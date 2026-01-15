宜蘭礁溪龍潭春捲伯，在地銅板美食，必吃韭菜春捲與地瓜蝦餅。

礁溪「龍潭春捲伯」是在地人氣爆棚的銅板小吃，主打招牌韭菜春捲與特色地瓜蝦餅，是遊玩宜蘭龍潭湖必買的解饞點心。

來到宜蘭礁溪，除了泡溫泉，絕對不能錯過隱身在龍潭湖附近的超人氣銅板美食「龍潭春捲伯」。這裡指的龍潭可是宜蘭礁溪，千萬別跑錯到桃園去了。這間不起眼的小店，憑藉著真材實料與佛心價格，累積了無數死忠粉絲。招牌的「韭菜春捲」與宜蘭特有的「地瓜蝦餅」，通通只要銅板價就能搞定。不管平假日經過，總能看到排隊人潮，大家都是一大袋一大袋的買。現點現炸的誘人香氣，加上一口咬下的酥脆口感，讓人一吃就上癮，絕對是 CP 值爆表的在地必吃名單。

宜蘭龍潭必吃排隊店，現點現炸銅板價超佛心

雖然店面外觀樸實，但「龍潭春捲伯」的人氣可是強強滾，不管什麼時候去都能看到排隊人潮。好在店家炸物的速度手腳俐落，即便隊伍排得長，通常也不需要等太久就能拿到熱騰騰的美食。這裡最讓人感動的就是價格，招牌春捲只要 25 元，份量十足的蝦餅也只要 30 元，在這個物價飛漲的年代，真的是名副其實的銅板美食。建議拿到手後一定要馬上「現吃」，才能品嚐到剛起鍋那種最極致的酥脆口感，冷掉雖然也好吃，但熱熱吃才是王道。

獨特地瓜溪蝦餅，鹹甜交織酥脆口感太唰嘴

這裡的「蝦餅」與南部常見的口感完全不同，是宜蘭獨有的特色風味。作法是將大量的地瓜籤與新鮮溪蝦混合後下鍋油炸，起鍋後香氣四溢。一口咬下，先是感受到麵衣的酥脆，接著是地瓜自然的甜味與溪蝦的鮮味在口中交織，形成一種絕妙的鹹甜口感。每一口都吃得到真材實料，既有飽足感又充滿在地風味，這種獨特的古早味炸物，目前似乎只有在宜蘭比較常見，愛吃炸物的朋友絕對不能錯過。

招牌韭菜春捲必點，外皮薄脆內餡水嫩鮮甜

這次造訪完全被他們家的「韭菜春捲」給折服，真心覺得比其他分店還要厲害。春捲皮炸得金黃薄脆，咬下去會發出清脆的聲響，完全不油膩。內餡包得滿滿當當，主角韭菜吃起來水嫩多汁，毫無纖維感，搭配小蝦米提味，鮮香氣息瞬間充滿口腔。那種簡單卻純粹的美味，讓人忍不住一口接一口停不下來，強烈推薦給所有韭菜控，這絕對是會讓你回味無窮的神級春捲。

龍潭春捲伯

地址：宜蘭縣礁溪鄉育龍路21號

電話：039 285307

時間：10:00–15:00｜每週二公休

延伸閱讀