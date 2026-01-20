台中甜品新高度！從熱甜湯到雪花冰，涼糧的每一口都療癒你的胃與心。

走進這家位在台中的涼糧甜品，第一個感受到的不是甜，而是一種「來自土地的安定感」。店家以「糧食」作為出發點，將台灣在地農作視為主角，透過甜品細膩地傳遞本土品牌的精神與風味。這些原本存在於日常餐桌、甚至被我們忽略的糧食，在這裡被重新詮釋，化成一碗碗溫潤而有層次的甜品，讓源自土地的美好，不只走進生活，也有機會走向世界的餐桌。

而這裡的甜品之所以特別，關鍵在於老闆堅持與台灣在地小農合作，選用當季、當地的糧食作為基底，搭配不同甜品元素，創造出既熟悉又新鮮的風味組合。每一碗甜品，都是一次對台灣土地的致敬，也是一段被細心保存、慢慢說出口的故事。

空間設計同樣呼應著這樣的理念。整體以「存放糧食的地窟」為靈感，低調內斂的色調、略帶厚實感的結構，彷彿把人帶進一座守護糧食的地下倉庫。沒有過多華麗裝飾，卻多了一份沉穩與安心，讓人靜下心來，好好品嚐每一口與土地有關的味道。

櫃子上面還有展示了各種與小農合作的周邊商品，古早味的麵茶粉、梅子、果醬、果凍以及炭焙烏龍茶

涼糧甜品菜單以雪花冰磚、刨冰、冬季供應熱甜湯、純粹好茶，並且規畫出內用及外帶的餐點，畢竟有些餐點還是現點現吃最美味，現在很少如此用心的店家囉！！

涼糧純紫米粥（隨機附３種配料）。

這天搭上的配料有手工芋圓、珍珠、花豆，每一樣配料當是當天現煮的風味。

涼糧純紫米粥嚴選台灣在地紫米，以最單純的方式熬煮，沒有過多調味，讓紫米本身的香氣與風味自然呈現。入口時，紫米粥的質地濃而不稠，米粒熬至恰到好處，仍保有些微顆粒感，卻不顯生硬，尾韻帶著淡淡自然甜味，不膩口、卻很耐吃。

白玉湯圓浸泡在熱紫米粥中後，湯圓吸附了些許紫米香氣，入口時柔軟中帶著溫潤甜味，讓整體風味更加圓潤、耐吃。

加入手工芋圓後，整碗粥的口感立刻有了層次變化。芋圓外層Q彈和紫米粥的穀香相互交疊，不搶味卻很加分。珍珠則帶來更明顯的Q勁，彈性扎實、越嚼越有口感，最後是花豆，燉煮得恰到好處，口感鬆綿卻不乾柴，入口時自然回甘，豆香溫潤，為整碗甜品畫下一個柔和、不膩口的尾韻。

熱紫米粥搭配這三種配料，從滑順、Q彈到鬆綿，一口就能感受到不同質地在嘴裡交錯，是一碗看似簡單，卻越吃越有層次的日常甜品。

白玉紅豆湯，多了一小碟是因為12月底前點熱甜湯會多附贈一小碟白玉湯圓唷!

小涼自己本身很喜歡涼糧甜品的白玉湯圓，最大的原因就是它完全沒有一般湯圓常見的粉味。入口時能感受到外皮細緻又乾淨的口感，Q而不黏、軟中帶彈，咀嚼時不會有厚重的糯感，反而多了一份輕盈。

特別想提一下，涼糧甜品的紅豆真的很大顆。看得出來店家在紅豆的選用上有特別嚴選過，每一顆紅豆外型都相當飽滿，不是碎碎小小的那種，而是光用眼睛看就覺得很有存在感。經過細火熬煮後，紅豆依然保有完整顆粒感，卻不顯硬口，入口時是鬆綿中帶著自然的豆香，熱熱吃更能感受到紅豆本身的甜味層次。

也正因為紅豆品質好、顆顆分明，搭配白玉湯圓一起吃時，不會被湯圓的Q感蓋過，反而彼此襯托，讓這碗熱白玉紅豆湯顯得更加耐吃、也更有記憶點。

濃芋雙料刨冰，有雙色手工芋圓、芋泥以及刨冰中間的夾層，還藏著不少冷凍芋，讓人每一口都充滿驚喜，也是讓芋頭控瘋狂的甜品之一。

隨刨冰附的黑糖可隨自己的喜好加入，給的是黑糖也比較不用擔憂甜膩的問題!

