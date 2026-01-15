2026溫泉飯店OP12推薦！全台各區精選30間人氣溫泉住宿。

2026年全台各區精選30間人氣溫泉飯店住宿推薦！全台天氣轉冷，在秋冬的季節裡泡上熱呼呼的溫泉真的是身心都舒服啊！這裡整理出全台造訪過的溫泉飯店及溫泉會館。不但有宜蘭礁溪，北部的北投、烏來，還有東部、中部和南部的分類。收錄了泡湯池、溫泉飯店、溫泉民宿…等，附上線上即時空房查詢系統，親子度假好好玩樂去吧!

📍宜蘭星級推薦⇒宜蘭30間精選飯店

全台溫泉飯店Top12推薦 1.陽明山天籟渡假酒店

2.礁溪寒沐酒店

3.南方莊園渡假飯店

4.礁溪長榮鳳凰酒店

5.北投亞太飯店

6. 大地酒店

7.台中日光溫泉會館

8. 北投老爺酒店

9.川湯春天旗艦館

10. 陽明山家新溫泉和昇會館

11.中冠礁溪大飯店

12.茴香戀戀溫泉會館

各縣市住宿推薦

東部溫泉飯店 推薦

台灣東部住過的飯店、民宿，這篇收錄了泡湯池、溫泉飯店、溫泉民宿…等，持續收錄中~

川湯春天旗艦館｜宜蘭礁溪溫泉飯店推薦

有十幾種不同湯池的彩虹湯池及spa 水療池、多種不同遊戲的CARS卡茲童樂園~~大人小孩都玩的不想退房，特別是連晚餐早餐都很用心，在飯店就可以品嚐多樣宜蘭特色小吃，非常精采，從一進房就玩到不想出來!! 是宜蘭礁溪非常適合親子同樂的溫泉飯店

詳細介紹：川湯春天旗艦館

地址：宜蘭縣礁溪鄉中山路二段218號

電話：03 988 9666

住宿優惠⇒ ｜Trip｜

搶先買⇒

礁溪寒沐酒店｜宜蘭礁溪溫泉飯店推薦

獨特的酒店及行館二棟不同的建築，一棟是相對較適合親子、家庭或是一般旅客的酒店，另一棟是提供想有高品質度假環境、保有隱私的「行館」提供旅客不同的服務與享受!! 這次我們住的就是寒沐酒店! 酒店的公共設施除了溫泉旅店少不了的SPA、泡湯池，連游泳池也是溫泉哦。加上樂未央的兒童遊戲室，真的讓我們一家大小，住的舒服，玩的開心啊

詳細介紹：礁溪寒沐酒店

地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路1號

電話：03 905 5716

查寒沐酒店房價⇒ ｜｜Trip

MU TABLE餐卷折扣⇒｜

中冠礁溪大飯店｜宜蘭礁溪溫泉飯店推薦

礁溪溫泉推薦入宿宜蘭親子飯店的【中冠礁溪大飯店】，是宜蘭老字號的溫泉飯店，擁有全宜蘭最大的溫泉樂園「星河傳說溫泉SPA水世界」，內含豐富的 SPA 溫泉設施，瘋狂五層樓高溫泉滑水道，在戶外的戲水設施裏傳來陣陣的歡樂聲！還有礁溪湯屋客房泡湯，全家都玩的很開心，順便來礁溪一日遊太好玩了

詳細介紹：中冠礁溪大飯店

地址：礁溪鄉德陽路6號

電話：03 988 2011

中冠溫泉水世界⇒

查房價⇒ ｜｜Trip

村却國際溫泉酒店｜宜蘭羅東溫泉飯店推薦

村却國際溫泉酒店房間都有「碳酸氫鈉泉」與「奈米牛奶浴」雙湯池，一面泡湯一面欣賞美景非常享受。五樓尊爵俱樂部，有泡湯區、健身房、兒童遊戲室~~~不論大小朋友都可以玩的很開心。THE ROOF 190星空酒吧獨攬宜蘭百萬夜景，，獨到的明廚百匯早午餐設計，用餐時間從6:30到14:00。

詳細介紹：村却國際溫泉酒店

地址：宜蘭縣羅東鎮站前東路 190號 (羅東火車站、轉運站旁)

電話：03-905-7988

查村却房價⇒ ｜Trip｜

瑞穗天合國際觀光酒店｜花蓮溫泉飯店推薦

大眾風呂・懷石料理・酒吧：

瑞穗天合國際觀光酒店的「親子溫馨家庭房」與「親子庭園家庭房」，真的太好玩了。房間裏有旋轉溜滑梯，超級好玩。除此之外，這裏的設計走的是高規格的路線，整體質感非常棒。室內還有一些玩具可以玩。而且冰箱裏的飲料、零食全可以開心拿取~~小孩玩的開心，大人也可以輕鬆泡湯，大人小孩都玩的很愉快。根本是孩子的開心的快樂天堂，保證住過難忘!!

