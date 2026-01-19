2026香港美食攻略！必吃小吃、伴手禮TOP 25，中環、尖沙咀、旺角及銅鑼灣，米其林、地鐵出口全收錄。

好久沒去香港，你的美食清單更新了嗎？香港作為「亞洲美食之都」，不僅有摘星的米其林餐廳，更有隱藏在巷弄間、深受周潤發等明星喜愛的道地大排檔與茶餐廳。紫色微笑特別為大家整理了「2026 年最新香港美食地圖」，精選中環、尖沙咀、旺角及銅鑼灣等熱門區域的 TOP 25 必吃名單。無論你是想找最道地的絲襪奶茶、脆皮燒鵝，還是想買回台必備的「聰明小熊曲奇」與「Bakehouse 蛋塔」，這篇懶人包結合了地鐵站出口資訊與 Google 地圖導航，讓你不用帶大腦也能輕鬆吃遍全香港！
香港必吃美食TOP推薦
|區域
|必吃代表作
|必買伴手禮
|中環/上環
|九記牛腩、蘭芳園、大壹燒鵝
|檸檬王、珍妮曲奇
|尖沙咀/佐敦
|華嫂冰室、澳洲牛奶公司、佳佳甜品
|Bakehouse、帝苑蝴蝶酥
|旺角/太子
|金華冰廳、兩姊妹涼皮
|奇華餅家 (機場店)
1. 中環、上環區：老字號與米其林集散地
中環是香港美食的靈魂，許多百年老店與必比登推薦都隱身於此。
蘭芳園：港式絲襪奶茶、豬扒包元祖。
🚇 中環站 D2 出口
九記牛腩：招牌牛腩麵、牛筋麵湯濃味美，總是在排隊。
🚇 中環站 D2 出口
勝香園：老字號大排檔，推薦茄牛通（番茄牛肉通粉）與檸蜜脆脆。
🚇 中環站 D2 出口（九記牛腩對面）
- 大壹燒鵝：燒鵝片皮香脆，肉質多汁，燒臘飯推薦（🍽️必比登推介）
🚇中環站 D2 出口
- 華星冰室：港式奶茶、咖喱飯與多款港式小食
🚇中環站 D2 出口
坤記煲仔小菜：🍽️ 必比登推介。煲仔飯、煲仔菜香濃美味
🚇中環站 D2 出口
泰昌蛋塔：港式經典蛋塔，酥皮香濃，甜而不膩。
🚇 中環站 D2 / 香港站 E 出口
六安居（原蓮香居）：⭐ 米其林推薦。百年老字號傳統港式點心，體驗大茶樓推車文化。
🚇 西營盤站 A2 出口
德記潮州菜館：🍽️ 必比登推介。推薦胡椒豬肚湯、滷水大鵝肝。
🚇 西營盤站 A2 出口
泰館：🍽️ 必比登推介。主打泰北風味咖哩金麵。
🚇 上環站 / 西營盤站
2. 灣仔區：燒味控的殿堂
甘牌燒鵝：⭐ 米其林一星。片皮燒鵝、招牌燒臘飯是靈魂。
🚇 灣仔站 A4 出口（原誤植為中環）
強記飯店：地道港式料理，招牌燒臘與煲仔菜推薦。
🚇 灣仔站 A3 出口
潮發飯店：老字號港式海鮮與小炒。
🚇 灣仔站 A3 出口
3. 尖沙咀、佐敦區：排隊名店與深夜甜品
澳洲牛奶公司：港式早餐必吃，滑嫩炒蛋與奶茶是經典。
🚇 佐敦站 B1 出口
麥文記麵家：🍽️ 必比登推介。全蝦雲吞麵皮薄餡鮮。
🚇 佐敦站 C2 出口
佳佳甜品：🍽️ 必比登推介。周潤發也愛！推薦芝麻糊、楊枝甘露。
🚇 佐敦站 A 出口
Marouf & Puff Bake：人氣烘焙店！爆漿酸種蛋塔與丹麥酥是近期IG熱門。
🚇 佐敦站 A2 出口
利強記北角雞蛋仔：⭐ 米其林推薦。經典街頭小吃。
🚇 佐敦站 D 出口
劉興記生煎包：生煎包皮脆汁多，招牌豬肉與蟹黃必點。
🚇 佐敦站 C2 出口
- 新興棧食家：港式煲粥料多、魚片豬肝牛肉通通煎香
佐敦站 A 出口
華嫂冰室：明星最愛茶餐廳，招牌菠蘿包與冰花奶茶。
🚇 尖沙咀站 E 出口
- 第三代肥仔小食：🍽️ 必比登推介。冷滷串、皇牌套餐、招牌生腸、Q彈墨魚。
尖沙咀站 B 出口
- 香港佐敦泰排檔：🍽️ 必比登推介。醉貓炒河必試。
柯士甸站 A 出口
4. 銅鑼灣區：經典港味再發現
何洪記粥麵專家：⭐ 米其林一星。雲吞麵湯頭極致濃郁。
🚇 銅鑼灣站 F2 出口（希慎廣場 12 樓）
橋底辣蟹：香港經典避風塘炒蟹。
🚇 銅鑼灣站 C 出口
翠華餐廳：便利的連鎖港式茶餐廳，奶油豬必點。
🚇 銅鑼灣站 A 出口
5. 旺角、太子區：創意小吃與平民食堂
兩姊妹涼皮有限公司：🍽️ 必比登推介。重慶涼皮冰涼彈牙，辣得過癮。
🚇 旺角站 D3 出口
