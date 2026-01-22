「樹懶餐廳萌寵農場」超萌室內動物區、鵜鶘餵食秀、精采DIY，晴雨皆宜的親子夢幻樂園。

睽違已久，宜蘭超人氣【樹懶餐廳萌寵農場】終於完整開放！上次曾來玩過但意猶未盡，這次玩的更多元更豐富，新增能近距離互動的室內可愛動物區（如土撥鼠、樹懶、白狐狸、狐獴），戶外有超漂亮的灰冠鶴，也有精彩的超萌鵜鶘餵食秀，還有寓教於樂的有趣多元DIY體驗（如三星蔥麵包製作），更有夏日戲水區。無論晴天或雨天，這裡都提供豐富的全方位遊玩體驗，此外，這裏的販賣區也可以把可愛的動物小玩偶帶回家，讓它們天天陪伴可愛的小朋友，是宜蘭親子一日遊或雨天備案的絕佳選擇，保證大小朋友都能玩得盡興！

【樹懶餐廳】資訊

【萌寵農場】資訊

營業時間：平日9:00-17:30 / 假日08:30-17:30

最後售票入園時間：下午17:00

萌寵樂園電話：0979-333036手作課程週三、四公休

樹懶餐廳萌寵農場｜交通停車資訊

寬廣的停車空間，出遊很方便

樹懶餐廳萌寵農場｜菜單價位

快來與療癒萌寵近距離接觸，享受悠閒時光！

樹懶餐廳萌寵農場｜園區地圖

上次來只有樹懶餐廳這一部份而已，現在已經有第二區( 含室內動物 )，第三區

這張可愛的圖可以看到動物住在那裏，設計的也很可愛

樹懶餐廳萌寵農場交通停車資訊｜第二區 ( 含室內動物區)

上次來的時候樹懶餐廳剛開幕不久，這次來又增加了很多可愛的小動物 (第二區)，這一區也結合了室內活動

入口旁有這張很可愛的動物出勤表!!! 可以看到當天有那些動物出場陪遊客玩哦

目前這裏成為動物的活動區域的入口了

入場時手中可以拿著牧草餵養動物!!

新的場地佔地寬廣，可以讓動物有比較多的活動空間

特別的是在一二區之間設有半遮蔽的棚子，這樣的設計太棒了

無論晴天雨天都可以陪著小動物玩

可愛的柯爾鴨

灰冠鶴

來看看新朋友吧~~模樣非常漂亮的灰冠鶴

這可是烏干達的國鳥

一聽到餵食的搖鈴聲，馬上從另一端飛奔過來

頭頂上有明顯的黃色稻草狀羽冠，真的很漂亮，現場看比圖片看好看一百倍啊

酷你豬 / 山羌

哈哈，掉下去的飼料也是它們的最愛啊，當做下午茶點心也不錯

下方還有可愛的酷你豬及山羌!!! 重點是他們幾乎不怕人，所謂的有奶便是娘，只要你有飼料在手，就會追著你走啦

大家的好朋友~水豚君

哈哈，這是空心的模型橘子啦，它們真的可以乖乖的讓人放在頭上哦，超可愛的

雅達伯拉象龜

現場的工作人員示範給他們撓癢癢，結果它們的頭及四肢真的就慢慢從蜷縮的狀況舒展開來~~~好神奇

樹懶餐廳萌寵農場｜室內區

土撥鼠

室內的動物區，可以近距離和他們玩耍哦

土撥鼠的模樣也很可愛

用夾子來拿蔬菜餵食

它們會自己跑到凳子上伸長脖子等東西吃，太可愛了

室內區也有小小溜滑梯可以讓小小孩放電一下

嘿嘿，不誇張，從我們一進來這裏的人潮真的沒停過，因為大家都在排隊等著跟它們玩

金剛鸚鵡

狐獴

狐獴同時也是《獅子王》中的角色丁滿!!

這裏可以像抱小貓小狗一樣摸摸頭哦

白狐狸

這可不是一般的小狗，它是貨真價實的白狐狸，但也溫馴的可以抱抱它

真的很特別啊

樹懶

餐廳的主人!! 哦，不是，是以它命名的餐廳本尊來囉!!!

因為它們的生長在溫暖的環境中，所以有保溫指來照顧它們

不過，它們真的太懶，還得用食物來引誘它們出來跟大家玩

提到樹懶，最知名的應該是《動物方城市》中超慢的「閃電 (Flash)」警官。快點來看一下本尊，動作真的慢吞吞，但超萌的

樹懶餐廳萌寵農場交通停車資訊｜第一區

上次來的主要是這一區啦

詳情請看這一篇的精采分享 : https://bjsmile.tw/folivora/

但不得不說，這一區的小動物和人的互動更親近，真的好像家中養的小寵物一樣

所以來都來了~~當然還是要好好的的跟他們玩一下

可愛的羊駝

設德蘭矮種馬&法拉貝拉迷你馬

個性很溫馴

泰迪羊

來~~一起看鏡頭

高地牛和黑鼻羊

這隻真的好可愛~~~~要是靜靜的站在角落，一定會以為它是假的

鵜鶘餵食秀

來的好不如來得巧，上次沒碰上鵜鶘餵食秀，這回終於趕上了

工作人員分別在兩端搖鈴，它們就會半飛半划的在水面上飛翔至定點

在工作人員引導下，大家拿著裝著魚的小桶子，一聲令下，同時將小魚拋出，鵜鶘們張開大嘴接住小魚，模樣超逗趣的

樹懶餐廳萌寵農場｜第三區 ( 點心兌換及夏日戲水池)

這一區主要是點心兌換區及夏日戲水池

手中的門票可以換些小點心

這裏可以坐著休息，欣賞周邊景色

夏天一到，園方會提供玩具，就可以坐在小艇上在水面上玩哦

很舒服的懶骨頭休息區。小朋友一躺就愛上了，這裏真是滑手機的天堂啊

小小孩的戶外放電區

再來介紹一下室內好玩的遊戲吧

如果一時興起，也可以和朋友比試一下

哈，這是第一次看到這種的，竟然一次出現好幾個浮板，不是一次一個哦

來和可愛的動物一起玩拍貼機吧

哈，如果背景是和動物一起同框，那就更可愛了

樹懶餐廳萌寵農場｜販賣區

這個販賣區也很不錯哦，裏面除了零食與飲料，還有滿滿的動物玩偶~~

這個鵜鶘，也就是卡通裏的送子鳥，真的有個小玩偶在裏面耶

毛茸茸的，抱起來很舒服，買一隻回去陪睡吧

樹懶餐廳萌寵農場｜DIY 區

這裏也新增了好玩的DIY 區，特別是好多樣都是利用三星在地著名的三星蔥來食材哦

這裏可是個專業的烘焙教室呢，場地夠寬廣，一大群人來玩也沒問題

這次我們要來做最受台人歡迎的蔥麵包

首先，可愛的小姐姐先介紹一下三星蔥及如何處理它

接下來切成小丁再加入油及調味品，做成這次麵包的內餡

再來，用桿麵棍將麵糰桿開成形

再來放入調好的內餡再捲起來就成形了

將它們送入烤箱，烤約20分鐘，就可以再回來拿麵包了

嘿嘿，香噴噴的正港三星蔥麵包出爐了，剛好做好這趟小旅行的點心，也為此行畫下完美句話

這裏真的好好玩

不論晴天雨天，都有遮蔽空間或室內展區，讓你玩得盡興！附設寬廣停車場，交通超便利。快tag想帶你來的朋友，一起規劃宜蘭萌寵之旅吧！