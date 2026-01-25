桃園觀音全村的希望麵包工廠，隱身田園豪宅的窯烤美味，必吃平價歐包。

桃園觀音「全村的希望」是藏身田園豪宅內的隱藏版麵包工廠。主打每日窯烤手作歐式麵包，無化學添加且價格平價。

你能想像在田園豪宅裡竟然藏著一座麵包工廠嗎？位於桃園觀音的「全村的希望 麵包工廠」雖然外觀低調像是一般私人別墅，但其實是當地相當有名的隱藏版美食。老闆原在中國經商，為了照顧母親返鄉創業。這裡不僅提供每日新鮮窯烤的手作歐式麵包，堅持無添加化學香料，還結合了簡餐、咖啡與古董收藏。寬敞舒適的環境加上撲鼻的麵包香，讓這裡成為許多老饕專程造訪的秘密基地。

田園豪宅低調外觀，古董收藏紅眠床懷舊

初次造訪的朋友可能會被其私人別墅般的氣派外觀給嚇到，不敢貿然進入，但請放心，門口的招牌就是最好的指引。走進店內，你會發現這裡的風格相當隨性且獨特，開放式的烘焙廚房與用餐區交錯，四周擺放著老闆收藏的各式古董，其中甚至還有一張充滿歷史感的紅眠床，讓人彷彿穿越時空。寬敞的內用座位與後院的大片空間，營造出一種像在自家作客般的放鬆氛圍。

每日窯烤手作歐包，無添加化學香料健康

這裡的靈魂主角絕對是每日新鮮出爐的窯烤歐式麵包。老闆堅持手作並採用健康路線，絕不添加任何化學香料，讓顧客吃得安心。麵包口味選擇豐富，像是綜合堅果、酒漬桂圓、培根起司歐包以及蔓越莓生吐司等應有盡有。雖然是費工的窯烤歐式麵包，但價格卻相當親民，落在 45 元至 220 元之間，且用料實在、份量十足，每一顆麵包都沉甸甸的，拿在手上就能感受到店家的誠意。

現場試吃大方不怕買，簡餐披薩咖啡選擇多

店家對於自己的產品非常有信心，現場大方提供試吃，讓客人嚐過喜歡再購買，完全不怕你吃。像是法式長棍等麵包，店家也會貼心地幫忙切好方便食用。除了麵包外，這裡也提供豐富的簡餐選擇，包括披薩、河粉以及各式飲品，空氣中偶爾還會飄來老闆娘烤香魚的誘人香氣。無論是專程來買麵包，還是想坐下來享用一頓悠閒的午餐或下午茶，這裡都能滿足你的需求。

酒漬桂圓大人風味，貝果有嚼勁值得專程

在眾多口味中，「酒漬桂圓歐包」憑藉著濃郁的香氣與層次感，成為許多大人系食客的心頭好；而口感紮實有嚼勁的貝果也是不容錯過的品項。甚至還能驚喜地發現大甲奶油酥餅的蹤影。雖然地點不在熱鬧的生活圈範圍內，但憑藉著真材實料的美味與獨特的豪宅古董氛圍，「全村的希望」絕對值得你專程開車前來，帶幾顆充滿溫度的手作麵包回家，延續這份田園裡的幸福滋味。

全村的希望 麵包工廠

地址：桃園市觀音區福新路646號

電話：0932 211122

時間：12:00–18:00｜每週二、三 公休

延伸閱讀