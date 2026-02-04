【釜山餐廳】Gordon Ramsay Burge -地獄廚神漢堡開箱，價格不親民但味道還不錯 - 新世界百貨公司 Centum Ci...

看的蛇丸在YT介紹後，剛好Ruby也來釜山玩，
就決定來吃看看地獄廚神的漢堡到底值不值？
看到地獄廚神 Gordon Ramsay 的漢堡店在韓國開了第二家分店，
實在很難不朝聖一下，地點就在釜山新世界百貨 Centum City美食街，
逛街累了直接下樓吃漢堡超加分。
以乾淨的白色為主調，搭配亮眼的橘色座椅，整體感覺很有現代感。
雖在美食街，但座位區規劃得不會太擁擠，用餐起來還算舒適，
不會有太吵雜的感覺，不過也有可能跟鄰近的餐點價格偏貴。
菜單除了漢堡，也有炸物、牛排、義大利麵、開胃的生菜沙拉和甜點。
線上菜單 : https://www.catchtable.net/zh-TW/shop/gordonramsaybusan/menus?ct-referrer=google-maps
預約網址 : https://www.catchtable.net/landing/u/shop/gordonramsaybusan?ct-referrer=google-maps
點了松露帕爾馬乾酪薯條₩20,000
一上桌就聞到濃郁的松露香氣。薯條炸得酥脆不油膩，
外層裹上帕爾馬乾酪，鹹香中帶著松露的獨特風味，吃起來非常涮嘴。
漢堡則點了 森林漢堡 ₩34,000
配料有格魯耶爾起司、蘑菇醬、牛肝菌蛋黃醬、芝麻菜、煎蛋
味道滿濃郁，蘑菇醬和牛肝菌蛋黃醬有滿滿的菇類香氣，
搭配半熟煎蛋，蛋黃流下來的瞬間真的很犯規。
格魯耶爾起司的讓整體更滑順，但不會膩口，
是一款適合喜歡菇類與濃厚風味的人。
地獄廚房漢堡₩32,000
內容有牛肉餅、馬蘇里拉起司、烤番茄和墨西哥辣椒、
酪梨、墨西哥辣椒蛋黃醬
相比森林漢堡，這款更有層次感。牛肉餅多汁扎實，
馬蘇里拉起司很加分。墨西哥辣椒帶有點微辣，
配上酪梨的滑順口感，剛好中和辣度，
清爽又不單調，滿有「地獄廚神」風格的漢堡。
雖 Gordon Ramsay Burger的價格偏高，但從食材品質、
份量到整體用餐體驗來看，仍算是一次滿值得的美食體驗。
環境明亮舒適、出餐快速、服務到位，漢堡口味也確實有記憶點。
如剛好來釜山又是漢堡控或地獄廚神粉絲，
這家位於新世界百貨 Centum City 的分店，還是滿值得排進行程裡。
【店家資訊】
👉 Menu by Gordon Ramsay
🏠 Busan, Haeundae-gu, Centum nam-daero, 35 지하 1층
🚈 海雲台地鐵站
☎️+8250713629823
⏰AM10:30~PM20:00；六日營業到~PM20:30
此篇文章為Ruby自費用餐,文章內容為自身感受,
而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大,
Ruby以當時吃的價格寫文,正確的價格還是要以餐廳為主。
圖片皆為Ruby拍攝與完成,請勿盜用或是抄襲,否則依法追究請愛惜自己的羽毛
RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐⭐
回訪率 ⭐⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐
