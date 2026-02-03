桃園觀音大鼎庭園餐廳，平價合菜雞油拌飯吃到飽，限量鵝肉必點。

「大鼎庭園餐廳」主打平價大份量合菜，雞油拌飯吃到飽。擁有寬敞庭園造景與錦鯉池，是假日家庭聚餐的高 CP 值首選。

桃園人假日聚餐總是為了找車位傷透腦筋，位於觀音區的「大鼎庭園餐廳」完美解決了這個問題。這間餐廳不僅佔地廣闊，擁有前後院兩個大型免費停車場，更設有綠意盎然的戶外庭園。孩子們可以在這裡餵食肥美的錦鯉、欣賞小鸚鵡，大人則能欣賞帶有古風的裝潢與老闆收藏的古董碗盤。餐廳位置雖然稍顯偏僻，但跟著導航走就能抵達。這裡主打平價且份量十足的合菜料理，內用還提供免費的雞油拌飯吃到飽，不到三千元就能讓九個人飽到打包，是親朋好友節慶聚餐的絕佳選擇。

戶外庭園造景優美，免費停車場大

來到大鼎庭園餐廳，第一印象就是其寬敞舒適的環境。餐廳外圍繞著美美的庭園造景，有綠油油的草皮與景觀鯉魚池，池裡的錦鯉每一隻都養得相當肥美，非常適合帶小朋友來這裡走走逛逛。對於開車族來說，前後院都設有專屬停車場是一大福音，即便是在平日中午用餐時段，生意也相當好，常常停滿車輛。店內空間寬敞，融合了些許古風設計，還展示了許多古董收藏，讓用餐環境多了一份懷舊的雅緻感。

內用雞油拌飯，免費吃到飽超佛心

這裡最佛心的服務莫過於內用提供「白飯、雞油拌飯」免費吃到飽。淋上金黃色澤雞油的白飯，香氣撲鼻，口感比傳統豬油拌飯來得更加清爽不油膩，光是這道就能讓人多扒好幾碗飯。菜單選擇豐富，提供單點與合菜兩種模式，單點炒青菜僅需 180 元起，合菜套餐則有 5000 至 8000 元不等的價位。這次我們九個人點了八菜一鍋，結帳金額竟然不到 3000 元，份量大到吃不完還打包，CP 值簡直高到破表。

每日限量鵝肉切盤，軟嫩帶嚼勁

來這裡用餐，千萬別忘了預訂每日限量的「鵝肉切盤」。鵝肉的份量十足，切得大塊厚實，肉質口感柔韌帶有嚼勁，滑嫩中又不失軟 Q，比一般的雞肉更耐嚼且越嚼越香。最特別的是店家附上的沾醬，並非常見的客家桔醬，而是風味獨特的「客家黃豆醬」。鵝肉蘸上鹹甘的黃豆醬，再搭配些許薑絲一同入口，不僅提鮮更能解膩，層次感豐富，是每桌必點的招牌菜色。

白魚米粉鍋魚酥鮮香，炸芋頭豐盛

湯品部分首推「白魚米粉鍋」，這道菜一上桌就讓人驚艷。原本以為湯面上漂浮的是蛋酥，仔細一嚐才發現是用白帶魚炸成的「魚酥」，口感鮮香帶脆，吸飽湯汁後風味更佳。鍋內配料豐富，除了滑順的米粉外，還加入了大塊的炸芋頭，綿密鬆軟的口感與鮮美的湯頭完美融合。整鍋湯頭濃郁鮮甜，喝起來暖胃又飽足，是許多老饕來到這裡指名必吃的特色料理。

客家悶筍鮮甜，薑絲大腸酸爽夠味

喜歡客家口味的朋友，這裡的熱炒表現也可圈可點。「客家悶筍」幾乎呈現原味，僅添加少許鹽巴調味，保留了筍子最自然的鮮甜與脆度。經典的「薑絲大腸」酸度調配得恰到好處，大腸處理得相當乾淨無腥味，口感軟 Q 且保留了些許肥油的香氣，酸爽開胃。另外，「蔥爆牛肉」的洋蔥給得毫不手軟，牛肉片吸附了蔥爆的鹹香醬汁，非常下飯，是大人小孩都喜歡的一道家常美味。

酥炸料理表現佳，椒鹽排骨配酒菜

炸物類的表現也相當出色。「椒鹽排骨」麵衣炸得酥脆鹹香，灑上蒜酥與蔥花，單吃就像在吃排骨酥一樣過癮。「蚵仔酥」顆顆飽滿，外酥內嫩火候控制得宜。比較特別的是「椒鹽龍珠」，這裡的龍珠口感偏肥嫩滑口，與一般常見的脆彈口感略有不同，但外皮依然炸得金黃酥脆。至於「脆皮肥腸」雖不到極致脆口，但沾上白胡椒粉後香氣提升，依然是一道稱職的下酒好菜。