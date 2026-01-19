基隆廟口吳記螃蟹羹油飯，五號攤飄香三十年，鮮甜蟹肉配古早味油飯必吃。

基隆廟口夜市「吳記螃蟹羹油飯」是第 5 號攤的超人氣老店，主打鮮甜滑嫩的螃蟹羹與粒粒分明的古早味油飯。

來到基隆廟口夜市，琳瑯滿目的美食讓人選擇障礙，但位於第 5 號攤的「吳記螃蟹羹油飯」絕對是口袋名單中的必吃首選。這家創立於 1993 年的老字號，由曾經擔任總舖師的老闆掌廚，憑藉著紮實的手藝飄香三十餘載。即使攤位前總是排滿人潮，大家仍願意為了那一碗熱騰騰的羹湯與油飯耐心等候。由於生意太好，店家甚至將座位區延伸至隔壁攤位，只為讓更多饕客能品嚐到這份傳承多年的正港古早味。

基隆廟口五號攤老店，總舖師手藝傳承

「吳記螃蟹羹油飯」位於基隆廟口的一級戰區第 5 號攤，是這裡的正宗創始店。老闆過去是辦桌的總舖師，將深厚的料理底蘊帶入街邊小吃。從攤車上堆得像小山一樣的油飯，到擺滿新鮮誘人光澤的蟹腳肉，光看視覺效果就讓人食慾大開。雖然只是小小的攤位，但憑藉著真材實料與穩定的品質，無論平日或假日總是座無虛席，是許多基隆人從小吃到大的共同記憶。

鮮甜蟹肉羹湯滑順，整隻蟹螯口感紮實

這裡的招牌「螃蟹羹」一碗 90 元，最大特色就是選用當天新鮮的整隻蟹螯肉。為了保留蟹肉的鮮甜與彈性，店家堅持將蟹肉與羹湯分開烹煮，點餐後才盛裝在一起。蟹肉僅裹上一層薄粉，吃起來口感紮實鮮美；湯頭部分則勾芡得恰到好處，滑順濃郁卻不黏膩，搭配筍絲的清脆、香菇與金針菇的香氣，以及懷舊的髮菜點綴，喝起來鹹鮮順口，建議加點黑醋提味更是一絕。

古早味油飯粒粒分明，堆高如山香氣四溢

另一道靈魂主角「油飯」一碗 40 元，放在竹籠裡堆得高高的模樣極具古早味。米飯蒸煮得粒粒分明，保有 Q 彈的嚼勁，完全不會過於軟爛。配料方面也相當大方，加入了大量的香菇、蝦米與肉絲，經過拌炒後每一顆米粒都吸附了滿滿的醬香與油蔥香。入口後能感受到豐富的鹹香滋味與油潤感，那種傳統質樸的味道，讓人忍不住一口接一口。

甜辣醬提味更豐富，一套飽足經典組合

來到這裡，標準吃法就是「一碗螃蟹羹配一碗油飯」，這樣一套吃下來飽足感十足。油飯單吃就很夠味，但老饕都知道一定要淋上桌邊的「甜辣醬」。甜辣醬的微辣與甘甜能中和油飯的油脂，讓整體風味層次更加豐富提升。這次造訪完全刷清了以往對夜市油飯可能過於油膩的刻板印象，羹湯滑順、油飯 Q 彈，表現得相當出色，難怪能成為廟口夜市屹立不搖的排隊名店。