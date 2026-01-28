【桃園港式餐廳】超人氣港式點心專門店-點點心，顛覆傳統超有創意港式點心，隨便點都好吃，大推！！！ – 小...

想吃港式點心就來點點心

是在中壢大江非常受歡迎的港式點心餐廳，只要用餐時段是人氣排隊美食餐廳之一

說著說著我都餓了，今天就想吃點點心〜〜〜‍

小編來誘惑大家了〜大家吃這次的過年圍爐/尾牙春酒大餐了沒？！主食、點心、甜點通通有

今天吃點點心終於沒排到隊真的很幸運，每次經過都被香氣誘惑看到排隊人龍又默默離開……

點點心現在很多分店都開放線上訂位了，透過inline或LINE@(@dimdimsumtw)訂位，不用再辛苦排隊

(點點心24小時線上訂位)

點點心台灣 大江店裝潢

點點心中壢大江店佔地共計108坪、提供150個座席，是點點心全台最大的門市

裝潢特色融合香港復古與現代潮流，運用港式招牌、燈箱、鳥籠等元素營造熱鬧街景氛圍，搭配明亮色彩、木質調及可愛的豬仔造型

點點心 黑煲門市 菜單

點點心秉持著好吃、新奇又好玩的宗旨，將創意巧妙融合在經典港式料理，點點心菜單推薦必點 1.豬仔流沙包 · 2.香煎蘿蔔糕 · 3.蟹子燒賣皇 · 4.晶瑩鮮蝦餃 · 5.蔥油雞扒撈丁 · 6.三小菠蘿油 · 7..芋香蘿蔔仔 · 8.芋香蘿蔔仔

(更多菜單請點我)

想不到吧，點點心也可以圍爐！

提供適合多人聚餐的港式點心套餐組合，還推出應景的「水果豬包」禮盒等創意產品，讓大家在過年期間能以歡樂、創新的方式享用港點，感受溫馨的圍爐氣氛，享受美食與樂趣

現在就跟著小編的腳步，一起享受這段不思議的美食旅程吧！

雙果迎春 水果豬包禮盒

(春節限定禮盒，1/16起門市限量販售，售完為止)

