宜蘭冬山成富食品行，男神曾敬驊老家，酥脆粉漿蛋餅銅板價。

宜蘭冬山「成富食品行」是金馬男神曾敬驊的老家早餐店。主打超酥脆粉漿蛋餅，是粉絲朝聖必吃的在地美味。

來到宜蘭冬山，除了欣賞美麗的水田倒映風光，身為台劇迷絕對不能錯過這間「成富食品行」。這裡可是近期爆紅的金馬新生代男神曾敬驊從小長大的老家，雖然外觀只是樸實無華的傳統早餐店，但卻藏著讓粉絲特地早起朝聖的美味。店內販售煎餃、煎包等各式台式早點，價格親民到不可思議。即便前一晚打牌到凌晨，為了男神與傳說中的酥脆蛋餅，硬爬起來吃這一頓也絕對值得，運氣好的話還能見到曾媽媽親切的身影喔。

男神曾敬驊老家，樸實傳統早餐店

這間位於冬山鄉間的早餐店，外觀是兩邊互通的傳統店面，通風良好且充滿在地人情味。這裡正是演過《返校》、《刻在你心底的名字》等知名作品的男神曾敬驊老家。店內沒有華麗的網美裝潢，只有最樸實無華的台式早餐氛圍，平日大多是在地居民光顧。穿著紅衣服忙進忙出的正是曾敬驊的媽媽，看著一家人為了生活忙碌的模樣，讓人倍感親切。對於粉絲來說，這裡不只是吃早餐的地方，更是一個能貼近偶像成長背景的溫馨角落。

招牌粉漿蛋餅酥，指定煎脆更對味

來到這裡絕對必點「粉漿蛋餅」，而且一定要跟老闆交代「煎脆一點」。一份只要 30 元的銅板價，卻能吃到厚實飽滿的份量。煎得金黃「洽洽」的蛋餅皮，咬下去會發出酥脆的聲響，完全打破一般粉漿蛋餅軟爛的印象。外皮酥香、內裡軟嫩的口感讓人一吃就上癮，真的不是因為粉絲濾鏡才推薦，而是這份蛋餅本身的實力就足以讓人驚艷，建議一定要現場熱熱吃，才能品嚐到最完美的酥脆口感。

特製韭菜醬油搭，粉紅米漿超提味

除了蛋餅煎功了得，店家的特製沾醬更是靈魂所在。這裡的沾醬非常有特色，是使用帶有客家風味的「韭菜醬油」，搭配上一種甜甜的「粉紅米漿」。這種粉紅醬有點類似肉圓的沾醬，鹹甜交織的滋味非常開胃。將酥脆的蛋餅蘸上滿滿的醬汁，韭菜的香氣與米漿的甜味在口中融合，讓蛋餅的風味層次瞬間升級。這獨門的醬料組合，是讓這份蛋餅在宜蘭眾多早餐店中脫穎而出的關鍵。

銅板價真材實料，煎包煎餃通通點

看看牆上的菜單，價格真的親民到讓人想全部點一輪。小杯飲料只要 18 元，煎餃一顆 7 元，在這個物價飛漲的年代簡直是佛心來著。除了蛋餅，這裡的煎包也相當推薦，內餡肉球紮實大顆，咬下去還有肉汁；煎餃同樣真材實料，蔥餅則帶有濃郁的蔥香。雖然原本只是為了男神而來，但最後卻被這些平價又美味的傳統早點給徹底收服，就算平常不吃早餐的人，來這裡也會忍不住大快朵頤。

成富食品行

地址：宜蘭縣冬山鄉冬山路15號

電話：039 590773

時間：05:00–11:00

延伸閱讀