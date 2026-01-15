> 美食 > 宜蘭礁溪Herbelle Tea，龍潭湖畔絕美玻璃屋，享受湖景下午茶。

宜蘭礁溪「Herbelle Tea 湖畔茶屋」坐落龍潭湖搖滾區，提供茶飲甜點，是享受綠意與寧靜的療癒系下午茶首選。

一般人聽到龍潭直覺想到桃園，但其實宜蘭礁溪也有一座景色絕美的「龍潭湖」。隱身湖畔的「Herbelle Tea 湖畔茶屋」，就像是為了這片山水而生。直接坐擁湖景第一排的搖滾區視野，運用大片落地窗與溫潤的木質設計，將窗外的藍天白雲與波光粼粼完美引入室內。這裡沒有城市的喧囂，只有歲月靜好的寧靜，給自己一壺茶的時間，望著碧綠湖水發呆，讓身心靈獲得最深層的療癒與放鬆。

龍潭湖景第一排，絕美山水綠意盡收眼底

第一次造訪宜蘭龍潭湖，就被這片令人驚艷的湖光山色深深吸引。在藍天白雲的映襯下，寬闊的湖面閃耀著波光粼粼的綠意，彷彿一位溫柔的母親包容著往來的旅人。Herbelle Tea 就坐落在這片美景的「搖滾區」，毫無遮蔽的視野讓人能直接感受大自然的氣息，光是看著這片寧靜的湖水，心情就不自覺地飛揚起來，絕對是宜蘭被低估的絕美秘境。

大片落地窗木質調，寬敞簡約融入大自然

茶屋的設計風格走的是寬敞簡約路線，運用了溫暖的木質色調與周遭的自然環境完美融合。最奢侈的莫過於那一整排的大片落地窗，讓室內空間與戶外美景零距離接觸。座位配置相當充裕，平日前往通常不需預約，其中面湖的「湖畔第一排」座位總是最搶手。特別提醒沙發區有限制需三人以上才能入座，想要舒適地窩在沙發上看湖景，記得多揪幾位好友同行。

低消親民自助點餐，抹茶甜點佐無價美景

這裡採自助式掃碼點餐，低消門檻相當友善，僅需一杯飲料或一份 80 元以上的餐點即可，用餐時間限制為 90 分鐘。餐點價格屬於中上價位，飲料百元起跳，蛋糕約 150 元上下。雖然抹茶系列的甜點與飲品表現中規中矩，但在這無價的湖景相伴下，食物似乎也變得更加美味。給自己一段空白的午後時光，點壺熱茶靜靜發呆，這份療癒感絕對物超所值。

Herbelle Tea 湖畔茶屋

地址：宜蘭縣礁溪鄉環湖道路
電話：0800 059588
時間：08:00–17:00

