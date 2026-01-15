> 旅遊 > 2026溫泉飯店OP12推薦！全台各區精選30間人氣溫泉住宿。

2026溫泉飯店OP12推薦！全台各區精選30間人氣溫泉住宿。

2026-01-15 11:25文字：紫色微笑 
紫色微笑

紫色微笑

2026年全台各區精選30間人氣溫泉飯店住宿推薦！全台天氣轉冷，在秋冬的季節裡泡上熱呼呼的溫泉真的是身心都舒服啊！這裡整理出全台造訪過的溫泉飯店溫泉會館。不但有宜蘭礁溪，北部的北投、烏來，還有東部、中部和南部的分類。收錄了泡湯池溫泉飯店溫泉民宿…等，附上線上即時空房查詢系統，親子度假好好玩樂去吧!

📍宜蘭星級推薦⇒宜蘭30間精選飯店

各縣市住宿推薦

東部溫泉飯店推薦

台灣東部住過的飯店、民宿，這篇收錄了泡湯池溫泉飯店溫泉民宿…等，持續收錄中~

川湯春天旗艦館｜宜蘭礁溪溫泉飯店推薦

有十幾種不同湯池的彩虹湯池及spa 水療池、多種不同遊戲的CARS卡茲童樂園~~大人小孩都玩的不想退房，特別是連晚餐早餐都很用心，在飯店就可以品嚐多樣宜蘭特色小吃，非常精采，從一進房就玩到不想出來!! 是宜蘭礁溪非常適合親子同樂的溫泉飯店

住宿優惠⇒

搶先買⇒ 

礁溪寒沐酒店｜宜蘭礁溪溫泉飯店推薦

獨特的酒店及行館二棟不同的建築，一棟是相對較適合親子、家庭或是一般旅客的酒店，另一棟是提供想有高品質度假環境、保有隱私的「行館」提供旅客不同的服務與享受!! 這次我們住的就是寒沐酒店! 酒店的公共設施除了溫泉旅店少不了的SPA、泡湯池，連游泳池也是溫泉哦。加上樂未央的兒童遊戲室，真的讓我們一家大小，住的舒服，玩的開心啊

  • 詳細介紹：礁溪寒沐酒店
  • 地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路1號
  • 電話：03 905 5716

查寒沐酒店房價⇒

MU TABLE餐卷折扣⇒

中冠礁溪大飯店｜宜蘭礁溪溫泉飯店推薦

礁溪溫泉推薦入宿宜蘭親子飯店中冠礁溪大飯店，是宜蘭老字號的溫泉飯店，擁有全宜蘭最大的溫泉樂園「星河傳說溫泉SPA水世界」，內含豐富的 SPA 溫泉設施，瘋狂五層樓高溫泉滑水道，在戶外的戲水設施裏傳來陣陣的歡樂聲！還有礁溪湯屋客房泡湯，全家都玩的很開心，順便來礁溪一日遊太好玩了

中冠溫泉水世界⇒ 

查房價⇒

村却國際溫泉酒店｜宜蘭羅東溫泉飯店推薦

村却國際溫泉酒店房間都有「碳酸氫鈉泉」「奈米牛奶浴」雙湯池，一面泡湯一面欣賞美景非常享受。五樓尊爵俱樂部，有泡湯區、健身房、兒童遊戲室~~~不論大小朋友都可以玩的很開心。THE ROOF 190星空酒吧獨攬宜蘭百萬夜景，獨到的明廚百匯早午餐設計，用餐時間從6:30到14:00

  • 詳細介紹：村却國際溫泉酒店
  • 地址：宜蘭縣羅東鎮站前東路 190號 (羅東火車站、轉運站旁)
  • 電話：03-905-7988

查村却房價⇒

大眾風呂・懷石料理・酒吧：

瑞穗天合國際觀光酒店｜花蓮溫泉飯店推薦

瑞穗天合國際觀光酒店的「親子溫馨家庭房」與「親子庭園家庭房」，真的太好玩了。房間裏有旋轉溜滑梯，超級好玩。除此之外，這裏的設計走的是高規格的路線，整體質感非常棒。室內還有一些玩具可以玩。而且冰箱裏的飲料、零食全可以開心拿取~~小孩玩的開心，大人也可以輕鬆泡湯，大人小孩都玩的很愉快。根本是孩子的開心的快樂天堂，保證住過難忘!!