今年春節送禮就選這款！

禮盒白色外盒可愛豬仔設計，整體配色很喜氣，拿出去送禮超有面子，而開的瞬間很有「過年儀式感」！

將台灣傳統水果禮盒化身趣味造型包，禮盒內當然少不了點點心的經典招牌「豬仔流沙包」，以及傳統水果禮盒神還原的蘋安包、橘利包

寓意吉祥又討喜，不論美味＋豐富＋吸睛程度都很厲害！

蟹絲底里海鮮炊飯

點點心為煲仔菜砂鍋打造「有夠豬頭」超萌煲仔鍋蓋，有夠口愛！

炊飯上桌時，蓋子一掀開，豐富的鮮味和食材的香氣瞬間瀰漫開來，是視覺與嗅覺的雙重享受

豬豬煲以特選牛奶香米，加入雞湯和蟹粉汁慢炊入味，配料有蝦仁、香菇絲與蛋花

熬出的高湯，包裹著白米的每一粒，海味濃郁、奶香撲鼻，結合了米飯的香甜與海鮮的鮮味，這鍋絕對讓人一口接一口

蟹意蝦滿豆腐煲

靈感來自〈蟹粉豆腐煲〉，內有蟹肉、滑嫩雞蛋豆腐與蝦仁

完勝小編吃過的蟹黃豆腐煲，濃濃蟹黃香氣撲鼻而來，豆腐滑嫩、海鮮鮮甜，每一口都像在海裡翻滾！

軟嫩Q彈、吸滿醬汁的黃金豆腐，不是非要拌飯的那個鹹度，直接單吃也是OK

一鍋集結的精華，蟹意蝦滿豆腐煲是我們最受歡迎的菜色之一

蟹子燒賣皇

吃港式點心怎可以沒有點燒賣呢？！

運用獨特繁複的內餡處理程序，點點心的蟹子燒賣皇不但配色鮮豔動人

皮薄Q彈，口感非常飽滿紮實，口口都咬到鮮蝦而且非常多汁

豐潤、鮮美充滿了海味的風味，整體層次豐富，每一口都飽滿鮮香〜

豬仔流沙包

萌萌的豬仔外型，造型可愛討喜，是點點心的鎮店之寶

上選奶油與鹹蛋黃製作，鬆軟細緻外皮及噴漿金黃流沙內餡

一定要挖一下鼻孔〜XD

黃澄澄內餡就出來啦〜

咬下會爆漿，帶來鹹甜交融、濃郁而不膩的豐富滋味與療癒感

甜中帶鹹、爆漿驚喜口感，讓人吮指回味！

香煎蘿蔔糕

港點必點的香煎蘿蔔糕，最愛外層煎得金黃酥脆，內裡軟嫩，蘿蔔絲飽滿，米香濃郁，來帶有臘味鹹香

熱騰騰的蘿蔔糕，煎到表面恰恰，香氣撲鼻、外脆內嫩！

裡面細緻綿潤，每一口都是經典港味，越吃越涮嘴

芋香蘿蔔仔

Q彈外衣，搭配鬆軟芋泥內餡，可愛的蘿蔔仔造型，保證視覺、味覺都將顛覆您的想像！！！

紅蘿蔔的外型包裹著芋泥內餡，一入口就是滿滿芋香，濃郁但不膩口，忍不住一口接一口

金絲龍鬚蝦

經過師傅巧手999次反覆摔打增加蝦仁彈性，耗時挑選麵條，並且手工包捲麵條做外衣，放入高溫油炸後，港點創意手工菜出爐囉

外酥脆的金絲包裹著鮮嫩的蝦仁，蝦肉的鮮甜與外層的香脆讓人享受到口感上的對比

搭配生菜入口更加清爽，好酥好脆好好吃〜

晶瑩松露蝦餃

什麼都想要讓你選擇困難嗎？

經典蝦餃 mix 松露蝦餃，兩種口味雙拼！

松露的奢、蝦餃的鮮，兩種享受一次滿足

經典蝦餃，整尾蝦仁入餡，每一顆都吃得到完整蝦仁

松露蝦餃是經典港點蝦餃的豪華升級版，將新鮮蝦仁與香氣濃郁的黑松露醬融入餡

散發出黑松露獨特的馥郁香氣，與海鮮的鮮甜形成完美結合

豬仔麻糬綠豆糕

可愛豬仔造型的綠豆糕，藏著Q彈麻糬小驚喜！

可愛到讓人捨不得吃！

綿密細膩的綠豆沙外皮包裹著麻糬軟糯Q彈內餡，輕甜不膩，令人回味無窮

酥皮龜蜜叉燒包

是點點心推出的特色點心，造型是可愛的烏龜，寓意與「閨蜜」諧音

用烏龜做成的叉燒包實在太可愛吧

外皮酥脆，內餡則為蜜汁叉燒肉丁，滋味甜鹹交錯

香氣濃郁、口感濕潤不乾柴，咬下去滿滿港味在嘴裡綻放〜

三小菠蘿油

香熱酥脆的菠蘿和鹹香柔滑的奶油，冷熱交替對比的口感，香濃細緻且奶香四溢，就是這個味道，超級經典！

松露燒賣皇

在傳統燒賣加入了珍貴的黑松露，更多了濃郁香氣與奢華的風味

咬一口，鮮嫩多汁的蝦蝦內餡，松露迷人香氣於口中散發

絕對能讓你對熟悉的燒賣，有全新的驚艷印象喔〜​

香辣肥腸嫩雞煲

特色是將剁椒醬與特製醬汁將肥腸和雞肉一同煨煮入味

肥腸口感彈Q，滑嫩雞肉吸附了剁椒醬與特製醬汁的香辣精華，麻辣撲鼻鹹香入味超帶勁

麻得超過癮！一不小心會配上好幾碗白飯

金沙雞翅豬豬煲

是以去皮紅地瓜搭配雞中翅，炸至金黃酥脆，再裹上主廚特製的金沙奶油醬

顏色很咖啡，乍看不特別起眼，其實暗藏玄機的美味料理！

濃郁的蛋黃香氣、鹹香滋味及綿密沙沙的獨特口感，味道甜鹹交融富層次

雞翅外皮酥脆、肉質鮮嫩多汁，搭配金沙香濃可口，超好吃！！！

大推雞翅豬豬煲金沙醬超級好吃，我心中的第一名！

蒜蓉粉絲鮮蝦煲

蝦仁與粉絲在自製蒜蓉醬、蒜酥油、生蒜末的三重蒜香中煲至滾燙，口感鮮嫩，香氣撲鼻

肥美蝦肉、濃郁鮮味都在這一鍋〜

冬粉吸飽鮮蝦湯汁，蒜味滿滿，Q彈好滋味！

蒜香濃郁，味道非常驚艷，口感一級棒，超級好吃

XO醬蛋炒牛泡麵

獨家秘製XO醬爆炒，搭配滑嫩煎蛋與鮮嫩牛肉，泡麵成為港式熱炒的靈魂美食

泡麵彈牙帶勁，XO醬的鹹香辣滋味，再拌入太陽蛋與牛肉片，絕配

每一口都香氣四溢，讓人越吃越涮嘴！

鮮貝香菇雞湯

嚴選使用仿土雞腿肉，經過長時間的慢火燉煮，食材的精華融於湯頭之中

整個湯的主體是非常清爽和鮮甜，千萬別小看這碗雞湯，是真的好好好好喝呀！

招牌港式蛋塔

特色是塔皮酥脆、內餡滑嫩微甜，蛋香十足，口感屬於泰昌餅家蛋塔口感，不是檀島葡式蛋塔那種

能品嘗到鮮明層次，口感蛋香濃郁且甜香四溢

小珊珊碎碎念：

喜歡港點的人舉手！點點心還沒吃過就落伍囉

以創意與傳統結合的港式點心聞名，必吃招牌有萌度爆表的豬仔流沙包，以及蔥油雞扒撈丁、香煎蘿蔔糕、韭黃鮮蝦腸粉等經典，道道好吃到令人意猶未盡〜

一家好吃到值得一去又去再去，不斷再訪的港式餐廳

