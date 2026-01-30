2026香港景點！九龍、中環、旺角、尖沙咀、荃灣必去景點推薦。

熱鬧又時尚的香港，我們又來啦！從九龍的老字號港式茶餐廳，到中環、尖沙咀超有設計感的新地標，再一路玩到旺角、荃灣，香港就是那種「第一次來就會愛上」的城市。本篇一次整理【30＋個必去香港景點】，包含香港迪士尼、海洋公園、昂坪纜車、M+博物館、維多利亞港夜景等經典必訪，也不忘插播必吃港式美食，像是華星冰室、強記飯店、大一燒鵝，還有米其林、必比登推薦通通收錄。

不管你是親子出遊、情侶約會，還是朋友揪團自由行，這篇【香港景點懶人包】一次幫你搞定行程規劃、交通動線、住宿建議與門票優惠，照著玩就對，輕鬆玩好玩滿、不踩雷！

香港旅遊小撇步 類別 重點說明 購物退稅 香港本身為免稅港，無一般旅客退稅制度，商品多為免稅價格。 最佳逛街點 銅鑼灣商圈（SOGO、希慎廣場）、尖沙咀海港城。 交通首選 必備「八達通」，地鐵與巴士路網極度發達。 香港的景點密度高，建議將中環與尖沙咀安排在同一天，利用天星小輪往返兩岸，既便宜又能欣賞維港美景！ 香港機場快綫是往返市區最快捷的交通方式 「香港機場快綫」是連接香港國際機場與市區（尤其是中環商業區）最快捷、最便利的交通工具，運作模式類似台灣的機場捷運。

它是一條獨立路綫，並與香港地鐵系統互通，全長約 35.3 公里，從機場直達中環站只需 約 24 分鐘，非常迅速！ 最好的是預先網上購票，無須指定日期或時間，使用車票二維碼直接入閘 圖文介紹⇒香港機場快綫

建議先在線上購買八達通卡，到香港機場領取，可用於所有路線與轉乘，很方便

手持八達通搭地鐵、巴士、渡輪、大巴還是叮叮，一啪即上車

最高可加值至HKD 3,000，吃喝玩樂和行街購物都能使用

內含HKD 50 – HKD 150餘額

【香港 FunPass】香港自由行神卡，購買優惠、使用方式、必玩景點！ 分享一個神卡，超划算又省錢的玩法就靠「香港 FunPASS」！，收錄了多個必去經典景點：像是昂坪360纜車、太平山山頂纜車、杜莎夫人蠟像館、維多利亞港遊船通通都有！一機在手，手機出示QR code 就能輕鬆入場，省時又省力，真的超方便！

香港必玩景點TOP推薦

來香港自由行一定要排進這些人氣景點！從壯麗的港景、特色市集到文化藝術新地標，這份清單幫你一次搞懂香港必玩精華地點與地鐵出口。

1.太平山（山頂纜車・凌霄閣428・杜莎夫人蠟像館・夜景）

地區：中環

地鐵：中環站 J2 出口，前往太平山頂的山頂纜車總站位於:香港中環花園道 33號，班次:大約每15 至20分鐘

位於中環的太平山是香港最經典的觀景地點之一，搭乘將近140年歷史的山頂纜車上山，登上「凌霄閣428」俯瞰維多利亞港夜景超壯觀！別忘了順道參觀「香港杜莎夫人蠟像館」

大約11分的車程就到了山頂

凌霄閣是香港的建築經典這也是山頂纜車的總站，要看香港最著名的夜景，還得上凌霄閣摩天台 428買票進去才看的到

所以，最好的方式就是買「山頂纜車+香港杜莎夫人蠟像館+凌霄閣摩天台 428」的套票啦！

一下車就先花20-30分鐘逛逛山頂市集，這裡也有美食餐廳

香港太平山夜景被譽為「世界三大夜景」之一，這趟真的不虛此行，世界三大夜景果真不是蓋的

香港杜莎夫人蠟像館館內目前劃分 10–12 個互動展區，超過100位各領域的名人蠟像，可以和多位國際巨星合照，要多近就有多近~~~還能跟偶像用AR技術拍照留念，留下超珍貴回憶，保證好拍又好玩！而且可以同時和香港著名維多利亞港同時規畫一起玩，不論晴天雨天都很適合來玩

