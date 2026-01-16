宜蘭冬山阿源快炒桶仔雞，隱藏版私房熱炒，無菜單價格高CP值。

宜蘭冬山「阿源快炒桶仔雞」是在地低調的私房熱炒，菜單無標價但價格親民，是團體聚餐首選。

這次與一群好友到宜蘭冬山包棟開趴，晚餐時間在煩惱吃什麼時，臨時找到了這家「阿源快炒桶仔雞」。原本對這間低調的小店沒有抱太大期待，沒想到一上桌直接驚艷全場。這裡簡直是冬山的「臥虎藏龍」之地，不起眼的店面下藏著絕頂美味。每一道料理都充滿創意與火候，份量十足且價格實惠，雖然這次遺憾沒吃到需要預訂的桶仔雞，但光是快炒菜色就已經讓我們決定下次一定要再來回訪。

店面低調隱密，寬敞停車場超便利

別看「阿源快炒」的店面外觀小小一間，其實旁邊設有相當寬敞的停車場，對於開車來宜蘭遊玩的團體客來說非常友善。走進店內，會發現菜單豪邁地掛在牆上，且相當隨性地「沒有標示價格」，第一次來可能會有點緊張。不過大家不用擔心，結帳時會發現價格相當佛心。要特別注意的是，店家的營業時間比較隨性，且每週日固定公休，想吃的朋友記得先確認時間，以免撲空。

桶仔雞需預約，新疆串串羊酒香濃

店名雖然叫桶仔雞，但這道招牌料理是需要「事前預約」才吃得到的。我們這次因為太臨時起意而錯過，看著別桌享用真的超羨慕，大家記得學乖先訂位。不過沒吃到雞也別氣餒，這裡的「新疆串串羊」絕對能彌補遺憾。濃郁的孜然香料味撲鼻而來，帶點微辣的口感超級下飯又下酒，每一塊肉都細心地用牙籤串好，吃起來方便又優雅，是非常費工的一道功夫菜。

舞動中卷吸睛，香煎豬肝外酥內嫩

視覺效果滿分的「舞動中卷」，炸過的中卷上鋪滿了柴魚片，上桌時受熱舞動的模樣超吸睛，搭配鹹甜醬汁與酥脆口感，鮮味十足。另一道必點的是「香煎豬肝」，師傅火候掌握得極好，豬肝切得帶有厚度，外層煎得焦香酥脆，內裡卻依然保持鮮嫩粉潤，完全沒有腥味。上頭灑上的白芝麻更增添了香氣層次，連平常不敢吃豬肝的朋友吃了一口都讚不絕口。

造型炒飯可愛，涼拌荷包蛋好清爽

主食部分的「炒飯」竟然還做了可愛的造型，不僅外觀討喜，炒得粒粒分明、鍋氣十足，配料給得也大方。特色菜還有「涼拌荷包蛋」，沒想到荷包蛋做成涼拌口味這麼搭，佐以小黃瓜、番茄與洋蔥，口感酸甜清爽超解膩。喜歡膠原蛋白的則不能錯過「香酥豬尾巴」，經過酥炸處理後的豬尾巴外酥裡嫩，吃起來Ｑ彈有勁，滿滿的膠質讓人吮指回味。

雲南椒麻雞嫩，油條鮮蚵濕潤入味

這裡的菜色相當多元，「雲南椒麻雞」酸辣酥脆，肉質鮮嫩不乾柴；「油條鮮蚵」則比較少見地做成濕潤口感，油條吸飽了滿滿的鮮甜醬汁，搭配飽滿的鮮蚵別有一番風味；「炒海菜」口感脆爽，層次豐富。用餐過程中老闆還熱情招待了「烤雞湯」，喝起來就像是濃縮版的液體烤雞，香氣逼人。最後結帳時，十個人吃了滿滿一桌菜加上飲料啤酒，一人竟然不到 400 元，CP 值高到讓人想立刻預約下一次！

冬山阿源快炒桶仔雞 (不定時公休）

地址：宜蘭縣冬山鄉香南路

電話：0936-818956

時間：12:00–14:00、17:00–20:00｜每週日公休

