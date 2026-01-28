【桃園港式餐廳】超人氣港式點心專門店-點點心，顛覆傳統超有創意港式點心，隨便點都好吃，大推！！！ – 小...

想吃港式點心就來點點心
是在中壢大江非常受歡迎的港式點心餐廳，只要用餐時段是人氣排隊美食餐廳之一
說著說著我都餓了，今天就想吃點點心〜〜〜
小編來誘惑大家了〜大家吃這次的過年圍爐/尾牙春酒大餐了沒？！主食、點心、甜點通通有
今天吃點點心終於沒排到隊真的很幸運，每次經過都被香氣誘惑看到排隊人龍又默默離開……
點點心現在很多分店都開放線上訂位了，透過inline或LINE@(@dimdimsumtw)訂位，不用再辛苦排隊
點點心台灣 大江店裝潢
點點心中壢大江店佔地共計108坪、提供150個座席，是點點心全台最大的門市
裝潢特色融合香港復古與現代潮流，運用港式招牌、燈箱、鳥籠等元素營造熱鬧街景氛圍，搭配明亮色彩、木質調及可愛的豬仔造型
點點心 黑煲門市 菜單
點點心秉持著好吃、新奇又好玩的宗旨，將創意巧妙融合在經典港式料理，點點心菜單推薦必點 1.豬仔流沙包 · 2.香煎蘿蔔糕 · 3.蟹子燒賣皇 · 4.晶瑩鮮蝦餃 · 5.蔥油雞扒撈丁 · 6.三小菠蘿油 · 7..芋香蘿蔔仔 · 8.芋香蘿蔔仔
想不到吧，點點心也可以圍爐！
提供適合多人聚餐的港式點心套餐組合，還推出應景的「水果豬包」禮盒等創意產品，讓大家在過年期間能以歡樂、創新的方式享用港點，感受溫馨的圍爐氣氛，享受美食與樂趣
現在就跟著小編的腳步，一起享受這段不思議的美食旅程吧！
雙果迎春 水果豬包禮盒
(春節限定禮盒，1/16起門市限量販售，售完為止)
今年春節送禮就選這款！
禮盒白色外盒可愛豬仔設計，整體配色很喜氣，拿出去送禮超有面子，而開的瞬間很有「過年儀式感」！
將台灣傳統水果禮盒化身趣味造型包，禮盒內當然少不了點點心的經典招牌「豬仔流沙包」，以及傳統水果禮盒神還原的蘋安包、橘利包
寓意吉祥又討喜，不論美味＋豐富＋吸睛程度都很厲害！
蟹絲底里海鮮炊飯
點點心為煲仔菜砂鍋打造「有夠豬頭」超萌煲仔鍋蓋，有夠口愛！
炊飯上桌時，蓋子一掀開，豐富的鮮味和食材的香氣瞬間瀰漫開來，是視覺與嗅覺的雙重享受
豬豬煲以特選牛奶香米，加入雞湯和蟹粉汁慢炊入味，配料有蝦仁、香菇絲與蛋花
熬出的高湯，包裹著白米的每一粒，海味濃郁、奶香撲鼻，結合了米飯的香甜與海鮮的鮮味，這鍋絕對讓人一口接一口
蟹意蝦滿豆腐煲
靈感來自〈蟹粉豆腐煲〉，內有蟹肉、滑嫩雞蛋豆腐與蝦仁
完勝小編吃過的蟹黃豆腐煲，濃濃蟹黃香氣撲鼻而來，豆腐滑嫩、海鮮鮮甜，每一口都像在海裡翻滾！
軟嫩Q彈、吸滿醬汁的黃金豆腐，不是非要拌飯的那個鹹度，直接單吃也是OK
一鍋集結的精華，蟹意蝦滿豆腐煲是我們最受歡迎的菜色之一
蟹子燒賣皇
吃港式點心怎可以沒有點燒賣呢？！
運用獨特繁複的內餡處理程序，點點心的蟹子燒賣皇不但配色鮮豔動人
皮薄Q彈，口感非常飽滿紮實，口口都咬到鮮蝦而且非常多汁
豐潤、鮮美充滿了海味的風味，整體層次豐富，每一口都飽滿鮮香〜
豬仔流沙包
萌萌的豬仔外型，造型可愛討喜，是點點心的鎮店之寶
上選奶油與鹹蛋黃製作，鬆軟細緻外皮及噴漿金黃流沙內餡
一定要挖一下鼻孔〜XD
黃澄澄內餡就出來啦〜
咬下會爆漿，帶來鹹甜交融、濃郁而不膩的豐富滋味與療癒感
甜中帶鹹、爆漿驚喜口感，讓人吮指回味！
香煎蘿蔔糕
港點必點的香煎蘿蔔糕，最愛外層煎得金黃酥脆，內裡軟嫩，蘿蔔絲飽滿，米香濃郁，來帶有臘味鹹香
熱騰騰的蘿蔔糕，煎到表面恰恰，香氣撲鼻、外脆內嫩！
裡面細緻綿潤，每一口都是經典港味，越吃越涮嘴
芋香蘿蔔仔
