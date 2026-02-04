【釜山景點】甘川文化村韓服體驗，可使用釜山PASS，衣裳貸與 (입고가게)，提供免費髮型設計、配飾，二樓三...

來到釜山甘川文化村，除了走訪繽紛巷弄、拍好拍滿之外，

初次來的話一定要體驗的就是穿韓服！



🚇前往甘川文化村交通方式

Ruby搭乘釜山地鐵 1 號線抵達札嘎其站

➡️ 從 1 號出口出來往回走，搭乘綠色小巴1-1，

有中文字寫著【甘川文化村】，

如果是到土城站搭乘就會很多人，可能就沒有位子可坐。



Ruby使用釜山pass，選的是位在甘川文化村入口附近的

衣裳貸與 Ibgogage店，

就在「穿越巷弄的魚」對面，非常好找。



記得先排隊，因為現場客人，也有釜山PASS和預約的旅客，

出示 QR Code 給店家掃描完成登記，流程快速又清楚。



【韓服挑選流程】

店內空間因為人多稍微擠了點，不過動線還算清楚明瞭，

負責梳化的姐姐會簡單的中文溝通，對外國旅客來說非常加分。



女生的挑選流程是：

1️⃣ 先告知自己喜歡的「顏色系」

2️⃣ 會依照你選的顏色，拿出 2～3 套韓服款式

3️⃣ 再從中挑選最喜歡的一套，但如果要穿漂亮一點也可加價。









這樣的方式完全不會選到眼花撩亂，也很有效率。

Ruby 這次選的是粉色＋紫色系列，

實際穿上後顏色溫柔又顯氣色，我自己是真的很喜歡。







換好韓服後，就可到旁邊等待髮型設計與髮飾的搭配，

整體完成度瞬間升級。不需要自己準備任何東西，

另外也有 行李寄存服務，可以輕鬆空手去拍照。



📸 店內就能拍到美照

租完衣服後，不要馬上離開，

他們二樓有布景設計可拍照

三樓的屋頂視野非常好，可直接看到甘川文化村的全景，

色彩層層堆疊，怎麼拍都好看。缺點是風真的很大，

拍照時要記得頭髮抓好裙擺也要抓好。



店裡二三樓拍完就可以到甘川文化村走走拍拍，





走前面一點就有釜山PASS也有手翻書也是可使用的喔。





【店家資訊】

👉 衣裳貸與 ibgogage(입고가게)

🏠 180-1 Gamnae 2-ro, Gamcheon-dong, Saha-gu, Busan, 南韓

🚈 札嘎其站1號出口 再轉公車

☎️ 010-4877-3018

⏰ Every day 10:00-19:00 (Last entry 17:00)





此篇文章為Ruby自費,文章內容為自身感受,

圖片皆為Ruby拍攝與完成,請勿盜用或是抄襲,

否則依法追究請愛惜自己的羽毛。





RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐

回訪率 ⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩🍳愛烹飪,也非常喜歡一個人去旅行🛫,

目前住在台北,食記大部分的都在雙北地區,

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。











💁️粉專 【 RUBY說美食享受旅行 】

💁️歡迎追蹤訂閱我的美食 IG: tour_ruby0530

💁️ RUBY說美食享受旅行 YT

💁️ RUBY說美食享受旅行 TikTok





看更多美食旅遊食記



如合作請寄信👉 tourruby0530@gmail.com 或是 FB粉專私訊,

每一封信不管有沒有要合作Ruby基本上一定都會回信,

如3天內沒回應該是有遺漏,麻煩再重信寄信一次,感謝🥰🥰。