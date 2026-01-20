台中南屯禾野蔬食炸物，老街素食鹽酥雞，特調辣粉蔬菜豐富必吃。

台中南屯老街上的「禾野蔬食炸物」，主打乾爽不油膩的素食鹽酥雞與多樣化炸蔬菜，是素友與炸物控的必吃名單。

愛吃炸物的朋友們，通常隨便點一點幾百塊就飛走了，但這次素友特別推薦了一間口袋名單「禾野蔬食炸物」，讓人發現原來素食炸物也能這麼好吃又澎湃。店家位於充滿歷史韻味的台中南屯老街上，鄰近香火鼎盛的萬和宮，雖然周邊美食林立，但這間店憑藉著豐富的炸蔬菜選擇與獨門調味殺出一條血路。不過要注意的是，老街街道較為狹小，開車前來的朋友建議先電話預約再過來快取，以免為了找停車位而掃興，無論是當作下午茶還是宵夜都非常適合。

南屯老街素食炸物，萬和宮旁宵夜好選擇

台中南屯老街周邊保留了許多老建築與傳統文化，白天是熱鬧的傳統市場，夜晚則有各式小吃飄香。這間「禾野蔬食炸物」就座落在這條充滿歷史韻味的街道上，鄰近知名的萬和宮。店面外觀看起來相當乾淨明亮，沒有傳統炸物攤常見的油膩感，讓人第一眼就留下好印象。雖然主要是外帶形式，但看著老闆熟練地處理食材，加上櫥櫃裡整齊排列的素料，讓人對這頓宵夜充滿期待。建議大家可以先預訂，畢竟美味是值得等待的，但能省去現場排隊時間會更聰明。

蔬菜選擇豐富多元，滿額外送上班族最愛

看看店家的櫥櫃與菜單，雖然是素食炸物，但選擇性卻一點也不少。除了常見的素料外，這裡最大的特色就是擁有多樣化的「炸蔬菜」選擇，滿足現代人想吃炸物又想補充纖維的願望。菜單上貼心標示了蛋素與純素的區別（沒畫記號的為純素），讓素食者能安心點餐。看板上還寫著滿 2500 元提供外送服務，非常適合附近的上班族下午茶或加班時一起團購，大家湊一湊就能輕鬆享用熱騰騰的素食炸物趴。

特調胡椒科學麵香，豪邁辣粉過癮不油膩

這裡的調味絕對是靈魂所在！老闆給料相當豪氣，勾選中辣後，便會看到紅通通的辣椒粉毫不手軟地撒滿整袋，對於嗜辣的朋友來說絕對大呼過癮，這辣椒是真的有辣勁的。而店家的特調胡椒粉更是一絕，帶有一種熟悉的「科學麵」香氣，鹹香迷人讓人食慾大開。重點是店家的炸功了得，炸物本身吃起來乾爽酥脆，完全沒有令人害怕的油耗味，搭配上滿滿的九層塔提味（不知道加量要不要錢，但給得很大方），香氣層次更加豐富。

炸菇甜不辣蘿蔔糕，搭配汽水追劇超完美

將外帶回家的炸物倒在兩個大盤子上，瞬間變身為豐盛的炸物拼盤。雖然炸過後外觀看起來都有點像，但咬下去就能感受到食材的鮮甜，像是綜合炸菇的多汁、甜不辣的Ｑ彈以及蘿蔔糕的綿密，每一口都充滿驚喜。蔬菜類更能吃出原本的清甜口感，搭配上特製辣粉的刺激，真的會讓人一口接一口停不下來。晚餐時段買上一大盤，再配上一瓶冰涼的汽水窩在沙發上追劇，簡直是人生最完美的享受。