查優惠房價⇒

⇒ 瑞穗天合酒店 金色水樂園

知本金聯世紀酒店｜台東溫泉飯店推薦

本金聯世紀酒店小朋友玩的非常開心!!在知本溫泉這一帶可說是獨樹一格哦~除此之外，酒店寬敞挑高的大廳、高雅的公共空間，讓人一進去就有放鬆的感覺，非常舒服，加上頂樓的裸湯，可以俯看台東純淨的天空，大口呼吸純淨自然的新鮮空氣，將心中的煩悶一吐而空，這裏真是渡假的好地點啊

東部溫泉住宿 湯屋 優惠票券

▼更多 台灣東部溫泉住宿 推薦▼

★全文分享★  【蘭城晶英酒店攻略】2026親子飯店ㄧ泊二食房型價格！芬朵奇堡電動車、影城無限看
位於宜蘭市的「蘭城晶英酒店」，是全台最受歡迎的親子飯店之一！館內擁有芬朵奇堡、窩
★全文分享★  【2026礁溪寒沐酒店】房內溫泉池＋Switch／戶外SPA池、兒童電動車、PS4競速、MU TABLE自助餐廳推薦
「礁溪寒沐酒店」是宜蘭熱門的親子與4星級溫泉飯店，入住迎曦閣15坪客房即可享受房內大
★全文分享★  【川湯春天溫泉酒店旗艦館】2026礁溪親子飯店一泊二食百坪溫泉SPA樂園＋卡茲童樂園＋享享百匯晚餐
礁溪泡湯&親子飯店推薦必住「川湯春天溫泉酒店旗艦館」！不只擁有多達十幾種的彩虹
★全文分享★  【中冠礁溪大飯店】星河傳說溫泉水樂園＋客房湯屋泡湯，超人氣礁溪親子飯店推薦！
想找宜蘭礁溪好玩又好住的溫泉飯店？【中冠礁溪大飯店】是在地老字號的礁溪4星級溫泉
★全文分享★  【綠舞國際觀光飯店】2026宜蘭親子住宿一泊二食萬坪日式庭園、遊湖划船一次玩透
宜蘭親子飯店推薦「綠舞國際觀光飯店」是宜蘭飯店業的一大亮點，這裏有景觀套房和VILLA
★全文分享★  【村却國際溫泉酒店】宜蘭羅東親子一泊二食住宿優惠｜房內雙湯池奈米牛奶浴、兒童遊戲室、戶外泳池、明廚百匯早餐＆ THE ROOF 190 星空酒吧
羅東親子飯店推薦必住【村却國際溫泉酒店】！這間宜蘭超人氣飯店的特色就是全館客房皆
★全文分享★  【礁溪長榮鳳凰酒店】五星級溫泉飯店推薦！高級湯屋＋溫水泳池、多種溫泉SPA池＋自助餐吃到飽
來礁溪想找泡湯好選擇嗎？五星級的【礁溪長榮鳳凰酒店】是交通部觀光局認證的星級旅店
★全文分享★  【花蓮親子飯店推薦】太魯閣晶英酒店｜峽谷泳池＋水上電影院＋兒童遊戲室，還有原住民表演＆特色美食！
想找一間親子入住能好好放鬆、景色又美到不行的花蓮飯店嗎？這次我們入住超人氣的【太
★全文分享★  宜蘭礁溪泡湯【阿先湯泉養生會館】戶外溫泉SPA、25公尺溫泉泳池，日式男女大眾SPA裸湯
礁溪溫泉、礁溪平價湯屋【阿先湯泉養生會館】是交通部觀光局認證的星級旅店，阿先湯泉
★全文分享★  礁溪山泉大飯店~日式裸湯、溫泉魚、露天SPA、下午茶 礁溪轉運站旁
難得的假期到礁溪溫泉飯店玩，選擇到【山泉大飯店】渡假，位於礁溪轉運站旁飯店有停車
★全文分享★  台東住宿》知本金聯世紀酒店 全新夢幻HELLO KITTY房型 獨享HELLO KITTY紀念品 花苑中餐廳一泊二食 入住加贈精緻晚餐及接駁 可刷國旅卡
知本金聯世紀酒店全新裝修了HELLO KITTY 的房間，住後還可以把HELLO KITTY 帶回家，超級可愛的
★全文分享★  宜蘭礁溪住宿》礁溪寒沐酒店 迎曦閣15坪房型泡湯 樂未央親子空間 MU TABLE自助餐廳 溫泉SPA游泳池 淡然寧靜的旅遊體驗
礁溪的溫泉酒店真的進入戰國時代了，一家比一家更棒，這次入住的礁溪寒沐可說是後發先
★全文分享★  台東親子住宿》娜路彎大酒店 全國唯一烏龍院主題房好有趣，中巴半天旅遊、原住民風味餐、游泳池美人湯，全包式渡假如此悠閒
連假逃離不斷下雨的宜蘭，帶著老媽和四個小孩獨自搭火車尋找陽光轉換好心情。為了方便
★全文分享★  理歐海洋溫泉酒店(東森海洋溫泉酒店) 北關風景區 河東堂獅子堂 戶外泳池｜宜蘭頭城住宿推薦
頭城鎮北關風景區裏的東森海洋溫泉酒店(理歐海洋溫泉酒店)，從它的前身河東堂獅子堂，

