台中中區喫茶Sénmi，老宅五樓古董咖啡，歐式拱窗光影絕美。

2026-01-19 19:00 
台中中區「喫茶Sénmi」隱身透天老宅五樓，擁有絕美歐式拱窗與古董老件，是舊城區中充滿光影美學的預約制秘境。

台中中區的舊城區總帶著一股獨特的歷史韻味，而「喫茶Sénmi」就隱藏在中山路一棟透天老宅的五樓，為這份懷舊增添了一絲神秘感。入口處位於一樓富吉 Fuji-Cafe 旁，搭乘電梯直上五樓，彷彿穿越了時光隧道，來到一個截然不同的浮光世界。距離台中火車站不遠的地理優勢，讓許多旅人拖著行李箱也願意專程造訪。這裡沒有過度奢華的裝飾，只有溫潤的木質窗光與法式古董老件交錯，營造出極具質感的歐式慵懶氛圍。建議事先預約，在這個寵物友善的空間裡，享受一段遠離塵囂的午後時光。

歐式拱窗古董件，光影交織迷人氛圍

推開門扉，映入眼簾的是老木頭製成的大長桌與優雅的歐式拱窗，自然光線灑落在各式古董櫥櫃與水晶擺設上，美得令人屏息。店主似乎習慣了讓客人在光影間穿梭探索，這裡的每一個角落都經過精心佈置，每張桌子上都有屬於自己的獨特小物件。對於喜愛攝影的人來說，這裡簡直是天堂，隨手一拍都能捕捉到極具氛圍感的畫面，即便是攝影小白，也能在自然光的加持下，拍出那種帶點朦朧美、糊了也好看的質感大片。

奶油厚片金黃酥，儀式感早餐盤豐富

這裡不只賣氣氛，餐點也相當用心。下午茶時段不想吃太飽，可以點份「奶油厚片」，厚切吐司烤得金黃酥脆，看著奶油隨著熱度融化滲入麵包縫隙，再淋上香甜糖漿，是種邪惡卻滿足的美味。若想來點鹹食，推薦售價 295 元的「早餐盤」，上桌前會先鋪上精緻的桌布，儀式感滿分。盤中包含有嚼勁的法式長棍麵包、清爽沙拉、烤蔬菜與德國香腸，在這樣優美的環境下享用一份不到三百元的豐盛早午餐，CP 值相當高。

西西里檸檬清香，抹茶歐蕾漸層唯美

飲品表現同樣精彩，首推優雅柔順的「西西里咖啡」，經過手搖後倒入杯中，表面點綴著檸檬刨絲，清新的檸檬香氣在空氣中飄盪，隨著氣泡慢慢上升，呈現出迷人的杏米色澤。喜歡視覺效果的朋友不能錯過「抹茶歐蕾」，綠色抹茶與白色牛奶形成鮮明的漸層對比，攪拌後飲用濃郁順口。另外還有拉花精緻的「熱拿鐵」，以及表面有著滿滿氣泡、口感偏甜的「黑糖拿鐵」，都是搭配甜點的最佳拍檔。

昭和布丁蛋香濃，開心果提拉米蘇

甜點絕對是來到喫茶Sénmi 的重頭戲。這裡的「昭和布丁」走的是紮實路線，與一般軟嫩的口感不同，入口能感受到濃郁的蛋香與綿密質地，是屬於大人系的成熟風味。隱藏版甜點「開心果提拉米蘇」更是驚艷，以提拉米蘇為基底，撒上滿滿的開心果碎粒，中間抹醬混入了開心果醬、咖啡酒香與巧克力，口感層次極其豐富且份量十足，建議兩個女生分食剛好，是款讓人一吃就愛上的濃郁系甜點。

喫茶Sénmi

  • 地址: 臺中市中區中山路76號5樓
  • 電話: 04-36111508
  • 營業時間: 11:00–18:00 ( 周三休 )

