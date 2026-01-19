宜蘭員山鄉村風味，隱身田園民宅的窯烤披薩，鴨賞風味與脆皮豬腳必點。

宜蘭員山「鄉村風味」隱身田園民宅，是低調的窯烤披薩寶藏店。主打結合在地食材的創意披薩與脆皮德國豬腳。

這家位於宜蘭員山的「鄉村風味」真的有夠低調，周邊被綠油油的鄉村田園包圍，外觀看起來就像是一般樸實無華的農莊民宅，若不是專程前來很容易錯過。這裡就像個開心農場，還能看到自家種植的蔬果與飼養的雞鴨，充滿濃厚的在地人情味。沒想到在這看似平凡的農舍裡，竟然藏著令人驚豔的窯烤美味，老闆做生意比較隨性佛系，默默耕耘手作料理，建議大家來訪前最好先電話預約，以免撲空，是個適合放慢腳步品嚐美食的好地方。

農莊民宅樸實無華，寬敞舒適適合聚餐

雖然外觀像個純樸的農家，但走進店內會發現空間意外地寬敞舒適，設有許多室內與半戶外的座位區，看得出假日生意應該相當不錯。店內可以看到兩座專業的烤爐，老闆雖然話不多，但總是專注地在爐前忙碌製作料理。這裡的氛圍沒有過度商業化的裝飾，反而有一種回到鄉下親戚家作客的放鬆感。餐點皆是現點現做，尤其是披薩與豬腳都需要烤製時間，等待的過程剛好可以享受一下鄉間的寧靜時光。

蘭陽風味鴨賞蒜苗，餅皮酥脆起司爆量

這裡的披薩一律為 10 吋大小，價格約在 220 至 380 元之間，餅皮厚度拿捏得恰到好處，介於薄脆與厚實之間，既吃得到餅皮的酥香，又能感受內餡的軟 Q。首推最具特色的「蘭陽風味披薩」，將宜蘭名產鴨賞與蒜苗完美結合，搭配上老闆豪邁撒下的爆量起司，鹹香濃郁的滋味在口中化開，是來宜蘭必嚐的創意口味。每一口都能吃到滿滿的餡料，用料完全沒在客氣。

三星蔥培根鹹香搭，海鮮披薩蝦大料好

除了鴨賞口味，「三星蔥披薩」也是人氣之選，使用在地的三星蔥搭配培根與杏鮑菇，蔥香鮮甜與培根的油脂香氣相輔相成，杏鮑菇則增添了豐富的口感層次。而獲得當天一致好評的 VIP 則是「海鮮披薩」，真心是一分錢一分貨，配料超級澎湃，很少看到披薩上的蝦子給得這麼大隻，加上透抽、蟹肉棒、洋蔥與番茄等真材實料，鮮味十足，絕對對得起它的價格。

窯烤德國豬腳脆皮，膠質嫩口貼心切塊

來到這裡除了吃披薩，另一道必點的招牌就是「窯烤德國豬腳」。經過高溫窯烤後的豬腳，外皮呈現迷人的焦糖色澤，口感極致酥脆；內層肉質則保持了鮮嫩多汁，還帶有豐富的膠質，咬下去完全不乾柴。店家還會貼心地將豬腳預先切成適口大小，方便客人食用，搭配隨附的酸菜與黃芥末醬，酸香解膩又能提味，是多人聚餐時絕對不能錯過的搶手菜色。

員山 鄉村風味

地址：宜蘭縣員山鄉深福路275號

電話：0978616117

時間：平日 11:00–17:00 /假日 10:30–19:00｜每週一二三公休

