宜蘭冬山飛魚食染，日式文青鹽滷豆花，甜點拼盤質感美味必訪。

宜蘭冬山「飛魚食染」從傳統市場開到質感新店面，主打天然鹽滷豆花與日式擺盤甜點，是冬山必訪的文青下午茶。

這家「飛魚食染」絕對是我的真愛，一路從傳統市場吃到現在開設了獨立新店面。每次來到宜蘭冬山，這家店與附近的「阿桶嬤糬」、「小華村」絕對是必吃必買的黃金組合。新店址位於冬山鄉農會對面，雖然店內座位不多，假日可能需要候位，但周邊好停車，無論是停在路邊或隔壁收費停車場都很方便。這裡不只賣豆花，更賣一種生活的質感，是讓人會想一再回訪的愛店。

暖木裝潢森林系，鹿角蕨綠意療癒

從傳統市場搬遷至新店面後，整體風格大升級。店內運用了大量的暖色調木質裝潢，搭配許多綠色植栽，特別是一整排掛在牆上的鹿角蕨，營造出充滿生機的「森林系」氛圍，讓人一走進去就感到放鬆與療癒。雖然空間不算大，但每個角落都充滿設計感，非常適合拍照打卡。除了招牌豆花，店內也販售各種文青風的伴手禮、點心甚至冰棒，選擇相當豐富。

傳統鹽滷超綿密，天然豆香入口化

這裡的靈魂主角絕對是「鹽滷豆花」。遵循傳統古法製作，不添加石膏，豆花呈現出極其自然的軟綿口感，輕輕一碰就會散開。入口即化的質地伴隨著純粹濃郁的黃豆香氣，是那種給小朋友吃也完全放心的天然美味。如果不想要太多配料，單點一碗「市場豆花」，就能品嚐到最樸實無華的迷人豆香，感受老店堅持的初心。

甜點拼盤大滿足，白玉湯圓Q軟彈

對於什麼都想吃一點的人來說，「甜點拼盤」絕對是最佳選擇。拼盤內容包含了招牌豆花、日式白玉湯圓以及自選甜點（如布朗尼或紅豆大福）。這裡的豆花配料豐富，吃得到仙草、薏仁與紅豆；而日式白玉湯圓口感超級 Q 軟，單吃或搭配豆花都很對味。最讓人驚豔的是搭配的布朗尼，口感紮實濃郁卻不會過於死甜，與清爽的豆花形成完美平衡。

紅豆大福不甜膩，仙草冰清爽平價

另一款拼盤搭配的「紅豆大福」也表現出色，原本擔心日式甜點會過甜，沒想到這裡的甜度拿捏得恰到好處，完全不膩口，非常適合不嗜甜的朋友。如果夏天想來點清涼的，推薦這碗才 45 元的「涼夏仙草冰」，配料有紅豆、薏仁與湯圓，價格親民又消暑。整體來說，飛魚食染不僅保留了傳統美味，更在餐點設計與環境上注入新意，是冬山不可錯過的優質好店。

飛魚食染-鹽滷豆花專賣店

地址：宜蘭縣冬山鄉中正路42號

電話：039595020

時間：11:30–18:00

