紅到日韓的超夯台灣伴手禮「慧上癮」，咬下會爆漿的流沙芋頭酥。

這次去韓國玩朋友指定要這款，紅到國際的台灣傳統伴手禮【慧上癮】，主打咬下會爆餡的芋頭酥和蛋黃酥，不只被日本旅遊書和網紅大大推薦，獲得比利時 ITQI 國際風味評鑑 1 星獎章 ，甚至韓國天團SUPERJUNIOR成員來台時，也有特別試試看他們家的招牌，在Google更擁有 4.9 顆星的高評價!

慧上癮 環境分享

▼【慧上癮】門市位於台北建國北路二段，看到質感的灰紅色店面就是了，從行天宮捷運站步行6分鐘即可抵達。

▼【慧上癮】有多款不同禮盒可選擇，從招牌蛋黃酥、流心芋頭酥、牛軋餅、堅果塔、糖果等通通有~

▼【慧上癮】橘色系的包裝充滿質感，送禮大氣有面子!

▼【慧上癮】是我看過試吃最大方的店，有各式各樣的品項，超霸氣讓大家吃了喜歡再買~

▼【慧上癮】招牌蛋黃酥(2024)與流心芋頭酥(2025)，皆榮獲比利時 ITQI 國際風味評鑑 1 星獎章 ，吃過就知道完全實至名歸。

慧上癮 如何購買

【慧上癮】提供門市和線上預訂服務。點我訂購

慧上癮 產品介紹

紅土鹹蛋黃酥

▼真材實料的紅土鹹蛋黃酥，酥皮層次分明，一切開就能看到飽滿的蛋黃，是醃製 25 天 的紅土鹹蛋黃 ，搭配法國進口發酵奶油，入口整個香氣炸開 ，鹹甜不膩很耐吃!

流心芋頭酥

▼芋頭控會大愛!超邪惡的流心芋頭酥，外皮層層堆疊，內餡芋頭綿密，尬上流新鹹甜鹹甜，咬下去會有超狂流爆漿效果!

鳳梨酥 鳳黃酥

▼全家都大讚的鳳梨酥和鳳黃酥，也是很多外國人必買的一款，鳳梨酥使用台灣古早冬瓜內餡，微甜不膩，每一口都相當耐吃~

▼鳳黃酥將冬瓜餡結合飽滿鹹蛋黃，口味口感更上一層樓，迷人奶香和鹹蛋黃完美交織!

黃金組合12入💰960元

▼招牌芋頭酥和蛋黃酥有多款組合禮盒可搭配，有單口味和綜合口味可自行選擇。

小四季發財（蛋奶素）💰480元

▼店內熱銷的小四季發財，內含蛋黃酥2入，流心芋頭酥2入，鳳梨酥2入，鳳黃酥2入，四個願望一次滿足!

大四喜糖果禮盒（蛋奶素）

▼喜氣洋洋的大四喜糖果禮盒，內含蛋黃酥3入，流心芋頭酥3入，夏威夷芝麻軟糖160g，夏威夷美莓寒天軟糖160g，可以吃到所有的招牌品項!

夏威夷 美莓寒天軟糖 夏豆黑芝麻軟糖

▼美莓寒天軟糖使用韓國進口覆盆子果泥，以及台灣大湖產的草莓果乾，口感軟糯好咬，酸酸甜甜十分討喜!

▼夏豆黑芝麻軟糖一咬下去芝麻香氣炸開，還能吃到夏威夷果酥脆的口感，而且使用的是低糖的海藻糖，吃了也不會有負擔!

綜合牛軋軟餅12入（五辛素）💰250元

▼綜合牛軋軟餅內含原味牛軋軟餅4入、抹茶牛軋軟餅4入 、蔓越莓牛軋餅4入，超級愛他們的牛軋餅口感，口感軟綿不黏牙，蔓越莓吃得到果肉好驚喜，長輩也能夠放心享用!

慧上癮 用餐心得

身為甜點控認真沒在開玩笑，這家【慧上癮】真的很有料，被網友稱完全不輸排隊名店，是在地人才知道的寶藏店，難怪連朋友都指定我幫忙買，不只內餡用料實在，口感更是讓人著迷，下次出國玩就買這個國民外交吧!

慧上癮 店家資訊

地址：台北建國北路二段226巷42號（行天宮捷運站步行6分鐘即可抵達）

營業電話： 02 2834 0209

營業時間 : 11:00-20:00

