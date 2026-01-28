精誠牛肉麵｜台中人氣牛肉麵，牛腱肉超大塊，肉量超驚人！下午不休息，在地排隊名店推薦 - 糖糖's 享食生活

精誠牛肉麵｜台中人氣牛肉麵，牛腱肉超大塊，肉量超驚人！下午不休息，在地排隊名店推薦

位在台中西屯區的精誠牛肉麵是許多在地老饕的口袋名單！這間人氣老店最狂的就是那份量驚人的牛腱肉，每塊都給得豪不手軟。無論你偏好濃郁辛香的紅燒、鮮甜清爽的清燉，還是重口味最愛的麻辣，這裡都能滿足你，這裡下午時段不休息，即使錯過正餐時間，也能隨時來上一碗熱騰騰的療癒美味！

精誠牛肉麵位置

精誠牛肉麵位在台中西屯區精誠路上，靠近精明路，鄰近台中幻覺博物館、台中科博館、勤美商圈，如果有開車來的朋友可以停附近的東興立體停車場，步行過來約五分鐘

精誠牛肉麵環境

精誠牛肉麵店內沒有華麗的裝潢，取而代之的是最接地氣的圓桌與方桌，讓人一進門就感受到濃濃的台灣味，最引人注目的莫過於那簽滿名的塗鴉牆，牆面上密密麻麻留下了來自各地饕客的足跡與好評，這簡直就是這家店最強大的「美味保證書」，空間雖然簡約卻十分溫馨，明亮的燈光搭配牆上的紅對聯，營造出一種像是在自家巷口用餐的親切感

精誠牛肉麵菜單

精誠牛肉麵的口味非常多樣化，湯頭就有紅燒、清燉跟麻辣三種可選，想要澎派吃推薦他們家的牛三寶，牛腱、牛筋及牛肚一次滿足你的味蕾

紅燒牛肉麵 小250元

豪邁厚切！視覺與味覺雙重震撼的紅燒牛肉麵！來到這裡，絕對不能錯過這碗招牌紅燒牛肉麵！一端上桌，最吸睛的就是那幾塊厚度誇張的牛腱肉

精誠牛肉麵不同於一般店家的薄片，這裡的牛肉簡直是用肉排的規格在切，每一口都能感受到紮實卻軟嫩的口感，帶筋的部分更是滷得透亮Q彈，讓人吃一次就愛上

紅燒湯頭呈現漂亮的琥珀色，喝起來甘醇不油膩，帶著紅燒獨有的鹹香與淡淡的中藥味，麵條固定都是細麵，吸附了滿滿的湯汁，口感勁道十足，再配上旁邊免費供應的爽脆酸菜，微酸微辣的滋味瞬間讓層次感再升級！如果你是追求大口吃肉快感的肉食控，這一碗絕對能讓你大呼過癮

紅燒牛三寶麵 小 310元

澎派首選「紅燒牛三寶麵」，三種美味一次到位！如果你跟我一樣有選擇障礙，點這碗牛三寶麵就對了！除了招牌的厚切牛腱肉依舊飽滿誘人外，還有滷得極其入味的蜂巢牛肚及牛筋，吸附了滿滿的紅燒湯汁，入口層次感十足

這裡的牛肚清洗得非常乾淨，吃起來Q彈有勁且毫無雜味，牛筋也很大塊，口感一樣入口即化，不過整塊吃完會稍微膩口些，紅燒湯頭本身色澤深邃，喝起來卻相當順口，鹹香中帶著微微的甘甜，配上灑滿的鮮綠蔥花，讓整碗麵的香氣更加提升

整體而言，精誠牛肉麵是一家實力與誠意兼具的在地老店。這裡沒有複雜的花招，只有大塊厚實、給料不手軟的牛腱肉，以及熬煮入味的靈魂湯頭，無論是肉食控最愛的紅燒牛肉麵，還是層次豐富的牛三寶，那份大口吃肉的快感確實令人難忘，這裡下午時段不休息，如果你來到台中西屯，想找一碗吃完會想念、充滿人情味與飽足感的牛肉麵，這間天天爆滿的人氣名店絕對值得你來報到！