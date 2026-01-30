香港維多利亞港夜遊！永安號、張保仔豪華遊艇船票價格行程時間，登船賞景好chill。

「香港維多利亞港的夜景」被譽為世界三大夜景之一。其實白天的風光就很迷人了，但晚上華燈初上時的璀璨燈光秀最叫人難忘，想要探索香港維多利亞港最迷人的夜景！乘坐觀光船在海上欣賞，無疑是最經典且令人難忘的方式，我們整理了「香港維多利亞港夜遊觀光船」攻略，從登船地點、搭乘時段、船隻選擇，到船上設施與個人體驗心得，讓大家輕鬆規劃一趟完美的維多利亞港海上之旅。

香港維多利亞港夜遊觀光船｜船票價格

行程名稱 內容 價格 永安號 – 維多利亞港之旅 無限暢飲 NT$ 321 維多利亞港夜景-豪華遊艇之旅 含無限小食＋飲品 NT$ 472 張保仔號（鴨靈號）-古帆船維港遊 經典中式帆船維港遊 NT$ 706

以上價格可能因季節、時段或優惠活動有所調整，建議出發前以官方或訂票平台實際顯示為準。

可以現場購票，當然事先買好線上票券最方便囉！

香港維多利亞港觀光船｜永安號、張保仔號（鴨靈號）、豪華遊艇

可以看到維多利亞港夜景共有三種不同的船隻

天星小輪

這是尖沙咀與中環來回的交通船，船上當然也可以看到夜景

張保仔號（鴨靈號）

是香港現存70年歷史中式古帆船(紅色船帆) ， 暢遊維欣賞維多利亞港兩岸的醉人景色

豪華遊艇

就是我們這次搭乘的豪華遊艇，港邊會有很多人拿著廣告傳單推銷遊船活動，所以也可以臨時參加(非旺季)

香港維多利亞港夜遊觀光船｜登船地點

尖沙咀2號碼頭：可說是「最熱門」地點，上船較為方便。

港鐵：搭乘至尖沙咀站 出口，步行約5分鐘即可抵達 中環碼頭：中環9號碼頭或附近，適合遊客在中環逛街後直接登船（ 摩天輪、太平山頂這一側）

港鐵 : 搭乘至中環站或香港站，經由天橋步行約10-15分鐘即可抵達。

這是尖沙咀2號碼頭，我們在這裡搭豪華遊艇

也可以由樓梯到上方坐著看風景

尖沙咀天星碼頭，這裏也可以搭叮叮車來往兩地

走樓梯上樓

往前走可以搭天星小輪

時間表，45分鐘左右的體驗真的很不錯

天星碼頭也有咖啡館和美食小吃

必吃的在地美食~媽咪雞蛋仔

看得到對岸的摩天輪

香港維多利亞港夜遊觀光船｜搭乘時段

每日總營運時段： 18:30 – 22:30，班次間隔： 每45分鐘一班。

四個主要時段：

第一時段： 18:25 – 19:25( 同時欣賞夕陽餘暉與華燈初上的景色)

第二時段： 19:25 – 20:25(此時段有機會欣賞到「幻彩詠香江」燈光音樂匯演)

第三時段： 20:25 – 21:25

第四時段： 21:25 – 22:25 ( 這時段可以避開人潮)

重要建議～

報到時間： 建議提早20分鐘到碼頭報到，以避免錯過上船時間。（具體班次請以船公司公告為準）

香港維多利亞港夜遊觀光船｜幻彩詠香江時間

其實要來之前我們也聽過「幻彩詠香江」，白話一點，就是結合音樂的燈光秀

時間： 每晚8:00開始，約10-15分鐘。 地點： 維多利亞港兩岸（港島及九龍）。 費用： 免費。 內容： 結合燈光、音樂和雷射，由兩岸的摩天大樓共同演出。

最佳觀賞地點

尖沙咀海濱長廊及星光大道： 觀賞九龍半島的建築，欣賞整場匯演的最佳地點之一。

天星小輪： 許多遊客選擇在天星小輪上欣賞，能夠體驗海上的獨特視角。

灣仔海濱花園： 可以觀賞九龍的部分建築。

遊船： 許多遊輪公司提供觀賞「幻彩詠香江」的遊港行程，提供更舒適的觀賞體驗。

香港維多利亞港夜遊觀光船｜遊艇空間環境

觀光船就是一般標準的豪華遊艇，搭乘的過程還滿有趣的

船上可以免費吃喝，當然只是一些小點心，但飲料還可以喝到啤酒哦 ( 喝酒不開車、未成年請勿飲酒)

這船搭起來的感覺滿舒服的

船上也有廁所，這點很方便

如果天冷或下雨，這一層也很舒服

想感受豪華遊艇魅力的朋友也可以搭看看

當然啦，天氣好的時候，當然要坐在高層甲板上，這邊的視野才是一級棒的

我們上船的時候，船尾剛好一群很high的泰國人包了～

香港維多利亞港夜遊觀光船｜心得評價

約45分的船程，我們沿著維多利亞港小繞了一圈，剛好可以欣賞兩岸不同的夜景

打卡拍照熱門區

這裏的港灣景色真的很迷人

這種方式和在岸上觀看不同，觀光船可以深入海港中央，360度全方位的欣賞香港島與九龍半島兩岸的城市天際線

天星小輪的碼頭，有遊客從這裡上船

香格里拉酒店的這面剛好可以看到港灣風光

船上提供舒適的座位、飲品與輕食，可以輕鬆愉悅的氛圍中欣賞美景，不用在岸上人擠人，也不用費心尋找觀賞位置，真的很chill 啊

香港維多利亞港夜遊觀光船｜尖沙咀端

尖沙咀地鐵出口剛好就是樂高探索中心，它的後方比較接近2號碼頭，如果還有時間也可以順遊

尖沙咀端

星光大道/梳士巴利花園

香港文化中心

鐘樓

富豪雪糕車

中環端：

國際金融中心(IFC)商場

中環摩天輪：從高處俯瞰維港景致，是另一個浪漫的選擇

大館古蹟及藝術館

當年北京奧運的聖火

港邊是看夜景的好地方

來尖沙咀一定會看到這座超有味道的紅磚尖沙咀鐘樓（前九廣鐵路鐘樓）！

建於 1915 年，高 44 公尺，四面都有大時鐘，滿滿都是蒸汽火車時代的復古感。它原本是九廣鐵路舊火車站的一部分，也是香港少數保留的歷史地標，靠近天星碼頭，散步順便拍照超方便！

香港藝術館

這是香港有名的富豪雪糕車

超級熱門的啊！

香港景點美食推薦

這趟五天四夜行程，我們安排了「香港必遊30個景點美食」迪士尼樂園、海洋公園、昂坪纜車、M+博物館、維多利亞港夜景等經典景點，還吃遍港式美食：華星冰室、強記飯店、大一燒鵝，還有香港米其林、必比登必吃美食推薦，滿足味蕾與視覺的雙重享受～