⇒ 瑞穗天合酒店 金色水樂園

知本金聯世紀酒店｜台東溫泉飯店推薦

知本金聯世紀酒店小朋友玩的非常開心!!在知本溫泉這一帶可說是獨樹一格哦~除此之外，酒店寬敞挑高的大廳、高雅的公共空間，讓人一進去就有放鬆的感覺，非常舒服，加上頂樓的裸湯，可以俯看台東純淨的天空，大口呼吸純淨自然的新鮮空氣，將心中的煩悶一吐而空，這裏真是渡假的好地點啊

東部溫泉住宿 湯屋 優惠票券

礁溪

礁溪｜

礁溪

礁溪｜

礁溪｜

宜蘭 |

宜蘭｜

宜蘭 清水地熱公園｜溫泉煮食．溫泉魚泡腳．浴衣體驗

宜蘭

花蓮

花蓮｜

花蓮

花蓮｜

台東

台東 知本老爺酒店

台東｜

★全文分享★ 台東住宿》知本金聯世紀酒店 全新夢幻HELLO KITTY房型 獨享HELLO KITTY紀念品 花苑中餐廳一泊二食 入住加贈精緻晚餐及接駁 可刷國旅卡 知本金聯世紀酒店全新裝修了HELLO KITTY 的房間，住後還可以把HELLO KITTY 帶回家，超級可愛的

北部溫泉 飯店推薦

台灣北部住過的飯店、民宿，這篇收錄了泡湯池、溫泉飯店、溫泉民宿…等，持續收錄中~

陽明山天籟渡假酒店｜台北溫泉飯店推薦

擁有2000坪的溫泉樂園，溜滑梯游泳池、溫泉SPA、露天風呂，13種不同類型泉池，戶外泳池又有山景可以欣賞。重點是多元化的設施，不但有小孩最愛的溜滑梯游泳池、溫泉SPA，連房間都好有特色，這真是消費者的一大福音阿，以後不僅是冬天泡湯，一年四季都適合來玩!!! 一起來看它嶄新的變化吧!!

查房價⇒｜Trip｜

天籟渡假酒店露天風呂＋SPA 水世界 ：｜Trip｜

陽明山一日遊北投溫泉.花鐘.竹子湖⇒

北投亞太飯店｜台北溫泉飯店推薦

北投亞太飯店寬敞的大廳給人放鬆的感覺，日式簡約典雅的房間還有獨立湯屋的設計，一面享受白磺溫泉的滋潤一面欣賞大自然的山景，加上樂活天地中的游泳池、AR/VR 樂園、大眾風呂、溫水泳池、池畔LOUNGE…讓人玩到不想回家呢!! 而且這裏的環境就如同路名一樣幽靜又高雅!! 真的讓我們很驚喜呢!! 加上這裏被森林環抱，來這裏大口深呼吸，真的身心舒暢啊!! 當然囉，現在飯店有一泊二食的優惠活動，非常超值!

大眾風呂.和室湯屋泡湯體驗⇒

北投老爺飯店｜台北溫泉飯店推薦

位於台北北投捷運站出口附近，交通相當便利，同時也是全台首家健康療癒系飯店!! 北投地區擁有獨特的人文、自然風情。特別是獨有的溫泉文化更是全台聞名，隔天可以安排北投一日遊。入住這裏可以好好感受一下這裏的溫泉風情，同時要上陽明山或是轉往關渡、淡水、八里都非常的近。出門旅遊逛累了，回酒店可以舒服的泡個湯，體會北投白磺溫泉的療癒之力

查房價⇒ ｜Trip｜

北投老爺酒店湯屋優惠⇒ ｜Trip｜

北投老爺酒店PURE法式餐廳餐券⇒ ｜Trip｜

北投大地酒店｜台北溫泉飯店推薦

位於北投的大地酒店是精緻的溫泉酒店，光陰藏書閣無疑是飯店最大的亮點!挑高約有四樓高的光陰藏書閣，白天光線從天窗宣洩而下，入夜後，點亮了華麗的水晶吊燈，又別有一番風情，這裡還有獨立湯屋、芳療SPA、大眾露天風呂和20M露天游泳池。來到這裏自己也覺得變得有氣質起來

