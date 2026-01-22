藏在台中火車站旁的巷弄早午餐王者！整隻去骨雞腿「迷迭雞早安盤」限量登場。

有時候，最讓人驚喜的早午餐，往往不是在熱鬧的大馬路上，而是藏在火車站附近的巷弄裡。從台中東區火車站走進來，轉個彎、再多走幾步，沒有醒目的招牌，卻意外遇見一間讓人想慢下來吃頓早餐的地方——阿飛 Brunch。

這裡不像網美店那樣張揚，卻靠著一道道用心料理的餐盤，默默累積回訪的熟客，也成了不少在地人心中「不想說、但又忍不住推薦」的口袋名單。這次來訪，正好遇上阿飛 Brunch 推出的新品——迷迭雞早安盤，不僅是限量供應，一上桌就能感受到那股誠意滿滿的澎湃感，也成了這趟巷弄早午餐的小驚喜。

走進店內，空間不大卻讓人感覺自在，沒有過多裝飾，卻多了一份生活感。餐點主打現點現做，從早安盤、沙拉到吐司類都能看出店家的用心，份量也給得很實在，不只是拍照好看，而是真的能吃得飽、吃得滿足。

台中早午餐阿飛 Brunch菜單，這邊有每人低消$300，6歲以下小孩$100，並且人數到齊才會帶領入座，採自助式點餐、選好餐點到櫃台點餐並結帳唷！菜單內除了飯食是每日11:30後供應以外，其他主食都是全天候供應且不收服務費！

阿飛 Brunch 推出的新品迷迭雞早安盤，不只主打每日限量供應，份量與誠意也完全不客氣。還以整隻去骨雞腿排下去香煎、加上生菜、薯塊、薯泥以及法式吐司相當澎湃～～

主餐選用整隻去骨雞腿排下去香煎，厚實的雞腿排煎到外皮呈現誘人的「恰恰」金黃焦色，外酥內嫩，咬下去肉汁瞬間在口中散開，迷迭香的香氣淡雅不搶戲，卻替整體風味加分不少。

盤中搭配的配菜同樣不馬虎。法式吐司煎得金黃柔軟，外層微微酥香、內裡濕潤蓬鬆，單吃就有淡淡蛋奶香，搭著雞腿排或生菜一起入口也很合拍。薯塊外皮酥脆、內裡綿密，不油不膩，越吃越涮嘴～

薯泥則是細緻滑順，再加上新鮮生菜點綴，整份早安盤視覺與份量都相當澎湃，無論是想吃得飽、吃得好，或是週末想來一份有儀式感的早午餐，這道迷迭雞早安盤都很值得一試。

酪梨香煎鮭魚輕沙拉是一道清爽又兼具飽足感的餐點。

沙拉中加入新鮮綜合生菜、當季水果與地瓜泥，營養均衡、層次豐富，清爽中帶點自然甜味，不僅吃得滿足，也不會有負擔感，非常適合正在飲控或健身的朋友選擇。

鮭魚表面香煎至恰恰的金黃酥脆，外層帶著迷人焦香，內裡依然鮮嫩多汁，熟度掌握得恰到好處。

搭配熟度剛好的酪梨，份量給得相當大方，口感綿密滑順，與鮭魚一起入口十分合拍。

淋上店家特調的招牌胡麻沙拉醬後，芝麻香氣濃郁卻不膩口，口感滑順溫潤，將生菜、鮭魚與酪梨的風味完整串聯起來，讓整份沙拉在清爽之中多了一層圓潤迷人的香氣層次。

帕瑪森軟法拼盤是一份份量與豐富度都很有誠意的早午餐選擇。拼盤內包含兩大塊帕瑪森軟法麵包，搭配清爽沙拉、嫩蛋、奶香蛤蜊巧達濃湯，以及一杯伯爵紅茶（也可加價換購其他飲品），整體搭配相當均衡。

主角帕瑪森軟法麵包上鋪滿大量熔岩起司與特製肉醬，送進烤箱烘烤至表面金黃酥脆。

趁熱咬下，牽絲效果非常明顯，起司的濃郁奶香與肉醬的鹹香完美融合，口感扎實又不膩口，每一口都讓人感到滿足，是會讓起司控一吃就愛上的品項。

軟法麵包口感軟 Q 又蓬鬆，吸飽特製肉醬的精華後，整體風味更加濃郁，搭配表層滿滿的起司一起入口，層次豐富又耐吃，讓人一口接一口停不下來。

這碗奶香蛤蠣巧達濃湯相當加分。湯頭香醇濃郁、口感滑順不厚重，暖暖喝下肚格外舒服。

每次只要看到薯條就必點，享受外酥內綿香的口感就是棒！

初鹿紅茶拿鐵喝起來是茶香與奶香濃郁融合，口感滑順，帶有淡淡甜味，風味醇厚而不膩，非常受到我們的喜愛。另一杯則是來到阿飛必點的脆脆梅果香香綠，在甘醇綠茶中揉入了微酸微甜的梅子香氣，喝起來格外沁涼舒爽。

最令人驚喜的是裡頭一顆顆脆彈多汁的大梅果，邊喝邊嚼非常過癮，是餐後解膩、安撫味蕾的最佳拍檔唷！

阿飛Brunch

電話：04-22230420

地址：台中市東區大智路17巷8號

營業時間：9:00~17:00 供餐至16:00 (週二公休)

臉書粉絲頁：阿飛Brunch

IG：阿飛Brunch

