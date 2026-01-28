> 美食 > 精誠牛肉麵｜台中人氣牛肉麵，牛腱肉超大塊，肉量超驚人！下午不休息，在地排隊名店推薦 - 糖糖's 享食生活

精誠牛肉麵｜台中人氣牛肉麵，牛腱肉超大塊，肉量超驚人！下午不休息，在地排隊名店推薦 - 糖糖's 享食生活

tiger Walker 玩樂季
2026-01-28 11:00文字：糖糖‘s 享食生活 
糖糖‘s 享食生活

糖糖‘s 享食生活

精誠牛肉麵｜台中人氣牛肉麵，牛腱肉超大塊，肉量超驚人！下午不休息，在地排隊名店推薦

位在台中西屯區的精誠牛肉麵是許多在地老饕的口袋名單！這間人氣老店最狂的就是那份量驚人的牛腱肉，每塊都給得豪不手軟。無論你偏好濃郁辛香的紅燒、鮮甜清爽的清燉，還是重口味最愛的麻辣，這裡都能滿足你，這裡下午時段不休息，即使錯過正餐時間，也能隨時來上一碗熱騰騰的療癒美味！

精誠牛肉麵位置

精誠牛肉麵位在台中西屯區精誠路上，靠近精明路，鄰近台中幻覺博物館、台中科博館、勤美商圈，如果有開車來的朋友可以停附近的東興立體停車場，步行過來約五分鐘

精誠牛肉麵環境

精誠牛肉麵店內沒有華麗的裝潢，取而代之的是最接地氣的圓桌與方桌，讓人一進門就感受到濃濃的台灣味，最引人注目的莫過於那簽滿名的塗鴉牆，牆面上密密麻麻留下了來自各地饕客的足跡與好評，這簡直就是這家店最強大的「美味保證書」，空間雖然簡約卻十分溫馨，明亮的燈光搭配牆上的紅對聯，營造出一種像是在自家巷口用餐的親切感

精誠牛肉麵菜單

精誠牛肉麵的口味非常多樣化，湯頭就有紅燒、清燉跟麻辣三種可選，想要澎派吃推薦他們家的牛三寶，牛腱、牛筋及牛肚一次滿足你的味蕾

紅燒牛肉麵 小250元

豪邁厚切！視覺與味覺雙重震撼的紅燒牛肉麵！來到這裡，絕對不能錯過這碗招牌紅燒牛肉麵！一端上桌，最吸睛的就是那幾塊厚度誇張的牛腱肉

精誠牛肉麵不同於一般店家的薄片，這裡的牛肉簡直是用肉排的規格在切，每一口都能感受到紮實卻軟嫩的口感，帶筋的部分更是滷得透亮Q彈，讓人吃一次就愛上

紅燒湯頭呈現漂亮的琥珀色，喝起來甘醇不油膩，帶著紅燒獨有的鹹香與淡淡的中藥味，麵條固定都是細麵，吸附了滿滿的湯汁，口感勁道十足，再配上旁邊免費供應的爽脆酸菜，微酸微辣的滋味瞬間讓層次感再升級！如果你是追求大口吃肉快感的肉食控，這一碗絕對能讓你大呼過癮

紅燒牛三寶麵 小 310元

澎派首選「紅燒牛三寶麵」，三種美味一次到位！如果你跟我一樣有選擇障礙，點這碗牛三寶麵就對了！除了招牌的厚切牛腱肉依舊飽滿誘人外，還有滷得極其入味的蜂巢牛肚及牛筋，吸附了滿滿的紅燒湯汁，入口層次感十足

這裡的牛肚清洗得非常乾淨，吃起來Q彈有勁且毫無雜味，牛筋也很大塊，口感一樣入口即化，不過整塊吃完會稍微膩口些，紅燒湯頭本身色澤深邃，喝起來卻相當順口，鹹香中帶著微微的甘甜，配上灑滿的鮮綠蔥花，讓整碗麵的香氣更加提升

 