北部溫泉飯店推薦

台灣北部住過的飯店、民宿，這篇收錄了泡湯池溫泉飯店溫泉民宿…等，持續收錄中~

陽明山天籟渡假酒店｜台北溫泉飯店推薦

擁有2000坪的溫泉樂園，溜滑梯游泳池、溫泉SPA、露天風呂，13種不同類型泉池，戶外泳池又有山景可以欣賞。重點是多元化的設施，不但有小孩最愛的溜滑梯游泳池溫泉SPA連房間都好有特色，這真是消費者的一大福音阿，以後不僅是冬天泡湯，一年四季都適合來玩!!! 一起來看它嶄新的變化吧!!

查房價⇒

天籟渡假酒店露天風呂＋SPA 水世界 ：

陽明山一日遊北投溫泉.花鐘.竹子湖⇒ 

陽明山國家公園+擎天崗+地熱谷一日遊⇒

北投亞太飯店｜台北溫泉飯店推薦

北投亞太飯店寬敞的大廳給人放鬆的感覺，日式簡約典雅的房間還有獨立湯屋的設計，一面享受白磺溫泉的滋潤一面欣賞大自然的山景，加上樂活天地中的游泳池、AR/VR 樂園、大眾風呂、溫水泳池、池畔LOUNGE…讓人玩到不想回家呢!! 而且這裏的環境就如同路名一樣幽靜又高雅!! 真的讓我們很驚喜呢!! 加上這裏被森林環抱，來這裏大口深呼吸，真的身心舒暢啊!! 當然囉，現在飯店有一泊二食的優惠活動，非常超值!

  • 詳細介紹：北投亞太飯店
  • 地址：台北市北投區幽雅路31號
  • 電話：02-2898-3088

查房價⇒

大眾風呂.和室湯屋泡湯體驗⇒

北投老爺飯店｜台北溫泉飯店推薦

位於台北北投捷運站出口附近，交通相當便利，同時也是全台首家健康療癒系飯店!! 北投地區擁有獨特的人文、自然風情。特別是獨有的溫泉文化更是全台聞名，隔天可以安排北投一日遊。入住這裏可以好好感受一下這裏的溫泉風情，同時要上陽明山或是轉往關渡淡水八里都非常的近。出門旅遊逛累了，回酒店可以舒服的泡個湯，體會北投白磺溫泉的療癒之力

  • 詳細介紹：北投老爺酒店
  • 地址：台北市北投區中和街2號
  • 電話：(02)2896-9777

查房價⇒

北投老爺酒店湯屋優惠⇒

北投老爺酒店PURE法式餐廳餐券⇒

北投大地酒店｜台北溫泉飯店推薦

位於北投的大地酒店是精緻的溫泉酒店，光陰藏書閣無疑是飯店最大的亮點!挑高約有四樓高的光陰藏書閣，白天光線從天窗宣洩而下，入夜後，點亮了華麗的水晶吊燈，又別有一番風情，這裡還有獨立湯屋、芳療SPA、大眾露天風呂和20M露天游泳池來到這裏自己也覺得變得有氣質起來

  • 詳細介紹：大地酒店
  • 地址： 台北市北投區奇岩路1號
  • 電話：02 5551 8888

南方莊園渡假飯店｜桃園溫泉飯店推薦

桃園親子飯店-南方莊園渡假飯店總有用不玩的妙點子! 上百坪dino兒童超跑親子館溫泉SPA水療中心，還有一整片的藍天綠地。隔天一早還有【HotelsCombined全台十大夢幻早餐】的豐盛早餐，吃飽了充滿活力又可以展開新的一天，真的是大朋友小朋友渡假悠閒的好地方！

