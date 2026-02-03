全台最大愛玉園區！「豐盛愛玉」免費試吃天然愛玉、DIY體驗，太平山北橫順遊必訪。

「豐盛愛玉」位於太平山腳下，是目前全台規模最大的愛玉園區。園區免費開放參觀，不僅能品嚐到真正以天然愛玉籽製作的原味愛玉，還能選購各式愛玉相關產品，並體驗愛玉 DIY，過程有趣又富教育意義。無論是親子出遊，或是規劃宜蘭輕旅行，都非常適合納入行程。園區就位在台七線上，是前往太平山景點美食、北橫公路的必經路線，安排與周邊景點一起順遊也相當方便。
- 名稱：豐盛愛玉
- 地址：宜蘭縣員山鄉員山路三段500巷1號
- 營業時間：09:00-17:30
- 電話： 03 923 1327
?宜蘭星級30推薦⇒宜蘭飯店推薦
豐盛愛玉｜交通停車資訊
自駕交通
- 在導航或地圖輸入「豐盛愛玉」即可直接抵達，位置在前往太平山／北橫公路的必經路線上。
沿台七線（宜蘭 — 太平山公路）行駛，經過約104K附近即可看到園區入口。
適合安排全日宜蘭景點行程：結合太平山、見晴懷古步道等順遊。
停車資訊
現場有專屬免費停車區，可停放自用汽車，園區前方廣場空間寬敞，停車便利。
大眾交通建議
該園區位於山區鄉間路段，大眾運輸班次較少，因此 若無自駕，建議搭配計程車或包車 前往比較方便。
從宜蘭市區搭車前往約需 15–30 分鐘（視交通狀況而定）。
豐盛愛玉｜空間環境
「豐盛愛玉」園區位於宜蘭縣員山鄉，台七線的路上，是前往太平山、北橫的必經之地，這裏腹地相當寬敞
沿線的景點很多，玉蘭茶園、太平山、北橫公路、棲蘭山莊、明池山莊都會經過這裏
一進來是個產品展售中心，裏面很多比較少見的愛玉產品。愛玉籽風味餅乾！現場還提供免費試吃
這些琳瑯滿目的伴手禮都融入了自家愛玉籽，無論是愛玉籽牛舌餅、蔥餅、蛋捲，還是愛玉籽麵條，真的都沒見過
非常有特色
印象中這種愛玉產品比較常見，也比較符合一般人對愛玉的印象
可以拿回家自己做愛玉果凍
雖是常見的餅乾，但融入愛玉，這還是第一次見，真的長見識了
豐盛愛玉推出的DIY 體驗盒
內有詳細說明書、免洗手套、搓洗袋和愛玉籽，外盒可以直接來盛裝愛玉，非常方便。
如果不想買這種的，也可以只單買愛玉籽就好
豐盛愛玉｜免費愛玉試吃
這裏除了參觀愛玉園外，一進來店家還會免費招待一碗天然愛玉，( 團體要預約)，很受遊客歡迎哦
特別是炎夏的夏天來上一碗清涼可口的愛玉，真的是透心涼
這就是愛玉的本尊了，一旁是愛玉籽
「豐盛愛玉園區」，種植台灣特有的「紅九愛玉」
天然愛玉凍在陽光的照射下帶點琥珀色澤，口感柔軟中帶點Q彈，而且還有耐熱性哦
古溜古溜的一下子就吃完了
我們坐在雨棚下的桌上享用美食
牆上有趣的說明
DIY 的場地
我們原本要現場玩看看，剛好店家沒有多餘人手，只好買回家玩玩看
豐盛愛玉｜愛玉DIY 洗愛玉體驗
我們逛完正要離開，剛好碰上店家對某個團體的愛玉DIY 示範
洗愛玉簡單又有趣
店家拿出整個體驗盒，再將愛玉籽倒入棉布袋中
然後推薦使用波爾天然水，因為裏面的礦物質比較適合，或是煮沸完放涼的開水也可以，像這瓶1,500cc的容量剛剛好
店家還說不能使用RO逆滲透或是純水，因為沒有礦物質，不容易出膠
搓洗好的愛玉水倒入盒中，冷藏靜置半小時後，就能享用天然愛玉了
我們也買了一盒回家試試，也可以只單買愛玉籽
裏面有說明書
自己DIY 有趣又好玩
豐盛愛玉｜真正的愛玉樹
不說還不知道，原來「豐盛愛玉」已成為全台最大的愛玉園區了
台灣的愛玉品種多樣，聽說光是野生種就多達200多種，而這裏選擇了品質最好的台灣原生品種「紅九愛玉」
製作出的愛玉凍Q彈可口，成為愛玉界的極品！
只可惜沒看到它高掛樹枝上的模樣!! 不過，店裏也有本尊的身影，也品嚐了真正愛玉的風味，有趣又好玩
豐盛愛玉｜附近景點美食
必吃美食：
熱門景點：
住宿推薦：
更多宜蘭景點推薦
【宜蘭住宿】宜蘭最新親子飯店一泊二食、五星玩水飯店、溫泉旅館、電動車溜滑梯
- 宜蘭30間飯店⇒ 宜蘭飯店推薦
更多宜蘭美食推薦
你會需要的宜蘭景點優惠券
延伸閱讀
- 【山里蒔花光屋餐廳】摩洛哥異國風早午餐＆下午茶｜菜單價位
- 【2026宜蘭美食推薦】50+宜蘭異國餐廳攻略：定食簡餐、浪漫庭園、城堡餐廳全收錄！
- 【2026宜蘭美食】最強110間宜蘭餐廳推薦！吃到飽、無菜單、海鮮合菜、火鍋燒烤、親子餐廳懶人包
- 【宜蘭美食25間浪漫約會餐廳】看海咖啡廳、日式老宅、台版Harbs、情人節甜點＆生日蛋糕
- 【九號咖啡石城館】宜蘭最美海景咖啡廳｜賞龜山島＋看火車＋單車遊舊草嶺隧道
- 【Woosa洋食鬆餅屋】人氣必吃雲の鬆餅、彩虹沙拉、義大利麵、下午茶一次滿足
宜蘭景點 花蓮景點 台東景點 台北景點
基隆景點 桃園景點 新竹景點 苗栗景點
台中景點 彰化景點 南投景點 雲林景點
嘉義景點 台南景點 高雄景點 屏東景點
澎湖景點 金門景點 馬祖景點