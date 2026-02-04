> 旅遊 > 【西面美食】釜山西面31冰淇淋，Baskin Robbins，多種限定口味，就用冰淇淋替釜山旅行畫下句點｜Ruby說美食...

2026-02-04 16:50文字：Ruby說美食享受旅行 
位在釜山西面站的31冰淇淋，超大的落地窗設計，

以桃紅色系為主色，搭配華麗又時尚的裝潢，

完全顛覆我對冰淇淋店的印象，

坐在裡面享用甜點真的很有儀式感。


店內的冰淇淋口味多到讓人選擇障礙直接發作，

是點餐是使用 自助點餐機，

介面簡單、操作快速，也有中文頁面完全不用擔心。

很多韓國限定的特別口味，Ruby很怕吃到太死甜，

通常會選擇比較基本、安心的口味。


冰淇淋可單點一球獨享，也能選擇多種口味綜合款，

非常適合和好朋友一起分享，每一口都有不同驚喜。


另外也可加購配料一起吃，價格親民，一樣只要 500 韓元！
像是爆米花、餅乾、巧克力米等等，搭配吃出不同口感。


在點餐機旁有一整排，冰箱裡藏著不少特別的冰淇淋商品，

像是期間限定口味，還有現在超夯的美樂蒂、

庫洛米冰淇淋，光是站在那邊看就很療癒。


慶生蛋糕造型冰淇淋蛋糕 這裡也通通都有，

每一款都做得超精緻，真的會讓人忍不住駐足很久，

欣賞蛋糕就像藝術品一樣。

Ruby 點了較苦的大人系巧克力口味，以及草莓莓果口味。

巧克力帶著微苦香氣，莓果則是微酸不死甜，

整體口味很清爽，表現比預期還要好。


如果不只想吃冰，現場也有咖啡、冰沙聖代可單點，

甜點控完全可以在這裡待上一段時間，好好放鬆一下。

Ruby 是在離開釜山的最後一天，不然都是在玩或是逛街，

終於可以坐下來，慢慢品嘗 31冰淇淋的美味，

就用甜甜的冰淇淋，替我這趟釜山之旅畫下一個完美句點。


【店家資訊】
👉Baskin Robbins 釜山西面中央店
🏠Busan, Busanjin District, Jungang-daero, 686, Gyeong-am Bldg
🚈釜山地鐵西面站，從2號出口步行約10分鐘
☎️ +82 51-803-1180
⏰ AM10:00~PM23:00


此篇文章為Ruby自費用餐,文章內容為自身感受,

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。

因物價波動幅度大,Ruby以當時吃的價格寫文,

正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成,請勿盜用或是抄襲,

否則依法追究請愛惜自己的羽毛


RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
回訪率 ⭐⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩🍳愛烹飪,也非常喜歡一個人去旅行🛫,

目前住在台北,食記大部分的都在雙北地區,

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 


FB封面0103.jpg


 看更多美食旅遊食記


