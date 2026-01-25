這一鍋2026年菜推薦，馬馳萬象圍爐鍋物，A5和牛在家爽吃。

2026年菜推薦「這一鍋」馬馳萬象圍爐年菜，不到三千元爽吃日本A5和牛與神仙牛，在家輕鬆享受餐廳級奢華饗宴。

2026 農曆馬年即將到來，還在煩惱除夕圍爐要準備什麼嗎？為了讓媽媽與太太省去在廚房忙進忙出的辛勞，今年特別選擇了「這一鍋」推出的「馬馳萬象圍爐年菜」。這套年菜主打從湯底、肉品、海鮮到火鍋料一應俱全，完全打破傳統年菜需要繁瑣備料的困擾，只需簡單加熱就能開鍋。整套份量約適合 4 人享用，不用三千元就能吃到包含日本 A5 和牛在內的奢華陣容，早鳥預訂還送開運好禮與價值千元的和牛券，讓全家人火馬年一開春就富貴滿堂。

招牌老火湯底濃郁，大骨熬煮精華滑順

這套年菜的靈魂在於湯底，提供了經典麻辣鍋、老火湯與鴛鴦鍋可選。我們最愛的是「開歲老火湯底」，嚴選豬大骨、雞骨與豬後腿肉，經過多道工法長時間熬煮而成。隨餐附上兩大包冷凍湯磚（共 4000cc），加熱後呈現乳白色澤，口感香醇濃郁且滑順不膩。建議大家可以自行加入當季蔬菜、紅棗與枸杞一同烹煮，不僅能增加湯頭的鮮甜度，紅潤的配色更能為圍爐餐桌增添滿滿的年節喜氣。

日本A5和牛入口即化，神仙牛油花均勻嫩

這組年菜最令人驚豔的，莫過於不到三千元的價格竟然包含「日本 A5 和牛」。150g 的份量誠意十足，油花紋路細緻美麗，只需在鍋中輕涮 3 到 5 秒，入口即化的柔嫩口感伴隨著濃郁脂香，絕對是圍爐桌上的亮點。此外，招牌的「神仙牛肉」（無骨牛小排）也是必吃，油花分布均勻，肉質軟嫩多汁；而「雪花牛肉」則帶有豐富的油脂香氣，每一口都能滿足愛吃肉的味蕾。

板腱牛肉清爽不乾柴，台灣黑豚五花爽脆甜

如果不喜歡太過油膩的口感，「板腱牛肉」會是你的首選，肥瘦比例恰到好處，涮煮後口感柔軟不乾柴，保有肉香卻不油膩。豬肉部分則選用頂級的「台灣黑豚 1983 豬五花」，雖然看似油脂豐富，但實際入口卻帶有獨特的爽脆口感，完全沒有豬腥味，越嚼越香。另一款「梅花豬肉」切得保有一定厚度，吸附了老火湯的精華後，肉質鮮甜且不難咬，是老少咸宜的美味選擇。

御正童仔雞腿肉嫩，松露鮮蝦滑香氣濃郁

除了牛豬肉品，「御正童仔雞腿肉」的表現也相當亮眼。店家貼心地將雞腿肉預先分切成一口大小，簡單涮煮後肉質彈牙鮮嫩，完全不乾柴，沾點玫瑰鹽就非常好吃。火鍋料部分首推「松露鮮蝦滑」，一打開包裝就能聞到濃郁的松露香氣，挖成球狀下鍋，每一口都能吃到大塊蝦仁與魚卵的脆口層次。另外「墨魚丸」與「花枝蝦丸」也都是真材實料，吃得到完整的墨魚塊與花枝，口感紮實鮮甜。

十尾草蝦肉質鮮甜彈，腐竹凍豆腐吸湯汁

海鮮盤部分包含一盒 10 大尾的「草蝦」，蝦身色澤透亮，煮熟後極易剝殼，肉質緊實彈牙且帶有自然甜味。「鯛魚片」也已貼心切好，肉質細緻柔嫩，清涮即可享用。最後當然少不了火鍋的最佳配角，套餐直接附上兩大包「腐竹」與「凍豆腐」，這兩樣食材最能吸附濃郁的老火湯汁，一口咬下湯汁在口中爆漿的滿足感，為這頓豐盛的圍爐饗宴畫下完美句點。