整體而言，精誠牛肉麵是一家實力與誠意兼具的在地老店。這裡沒有複雜的花招，只有大塊厚實、給料不手軟的牛腱肉，以及熬煮入味的靈魂湯頭，無論是肉食控最愛的紅燒牛肉麵，還是層次豐富的牛三寶，那份大口吃肉的快感確實令人難忘，這裡下午時段不休息，如果你來到台中西屯，想找一碗吃完會想念、充滿人情味與飽足感的牛肉麵，這間天天爆滿的人氣名店絕對值得你來報到！

《店家資訊》

店家：精誠牛肉麵館
電話：04-23293635
地址：台中市西屯區精誠路34號
時間：11:40~21:20

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
【普橘呷透透】鹿港老街美食必吃懶人包！在地饕客最愛小吃！排隊美食素珠芋丸、濃郁系麵茶拿鐵、新鮮蚵仔煎、超酥脆蚵嗲、義式冰淇淋、現烤牛舌餅、古早味麵茶冰、好吃麵線糊、國宴甜點冬瓜糕、老宅茶屋書店｜普橘島
【普橘呷透透】鹿港老街美食必吃懶人包！在地饕客最愛小吃！排隊美食素珠芋丸、濃郁系麵茶拿鐵、新鮮蚵仔煎、超酥脆蚵嗲、義式冰淇淋、現烤牛舌餅、古早味麵茶冰、好吃麵線糊、國宴甜點冬瓜糕、老宅茶屋書店｜普橘島
普橘島 Gama Island
永安市場深夜食堂式咖啡廳，全天供應炸雞滷肉飯、港式牛肉麵還有深夜必備水餃等等餐點而且還有拉花超好看的竹炭拿鐵！誰也會想在咖啡廳點一盤水餃？豬肉水餃爆汁好吃，套餐還附小菜＋紅茶很划算！站
永安市場深夜食堂式咖啡廳，全天供應炸雞滷肉飯、港式牛肉麵還有深夜必備水餃等等餐點而且還有拉花超好看的竹炭拿鐵！誰也會想在咖啡廳點一盤水餃？豬肉水餃爆汁好吃，套餐還附小菜＋紅茶很划算！站
ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ)
【普橘呷透透】5間內湖美食推薦！上班族吃什麼？高人氣排隊名店，獨門吃法超滿足！經典港式燒臘、超厚實肉夾饃、飽足感鍋貼、炒飯、水餃｜普橘島
【普橘呷透透】5間內湖美食推薦！上班族吃什麼？高人氣排隊名店，獨門吃法超滿足！經典港式燒臘、超厚實肉夾饃、飽足感鍋貼、炒飯、水餃｜普橘島
普橘島 Gama Island
遼寧夜市超人氣平價熱炒店!有有1969,必點冠軍滷肉飯,網友熱推沒訂位絕對吃不到! – 小珊珊WOW好吃好玩
遼寧夜市超人氣平價熱炒店!有有1969,必點冠軍滷肉飯,網友熱推沒訂位絕對吃不到! – 小珊珊WOW好吃好玩
小珊珊
【普橘呷透透】吃爆南門市場~14家必吃美食一次看！知名手工蛋餃、排隊圓形可頌、人氣刀削牛肉麵、老菜冰糖蹄花、必吃紅油抄手、蝦仁肉絲炒飯、鮮甜帶皮羊肉湯、仙草凍奶、鮮奶粉圓、傳統豆花、脆皮燒肉｜普橘島
【普橘呷透透】吃爆南門市場~14家必吃美食一次看！知名手工蛋餃、排隊圓形可頌、人氣刀削牛肉麵、老菜冰糖蹄花、必吃紅油抄手、蝦仁肉絲炒飯、鮮甜帶皮羊肉湯、仙草凍奶、鮮奶粉圓、傳統豆花、脆皮燒肉｜普橘島
普橘島 Gama Island
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
相關商家

精誠牛肉麵

04-2329-3635
台中市西屯區精誠路34號
4.2