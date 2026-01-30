香港維多利亞港夜遊！永安號、張保仔豪華遊艇船票價格行程時間，登船賞景好chill。

「香港維多利亞港的夜景」被譽為世界三大夜景之一。其實白天的風光就很迷人了，但晚上華燈初上時的璀璨燈光秀最叫人難忘，想要探索香港維多利亞港最迷人的夜景！乘坐觀光船在海上欣賞，無疑是最經典且令人難忘的方式，我們整理了「香港維多利亞港夜遊觀光船」攻略，從登船地點、搭乘時段、船隻選擇，到船上設施與個人體驗心得，讓大家輕鬆規劃一趟完美的維多利亞港海上之旅。
香港維多利亞港夜遊觀光船｜船票價格
|行程名稱
|內容
|價格
|永安號 – 維多利亞港之旅
|無限暢飲
|NT$ 321
|維多利亞港夜景-豪華遊艇之旅
|含無限小食＋飲品
|NT$ 472
|張保仔號（鴨靈號）-古帆船維港遊
|經典中式帆船維港遊
|NT$ 706
- 以上價格可能因季節、時段或優惠活動有所調整，建議出發前以官方或訂票平台實際顯示為準。
可以現場購票，當然事先買好線上票券最方便囉！
香港維多利亞港觀光船｜永安號、張保仔號（鴨靈號）、豪華遊艇
可以看到維多利亞港夜景共有三種不同的船隻
天星小輪
這是尖沙咀與中環來回的交通船，船上當然也可以看到夜景
張保仔號（鴨靈號）
是香港現存70年歷史中式古帆船(紅色船帆) ， 暢遊維欣賞維多利亞港兩岸的醉人景色
豪華遊艇
就是我們這次搭乘的豪華遊艇，港邊會有很多人拿著廣告傳單推銷遊船活動，所以也可以臨時參加(非旺季)
香港維多利亞港夜遊觀光船｜登船地點
- 尖沙咀2號碼頭：可說是「最熱門」地點，上船較為方便。
港鐵：搭乘至尖沙咀站 出口，步行約5分鐘即可抵達
- 中環碼頭：中環9號碼頭或附近，適合遊客在中環逛街後直接登船（ 摩天輪、太平山頂這一側）
港鐵 : 搭乘至中環站或香港站，經由天橋步行約10-15分鐘即可抵達。
這是尖沙咀2號碼頭，我們在這裡搭豪華遊艇
也可以由樓梯到上方坐著看風景
尖沙咀天星碼頭，這裏也可以搭叮叮車來往兩地
走樓梯上樓
往前走可以搭天星小輪
時間表，45分鐘左右的體驗真的很不錯
天星碼頭也有咖啡館和美食小吃
必吃的在地美食~媽咪雞蛋仔
看得到對岸的摩天輪
香港維多利亞港夜遊觀光船｜搭乘時段
每日總營運時段： 18:30 – 22:30，班次間隔： 每45分鐘一班。
四個主要時段：
- 第一時段： 18:25 – 19:25( 同時欣賞夕陽餘暉與華燈初上的景色)
- 第二時段： 19:25 – 20:25(此時段有機會欣賞到「幻彩詠香江」燈光音樂匯演)
- 第三時段： 20:25 – 21:25
- 第四時段： 21:25 – 22:25 ( 這時段可以避開人潮)
重要建議～
報到時間： 建議提早20分鐘到碼頭報到，以避免錯過上船時間。（具體班次請以船公司公告為準）
香港維多利亞港夜遊觀光船｜幻彩詠香江時間
其實要來之前我們也聽過「幻彩詠香江」，白話一點，就是結合音樂的燈光秀
- 時間： 每晚8:00開始，約10-15分鐘。
- 地點： 維多利亞港兩岸（港島及九龍）。
- 費用： 免費。
- 內容： 結合燈光、音樂和雷射，由兩岸的摩天大樓共同演出。
最佳觀賞地點
- 尖沙咀海濱長廊及星光大道： 觀賞九龍半島的建築，欣賞整場匯演的最佳地點之一。
- 天星小輪： 許多遊客選擇在天星小輪上欣賞，能夠體驗海上的獨特視角。
- 灣仔海濱花園： 可以觀賞九龍的部分建築。
- 遊船： 許多遊輪公司提供觀賞「幻彩詠香江」的遊港行程，提供更舒適的觀賞體驗。
香港維多利亞港夜遊觀光船｜遊艇空間環境
觀光船就是一般標準的豪華遊艇，搭乘的過程還滿有趣的
船上可以免費吃喝，當然只是一些小點心，但飲料還可以喝到啤酒哦 ( 喝酒不開車、未成年請勿飲酒)
這船搭起來的感覺滿舒服的
船上也有廁所，這點很方便
如果天冷或下雨，這一層也很舒服
想感受豪華遊艇魅力的朋友也可以搭看看
當然啦，天氣好的時候，當然要坐在高層甲板上，這邊的視野才是一級棒的
我們上船的時候，船尾剛好一群很high的泰國人包了～
香港維多利亞港夜遊觀光船｜心得評價
約45分的船程，我們沿著維多利亞港小繞了一圈，剛好可以欣賞兩岸不同的夜景
打卡拍照熱門區
這裏的港灣景色真的很迷人
這種方式和在岸上觀看不同，觀光船可以深入海港中央，360度全方位的欣賞香港島與九龍半島兩岸的城市天際線
天星小輪的碼頭，有遊客從這裡上船
香格里拉酒店的這面剛好可以看到港灣風光
船上提供舒適的座位、飲品與輕食，可以輕鬆愉悅的氛圍中欣賞美景，不用在岸上人擠人，也不用費心尋找觀賞位置，真的很chill 啊
香港維多利亞港夜遊觀光船｜尖沙咀端
尖沙咀地鐵出口剛好就是樂高探索中心，它的後方比較接近2號碼頭，如果還有時間也可以順遊
尖沙咀端
- 星光大道/梳士巴利花園
- 香港文化中心
- 鐘樓
- 富豪雪糕車
中環端：
- 國際金融中心(IFC)商場
- 中環摩天輪：從高處俯瞰維港景致，是另一個浪漫的選擇
- 大館古蹟及藝術館
當年北京奧運的聖火
港邊是看夜景的好地方
來尖沙咀一定會看到這座超有味道的紅磚尖沙咀鐘樓（前九廣鐵路鐘樓）！
建於 1915 年，高 44 公尺，四面都有大時鐘，滿滿都是蒸汽火車時代的復古感。它原本是九廣鐵路舊火車站的一部分，也是香港少數保留的歷史地標，靠近天星碼頭，散步順便拍照超方便！
香港藝術館
這是香港有名的富豪雪糕車
超級熱門的啊！
香港景點美食推薦
這趟五天四夜行程，我們安排了「香港必遊30個景點美食」迪士尼樂園、海洋公園、昂坪纜車、M+博物館、維多利亞港夜景等經典景點，還吃遍港式美食：華星冰室、強記飯店、大一燒鵝，還有香港米其林、必比登必吃美食推薦，滿足味蕾與視覺的雙重享受～
- 圖文介紹⇒【香港自由行-香港行程景點美食住宿推薦】
以上是紫色微笑分享的「香港維多利亞港夜遊觀光船」，別忘了關注我們，持續分享最新的美食與旅遊資訊！
