高雄湘帥客棧爆汁餡餅，高醫商圈現桿捲餅必吃，煉乳酪餅與脆皮鍋貼超推薦。

高雄三民區高醫商圈的「湘帥客棧」，主打純手工現桿的北方麵食，招牌必點爆汁豬肉餡餅與酥脆牛肉捲餅。

來到高雄三民區泰安街，絕對不能錯過這間隱藏版的人氣麵食館「湘帥客棧」。店門口醒目的紅色招牌下，是師傅們忙碌現桿麵皮的身影，這裡堅持現點現做，確保每一口都能吃到麵香與 Q 勁。菜單選擇豐富，從噴汁的餡餅、皮薄的小籠湯包到創意十足的煉乳酪餅應有盡有。雖然主打銅板價的平民美食，但對食材與口味的堅持完全不輸星級餐廳，是高醫學生與醫護人員私藏的美味口袋名單。

招牌豬肉餡餅爆汁，外皮金黃酥脆必點

店內的超級人氣王非「豬肉餡餅」莫屬，幾乎每桌必點。師傅將外皮煎至金黃帶點微焦感，一口咬下能感受到外層的酥脆與內層麵皮的香 Q。最驚人的是飽滿的豬肉內餡，拌入鮮蔥與特製調味，咬開瞬間濃郁的湯汁直接噴發，豐富程度簡直媲美湯包。肉香鮮甜且完全不膩口，食用時務必小心燙口，這份爆漿的美味絕對值得等待。

手工小菜清爽解膩，涼拌黃瓜口感脆

來到湘帥客棧，櫃台旁琳瑯滿目的小菜也是必拿亮點。每份僅需 45 元，盤盤精彩。無論是清爽開胃的涼拌小黃瓜，還是鹹香入味的各式漬物，全都是師傅手工製作。這些小菜口感鮮脆，搭配店內招牌的爆汁餡餅或酥脆鍋貼一同享用，能完美平衡麵食的油潤感，為味蕾帶來豐富的清爽層次，是內行老饕不可或缺的佐餐良伴。

小籠湯包皮薄餡鮮，現點現蒸鎖住精華

除了煎餅類，這裡的蒸點也相當出色。「小籠湯包」堅持師傅現包現蒸，薄透的外皮隱約可見內裡飽滿的湯汁。輕輕拎起一顆，沉甸甸的手感代表鎖住了滿滿精華。入口後皮薄餡鮮，搭配一點薑絲提味，口感層次極佳。鮮美的肉汁在口中散開，與細緻的麵皮完美融合，是來到湘帥客棧不可錯過的招牌蒸點之一。





手工現桿蔥油餅香，牛肉捲餅紮實飽滿

喜愛麵食嚼勁的朋友，推薦嘗試手工現桿的「蔥油餅」與「牛肉捲餅」。蔥油餅香氣十足，層次分明且乾爽不油膩。而牛肉捲餅更是誠意之作，將酥脆的餅皮包裹著大片滷牛肉、新鮮蔥段與特製甜麵醬。大口咬下，餅皮的酥香、牛肉的軟嫩與蔥段的辛香在口中和諧共演，口感紮實飽滿，每一口都能吃到職人的手感溫度。





金黃鍋貼底部焦脆，內餡鮮甜飽足感佳

這裡的「鍋貼」煎工了得，底部煎得像餅乾一樣金黃酥脆，咬下去會有清脆迷人的「咔滋」聲響。內餡同樣紮實鮮甜，調味恰到好處，即便不沾醬也很有味道。對於想要增加飽足感的食客來說，這道鍋貼不僅口感豐富，酥脆的外皮與多汁的內餡更是讓人一口接一口停不下來，是麵食控的心頭好。

煉乳酪餅鹹甜交織，起司牽絲療癒點心

除了鹹食，湘帥客棧還有一款創意十足的甜鹹點心「煉乳酪餅」。餅皮層疊出如絲綢般的鬆軟口感，外表煎得酥脆，內層則豪邁地夾入了香濃起司。最後淋上甜滋滋的煉乳，起司的鹹香與煉乳的奶甜在口中完美融合，趁熱吃還能享受微牽絲的口感。這道既是主食也能當作飯後甜點，超級療癒。

酸辣湯料多味酸爽，冰蜂蜜小米粥解膩

享用重口味的麵食，少不了一碗好湯搭配。「酸辣湯」配料豐富，黑木耳、紅蘿蔔、豆腐與蛋花交織出滑順口感，酸辣度平衡得恰到好處。另外推薦特色的「冰蜂蜜小米粥」，不同於常見的熱粥，冰鎮後的口感更加滑順清爽，加入天然蜂蜜調味帶出淡淡蜜香，是炎熱天氣或飯後最佳的解膩救星。

湘帥客棧

電話：07-3220003

地址：高雄市三民區泰安街 32 號

營業時間：11:00-13:30、17:00-19:30

公休日：每週一