金華冰廳：全港第一名的「得獎菠蘿油」，酥皮厚實。
🚇 太子站 B2 出口
鳳鳴居：濃郁雞湯米線，藥材香氣十足。
🚇 旺角站，步行約 2 分鐘
十三姨 (Lady 13)：創意牛湯麵與鵝肝煎蛋撈飯。
🚇 旺角站 E2 出口
- 四季椰林：南海椰子雞煲清甜椰子湯 +文昌雞 +竹笙蝦滑等特色配料
旺角站 / 太子站，MOKO新世紀廣場內
香港必買伴手禮推薦
珍妮曲奇聰明小熊
這應該是最經典的香港手信之一，尖沙咀及上環店都可以買得到，奶油香濃、餅乾又酥又化。 它的「聰明小熊罐」是招牌造型，很適合送禮。官網有不同口味，例如四味曲奇、三味、小包裝等
路上常有假冒的小熊餅乾店，請認明美麗都大廈或永和街的排隊人潮。
上環店：上環永和街 15 號地舖
🚇 上環站 E2 出口（步行約 2 分鐘）
尖沙咀店：彌敦道 54-64 號（美麗都大廈地下 24 號舖）
🚇 尖沙咀站 D1 出口（步行約 1 分鐘）
- 詳細介紹：珍妮曲奇聰明小熊
檸檬王
這是傳統香港涼果 (蜜餞) 的代表。不論去香港和澳門(永吉檸檬)我們都會採買很多！最推薦甘草檸檬乾經鹽醃後再曬乾，撒上甘草粉。 可以潤喉、解膩，是很有在地風味的小零嘴。
最有名的「甘草檸檬」常會斷貨，建議中午前前往。
上環總店：上環永吉街 18 號地舖
🚇 上環站 E1 出口（步行約 3 分鐘）
帝苑餅店
米其林級的蝴蝶酥禮盒，很有質感，是高級餅乾禮物。鹹甜都有口味 (像芝麻、海鹽、巧克力等)
蝴蝶酥有禮盒裝也有單賣，若想送禮建議選經典的錫罐裝。
- 🚇 尖東站 P2 出口（步行約 5 分鐘）
陳意齋
老字號燕窩糕是香港傳統糕點，以燕窩、麥芽糖做成，質地軟糯
燕窩糕保存期限較短（約 3-5 天），建議回台前最後一兩天再購買。
總店：中環皇后大道中 176 號 B 地舖
🚇 上環站 E2 出口（步行約 4 分鐘）
Bakehouse 蛋撻
新潮但很有特色的烘焙店，有尖沙咀、灣仔及中環店，他們的酸種蛋撻非常有名，酥皮中帶些酸香，很特別
全港目前有多間分店，尖沙咀店對觀光客最方便，蛋撻通常下午就會完售。
中環店：中環士丹頓街 5 號
灣仔店：灣仔大王東街 14 號
尖沙咀店：尖沙咀漢口道 44 號
🚇 尖沙咀站 A1 出口（步行約 2 分鐘）
黃道益活絡油 (藥油)
長輩都會叮嚀要買！這種傳統藥油是港人非常熟悉的跌打油、舒經油
- 連鎖藥妝店：萬寧 (Mannings) 或 屈臣氏 (Watsons)（品質最保險，價格公道）。
- 傳統藥房：掛有「RX」標誌的正規藥房。
雙飛人藥水
法國製造由酒精和薄荷油製成，可內服外用。說明書表示可用於舒緩傷風感冒、肚痛、消化不良、蚊叮蟲咬、頭痛和暈車浪等症狀（跟台灣的綠油精、白花油好像）
- 提醒：這兩樣產品假貨極多，強烈建議在萬寧或屈臣氏購買，雖然價格可能比小藥房貴幾塊錢，但買得安心。
香港機場最後採買中～
- 藥妝類伴手禮除了黃道益活絡油之外，香港的傳統藥油、藥丸也很具有手信價值
- 建議在香港機場、知名餅店 (Jenny Bakery、Bakehouse 等) 或老字號店買，品質與真偽比較有保障
- 香港機場 有些手信專櫃 (像是奇華餅家) 可以買到機場限定禮盒，更方便最後下機前採買
- 若不想排隊，也可以看酒店精品店，如半島酒店吃下午茶時，順店逛禮品店
香港美食伴手禮｜心得評價
香港美食的魅力在於它的「多樣性」，你可以早起在蓮香居感受老派飲茶的熱鬧，午餐來碗濃郁的九記牛腩，午後再排一份酸種蛋塔當下午茶。這份 25+ 香港美食與伴手禮清單，是我們實測後的心血結晶，希望能幫你在繁忙的香港街頭，精準找到那碗最動人的港式滋味。
出發前別忘了：
將本文加入書籤，隨時查看地鐵出口。
伴手禮建議提早購買，避開假日排隊人潮。
許多名店（如甘牌燒鵝、Bakehouse）可善用線上訂位或外帶減少等候時間。
香港美食伴手禮｜FAQ 常見問題區
Q：香港餐廳通常幾點開門？
茶餐廳多為早 7 點，燒味店多為 11 點後
Q：香港現在還能用現金嗎？
建議必備八達通，多數店鋪已支援支付寶/微信/信用卡，但小店仍收現金
Q：哪家蛋塔最難排？
目前 Bakehouse 與 Puff Bake 人氣最高，建議下午 2 點前前往