特別讓小涼印象深刻的，是他們家的芋泥口感，和外面常吃到的真的很不一樣。這裡的芋泥完全走「純粹路線」，沒有另外加上調味，入口時是很單純、乾淨的芋泥香氣，搭配不規則的手工芋圓，外層柔軟、內裡帶點Q度，咀嚼時能感受到手作的質地變化，和細緻的芋泥形成很好的口感對比，讓整碗刨冰吃起來一點都不單調。

而藏在刨冰夾層中的冷凍芋，更是這碗刨冰的靈魂之一。入口時先是自然的芋頭甜香，接著是外鬆內Q、帶點紮實感的口感層次，冰涼之中又能吃到芋頭本身的存在感，讓整碗刨冰在清爽與濃郁之間取得很舒服的平衡。整體吃下來，濃芋雙料刨冰不是走重甜或厚重路線，而是用最單純的芋頭風味，堆疊出豐富口感，是一碗越吃越能感受到店家對食材用心的芋頭系刨冰。

這裡的雪花冰不是細碎飄散的那種，而是一片片雪花狀的冰片滑落下來，再被用力地推疊進冰磚杯裡。每一片雪花冰都保有完整度，層層堆起來後形成自然的空氣感，視覺上澎湃，吃起來卻不厚重

日上昇炭焙烏龍珍珠雪花冰磚，是涼糧甜品家的一款特色雪花冰，也是店內茶控和雪花冰控必點的組合。

雪花冰一片片滑落，層層堆疊在冰磚杯中，份量十足，入口即化，綿密中帶著冰涼感，先是上層奶蓋的輕盈柔滑，再被炭焙烏龍香氣緩緩包裹。配料的珍珠是另一大亮點，炭焙烏龍的茶香滲入珍珠中，讓Q彈口感多了一層香氣層次，咀嚼時茶香與甜度平衡得剛剛好，不會過甜，也不搶掉雪花冰的清爽。

整體吃起來，每一口都是雪花冰的滑順、烏龍茶的清香、珍珠的Q彈，層次分明又協調，是一款既清爽又有特色的雪花冰磚，喝得到茶的香、吃得到冰的綿密，也能感受到涼糧甜品在細節上的用心。

蜜釀鳳梨酸梅刨冰，一旁附上的是店家自己熬煮的黑糖，可依照個人的喜好來加入刨冰內。

不得不說這自己熬煮的黑糖既香又濃，加入刨冰內真的有畫龍點睛的效益，也讓刨冰更好吃且較不甜膩。

刨冰本身細緻綿密，入口即化，帶著冰涼感，但又不失札實感。上層的蜜釀鳳梨甜香自然，酸梅則帶出微微果酸，清爽又開胃。中層還加入了愛玉凍，軟Q滑嫩、帶著自然果香，咬下去有微微清涼的口感，為整碗刨冰增添了另一種口感層次，也讓甜味與酸味更均衡。

每一口都是雪白刨冰的綿密、蜜釀鳳梨的甜香、酸梅的微酸，以及愛玉凍的Q滑清爽，多重口感交錯，吃起來既清新又療癒。這款刨冰不只是消暑，更能感受到店家對食材的細膩挑選與搭配，用最單純的水果與手作元素，創造出不簡單的甜品層次。

小涼發現「涼糧甜品」不只是在甜湯用料上嚴選在地糧食、把產地特色巧妙融入每一碗甜湯裡，連外帶細節也相當用心。外帶容器選得很實在，帶回家的路上完全不用擔心滲漏或溢出，就算要跑遠一點也很安心。更貼心的是，店家還有質感滿滿的保冰袋，聽店家說只要外帶 兩碗以上就會直接提供保冰袋，這點真的很加分。從食材到包裝，小細節都顧到，讓人默默想再回訪一次。

