台中深夜甜點 OR PUDDING，全預約制每日兩小時，絲滑口感爆紅。

台中西區爆紅深夜甜點「OR PUDDING」，全預約制每天只開兩小時。口感絲滑如奶霜，是近期最難搶的夢幻逸品。
台中西區勤美商圈附近，近期出現了一家超神秘的深夜甜點店「OR PUDDING」。這裡主打全預約制，每天只營業短短兩小時，一開放預訂往往瞬間秒殺，想吃完全得拚手速與運氣。對於正在減肥的人來說，這顆布丁絕對是讓人按下暫停鍵的罪惡根源。這次多虧了身為甜點控的閨蜜神手搶到，讓我不用在大半夜排隊也能品嚐到這傳說中的美味，還沒開箱光看那極具質感的包裝，就已經讓人期待值拉滿。
質感包裝設計美學，送禮自用皆合適
這家深夜布丁不僅難買，連店面風格都走低調昏黃的質感路線。外帶包裝設計極簡卻不失格調，從提袋到布丁盒身都印有標誌性的「OR」字樣，打開紙盒底部的細節也不馬虎。隨附的塑膠湯匙質感圓潤，完全不同於超商布丁的廉價感，紙卡上貼心標示著需冷藏且保存期限僅四天。這樣精緻的包裝設計，拿來送禮絕對非常有面子，但前提是你要有辦法搶訂得到這份難得的心意。
日本乳源法國奶油，三入一盒高質感
販售方式採三入一盒，售價 330 元，平均一顆 110 元，雖然價格偏高，但用料卻相當紮實。店家堅持選用日本乳源搭配法國奶油製作，這也造就了布丁本體如同奶霜般絲滑綿密的口感。倒扣在盤子上時要稍微小心，因為質地實在太過細緻，加上真空包膜較緊，可能需要用湯匙稍微輔助才能完美脫模。雖然倒出來的過程可能有點驚險，但看著那晃動的布丁體，還沒入口就已經能感受到它的柔軟度。
焦糖香氣絲滑奶霜，入口即化超罪惡
挖一口送入嘴裡，布丁瞬間在舌尖化開，濃郁的奶油香氣與底層的焦糖醬完美融合。醬汁甜滋滋帶著迷人的焦糖焦香，每一口都是滿滿的幸福感，雖然大貓覺得稍微偏甜，還是比較習慣傳統統一布丁的口感，但家裡的長輩卻默默地把醬汁舔得乾乾淨淨，足見其魅力。這顆布丁的熱量絕對不低，建議大家安排在早上或午茶時段享用，才能在大快朵頤的同時，減少一點對體重計的罪惡感。
OR PUDDING
地址：台中市西區忠誠街68-1號
營業時間：20:30-22:30 (休假或營業時間變動，請以店家IG限時動態公告為準)
