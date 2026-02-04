【筆電包推薦】Targus Avila 15-16 吋時尚筆電背包 - 午夜藍 (TBB65002)｜時尚也能永續生活，通勤、外出工...

因妹妹很喜歡Ruby之前入手的這款 Targus Avila 15~16 吋手提後背兩用筆電包，

所以我又挑了另一款同系列、風格相近的款式入手。

這一款同樣可以放下15~16 吋筆電，

對於需要帶著電腦到處跑的人來說，真的非常實用。



由於工作性質的關係，Ruby 常常需要在外奔波、和廠商開會，

空檔時間也會選擇在咖啡廳工作；再加上日常穿搭需求，

筆電背包對我來說不只是收納工具，而是整體造型的一部分。

因此，「好看又實用」真的缺一不可。



這款 Targus Avila 15–16 吋時尚筆電背包，

只能說完全是為「忙碌又愛質感」的現代生活量身打造。

第一眼就很加分，整體設計以簡約為主，但在細節上一點都不馬虎。



【專屬筆電層，給電腦最安心的保護】

背包設有專屬拉鍊筆電層，能穩穩收納 15–16 吋筆電，

保護性很好，拿取時也讓人很安心，不用擔心和其他物品互相碰撞。



【多元收納設計，東西再多也不雜亂】



主隔層空間相當寬敞，內部規劃了多個口袋，

像行動電源、滑鼠、充電線、化妝小物都能各就各位，

真的不用再為了找東西在包包裡大海撈針。



【背面隱藏式口袋，通勤更安心】

背面還貼心設計了隱藏式口袋，

Ruby 通常會放手機、零錢包或悠遊卡，

在通勤或人潮較多的地方使用，真的比較放心。



【舒適提把，一包多用更靈活】

平常搭捷運或公車時，Ruby 需要手提時會

比較有安全感，也不容易被人群撞來撞去。

可調式肩背帶能依照身高調整，搭配減壓設計，

即使長時間背負，肩膀也不會有太明顯的負擔。





如果是出差或旅行，背包的行李固定帶設計

可直接套在行李箱拉桿上，解放雙手真的差很多，超級加分。

【細節控一定會愛上的設計巧思】

高質感皮革點綴、精緻金屬配件，

上亮眼卻不浮誇的內襯設計，

背在身上會不自覺被多看幾眼那種。

不論是上班、開會、出差，

甚至假日帶著筆電到咖啡廳工作，都完全不違和。

這款包細節真的做得很足夠且實用。

外部也設計了可掛吊飾的掛勾，可以掛娃娃、耳機或購物袋，

依照穿搭或心情幫包包換造型，更有個人風格。



再加上防潑水布料，遇到突如其來的小雨或飲料不小心灑到時，

也不會太緊張，對日常使用來說真的很重要。

【時尚之外，也兼顧環保】

這款後背包同樣採用 GRS 認證回收材質 製成，

一個包款回收了 14 個寶特瓶，

從回收、抽絲到織成布料，讓廢棄塑料有了全新生命。

美觀與環保不必二選一，用行動支持永續生活，一點都不難。



整體來說，Targus Avila 15–16 吋時尚筆電背包－午夜藍（TBB65002），

是一款非常值得入手的筆電背包。對我而言，它不只是筆電包，

而是陪我穿梭於工作與生活之間的重要夥伴。





Ruby把品牌資訊相關連結放在這給大家參考，

想了解的可以到官方去看看相關的商品和最新資訊喔。



Targus商城：https://www.mytargus.com.tw/

Targus官網：https://ap.targus.com



Targus Taiwan的 IG 👉 https://www.instagram.com/targustaiwan/

Targus Taiwan的 FB 👉 https://www.facebook.com/TargusTW

Targus Taiwan的 YT 👉 https://www.youtube.com/@TargusOfficial