  • 南方莊園渡假飯店 資訊：
  • 地址：桃園市中壢區樹籽路8號
  • 電話：(03) 420－2122
  • 圖文介紹

北部溫泉住宿 湯屋優惠票券

  • 烏來溫泉｜山之川溫泉會館｜
  • 台北北投溫泉｜
  • 金山溫泉｜
  • 北投享溫泉｜
  • 北投 鳳凰閣溫泉會館｜
  • 北投
  • 北投 水都溫泉會館｜
  • 新北金山 |
  • 新北｜
  • 新店烏來｜
  • 新北
  • 新竹尖石溫泉｜石上湯屋 |

▼更多 台灣北部溫泉住宿 推薦▼

★全文分享★  【北投亞太飯店】一泊二食房裡憩茶區+獨立湯屋，溫水泳池、眾風呂、池畔LOUNGE AR/VR 樂園
北投是台北近郊著名的泡湯地點，而「北投亞太飯店」是北投飯店中的亮點哦!!日式簡約典
★全文分享★  【春風日式泡湯】2026礁溪平價溫泉，雙人湯屋250元 大眾池裸湯100元，在地人最愛
礁溪平價溫泉【春風日式泡湯】雙人湯屋只要250元，附免費停車場，位置寬敞可容納50輛汽
★全文分享★  【2026北投老爺酒店湯屋】乳白色白磺泉和風湯屋，有洋式客廳化妝台獨立衛浴，茶點礦泉水都有，泡完身心靈都舒適
身處忙碌的都會叢林，偶而也要讓自己放鬆一下。「北投老爺酒店湯屋」泡湯是個不錯的好
★全文分享★  【2026北投老爺酒店】一泊二食超值！房內白磺溫泉＋裸湯水療池全免費
情人節來住「北投老爺酒店」!就位於台北北投捷運站出口附近，交通相當便利，同時也是
★全文分享★  【陽明山天籟渡假酒店】2000坪溫泉水樂園！無邊際泉池＋旋轉滑水道＋SPA露天風呂一日遊
「陽明山天籟渡假酒店」真的超棒！館內有近 2000 坪的超大溫泉水樂園，包含無邊際泉池、
★全文分享★  陽明山家新溫泉會館》日式禪風和服體驗、泡湯盡賞山海美景
泡湯的季節又開始了，陽明山溫泉一向是大台北地區泡湯客的最愛，上回到了「陽明山家新
★全文分享★  南方莊園渡假飯店》房內景觀溫泉泡湯池，百坪兒童超跑親子館、溫水SPA水療中心游泳池、戶外湯池區
桃園溫泉飯店》【南方莊園渡假飯店】房裡有景觀溫泉泡湯池，上百坪dino兒童超跑親子館
★全文分享★  大地酒店》北投溫泉飯店光陰部落藏書閣，獨立湯屋.大眾湯.水療SPA露天溫水游泳池
位於北投的大地酒店是精緻的溫泉酒店，光陰藏書閣無疑是飯店最大的亮點!挑高約有四樓
★全文分享★  新竹親子住宿》煙波大飯店~卡樂次元星球樂園，廣達2300坪的室內親子大空間，一泊二食親子旅行，讓大人小孩都可以玩的開心
大家都知道，雖然台灣少子化的情況很嚴重，但親子市場卻是異軍突起，尤其是飯店業也紛
★全文分享★  新北市親子飯店》野柳泊逸渡假酒店~海景優、美食佳、大人小人共玩的親子樂園酒店
這家位於野柳的泊逸渡假酒店可真是家有趣的酒店!!!它的地理位置很特別，就位於野柳海洋

中部溫泉飯店推薦

台灣中部住過的飯店、民宿，這篇收錄了泡湯池溫泉飯店溫泉民宿…等，持續收錄中~

日光溫泉會館｜台中溫泉飯店推薦

台中日光溫泉會館位於有中部陽明山之稱的「大坑」，這裏本來就是台中人踏青郊遊的首選，而且這裏離台中市的車程約20、30分鐘的車程，離塵不離城。有男女裸湯、SPA大眾泡湯池，陽光花園咖啡館夜晚變星空夜吧，還有兒童遊樂設施豐富，花見西餐廳自助BUFFET超美味，近新社大坑，台灣中部旅遊渡假好選擇!! 

