【筆電包推薦】Targus Avila 15-16 吋手提後背兩用筆電包-午夜藍 (TBB65102) 使用分享｜一咖搞定，會議、通...

身為包控的 Ruby，最近入手了 Targus他們家Avila 手提後背兩用筆電包-午夜藍；

實際使用了幾個星期後，這咖筆電包真的太實用了！



兼具環保、時尚與耐用度，不管是日常通勤、開會見客戶、出差，

甚至短途小旅行，實用度直接給滿分 💯

Ruby來開箱一下我這幾個月的使用心得與大家分享像在捷運或人比較多的地方，我通常會改成手提模式，

方的皮革提把握起來很穩，搭配磁扣固定開口，安全感瞬間 UP。

工作外出拜訪客戶時，整體看起來俐落又有質感。



而後背模式：雙手解放最舒服，不管是要趕路、

逛街或一整天奔波時，Ruby就會用後背的方式。

肩帶設計是那種背久也不會割肩的類型，

重量分散得很好，實際背起來真的輕鬆很多。



【旅行友善設計，拉桿固定帶】

這款包為什麼Ruby說旅行也適合，因包的背面有行李拉桿固定帶，

可以直接套在行李箱上，對常出差或旅行的人來說，真的超貼心。

這午夜藍色真的很美，低調耐看但又不無聊，

而皮革拉鍊的設計讓時尚感更加up up，

正式場合或日常使用都不突兀。

收納空間也多，可以放置隨身小物、滑鼠等等。

內裡的配色也很加分，是亮色內襯設計，

以前都要在包包裡挖東西挖半天，但有亮色內襯真的很容易找到東西。

【防潑水材質，日常使用很安心】

布料是防潑水設計，之前外面突然飄小雨，包包外面只有一點水珠，

裡面完全沒濕。當然如果是豪大雨，

還是會建議多一層保護，但日常通勤真的很夠用。





【環保且時尚，達到永續生活】

使用 GRS 認證回收材質做的，一個包等於回收 14 個寶特瓶！

把寶特瓶切碎、抽絲、織布等步驟，變成這個質感超棒的後背包，

真的覺得這樣的永續的品牌非常值得支持一下。

如果你跟我一樣常帶筆電跑來跑去入手不會錯！

外型、實用、舒服度、耐用度全部都到位。



如商務人士需要常開會、要通勤、偶爾會出差或小旅行的人，

這款包真的很好用又實用，如果你正在找一個「上班出遊都能用的筆電包」，

這款Targus Avila真的可以列入口袋名單！

Ruby把品牌資訊相關連結放在這給大家參考，

想了解的可以到官方去看看相關的商品和最新資訊喔。



