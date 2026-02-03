全台最大愛玉園區！「豐盛愛玉」免費試吃天然愛玉、DIY體驗，太平山北橫順遊必訪。

「豐盛愛玉」位於太平山腳下，是目前全台規模最大的愛玉園區。園區免費開放參觀，不僅能品嚐到真正以天然愛玉籽製作的原味愛玉，還能選購各式愛玉相關產品，並體驗愛玉 DIY，過程有趣又富教育意義。無論是親子出遊，或是規劃宜蘭輕旅行，都非常適合納入行程。園區就位在台七線上，是前往太平山景點美食、北橫公路的必經路線，安排與周邊景點一起順遊也相當方便。

名稱：豐盛愛玉

地址：宜蘭縣員山鄉員山路三段500巷1號

營業時間：09:00-17:30

電話： 03 923 1327

豐盛愛玉｜交通停車資訊

自駕交通

在導航或地圖輸入「豐盛愛玉」即可直接抵達，位置在前往太平山／北橫公路的必經路線上。

沿台七線（宜蘭 — 太平山公路）行駛，經過約104K附近即可看到園區入口。

適合安排全日宜蘭景點行程：結合太平山、見晴懷古步道等順遊。

停車資訊

現場有專屬免費停車區，可停放自用汽車，園區前方廣場空間寬敞，停車便利。

大眾交通建議

該園區位於山區鄉間路段，大眾運輸班次較少，因此 若無自駕，建議搭配計程車或包車 前往比較方便。

從宜蘭市區搭車前往約需 15–30 分鐘（視交通狀況而定）。

豐盛愛玉｜空間環境

「豐盛愛玉」園區位於宜蘭縣員山鄉，台七線的路上，是前往太平山、北橫的必經之地，這裏腹地相當寬敞

沿線的景點很多，玉蘭茶園、太平山、北橫公路、棲蘭山莊、明池山莊都會經過這裏

一進來是個產品展售中心，裏面很多比較少見的愛玉產品。愛玉籽風味餅乾！現場還提供免費試吃

這些琳瑯滿目的伴手禮都融入了自家愛玉籽，無論是愛玉籽牛舌餅、蔥餅、蛋捲，還是愛玉籽麵條，真的都沒見過

非常有特色

印象中這種愛玉產品比較常見，也比較符合一般人對愛玉的印象

可以拿回家自己做愛玉果凍

雖是常見的餅乾，但融入愛玉，這還是第一次見，真的長見識了

豐盛愛玉推出的DIY 體驗盒

內有詳細說明書、免洗手套、搓洗袋和愛玉籽，外盒可以直接來盛裝愛玉，非常方便。

如果不想買這種的，也可以只單買愛玉籽就好

豐盛愛玉｜免費愛玉試吃

這裏除了參觀愛玉園外，一進來店家還會免費招待一碗天然愛玉，( 團體要預約)，很受遊客歡迎哦

特別是炎夏的夏天來上一碗清涼可口的愛玉，真的是透心涼

這就是愛玉的本尊了，一旁是愛玉籽

「豐盛愛玉園區」，種植台灣特有的「紅九愛玉」

天然愛玉凍在陽光的照射下帶點琥珀色澤，口感柔軟中帶點Q彈，而且還有耐熱性哦

古溜古溜的一下子就吃完了

我們坐在雨棚下的桌上享用美食

牆上有趣的說明

DIY 的場地

我們原本要現場玩看看，剛好店家沒有多餘人手，只好買回家玩玩看

豐盛愛玉｜愛玉DIY 洗愛玉體驗

我們逛完正要離開，剛好碰上店家對某個團體的愛玉DIY 示範

洗愛玉簡單又有趣

店家拿出整個體驗盒，再將愛玉籽倒入棉布袋中

然後推薦使用波爾天然水，因為裏面的礦物質比較適合，或是煮沸完放涼的開水也可以，像這瓶1,500cc的容量剛剛好

店家還說不能使用RO逆滲透或是純水，因為沒有礦物質，不容易出膠

搓洗好的愛玉水倒入盒中，冷藏靜置半小時後，就能享用天然愛玉了

我們也買了一盒回家試試，也可以只單買愛玉籽

裏面有說明書

自己DIY 有趣又好玩

豐盛愛玉｜真正的愛玉樹

不說還不知道，原來「豐盛愛玉」已成為全台最大的愛玉園區了

台灣的愛玉品種多樣，聽說光是野生種就多達200多種，而這裏選擇了品質最好的台灣原生品種「紅九愛玉」

製作出的愛玉凍Q彈可口，成為愛玉界的極品！

只可惜沒看到它高掛樹枝上的模樣!! 不過，店裏也有本尊的身影，也品嚐了真正愛玉的風味，有趣又好玩

