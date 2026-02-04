【釜山景點】釜山斜坡滑車 SkyLine Luge初體驗，用Visit Busan Pass 玩超值得，不只刺激還很安心，新手也能...

Ruby覺得SkyLine Luge是個比想像中好玩、又一點都不恐怖的遊樂體驗。
原本看到賽道彎彎曲曲，心裡還有點小緊張，但實際坐上去後才發現，
因速度是可以自己掌控的，反而讓人安心不少，
就算是第一次體驗也不會有太大的壓力。
前往SkyLine Luge滿方便，可搭乘釜山地鐵二號線到海雲台站，
再轉搭公車 100 號、181 號或 1001 號，
下車後就會看到SkyLine Luge招牌，對自由行旅人來說相當友善。
比較可惜的是，Ruby去玩的那天剛好遇上下雨，
本來還擔心體驗會不會打折，結果因天氣因素，
現場人潮不多，幾乎不用排隊，纜車當天真的沒幾個人。
首先要先選擇適合自己頭型尺寸的安全帽。
接著工作人員會進行完整教學，如何煞車、控制方向，
實際測試是否能安全操控滑車，確認沒問題後才會放行
通過後手背會蓋章，才可正式出發。
第一次滑行會安排最基本的路線，主要是讓大家熟悉操作方式，
一路慢慢滑，滿舒服的；第二次再挑戰難度稍高的賽道，
就能明顯感受到彎道變多、速度感也更強。可以掌控快慢，
自己操控節奏的速度感真的很好玩，忍不住一路笑著滑到終點。
📌 小提醒：最後入場時間為休館前 30 分鐘，
建議不要太晚抵達，才能玩得完整、玩好玩滿。
體驗結束後，可以到園區內的商店看剛剛滑行時被拍下的照片，
現場可以選擇是否加價洗出來做紀念。不過因當天下雨，
臉部多少都有點表情失控，表情實在太滑稽好笑，Ruby 就沒有洗出來了。
雖售票處對面的商店有販售雨衣，
但玩完還是難免全身溼答答，
不過 Ruby 還是請朋友幫忙拍照留念，紀錄一下。
除了照片之外，商店裡也有不少其他周邊商品可以選購。
還有歷屆的斜坡滑車介紹。
整體來說，釜山斜坡滑車 SkyLine Luge 不只是單純追求刺激感，
是一個輕鬆又有成就感的行程，甚至親子一起來遊玩也都很適合。
如果你有購買 Visit Busan Pass，Ruby 真的很推薦把這個行程排進去，
不但玩得開心又划算，旁邊就是樂天樂園，
還可以順路一起玩，一整天行程直接排滿不無聊！
【店家資訊】
👉Skyline Luge Busan (스카이라인 부산 기장)
🍽 官方網站請點此/ kkday售票請點此
🏠 釜山廣域市機張郡機張邑機張海岸路205
🚈 搭乘釜山二號線的海雲台站，轉搭乘公車100號、181號、1001號
☎️+82 51-722-6002
⏰滑車：10:00 - 18:00（17:30 停止售票）
滑索：11:00 - 18:00（17:30 停止售票）
此篇文章為Ruby自費,文章內容為自身感受,
圖片皆為Ruby拍攝與完成,請勿盜用或是抄襲,
否則依法追究請愛惜自己的羽毛
RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐
回訪率 ⭐⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐
Ruby很愛吃美食、👩🍳愛烹飪,也非常喜歡一個人去旅行🛫,
目前住在台北,食記大部分的都在雙北地區,
想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。
要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。
既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。
💁️歡迎追蹤訂閱我的美食 IG: tour_ruby0530
如合作請寄信👉 tourruby0530@gmail.com 或是 FB粉專私訊,
每一封信不管有沒有要合作Ruby基本上一定都會回信,
如3天內沒回應該是有遺漏,麻煩再重信寄信一次,感謝🥰🥰。