📍圖文⇒山頂纜車+凌霄閣+太平山夜景

📍圖文⇒香港杜莎夫人蠟像館

2.維多利亞港（豪華遊艇之旅・張保仔號・星光大道・尖沙咀鐘樓）

地區：尖沙咀

地鐵：尖沙咀站 E 出口，步行可達

星光大道超好逛！

這裡有一整排香港電影明星的手印和銅像，加上維多利亞港＋尖沙咀鐘樓當背景，整個超級經典，來香港一定要在這裡拍一張～

每晚的「幻彩詠香江」燈光秀絕對是旅客最愛，還能搭乘「張保仔號」或「天星小輪」欣賞夜景

沿著「星光大道」散步，感受香港電影文化氣息

維多利亞港是香港知名的地標，位於香港島(中環灣仔)與九龍半島(尖沙咀)之間，香港著名的夜景就是這裏啦

我們利用「香港 FunPASS」的主題行程，選擇了維多利亞港夜景豪華遊艇之旅

遊艇的規格還滿不錯的，還提供免費飲料和點心，這樣真的太愜意了

欣賞高聳入天的摩天大樓，一片燈火輝煌的夜景，加上海風徐徐吹來，好舒服~~~

無論白天或夜晚都有著不同的迷人景色！

📍圖文⇒維多利亞港遊船

3.香港迪士尼樂園

亞洲最受歡迎的樂園之一，不論是家庭旅遊或情侶約會都很推薦，一整天都玩不完。

地區：大嶼山

地鐵：搭乘東涌線，轉換至欣澳站，再換乘迪士尼專線列車，整個行程大約需要50分鐘

香港迪士尼樂園必玩TOP10設施

這些是香港迪士尼樂園的必玩設施，根據不同的偏好，可以在樂園中盡情享受不同類型的冒險！ 排名 設施名稱 所在區域 特色描述 1 灰熊山極速礦車 灰熊山谷 刺激的過山車，穿越險峻的礦山，適合喜歡挑戰的遊客。 2 迷離大宅 迷離莊園 經典鬼屋式冒險設施，帶你進入一個神秘且詭異的莊園，充滿幽靈故事情節。 3 鐵甲奇俠飛行之旅 明日世界 體驗駕駛鋼鐵人飛行的高科技設施，適合科技迷和《鋼鐵人》影迷。 4 小小世界 幻想世界 經典設施，展示各國文化，搭配歌曲和色彩繽紛的場景，適合家庭遊玩。 5 蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！ 探險世界 互動型設施，讓遊客與蟻俠和黃蜂女一起對抗敵人，體驗超級英雄的冒險。 6 星際大戰：極速穿梭 明日世界 以《星際大戰》為主題的刺激設施，結合虛擬實境和高速模擬，帶來太空冒險的體驗。 7 米奇幻想曲 幻想世界 夢幻的劇院設施，帶來米老鼠等迪士尼角色的視覺與聽覺盛宴，深受粉絲喜愛。 8 反斗奇兵大本營 反斗奇兵大本營 基於《反斗奇兵》設計的玩具世界，充滿色彩和創意，適合家庭一起遊玩。 9 灰熊山極速礦車 灰熊山谷 全球唯一的灰熊山主題設施，刺激的過山車，深受冒險愛好者的喜愛。 10 魔雪奇緣冰雪之旅 魔雪奇緣世界 受《魔雪奇緣》啟發的設施，體驗艾莎和安娜的奇幻故事及冰雪景觀，適合喜愛童話的遊客。

香港迪士尼樂園遊園攻略

「香港迪士尼樂園」有許多絕不能錯過的表演和巡遊活動！但請記得一定要事先確認時間與場地，並提前抵達，才能卡到好位置喔！

晚上最精采的就是在奇妙夢想城堡前上演的「迪士尼星夢光影之旅」

這場大約20分鐘的光影秀超級精彩！結合了迪士尼、皮克斯40個經典故事，還有150位角色一起陪你冒險。城堡上會有超美的投影、水幕、雷射、噴泉、火焰和煙花，整個畫面超震撼！

香港迪士尼樂園攻略詳細介紹遊園心得、各大園區的亮點、必看表演和購買紀念品，跟著紫色微笑的建議走，保證讓你不錯過任何精彩瞬間！

📍圖文⇒香港迪士尼樂園必玩設施＋ VIP快速通關／必買伴手禮／門票折扣

4.香港海洋公園

結合海洋生態、遊樂設施與動物展示的老牌主題樂園，近年也新增不少新設施與美食

地區：黃竹坑

地鐵：乘搭港鐵南港島線至海洋公園站B出口

「香港海洋公園」主要分為兩大區域：

🔹 海濱樂園（山下入口區）：一進園就到，包含「威威天地」、「亞洲動物天地」及「夢幻水都」等較適合親子與小朋友的區域。

🔹 高峰樂園（山上區域）：擁有「冰極天地」、「動感天地」、「熱帶雨林天地」與「海洋天地」，以刺激冒險的設施為主。

兩區間需搭乘園內交通移動：

🚠 登山纜車：沿途欣賞山海景色，適合放鬆觀景。

🚄 海洋列車：約 5 分鐘直達高峰樂園，快速又便利！

✅ 小提醒：若想直衝刺激設施，建議一入園就搭列車前往高峰樂園，回程搭纜車下山賞風景，玩得更盡興！

香港海洋公園遊玩路線攻略

海洋樂園園區設施非常多，一天根本玩不完，建議一定做好功課，直接按我們的路線來玩，才可以玩的盡興。

上午：10:00 入園 → 直奔高峰樂園

建議一入園就從海濱樂園的「亞洲動物天地」旁，搭海洋列車直上高峰樂園，這是最快的方式（只要約5分鐘）。 高峰樂園有許多刺激設施，像是雲霄飛車、激流泛舟、空中旋轉等，非常適合國中以上或愛冒險的大人、小孩。

下午：搭登山纜車回到海濱樂園

建議下午改搭登山纜車下山，沿途可以欣賞海景，行程大約15分鐘，輕鬆又愜意。 回到海濱樂園後，可以安排：

香港老大街： 懷舊風格街景與小吃

威威天地： 適合學齡前小朋友的遊樂區

海洋奇觀：超大的水族館，適合全家觀賞

建議分齡玩法

高峰樂園 ：較多刺激設施，適合大人或國高中以上孩童

海濱樂園 ：設施溫和，適合小小孩與親子活動

動物與水族體驗：全年齡適合，老少都能同樂

我們在海洋公園玩了一整天，從早嗨到晚，每個角落都充滿驚喜和笑聲！

📍圖文⇒香港海洋公園攻略必玩設施/門票優惠/交通地圖路線/必吃必買推薦

5.西九文化區（M+博物館・戲曲中心・香港故宮文化博物館・藝術公園）

地區：西九龍

地鐵：港鐵東涌線，在九龍站 E4 出口下車，步行即可抵達

一進門就被那個超現代、超有未來感的建築震撼到，彷彿自己走進了一個藝術的平行宇宙。館內的展覽超級多元，從視覺藝術到設計，甚至還有一些搞怪又有趣的流動影像作品，讓我每走一步都像在探索一個驚喜箱。

我最愛的就是B2和L2層的展廳，每一個角落都有好看的作品讓我停下來仔細欣賞，根本是藝術愛好者的天堂！這裏的展出重點在於20和21世紀的視覺文化範圍包括藝術、建築、設計和影像作品

博物館內有多間餐廳

B1層設 「M+ Cafe」 佔地一萬呎的海濱長廊餐廳 「ADD+」 3樓設來自韓國首爾的米其林二星餐廳 Mosu[14]

📍圖文⇒M+博物館

6.天際100（sky100）

地區：九龍站上方（ICC）

地鐵：港鐵九龍站，搭東涌線或機場快線都超方便！從C1 出口出來走約5分鐘

除了絕美視野，sky100 還有互動多媒體展示、AR拍照區、咖啡廳，天氣好時甚至能遠望大嶼山。無論白天陽光灑落或夜晚燈火閃爍，都美得像幅畫。建議傍晚時段入場，從白天一直看到晚上，體會不同光影的變化

📍圖文⇒天際100觀景台(sky100)