詳細介紹：大地酒店

地址： 台北市北投區奇岩路1號

電話：02 5551 8888

南方莊園渡假飯店｜桃園溫泉飯店推薦

桃園親子飯店-南方莊園渡假飯店總有用不玩的妙點子! 上百坪dino兒童超跑親子館、溫泉SPA水療中心，還有一整片的藍天綠地。隔天一早還有【HotelsCombined全台十大夢幻早餐】的豐盛早餐，吃飽了充滿活力又可以展開新的一天，真的是大朋友小朋友渡假悠閒的好地方！

南方莊園渡假飯店 資訊：

地址：桃園市中壢區樹籽路8號

電話：(03) 420－2122

圖文介紹

北部溫泉住宿 湯屋 優惠票券

烏來溫泉｜山之川溫泉會館｜

台北北投溫泉｜

金山溫泉｜

北投享溫泉｜

北投 鳳凰閣溫泉會館｜

北投

北投 水都溫泉會館｜

新北金山 |

新北｜

新店烏來｜

新北

新竹尖石溫泉｜石上湯屋 |

中部溫泉 飯店推薦

台灣中部住過的飯店、民宿，這篇收錄了泡湯池、溫泉飯店、溫泉民宿…等，持續收錄中~

日光溫泉會館｜台中溫泉飯店推薦

台中日光溫泉會館位於有中部陽明山之稱的「大坑」，這裏本來就是台中人踏青郊遊的首選，而且這裏離台中市的車程約20、30分鐘的車程，離塵不離城。有男女裸湯、SPA大眾泡湯池，陽光花園咖啡館夜晚變星空夜吧，還有兒童遊樂設施豐富，花見西餐廳自助BUFFET超美味，近新社大坑，台灣中部旅遊渡假好選擇!!

台中日光溫泉會館

地址：台中市北屯區東山路二段光西巷78號

電話：04-2239-9000

日光溫泉度假酒店優惠票券｜

圖文介紹

清境儷景豪​斯登堡 ｜南投溫泉飯店推薦

清境儷景豪​斯登堡位於清境海拔兩千公尺銅紅色的落羽松林幽靜殿堂間，四季景色萬變，猶如一秒到歐洲城堡，好美啊！！這裡有羅馬大浴場、露天三溫暖，大空間和無敵美景的享受，一泊一食～避暑又有溫泉泡湯的雙重享受！！

中部溫泉住宿 湯屋 優惠票券

台中 清新溫泉飯店｜

台中 日光溫泉度假酒店優惠票券｜

南投 日月潭

日月潭 馥麗溫泉大飯店｜

南部溫泉 飯店推薦

台灣南部住過的飯店、民宿，這篇收錄了泡湯池、溫泉飯店、溫泉民宿…等，持續收錄中~

清泉日式溫泉館 ｜屏東溫泉飯店推薦

來屏東旅行，不能錯過擁有百年歷史的名泉懷舊溫泉館～四重溪清泉日式溫泉館，這家是以當年日本皇族親王蜜月親臨泡湯而聞名的，也是四重溪溫泉區碳酸氫鈉泉溫泉源頭，這家店就位於大馬路上，地點位置很好，非常推薦喔！

四重溪清泉日式溫泉館

地址： 屏東縣車城鄉文化路 5 號

屏東縣車城鄉文化路 電話： 08-882 4120

圖文介紹

茴香戀戀溫泉會館 ｜屏東溫泉飯店推薦

位於台灣的四大溫泉之稱的四重溪溫泉，茴香戀戀溫泉會館，有著南洋風情渡假飯店，有愛情海水療SPA、半露天景觀裸湯、個人湯屋，猶如度假的天堂啊！像現在全台都籠罩在寒流的冷風之中，只有南台灣的屏東依然是氣候宜人，所以冬日來四重溪泡湯也別有一番滋味哦！

茴香戀戀溫泉會館

地址：屏東縣牡丹鄉大梅路1之16號 (四重溪)

電話：08- 882 4900

圖文介紹

南部溫泉住宿 湯屋 優惠票券

台南溫泉一日遊｜

台南

台南天喜悅溫泉會館｜

台南｜關子嶺泡湯｜

台南｜

墾丁 |