Q彈外衣，搭配鬆軟芋泥內餡，可愛的蘿蔔仔造型，保證視覺、味覺都將顛覆您的想像！！！
紅蘿蔔的外型包裹著芋泥內餡，一入口就是滿滿芋香，濃郁但不膩口，忍不住一口接一口
金絲龍鬚蝦
經過師傅巧手999次反覆摔打增加蝦仁彈性，耗時挑選麵條，並且手工包捲麵條做外衣，放入高溫油炸後，港點創意手工菜出爐囉
外酥脆的金絲包裹著鮮嫩的蝦仁，蝦肉的鮮甜與外層的香脆讓人享受到口感上的對比
搭配生菜入口更加清爽，好酥好脆好好吃〜
晶瑩松露蝦餃
什麼都想要讓你選擇困難嗎？
經典蝦餃 mix 松露蝦餃，兩種口味雙拼！
松露的奢、蝦餃的鮮，兩種享受一次滿足
經典蝦餃，整尾蝦仁入餡，每一顆都吃得到完整蝦仁
松露蝦餃是經典港點蝦餃的豪華升級版，將新鮮蝦仁與香氣濃郁的黑松露醬融入餡
散發出黑松露獨特的馥郁香氣，與海鮮的鮮甜形成完美結合
豬仔麻糬綠豆糕
可愛豬仔造型的綠豆糕，藏著Q彈麻糬小驚喜！
可愛到讓人捨不得吃！
綿密細膩的綠豆沙外皮包裹著麻糬軟糯Q彈內餡，輕甜不膩，令人回味無窮
酥皮龜蜜叉燒包
是點點心推出的特色點心，造型是可愛的烏龜，寓意與「閨蜜」諧音
用烏龜做成的叉燒包實在太可愛吧
外皮酥脆，內餡則為蜜汁叉燒肉丁，滋味甜鹹交錯
香氣濃郁、口感濕潤不乾柴，咬下去滿滿港味在嘴裡綻放〜
三小菠蘿油
香熱酥脆的菠蘿和鹹香柔滑的奶油，冷熱交替對比的口感，香濃細緻且奶香四溢，就是這個味道，超級經典！
松露燒賣皇
在傳統燒賣加入了珍貴的黑松露，更多了濃郁香氣與奢華的風味
咬一口，鮮嫩多汁的蝦蝦內餡，松露迷人香氣於口中散發
絕對能讓你對熟悉的燒賣，有全新的驚艷印象喔〜
香辣肥腸嫩雞煲
特色是將剁椒醬與特製醬汁將肥腸和雞肉一同煨煮入味
肥腸口感彈Q，滑嫩雞肉吸附了剁椒醬與特製醬汁的香辣精華，麻辣撲鼻鹹香入味超帶勁
麻得超過癮！一不小心會配上好幾碗白飯
金沙雞翅豬豬煲
是以去皮紅地瓜搭配雞中翅，炸至金黃酥脆，再裹上主廚特製的金沙奶油醬
顏色很咖啡，乍看不特別起眼，其實暗藏玄機的美味料理！
濃郁的蛋黃香氣、鹹香滋味及綿密沙沙的獨特口感，味道甜鹹交融富層次
雞翅外皮酥脆、肉質鮮嫩多汁，搭配金沙香濃可口，超好吃！！！
大推雞翅豬豬煲金沙醬超級好吃，我心中的第一名！
蒜蓉粉絲鮮蝦煲
蝦仁與粉絲在自製蒜蓉醬、蒜酥油、生蒜末的三重蒜香中煲至滾燙，口感鮮嫩，香氣撲鼻
肥美蝦肉、濃郁鮮味都在這一鍋〜
冬粉吸飽鮮蝦湯汁，蒜味滿滿，Q彈好滋味！
蒜香濃郁，味道非常驚艷，口感一級棒，超級好吃
XO醬蛋炒牛泡麵
獨家秘製XO醬爆炒，搭配滑嫩煎蛋與鮮嫩牛肉，泡麵成為港式熱炒的靈魂美食
泡麵彈牙帶勁，XO醬的鹹香辣滋味，再拌入太陽蛋與牛肉片，絕配
每一口都香氣四溢，讓人越吃越涮嘴！
鮮貝香菇雞湯
嚴選使用仿土雞腿肉，經過長時間的慢火燉煮，食材的精華融於湯頭之中
整個湯的主體是非常清爽和鮮甜，千萬別小看這碗雞湯，是真的好好好好喝呀！
招牌港式蛋塔
特色是塔皮酥脆、內餡滑嫩微甜，蛋香十足，口感屬於泰昌餅家蛋塔口感，不是檀島葡式蛋塔那種
能品嘗到鮮明層次，口感蛋香濃郁且甜香四溢
小珊珊碎碎念：
喜歡港點的人舉手！點點心還沒吃過就落伍囉
以創意與傳統結合的港式點心聞名，必吃招牌有萌度爆表的豬仔流沙包，以及蔥油雞扒撈丁、香煎蘿蔔糕、韭黃鮮蝦腸粉等經典，道道好吃到令人意猶未盡〜
一家好吃到值得一去又去再去，不斷再訪的港式餐廳
店家資訊
【點點心 中壢大江店】
▶地址：桃園市中壢區中園路二段501號GB樓
▶營業時間：週日至週四 11:00-22:00/週五至週六 11:00-22:30
▶電話：03-4680345
▶官方FB：點點心台灣 Dimdimsum Taiwan
▶官方網站：點點心台灣｜【老饕級美食】超人氣港式點心專門店
▶官方IG：點點心 Dim Dim Sum Taiwan（@dimdimsumtw）• Instagram 相片與影片