7.香港摩天輪

地區：中環

地鐵：香港站 A2 出口

搭上摩天輪升到離地 60 公尺高空，從不同角度欣賞 維多利亞港的無敵海景，白天壯麗、夜晚更浪漫～

共有 41 個標準車廂 ＋ 1 個 VIP 車廂，每個車廂可坐 8 人，不論情侶、好友或家庭都超適合。

開放時間從 早上 11 點到晚上 10 點，想什麼時候去都方便！

8.昂坪360纜車(昂坪市集、天壇大佛)

地區：大嶼山

地鐵：地鐵東涌線「東涌站」B出口，對面就看的到昂坪纜車東涌站。從香港站搭乘地鐵到東涌站大約需要 33 分鐘。

位於大嶼山的經典一日遊景點，先搭乘「昂坪360」俯瞰山海景色，到達昂坪市集後可步行前往「天壇大佛」，氣勢宏偉、非常震撼。

難得來一趟，當然是搭全景車廂囉！車底為全透明玻璃，車廂四面及底部全部採用全透明玻璃，360度零死角飽覽美景，車廂最多可以容納10人！

​搭乘纜車時，可俯瞰大嶼山山巒、南中國海、香港國際機場及天壇大佛等景觀，令人印象深刻，建議預留至少 3～4小時的時間喔！

一出站就是餐廳和伴手禮中心！沿途有美食餐廳、咖啡店，絕對不怕餓肚子，或是想品嚐香港經典的滿記甜品、華星茶室，這裏也都有哦

東涌站也很熱鬧，可以逛地鐵東涌站旁的東薈城名店倉

東薈城Outlet匯集超過150家國際知名品牌，從名牌包包、時尚服飾到家居用品都有

怪不得會有人最後一天就把行程安排在這裏，逛完直接去機場非常方便哦

📍圖文⇒昂坪360纜車

9.香港樂高探索中心

地區：尖沙咀

地鐵：港鐵荃灣線尖沙咀站 E 出口 步行約 3 分鐘即可直達 K11 MUSEA 購物中心，「香港樂高探索中心」就位在商場內，交通非常方便！

距離台灣最近的樂高樂園，雖然規模不大，卻是個超有樂高靈魂的小天地！

這裡主打親子同樂，不僅有 10 大主題設施，還有超可愛的「迷你天地」，用成千上萬塊樂高積木重現整個香港城景，超級有趣又好拍！

可以來拼出一台心目中的夢幻賽車，再來體驗飆速競賽的樂趣

積木賽車組好了就來賽道直接體驗吧!! 有的車子跑到一半就解體了XD，有的一路直衝終點，真的好好玩

小孩可以在這裡玩很久啊！

最後～貝果哥和榛果妹卡關在這裡買紀念品，到底要買哪個呢？！

不論是晴天還是雨天，這裡都是超棒的親子雨備景點，小朋友放電、大人拍照兼逛街，一舉多得～玩完還能順遊 K11 Musea 或沿著維多利亞港散步，整個行程充實又療癒！

📍圖文⇒香港樂高探索中心

10.香港浩海立方探游館

地區：荃灣

地鐵：荃灣站或者荃灣西站，10分鐘到

照片來源：

親子必玩！全港首個海洋探索體驗館

結合光影、投影與真實海洋生物，讓人彷彿潛入海底世界。館內有光影海洋觀景窗、水母萬花筒、VR海洋探險、水母實驗室、兒童樂園等區域，小朋友玩到不想走！

最特別的是能化身小魚進入VR冒險，體驗探索海洋的樂趣，還能學到環保與海洋知識。別錯過造型超可愛的海洋主題冰淇淋，由五星級主廚打造，打卡又好吃！整體參觀約兩小時剛剛好，大人小孩都覺得超值又放鬆～

11.銅鑼灣商圈（時代廣場・崇光百貨等）

香港時尚與購物的代表地區！百貨公司、品牌旗艦店與美食林立，是購物控的天堂。

地區：銅鑼灣

地鐵：銅鑼灣站 A 出口

時代廣場（Times Square） ：銅鑼灣地標級商場，集結上百家品牌、電影院、美食街，門口還是熱門打卡點

崇光百貨 SOGO ：以多層百貨及定期特賣聞名，美妝保養品超好買

希慎廣場（Hysan Place）：以年輕潮流品牌與特色餐飲為主，樓上還有誠品書店

其他好逛地點：皇室堡、利園、世貿中心商場、東角商場、Fashion Walk、白沙道，一路從高端品牌逛到平價時尚～

香港免稅購物天堂｜退稅制度？

購物小撇步～香港是免稅購物天堂，絕大多數商品不收消費稅，美妝、精品、電子產品都比台灣划算！

不過香菸、酒類仍須繳稅。

想退稅？香港沒有一般旅客退稅制度，因為本身就是免稅地啊！給我買買買！

12.旺角市集（女人街・波鞋街・金魚街）

想體驗最地道的香港庶民風情，旺角絕對不能錯過！各種小吃、服飾與特色小店讓人逛到不想走。這裡熱鬧到不分早晚，街上滿滿是攤販、霓虹與人潮，濃濃的港味十足～

地區：旺角

地鐵：旺角站 E2 出口

女人街（Tung Choi Street）

旺角最有名的市集之一！賣什麼都有，從T恤、包包、紀念品到手機殼、飾品，價格親民又能殺價，是觀光客和本地人都愛逛的購物天堂。

波鞋街（花園街）

運動品牌集中地，Nike、Adidas、Puma、New Balance 等各大品牌一字排開，限定款球鞋常能在這裡找到，比商場價還便宜！

金魚街（水族街）

一整排掛滿透明塑膠袋的金魚超吸睛！除了金魚，還有熱帶魚、水族箱及寵物用品，是攝影愛好者和親子遊客都愛停留的地方。

周邊美食

想吃地道小吃？記得試試魚蛋、燒賣、雞蛋仔、煎釀三寶，邊逛邊吃最過癮～

13.廟街夜市(免門票）

香港最具代表性的夜市，熱鬧的攤販、地道美食和算命攤是夜晚的靈魂。

地區：油麻地

地鐵：油麻地站 C 出口

想感受最地道的香港夜生活，就來油麻地廟街夜市吧！營業時間約下午兩點到晚上十一點，天一黑整條街燈火通明，人聲鼎沸，攤販擺滿各式小物、衣服、玩具、電子商品，邊逛邊講價超有趣～《食神》、《新不了情》等電影都曾在這取景。

最推薦傍晚六點後來逛，越晚越熱鬧。想買紀念品、吃宵夜、看表演，一站就能玩整晚，絕對是初訪香港不能錯過的經典夜市！

14.中環蘭桂坊・SOHO區

地區：中環

地鐵：中環站 D2 出口

蘭桂坊・SOHO 有特色的店家推薦

1. The Iron Fairies 鐵精靈酒吧（SOHO）

神秘工業風＋夢幻精靈主題，全香港最有特色的夢幻系酒吧之一。超適合拍照！

2. Dragonfly（Tai Kwun 大館）

蒂芙尼藍 + 新藝術風格，燈飾超美。是 IG、旅遊客都愛的高顏值酒吧。

3. The Globe

香港知名精釀啤酒吧，多款生啤＋舒適環境，想喝好酒必踩點。

4. La Vache!

香港人氣法式牛排館，只有牛排＋薯條的「單一菜單」模式，可愛又好吃。

5. 大排檔 Dai Pai Dong（嘉咸街附近）

想吃 local，這邊也有不少富有港味的大排檔，小炒、煲仔飯都超道地。

如果你想在中環・蘭桂坊玩一整天，可以抓三大重點：

✔️ 白天：大館 → 文武廟 → PMQ / SOHO 逛街

✔️ 傍晚：半山電梯 / 拍街景

✔️ 晚上：蘭桂坊夜生活（特色酒吧 + 美食）

整天行程不累但超有香港味！

15.香港歷史博物館(免費參觀)

地區：尖沙咀

地鐵：尖東站 P2 出口，步行約 5 分鐘

香港歷史博物館從 1975 年成立至今，一直都是了解香港故事的最佳去處！館內分為考古、本地史、民俗、自然史四大主題，展品超豐富，而且場景做得超逼真，走進去就像穿越時空，看見香港從小漁村變成現代大都市的整個變身過程。

重點是免費參觀！

對面還有香港科學館，兩館一起逛超順路。

館內也展出很多珍貴文物與民俗文化，很多內容在教科書上都不一定看得到，非常適合帶小朋友來吸收知識，加深對香港的認識。

16.香港科學館(學生免費）

地區：尖沙咀

紅磡站 D1 出口/尖東站 P2 出口，步行約 10 分鐘

香港科學館就在 香港歷史博物館隔壁，門票只要 20 港幣（學生還免費），根本 CP 值爆表，是尖沙咀非常值得安排的親子行程！共有 17 個展區、500 件常設展品，重點是 有 70% 都能動手玩，大人小孩都會玩到停不下來！

館內最吸睛的就是中央那座 22 公尺高的「能量穿梭機」，巨型圓球在高塔間像過山車一樣來回奔跑，會發出節奏感十足的聲音和酷炫視覺效果，現場超震撼！

另外，還有兒童天地、能源效益中心 等互動空間，小朋友可以邊玩邊學，完全是家長的救星。

17.香港太空館(周三免費入場)

地區：尖沙咀

尖沙咀站E出口或尖東站J3出口

位於尖沙咀海濱，重點是 門票只要 10 港幣，周三還免費入場，CP 值爆表。館內 90% 展品都能親手操作，從模擬太空漫步、火箭發射到星球互動裝置，孩子邊玩邊學天文知識，大人也會玩到捨不得走。附近就是 星光大道、維多利亞港、文化中心，行程安排超順路。被爸媽們大讚是「溜小孩神隊友」，快帶孩子來一場沉浸式星空探索吧！

📍圖文介紹⇒香港太空館

18.黃大仙祠(免門票)

地區：九龍

地鐵：黃大仙站 B2 出口

黃大仙祠由慈善團體 嗇色園 管理，所以也常被叫做「嗇色園黃大仙祠」。這裡 免費入場、不用門票，是香港香火最旺、最有名的求籤祈福景點，寺廟範圍不大，但遊客多、氣氛很莊嚴。求籤是免費的，但如果要現場請師傅解籤就比較貴，不想花太多也可以改線上解籤。

這裡還有 十二生肖神祈福區，可以找到自己的生肖拜一下，非常特別，也很好拍照。建築帶點古代宮廷風，雖然不大但很值得走一圈。

19.中環半山扶手電梯、嘉咸街壁畫

地區：中環

地鐵：中環站 D2 出口

全長超過800公尺，是世界最長的戶外有蓋手扶梯，穿梭在中環與半山之間，超有特色

中環推薦可以參加一日遊！徒步體驗舊城中環深度打卡熱點

(中環扶手電梯/荷里活道/香港摩羅上街／中環大館) 還能特別體驗45分鐘黃昏維港遊，巴士暢遊九龍，品嚐星級添好運港式點心 嘉咸街壁畫是中環超人氣的打卡熱點，以色彩繽紛的「老香港唐樓」壁畫最有名

📍圖文⇒香港中環舊城區｜半山扶手電梯、中環街市、大館

20.馬灣挪亞方舟主題公園

地區：馬灣

地鐵：荃灣站轉乘巴士 NR331

馬灣挪亞方舟是以聖經故事打造的 1:1 挪亞方舟模型主題樂園，裡面從外觀到樓層設計都超有特色，每一層都有不同主題活動。戶外還有各種「成對動物」裝置，拍照超可愛！

園區主打 自然＋生態＋手作體驗：和小動物近距離互動、DIY 森林系飾品、手作小盆栽甜品、參加馬灣尋趣導賞遊、光影互動展館等，讓小朋友玩到不想回家～那就住在挪亞方舟度假飯店玩個痛快！

香港必吃美食（含米其林、必比登）推薦

紫色微笑整理了香港各區必吃美食，從 中環、尖沙咀、銅鑼灣、旺角、灣仔到上環 都有精選好店！

香港機場最後採買中～

藥妝類伴手禮除了黃道益活絡油之外，香港的傳統藥油、藥丸也很具有手信價值

建議在香港機場、知名餅店 (Jenny Bakery、Bakehouse 等) 或老字號店買，品質與真偽比較有保障

香港機場 有些手信專櫃 (像是奇華餅家) 可以買到機場限定禮盒，更方便最後下機前採買

若不想排隊，也可以看酒店精品店，如半島酒店吃下午茶時，順店逛禮品店

香港住宿推薦

推薦「香港迪士尼樂園」三間主題酒店，入住任何一間迪士尼主題酒店的賓客，都可以免費享用三間酒店的康樂活動及設施，包括手作班、池畔派對、球類遊戲和室內活動等，酒店也提供前往樂園的免費穿梭巴士服務，方便住客遊玩。

