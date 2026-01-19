西門町RAY DARTS飛鏢酒吧，Google 4.9星，創意調酒必喝。

西門町「RAY DARTS Taipei Bar」隱身大樓五樓，主打世界特色創意調酒與超強炒泡麵，是飛鏢愛好者與小酌聚會的推薦酒吧。

說到西門町酒吧，絕對不能錯過這間隱身在昆明街大樓五樓的「RAY DARTS Taipei Bar」。從捷運西門站 6 號出口步行約 10 分鐘即可抵達，雖然不在顯眼的一樓，但憑藉著超高人氣與實力，在 Google 地圖上累積了近兩千則評論，分數竟高達驚人的 4.9 顆星。這裡不僅是飛鏢愛好者的聚集地，更以充滿創意的世界風情調酒與水準之上的餐點征服了無數酒客。店內氣氛熱鬧放鬆，無論是週末狂歡、朋友聚會還是情侶約會，都能在這裡找到最 Chill 的微醺時光。

隱身五樓別有洞天，飛鏢賽事熱鬧氛圍

推開大門彷彿進入另一個世界，店內空間寬敞舒適，霓虹燈飾與動感的音樂節奏營造出絕佳的舒壓氛圍。這裡的一大特色就是隨處可見的飛鏢機台，不時傳來比賽的熱血吶喊聲，就算不親自下場也能被這股歡樂氣氛感染。除了飛鏢區，還有超大 120 吋投影布幕轉播運動賽事，非常適合三五好友相約看球賽。如果你喜歡近距離欣賞調酒師的精湛技藝，吧台區絕對是你的首選搖滾區。

創意調酒世界風情，台灣味花生牛奶必點

RAY DARTS 的酒單設計別出心裁，以世界各地的特色元素為靈感，其中最具代表性的莫過於以台灣為名的「TAIWAN」調酒。這款由店長花花設計的人氣特調，直接將整杯酒裝在經典的「愛之味牛奶花生」鐵罐中，視覺效果滿分。基底選用威士忌搭配花生牛奶與麥仔茶，酒感輕盈偏甜，喝起來就像在吃小時候的甜湯，搭配上頭的飛機餅乾與「我愛台灣」裝飾，滿滿的童年回憶讓人會心一笑。

琴韻仙人掌煙霧秀，砲戰高粱烏梅酸甜

除了懷舊風，這裡的調酒也充滿視覺與味覺的驚喜。「琴韻」一上桌就自帶浮誇的乾冰煙霧秀，選用帶有特殊香氣的仙人掌萊姆琴酒為基底，搭配金桔、綠茶與自製綠茶糖漿，口感清爽酸甜，茶香與萊姆香氣完美融合。另一款「砲戰」則將杯子設計成砲台造型，大膽使用 38 度金門高粱結合烏梅汁，烏梅的煙燻酸甜巧妙中和了高粱的辛辣，意外順口好喝，還附上蜜餞番茄解膩，是非常適合推薦給外國朋友體驗台灣味的特色調酒。

椒麻皮蛋炒泡麵強，半熟蛋液邪惡誘人

來酒吧喝酒怎能少了下酒菜？這裡的「炒泡麵」絕對是必點神作。強烈推薦「椒麻皮蛋」口味，麵體上鋪著一顆誘人的半熟蛋與大量花椰菜、甜椒等蔬菜，營養又均衡。劃開蛋黃讓蛋液緩緩流下，與底層帶有微微椒麻香氣的皮蛋醬汁攪拌均勻，每一口都滑順濃郁、香辣過癮。趁熱吃下那彈牙的麵條，鹹香滋味讓人欲罷不能，份量十足適合兩人分食，絕對是台北宵夜場的頂級享受。

香煎鴨胸軟嫩多汁，紅蘿蔔醬汁添風味

沒想到在酒吧也能吃到如此高水準的排餐料理，「白蘭地香煎鴨胸」是許多熟客的桌桌必點。鴨胸本身帶有迷人的煙燻香氣，肉質軟嫩多汁完全不乾柴，搭配巴薩米克醋更能引出肉的甜味。最特別的是主廚自製的黃色紅蘿蔔綜合蔬菜醬，與底層的炒洋蔥一同入口，層次豐富且解膩。無論是調酒的創意度、餐點的美味度還是整體的歡樂氛圍，RAY DARTS 都表現得無懈可擊，難怪能獲得如此高的評價。