【釜山餐廳】Gordon Ramsay Burge -地獄廚神漢堡開箱，價格不親民但味道還不錯 - 新世界百貨公司 Centum Ci...

看的蛇丸在YT介紹後，剛好Ruby也來釜山玩，

就決定來吃看看地獄廚神的漢堡到底值不值？

看到地獄廚神 Gordon Ramsay 的漢堡店在韓國開了第二家分店，

實在很難不朝聖一下，地點就在釜山新世界百貨 Centum City美食街，

逛街累了直接下樓吃漢堡超加分。





以乾淨的白色為主調，搭配亮眼的橘色座椅，整體感覺很有現代感。

雖在美食街，但座位區規劃得不會太擁擠，用餐起來還算舒適，

不會有太吵雜的感覺，不過也有可能跟鄰近的餐點價格偏貴。



菜單除了漢堡，也有炸物、牛排、義大利麵、開胃的生菜沙拉和甜點。



線上菜單 : https://www.catchtable.net/zh-TW/shop/gordonramsaybusan/menus?ct-referrer=google-maps



預約網址 : https://www.catchtable.net/landing/u/shop/gordonramsaybusan?ct-referrer=google-maps



點了松露帕爾馬乾酪薯條₩20,000

一上桌就聞到濃郁的松露香氣。薯條炸得酥脆不油膩，

外層裹上帕爾馬乾酪，鹹香中帶著松露的獨特風味，吃起來非常涮嘴。



漢堡則點了 森林漢堡 ₩34,000

配料有格魯耶爾起司、蘑菇醬、牛肝菌蛋黃醬、芝麻菜、煎蛋



味道滿濃郁，蘑菇醬和牛肝菌蛋黃醬有滿滿的菇類香氣，

搭配半熟煎蛋，蛋黃流下來的瞬間真的很犯規。

格魯耶爾起司的讓整體更滑順，但不會膩口，

是一款適合喜歡菇類與濃厚風味的人。

地獄廚房漢堡₩32,000

內容有牛肉餅、馬蘇里拉起司、烤番茄和墨西哥辣椒、

酪梨、墨西哥辣椒蛋黃醬



相比森林漢堡，這款更有層次感。牛肉餅多汁扎實，

馬蘇里拉起司很加分。墨西哥辣椒帶有點微辣，

配上酪梨的滑順口感，剛好中和辣度，

清爽又不單調，滿有「地獄廚神」風格的漢堡。

雖 Gordon Ramsay Burger的價格偏高，但從食材品質、

份量到整體用餐體驗來看，仍算是一次滿值得的美食體驗。

環境明亮舒適、出餐快速、服務到位，漢堡口味也確實有記憶點。

如剛好來釜山又是漢堡控或地獄廚神粉絲，

這家位於新世界百貨 Centum City 的分店，還是滿值得排進行程裡。







【店家資訊】

👉 Menu by Gordon Ramsay

🏠 Busan, Haeundae-gu, Centum nam-daero, 35 지하 1층

🚈 海雲台地鐵站

☎️+8250713629823

⏰AM10:30~PM20:00；六日營業到~PM20:30





交通 ⭐⭐⭐



