玩的非常開心!!在知本溫泉這一帶可說是獨樹一格哦~除此之外，酒店寬敞挑高的大廳、高雅的公共空間，讓人一進去就有放鬆的感覺，非常舒服，加上頂樓的裸湯，可以俯看台東純淨的天空，大口呼吸純淨自然的新鮮空氣，將心中的煩悶一吐而空，這裏真是渡假的好地點啊
- 詳細介紹：台東知本金聯世紀酒店
- 地址：台東縣卑南鄉龍泉路30號
- 電話：08-9515688
北部溫泉飯店推薦
台灣北部住過的飯店、民宿，這篇收錄了泡湯池、溫泉飯店、溫泉民宿…等，持續收錄中~
陽明山天籟渡假酒店｜台北溫泉飯店推薦
擁有2000坪的溫泉樂園，溜滑梯游泳池、溫泉SPA、露天風呂，13種不同類型泉池，戶外泳池又有山景可以欣賞。重點是多元化的設施，不但有小孩最愛的溜滑梯游泳池、溫泉SPA，連房間都好有特色，這真是消費者的一大福音阿，以後不僅是冬天泡湯，一年四季都適合來玩!!! 一起來看它嶄新的變化吧!!
- 詳細介紹：陽明山天籟渡假酒店
- 地址：新北市金山區重和里名流路1-7號
- 電話：(02)2408-0000
查房價⇒
天籟渡假酒店露天風呂＋SPA 水世界 ：｜Trip｜
陽明山一日遊北投溫泉.花鐘.竹子湖⇒
陽明山國家公園+擎天崗+地熱谷一日遊⇒ ｜trip
北投亞太飯店｜台北溫泉飯店推薦
北投亞太飯店寬敞的大廳給人放鬆的感覺，日式簡約典雅的房間還有獨立湯屋的設計，一面享受白磺溫泉的滋潤一面欣賞大自然的山景，加上樂活天地中的游泳池、AR/VR 樂園、大眾風呂、溫水泳池、池畔LOUNGE…讓人玩到不想回家呢!! 而且這裏的環境就如同路名一樣幽靜又高雅!! 真的讓我們很驚喜呢!! 加上這裏被森林環抱，來這裏大口深呼吸，真的身心舒暢啊!! 當然囉，現在飯店有一泊二食的優惠活動，非常超值!
- 詳細介紹：北投亞太飯店
- 地址：台北市北投區幽雅路31號
- 電話：02-2898-3088
查房價⇒
大眾風呂.和室湯屋泡湯體驗⇒
北投老爺飯店｜台北溫泉飯店推薦
位於台北北投捷運站出口附近，交通相當便利，同時也是全台首家健康療癒系飯店!! 北投地區擁有獨特的人文、自然風情。特別是獨有的溫泉文化更是全台聞名，隔天可以安排北投一日遊。入住這裏可以好好感受一下這裏的溫泉風情，同時要上陽明山或是轉往關渡、淡水、八里都非常的近。出門旅遊逛累了，回酒店可以舒服的泡個湯，體會北投白磺溫泉的療癒之力
- 詳細介紹：北投老爺酒店
- 地址：台北市北投區中和街2號
- 電話：(02)2896-9777
查房價⇒
北投老爺酒店湯屋優惠⇒ ｜Trip｜
北投老爺酒店PURE法式餐廳餐券⇒ ｜Trip｜
北投大地酒店｜台北溫泉飯店推薦
位於北投的大地酒店是精緻的溫泉酒店，光陰藏書閣無疑是飯店最大的亮點!挑高約有四樓高的光陰藏書閣，白天光線從天窗宣洩而下，入夜後，點亮了華麗的水晶吊燈，又別有一番風情，這裡還有獨立湯屋、芳療SPA、大眾露天風呂和20M露天游泳池。來到這裏自己也覺得變得有氣質起來
- 詳細介紹：大地酒店
- 地址： 台北市北投區奇岩路1號
- 電話：02 5551 8888
南方莊園渡假飯店｜桃園溫泉飯店推薦
桃園親子飯店-南方莊園渡假飯店總有用不玩的妙點子! 上百坪dino兒童超跑親子館、溫泉SPA水療中心，還有一整片的藍天綠地。隔天一早還有【HotelsCombined全台十大夢幻早餐】的豐盛早餐，吃飽了充滿活力又可以展開新的一天，真的是大朋友小朋友渡假悠閒的好地方！
- 南方莊園渡假飯店 資訊：
- 地址：桃園市中壢區樹籽路8號
- 電話：(03) 420－2122
- 圖文介紹
中部溫泉飯店推薦
台灣中部住過的飯店、民宿，這篇收錄了泡湯池、溫泉飯店、溫泉民宿…等，持續收錄中~
日光溫泉會館｜台中溫泉飯店推薦
台中日光溫泉會館位於有中部陽明山之稱的「大坑」，這裏本來就是台中人踏青郊遊的首選，而且這裏離台中市的車程約20、30分鐘的車程，離塵不離城。有男女裸湯、SPA大眾泡湯池，陽光花園咖啡館夜晚變星空夜吧，還有兒童遊樂設施豐富，花見西餐廳自助BUFFET超美味，近新社大坑，台灣中部旅遊渡假好選擇!!
- 台中日光溫泉會館
- 地址：台中市北屯區東山路二段光西巷78號
- 電話：04-2239-9000
- 日光溫泉度假酒店優惠票券｜
- 圖文介紹
清境儷景豪斯登堡｜南投溫泉飯店推薦
清境儷景豪斯登堡位於清境海拔兩千公尺銅紅色的落羽松林幽靜殿堂間，四季景色萬變，猶如一秒到歐洲城堡，好美啊！！這裡有羅馬大浴場、露天三溫暖，大空間和無敵美景的享受，一泊一食～避暑又有溫泉泡湯的雙重享受！！
- 清境儷景豪斯登堡
- 地址：南投縣仁愛鄉大同村仁和路207號
- 電話：049-2803106
- 圖文介紹
- 線上空房查詢 | 隱藏版優惠房價
南部溫泉飯店推薦
台灣南部住過的飯店、民宿，這篇收錄了泡湯池、溫泉飯店、溫泉民宿…等，持續收錄中~
清泉日式溫泉館｜屏東溫泉飯店推薦
來屏東旅行，不能錯過擁有百年歷史的名泉懷舊溫泉館～四重溪清泉日式溫泉館，這家是以當年日本皇族親王蜜月親臨泡湯而聞名的，也是四重溪溫泉區碳酸氫鈉泉溫泉源頭，這家店就位於大馬路上，地點位置很好，非常推薦喔！
- 四重溪清泉日式溫泉館
- 地址：屏東縣車城鄉文化路5號
- 電話：08-882 4120
- 圖文介紹
茴香戀戀溫泉會館｜屏東溫泉飯店推薦
位於台灣的四大溫泉之稱的四重溪溫泉，茴香戀戀溫泉會館，有著南洋風情渡假飯店，有愛情海水療SPA、半露天景觀裸湯、個人湯屋，猶如度假的天堂啊！像現在全台都籠罩在寒流的冷風之中，只有南台灣的屏東依然是氣候宜人，所以冬日來四重溪泡湯也別有一番滋味哦！
- 茴香戀戀溫泉會館
- 地址：屏東縣牡丹鄉大梅路1之16號 (四重溪)
- 電話：08- 882 4900
- 圖文介紹