  • 台中日光溫泉會館
  • 地址：台中市北屯區東山路二段光西巷78號
  • 電話：04-2239-9000
  日光溫泉度假酒店優惠票券｜
  • 圖文介紹

清境儷景豪​斯登堡｜南投溫泉飯店推薦

清境儷景豪​斯登堡位於清境海拔兩千公尺銅紅色的落羽松林幽靜殿堂間，四季景色萬變，猶如一秒到歐洲城堡，好美啊！！這裡有羅馬大浴場、露天三溫暖，大空間和無敵美景的享受，一泊一食～避暑又有溫泉泡湯的雙重享受！！

中部溫泉住宿 湯屋優惠票券

  • 台中 清新溫泉飯店｜
  台中 日光溫泉度假酒店優惠票券｜
  • 南投 日月潭
  • 日月潭 馥麗溫泉大飯店｜

▼更多 台灣中部溫泉住宿 推薦▼

★全文分享★  【 台中日光溫泉會館】房內美人湯池，湯湯屋大眾泡湯池、兒童遊戲室、陽光花園夜晚變星空夜吧
【台中日光溫泉會館】分成「會館」與「SPA生活館」兩棟，重點是這裏有美人湯泉!SPA生活
★全文分享★  南投清境》清境儷景豪​斯登堡 一秒到歐洲城堡、羅馬大浴場、露天三溫暖，大空間和無敵美景的享受
清境儷景豪​斯登堡位於清境海拔兩千公尺銅紅色的落羽松林幽靜殿堂間，四季景色萬變，

南部溫泉飯店推薦

台灣南部住過的飯店、民宿，這篇收錄了泡湯池溫泉飯店溫泉民宿…等，持續收錄中~

清泉日式溫泉館｜屏東溫泉飯店推薦

來屏東旅行，不能錯過擁有百年歷史的名泉懷舊溫泉館～四重溪清泉日式溫泉館，這家是以當年日本皇族親王蜜月親臨泡湯而聞名的，也是四重溪溫泉區碳酸氫鈉泉溫泉源頭，這家店就位於大馬路上，地點位置很好，非常推薦喔！

  • 四重溪清泉日式溫泉館
  • 地址：屏東縣車城鄉文化路5
  • 電話：08-882 4120
  • 圖文介紹

茴香戀戀溫泉會館｜屏東溫泉飯店推薦

位於台灣的四大溫泉之稱的四重溪溫泉，茴香戀戀溫泉會館，有著南洋風情渡假飯店，有愛情海水療SPA、半露天景觀裸湯、個人湯屋，猶如度假的天堂啊！像現在全台都籠罩在寒流的冷風之中，只有南台灣的屏東依然是氣候宜人，所以冬日來四重溪泡湯也別有一番滋味哦！

  • 茴香戀戀溫泉會館
  • 地址：屏東縣牡丹鄉大梅路1之16號 (四重溪)
  • 電話：08- 882 4900
  • 圖文介紹

南部溫泉住宿 湯屋優惠票券

  • 台南溫泉一日遊｜
  • 台南
  • 台南天喜悅溫泉會館｜
  • 台南｜關子嶺泡湯｜
  • 台南｜
  • 墾丁 |

▼更多 台灣南部溫泉住宿 推薦▼

★全文分享★  茴香戀戀溫泉會館》愛情海水療溫泉SPA.半露天景觀裸湯.個人湯屋.獨棟家庭式木屋，南洋風情渡假飯店
位於四重溪溫泉的【茴香戀戀溫泉會館】南洋風情渡假飯店，有愛情海水療SPA、半露天景觀
★全文分享★  四重溪清泉日式溫泉館》百年溫泉老店有日式湯屋、露天風呂，日本親王來台渡蜜月的泡湯處
來屏東旅行不能錯過擁有百年歷史的名泉懷舊溫泉館【四重溪清泉日式溫泉館】，這家是以
★全文分享★  墾丁住宿》統一渡假村墾丁海洋體驗樂園~游泳池、兒童戲水池、戶外玩沙池、兒童俱樂部，兒童超跑、高爾夫球練習場，吸收陽光充滿正能量一年四季都好玩
來墾丁就是要玩水啊，不然來幹嗎!!?? 統一渡假村墾丁海洋體驗樂園除了墾丁自然優美的海

