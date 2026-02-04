【新莊美食】蓮花泰式小吃店附菜單，平價泰式料理，價格親民、味道有層次，口味不錯會想回訪-近新莊IKEA｜R...

這間泰式小吃店是由泰國人經營，價格算滿親民、口味也不錯，
一直都是人氣店家。近期搬了新址之後，
用餐空間變得更寬敞舒適，但生意完全沒有受影響，
用餐尖峰時間客人幾乎是一直進來的。
如果是多人聚餐，真的建議先打電話訂位比較保險，
不然現場等候的機率滿高的。開車可停在 IKEA再走路過來，
附近也有機車停車格，僅提供現金支付。
因為店內網路不好店家也有提供免費WIFI可使用。
菜單上各式各樣的泰式料理都有。
餐桌旁有三種醬料，可依喜好自行調整，
餐點可指定不辣，但會建議至少點微辣，
味道層次會更明顯、更有泰式料理的靈魂。
泰式炒空心菜 $110
空心菜炒得清脆不軟爛，蒜香明顯，
調味較鹹很下飯的一道基本菜色。
綠咖哩雞 $160
椰奶味道滿濃郁，咖哩香氣厚實，雞肉大塊也嫩，
醬汁拌飯很加分，是 Ruby 覺得表現不錯的一道。
檸檬魚 $300
CP值很高的一道菜，愛吃魚的不能錯過，魚肉鮮嫩，
檸檬的酸香很清爽，不過酸一點會更美味。
月亮蝦餅 $170
蝦餅不是那種粉感很重的，蝦味不夠明顯，
炸的不夠酥脆有點可惜，偏普通點，
加泰式酸辣醬會加分一些。
泰式炒河粉-海鮮$120
河粉口感Q彈，記得把碎花生一起拌勻再吃，
香氣會更完整。整體味道順口，
是會默默吃完的一盤，可加旁邊的辣椒會更好吃。
打拋豬 $150
打拋豬印象都是炒乾一點，但他們家的打拋豬偏油一些，
香氣有但酸辣感稍不足，，如果你喜歡重口味的打拋豬，
可能會覺得少了一點刺激。
香蒜炸豬肉 $130
豬肉炸的外酥內嫩，蒜香味明顯，
不太會踩雷的還不錯。
椒麻雞 $130
Ruby個人不太推這道，雖是椒麻雞，
不太有椒麻雞有的香氣，和期待中的味道有點落差。
酸辣海鮮湯 $220
裡面有蝦仁、中卷、菇類，湯頭酸酸辣辣非常開胃，
有再持續加熱，燙一點會更好喝。
泰式奶茶 $50
泰奶的冰塊蠻多的，但很適合外帶稍微融化再喝，
甜度和茶香會更柔和順口。
整體來說，這間走的是平價、口味穩定、適合聚餐的路線。
不是每一道都驚艷，但有幾道表現很不錯，
加上空間變大、交通也算方便，你喜歡偏道地、
不用花太多錢的泰式料理，這間可以收進口袋名單 。
【店家資訊】
👉蓮花泰式小吃店
🏠新北市新莊區化成路86號
🚈 捷運頭前庄站
☎️02 2298 8367
⏰AM10:30~PM21:00
此篇文章為Ruby自費用餐,文章內容為自身感受,
而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大,
Ruby以當時吃的價格寫文,正確的價格還是要以餐廳為主。
圖片皆為Ruby拍攝與完成,請勿盜用或是抄襲,否則依法追究請愛惜自己的羽毛
RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐
回訪率 ⭐⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐
