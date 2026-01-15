宜蘭冬山小薰家烤魚，隱身麵店的預約制美味，招牌胡椒魚外酥內嫩CP值爆表。

宜蘭冬山「小薰家 烤魚」隱身樸實麵店，主打高 CP 值招牌胡椒魚。需提前一小時預訂，魚肉鮮嫩多汁且價格親民。

這次到宜蘭冬山旅遊，意外在 Google Map 上發現這間評價極高的「小薰家 烤魚」。雖然外觀看起來只是一間樸實無華的傳統麵飯小館，但這裡卻藏著餐廳等級的美味烤魚。由於烤魚製作費時，強烈建議出發前至少半小時至一小時電話預訂，才能到店即刻開吃。這裡的烤魚價格親民，只要 450 元就能享用大份量，四個人分食也綽綽有餘，敢吃辣的朋友絕對不能錯過招牌胡椒魚，不敢吃辣的也有醬烤魚可選，是近期宜蘭烤魚熱潮中不可忽視的實力派店家。

樸實小店藏美味，烤魚需預訂才吃得到

近期宜蘭掀起一股烤魚熱潮，新開了不少專賣店，但「小薰家」走的是親民路線。店面裝潢就像你我家巷口的麵攤一樣簡單樸實，沒有華麗的裝潢，卻有著令人驚喜的美味。因為我們是在平日下午一點多抵達，避開了尖峰用餐人潮，環境相對清幽。這裡最大的特色就是把餐廳大菜「烤魚」搬進小吃店，讓不想花大錢又想吃好料的饕客有了新選擇，記得一定要先打電話預訂，以免現場久候。

招牌胡椒魚鮮嫩，外酥內軟鹹香夠味

這次點了招牌的「胡椒魚」，一份只要 450 元，老闆豪邁地給了一大一小兩條魚，CP 值簡直爆表。魚皮烤得金黃酥脆，上桌時散發著濃郁的胡椒香氣，光聞就讓人食指大動。筷子一夾，魚肉外酥內嫩，保留了豐富的肉汁，胡椒的辛辣與鹹香完美滲透進魚肉裡，非常夠味且下飯。對於喜歡重口味的人來說，這道胡椒魚絕對是白飯殺手，每一口都能感受到鮮甜肥美的滋味。

銅板價麵飯滷味，搭配烤魚飽足感升級

除了必點的烤魚之外，店內也提供多種銅板價的主食與小菜。像是充滿古早味的「豬油拌飯」、香氣十足的「沙茶麵」以及料多實在的「餛飩乾麵」，價格都非常經濟實惠。雖然麵飯類與「滷味拼盤」、「燙青菜」的表現屬於中規中矩的家常口味，不像烤魚那樣令人驚艷，但作為搭配烤魚的配角相當稱職，能讓整頓飯吃得更加飽足豐富。

小薰家 烤魚

地址：宜蘭縣冬山鄉冬山路一段1078號

電話：039 591036

時間：平日 11:00–14:00、16:30–20:00｜假日 11:00–20:00｜每週一公休

