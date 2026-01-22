挑戰今年最浮誇草莓系飲品 ，「白巷子 」草莓尬芝士奶蓋、綠茶凍打造多重口感。

挑戰今年最浮誇草莓系飲品，超人氣手搖飲品牌【白巷子】，這次推出季節限定的芝士草莓，竟然把酸甜的草莓冰沙，尬上濃郁芝士奶蓋+Q彈綠茶凍，打造咀嚼控會愛瘋的多重口感，還有暖心的冬季飲品同步登場，在冷冷的天也能溫暖一下!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

白巷子 品牌介紹

▼【白巷子】在全台北中南共有多家分店，這次來到位於台中的神岡中山店，就位在熱鬧的神岡區中山路上，看到白色的明亮招牌就是了!

▼【白巷子】每月都會推出限定優惠，每周都有不同的品項打折!

白巷子 菜單

台中門市菜單 其他點我線上看

白巷子 飲品介紹

芝士草莓💰75元

▼冬季限定的浮誇芝士草莓，將新鮮現打的草莓冰沙，結合濃郁芝士奶蓋與Q彈綠茶凍，酸甜清爽，每一口都是多層次的口感享受!

紅豆鮮奶茶💰65元

▼榮登我最愛的紅豆鮮奶茶，一喝下去是濃醇的奶香，接著可以吸到軟綿蜜紅豆，讓人忍不住一口接一口～

薑汁撞奶💰55元

▼冬天必備的薑汁撞奶，嚴選老薑細火慢熬，搭配濃醇鮮奶喝起來不刺激，還有著黑糖的香氣好討喜!

花生鮮奶 ( 2026/1/26-2-26/2/1)原價💰60元 特價💰54元

▼花生控會愛的香甜花生鮮奶，入口濃郁香氣襲來，是會越喝越涮嘴的類型!

白巷子 飲用心得

每到冬天就是少不了草莓啊~【白巷子】這次的冬季限定飲品很讓人驚喜，不只能喝到草莓的酸甜香氣，還有充滿多層次的口感享受，草莓控們絕對要試看看!

白巷子 店家資訊

Facebook INSTAGRAM

地址：臺中市北屯區南興路679-3號

營業電話：0933-969-551

營業時間 : 17:30-01:30；週五六營業到02:30（最後點餐時間為閉店前30分鐘）

酌收一成服務費

