【西面美食】釜山西面31冰淇淋，Baskin Robbins，多種限定口味，就用冰淇淋替釜山旅行畫下句點｜Ruby說美食...

位在釜山西面站的31冰淇淋，超大的落地窗設計，

以桃紅色系為主色，搭配華麗又時尚的裝潢，

完全顛覆我對冰淇淋店的印象，

坐在裡面享用甜點真的很有儀式感。





店內的冰淇淋口味多到讓人選擇障礙直接發作，

是點餐是使用 自助點餐機，

介面簡單、操作快速，也有中文頁面完全不用擔心。

很多韓國限定的特別口味，Ruby很怕吃到太死甜，

通常會選擇比較基本、安心的口味。



冰淇淋可單點一球獨享，也能選擇多種口味綜合款，

非常適合和好朋友一起分享，每一口都有不同驚喜。



另外也可加購配料一起吃，價格親民，一樣只要 500 韓元！

像是爆米花、餅乾、巧克力米等等，搭配吃出不同口感。



在點餐機旁有一整排，冰箱裡藏著不少特別的冰淇淋商品，

像是期間限定口味，還有現在超夯的美樂蒂、

庫洛米冰淇淋，光是站在那邊看就很療癒。



慶生蛋糕造型冰淇淋蛋糕 這裡也通通都有，

每一款都做得超精緻，真的會讓人忍不住駐足很久，

欣賞蛋糕就像藝術品一樣。

Ruby 點了較苦的大人系巧克力口味，以及草莓莓果口味。

巧克力帶著微苦香氣，莓果則是微酸不死甜，

整體口味很清爽，表現比預期還要好。



如果不只想吃冰，現場也有咖啡、冰沙聖代可單點，

甜點控完全可以在這裡待上一段時間，好好放鬆一下。

Ruby 是在離開釜山的最後一天，不然都是在玩或是逛街，

終於可以坐下來，慢慢品嘗 31冰淇淋的美味，

就用甜甜的冰淇淋，替我這趟釜山之旅畫下一個完美句點。





【店家資訊】

👉Baskin Robbins 釜山西面中央店

🏠Busan, Busanjin District, Jungang-daero, 686, Gyeong-am Bldg

🚈釜山地鐵西面站，從2號出口步行約10分鐘

☎️ +82 51-803-1180

⏰ AM10:00~PM23:00







此篇文章為Ruby自費用餐,文章內容為自身感受,

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。

因物價波動幅度大,Ruby以當時吃的價格寫文,

正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成,請勿盜用或是抄襲,

否則依法追究請愛惜自己的羽毛





RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐

回訪率 ⭐⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐



