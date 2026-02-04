> 美食 > 【新莊美食】蓮花泰式小吃店附菜單，平價泰式料理，價格親民、味道有層次，口味不錯會想回訪-近新莊IKEA｜R...

2026-02-04 
這間泰式小吃店是由泰國人經營，價格算滿親民、口味也不錯，

一直都是人氣店家。近期搬了新址之後，

用餐空間變得更寬敞舒適，但生意完全沒有受影響，

用餐尖峰時間客人幾乎是一直進來的。


如果是多人聚餐，真的建議先打電話訂位比較保險，

不然現場等候的機率滿高的。開車可停在 IKEA再走路過來，

附近也有機車停車格，僅提供現金支付。

因為店內網路不好店家也有提供免費WIFI可使用。

菜單上各式各樣的泰式料理都有。


餐桌旁有三種醬料，可依喜好自行調整，

餐點可指定不辣，但會建議至少點微辣，

味道層次會更明顯、更有泰式料理的靈魂。


泰式炒空心菜 $110
空心菜炒得清脆不軟爛，蒜香明顯，

調味較鹹很下飯的一道基本菜色。

綠咖哩雞 $160

椰奶味道滿濃郁，咖哩香氣厚實，雞肉大塊也嫩，

醬汁拌飯很加分，是 Ruby 覺得表現不錯的一道。


檸檬魚 $300
CP值很高的一道菜，愛吃魚的不能錯過，魚肉鮮嫩，

檸檬的酸香很清爽，不過酸一點會更美味。


月亮蝦餅 $170


蝦餅不是那種粉感很重的，蝦味不夠明顯，

炸的不夠酥脆有點可惜，偏普通點，

加泰式酸辣醬會加分一些。


泰式炒河粉-海鮮$120
河粉口感Q彈，記得把碎花生一起拌勻再吃，

香氣會更完整。整體味道順口，

是會默默吃完的一盤，可加旁邊的辣椒會更好吃。


打拋豬 $150
打拋豬印象都是炒乾一點，但他們家的打拋豬偏油一些，

香氣有但酸辣感稍不足，，如果你喜歡重口味的打拋豬，

可能會覺得少了一點刺激。


香蒜炸豬肉 $130
豬肉炸的外酥內嫩，蒜香味明顯，

不太會踩雷的還不錯。


椒麻雞 $130
Ruby個人不太推這道，雖是椒麻雞，

不太有椒麻雞有的香氣，和期待中的味道有點落差。


酸辣海鮮湯 $220

裡面有蝦仁、中卷、菇類，湯頭酸酸辣辣非常開胃，

有再持續加熱，燙一點會更好喝。


泰式奶茶 $50
泰奶的冰塊蠻多的，但很適合外帶稍微融化再喝，

甜度和茶香會更柔和順口。



整體來說，這間走的是平價、口味穩定、適合聚餐的路線。

不是每一道都驚艷，但有幾道表現很不錯，

加上空間變大、交通也算方便，你喜歡偏道地、

不用花太多錢的泰式料理，這間可以收進口袋名單 。



【店家資訊】
👉蓮花泰式小吃店
🏠新北市新莊區化成路86號
🚈 捷運頭前庄站
☎️02 2298 8367
⏰AM10:30~PM21:00


此篇文章為Ruby自費用餐,文章內容為自身感受,

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大,

Ruby以當時吃的價格寫文,正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成,請勿盜用或是抄襲,否則依法追究請愛惜自己的羽毛


RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐
回訪率 ⭐⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩🍳愛烹飪,也非常喜歡一個人去旅行🛫,

目前住在台北,食記大部分的都在雙北地區,

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 


