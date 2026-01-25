宜蘭燒肉吃到飽推薦！天滿燒肉只要399元，高CP值炭火燒肉無限享用。

宜蘭燒肉控注意！ 隱身羅東冬山的天滿燒肉真的CP值爆棚啦！平日午餐只要399元，就能痛快享受炭火燒肉吃到飽！現在萬物齊漲，399不過是一份簡餐的價錢，但這裏從肉品、蔬菜、店內自製小菜，到丼飯、湯品與甜點、冰淇淋通通無限取用，真的讓許多網友直呼CP值超高。加上自備的停車場，停車非常方便。無論是情侶約會、朋友聚餐還是家庭聚會，這裡通通都適合。想找高CP值又美味的選擇嗎？隱身於宜蘭冬山的天滿燒肉保證讓你吃得過癮又滿意，絕對是你的口袋必備名單！
- 名稱：天滿燒肉
- 地址：宜蘭縣冬山鄉廣興路90巷61之1號2樓
- 營業時間：11:00–14:30, 17:00–22:00（週一～五）/ 11:00–22:00（週六～日）
- 電話： 03 961 5618
天滿燒肉｜交通停車資訊
停車場：門口就有自家的停車場，停車非常方便
天滿燒肉｜菜單價位
午餐：平日399
晚餐 / 假日全天：平日晚餐489、假日539
用餐時間：100分鐘
平日午餐399超划算，就連假日全天539這樣的CP值還是很高
天滿燒肉｜空間環境
天滿燒肉就在羅東冬山這一帶，附近著名的地標就是羅東高工
在巷子口的全家超商旁看到指示走進來便到了
「天滿燒肉」的用餐環境非常寬敞舒適，店內設計是用木質調的配色，營造出溫潤的用餐空間
座位的設計，有點像是香港流行的卡座，營造類似火車包廂或小包廂的感覺
牆面是原木圓切紋，也有種身處大自然中的氛圍感
靠窗這面是最受歡迎的座位區了，可以欣賞戶外風光
天滿燒肉｜菜色介紹
天滿燒肉提供多樣化的餐點，琳瑯滿目，平日午餐價格最優惠，平日晚餐或是假日，餐點也會再增添更高級一點的食材
肉品區
肉品包含肉品(牛、豬、雞~~~)及各式不同的海鮮，小數了一下，高達了20種呢
肉品的後方就是廚房，如果不夠，可以立刻補充。所以自由拿取，不用點餐，非常方便
肉品的選擇依店家的調整而定
蔬菜及燒烤食材區
蔬菜及燒烤食材區也超級豐富！蔬菜種類非常多，而且會不定期更換
如果想吃清爽的話，這些蔬菜用烤的，都很不錯哦。
這二樣可是非常受小孩歡迎，烤起來香滑軟糯，好好吃
熟食及湯品區
每天提供的牛丼、 豬肉丼及不定期更換的湯品，今天的提供的是剝皮辣椒雞湯及野菜湯
肚子餓時先來一碗。光這一碗，外面賣價就要一百多元了
小孩喜歡的薯條、雞塊區
自助蔬食及甜品區
自助蔬食及甜品區
這一區還滿特別的，店家提供了不少即食涼拌小菜區，感覺有韓式餐廳小菜吃到飽的即視感
涼拌海帶芽、四季豆、台式蘿蔔、豆干絲、泡菜等等，開胃又下飯
因為冷藏櫃的關係，所以蛤蜊也放在這裏
醬料區
味噌醬、照燒醬~~~還有海鹽、七味粉~~選擇性也很豐富
飲料區
這裏竟然有泰式奶茶耶
可樂、雪碧、檸檬紅茶、無糖茶飲等，飲料無限暢飲！
冰淇淋區
這款客惟您低脂冰淇淋，吃起來非常清爽哦
天滿燒肉｜菜色心得評價
這裡採用真的炭火，火力很強大，烤的速度非常快，店員也會主動的來更換鐵網 !
因為火力強大，所以骰子牛這種有點厚度的肉品，讓它在鐵網翻滾幾下就熟了哦
烤的肉品也可以夾在生菜裏吃，清爽好吃，多吃幾片也沒問題
原味培根豬，這個厚度很過癮
烤完再用剪刀剪開，很有韓式烤肉的感覺呢
外皮焦香焦香的，沾點海鹽就很好吃
這種包法真的太好吃了，又帶有點解膩的效果，真的可以多吃幾片
這可是生日壽星才有的哦，店家真的超佛心的
如果是平日中午是送白蝦
( 生日禮的部份依店家公告方式為主)
彈牙的牛舌烤好後加入鹽蔥或泡菜一起品嚐，真的超過癮的
最後來個烤日式年糕，當做完美的ending
天滿燒肉超優惠價格真的是挑戰全宜蘭最低價了
天滿燒肉豐富的食材適合三五好友或家庭聚餐時一起享用，特別是店家薄利多銷，這麼優惠的價格，就算一大家子來也不會心疼，對於預算型的小資族來說，這裏真的是CP 值超高的好選擇
- 【北成市場口水餃店】羅東75年老店，高麗菜豬肉水餃皮厚有彈性，還有被水餃店耽誤的好吃乾麵
- 【卜鴨】2026羅東夜市旁在地美食老店，必吃卜鴨麵，外帶卜鴨去看電影
- 【羅東帝爺廟口喥咕麵】乾麵魚丸餛飩專賣一甲子，等到打磕睡的油蔥醋麵超好吃
- 【三合餅舖】宜蘭在地60年香酥蔥燒餅！宜蘭伴手禮推薦～從炭火老味道到全蔬食新風貌
- 【官老爺休閒農場】豆腐乳DIY、炒冰竹筏秧桶船好玩、官夫人田園料理以哈密瓜為主角的餐廳
- 【亞田水餃店】冬山綜合水餃一顆5元囉～皮薄味鮮！
宜蘭景點 花蓮景點 台東景點 台北景點
基隆景點 桃園景點 新竹景點 苗栗景點
台中景點 彰化景點 南投景點 雲林景點
嘉義景點 台南景點 高雄景點 屏東景點
澎湖景點 金門景點 馬祖景點