1.香港迪士尼樂園酒店 主題風格：經典維多利亞風，超有皇室氛圍，像走進童話故事 特色：超大花園迷宮、童話風裝潢，常有公主、米奇角色驚喜現身 價位：每晚約 HKD 2,500～5,000 Google評價：4.5⭐（氛圍好、親子超推，早餐超豐盛） 2.迪士尼探索家度假酒店 主題風格：探險＆異國風情，像住進熱帶叢林探險隊 特色：四大主題庭園，充滿異國植物和裝飾，還有探險元素 價位：每晚約 HKD 1,800～3,800 Google評價：4.4⭐（氣氛悠閒，很適合親子和放鬆小旅行） 3.迪士尼好萊塢酒店 主題風格：復古好萊塢明星風，閃亮亮又帶點美式復古感 特色：滿滿電影場景感，泳池和設施都很適合打卡 價位：每晚約 HKD 1,500～3,500 Google評價：4.3⭐（氛圍輕鬆有趣，適合年輕族群和家庭）

4.香港海洋公園萬豪酒店

如果想玩得輕鬆又住得舒適，香港海洋公園旁的【香港海洋公園萬豪酒店】絕對是首選。距離樂園入口不到幾分鐘步行路程，位置超方便！

酒店設施新穎，特別是熊貓主題房深受親子客歡迎。館內還設有泳池、健身房和大型水族箱，整體入住體驗非常放鬆愉快

若是打算玩整天海洋公園，選擇住這裡最省力、最方便，適合家庭旅客或情侶安排2天1夜的小旅行

推薦理由：地點超近、親子友善、設施豐富

參考價格：淡季雙人房約 NT$4,970 起

5.挪亞方舟度假飯店

香港新界飯店推薦！最大亮點就是地點-飯店正對馬灣沙灘，出門幾步路就能看海、散步，親子跟情侶都很愛。周邊有餐廳、小區和巴士站，景點去馬灣挪亞方舟主題公園、昂坪、大嶼山或迪士尼也都很方便。很多住客都讚早餐風景好，邊吃邊看海超享受

飯店主打親子設施，像恐龍主題房、方舟房、兒童遊樂區、室內展區、戶外遊戲場等，小朋友整天玩不完。房型普遍寬敞，多為家庭房配置，部分還有露台可以看到海景或橋景夜色，是很多人喜歡的理由。早餐選擇也多，評價不錯

6.唯港灣酒店

尖沙咀住宿推薦!地點超便利，步行 不到3分鐘就到尖沙咀地鐵 N 出口，生活機能豐富，吃喝玩樂樣樣有。旁邊就是 K11 購物藝術中心，走 5–10 分鐘就能抵達 維多利亞港和 尖沙咀天星碼頭，景點逛街都方便

酒店風格像 日本商務旅館，房間雖小但設備齊全，房價合理，適合自由行或短期住宿。特別貼心的是，4–11 歲兒童可免費入住（不佔床），非常適合帶小朋友的家庭，玩了一整天回來也很方便休息

7.富豪香港酒店

地點超方便，步行 3 分鐘就到銅鑼灣地鐵站，附近商圈熱鬧繁華，走路就能到 時代廣場、崇光百貨（SOGO），購物、美食都非常方便。酒店整體走 典雅古典歐式風格，家庭四人房空間寬敞舒適，雖帶點年代感，但維護良好，該有的設施一應俱全。頂樓還有 露天泳池，非常適合親子家庭或自由行旅客

8.Page148 晉緻酒店

尖沙咀住宿靠近佐敦站，步行就能逛到尖沙咀商圈，交通超方便：從港鐵佐敦站走路約 5–7 分鐘，附近美麗華商場、Donki 超市、美食、購物中心多到爆，維多利亞港夜景、購物血拼都超輕鬆。酒店整體走 設計感＋高CP值路線，房間對香港來說算寬敞，還有大片落地窗可看城市景色。年輕化風格、門頭有品味，很適合拍照

📍圖文介紹⇒Page148 晉緻酒店

