> 旅遊 > 【釜山景點】甘川文化村韓服體驗，可使用釜山PASS，衣裳貸與 (입고가게)，提供免費髮型設計、配飾，二樓三...

【釜山景點】甘川文化村韓服體驗，可使用釜山PASS，衣裳貸與 (입고가게)，提供免費髮型設計、配飾，二樓三...

tiger Walker 玩樂季新世界SPA LAND新世界SPA LAND汗蒸幕體驗汗蒸幕
2026-02-04 16:55文字：Ruby說美食享受旅行 
Ruby說美食享受旅行

Ruby說美食享受旅行

來到釜山甘川文化村，除了走訪繽紛巷弄、拍好拍滿之外，

初次來的話一定要體驗的就是穿韓服！


🚇前往甘川文化村交通方式
Ruby搭乘釜山地鐵 1 號線抵達札嘎其站

➡️ 從 1 號出口出來往回走，搭乘綠色小巴1-1，

有中文字寫著【甘川文化村】，

如果是到土城站搭乘就會很多人，可能就沒有位子可坐。


Ruby使用釜山pass，選的是位在甘川文化村入口附近的

衣裳貸與 Ibgogage店，

就在「穿越巷弄的魚」對面，非常好找。


記得先排隊，因為現場客人，也有釜山PASS和預約的旅客，

出示 QR Code 給店家掃描完成登記，流程快速又清楚。


【韓服挑選流程】
店內空間因為人多稍微擠了點，不過動線還算清楚明瞭，

負責梳化的姐姐會簡單的中文溝通，對外國旅客來說非常加分。


女生的挑選流程是：
1️⃣ 先告知自己喜歡的「顏色系」
2️⃣ 會依照你選的顏色，拿出 2～3 套韓服款式
3️⃣ 再從中挑選最喜歡的一套，但如果要穿漂亮一點也可加價。




這樣的方式完全不會選到眼花撩亂，也很有效率。

Ruby 這次選的是粉色＋紫色系列，

實際穿上後顏色溫柔又顯氣色，我自己是真的很喜歡。



換好韓服後，就可到旁邊等待髮型設計與髮飾的搭配，

整體完成度瞬間升級。不需要自己準備任何東西，

另外也有 行李寄存服務，可以輕鬆空手去拍照。


📸 店內就能拍到美照
租完衣服後，不要馬上離開，

他們二樓有布景設計可拍照

三樓的屋頂視野非常好，可直接看到甘川文化村的全景，

色彩層層堆疊，怎麼拍都好看。缺點是風真的很大，

拍照時要記得頭髮抓好裙擺也要抓好。


店裡二三樓拍完就可以到甘川文化村走走拍拍，


走前面一點就有釜山PASS也有手翻書也是可使用的喔。


【店家資訊】
👉 衣裳貸與 ibgogage(입고가게)
🏠 180-1 Gamnae 2-ro, Gamcheon-dong, Saha-gu, Busan, 南韓
🚈 札嘎其站1號出口 再轉公車
☎️ 010-4877-3018
⏰ Every day 10:00-19:00 (Last entry 17:00)


此篇文章為Ruby自費,文章內容為自身感受,

圖片皆為Ruby拍攝與完成,請勿盜用或是抄襲,

否則依法追究請愛惜自己的羽毛。


RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐
回訪率 ⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩🍳愛烹飪,也非常喜歡一個人去旅行🛫,

目前住在台北,食記大部分的都在雙北地區,

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 


FB封面0103.jpg


  💁️粉專 【 RUBY說美食享受旅行 】 

 💁️歡迎追蹤訂閱我的美食  IG: tour_ruby0530

💁️ RUBY說美食享受旅行 YT 

💁️ RUBY說美食享受旅行 TikTok


 看更多美食旅遊食記


如合作請寄信👉 tourruby0530@gmail.com 或是 FB粉專私訊,

每一封信不管有沒有要合作Ruby基本上一定都會回信,

如3天內沒回應該是有遺漏,麻煩再重信寄信一次,感謝🥰🥰。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
一次踩點9間神社，東京淺草人力車推出「七福神開運之旅」，搭配和服租借能直接拍出大河劇大片。
一次踩點9間神社，東京淺草人力車推出「七福神開運之旅」，搭配和服租借能直接拍出大河劇大片。
特派員 Trish
Netflix《魷魚遊戲》渋谷體驗館全新開幕，玩椅子搶奪戰、玻璃橋、木頭人，票價3900日圓起就有超真實體驗。
Netflix《魷魚遊戲》渋谷體驗館全新開幕，玩椅子搶奪戰、玻璃橋、木頭人，票價3900日圓起就有超真實體驗。
特派員 Trish
單顆77元鱈魚水餃值不值得！台北君悅雲錦中餐廳鎮店招牌全攻略，限定門牌住戶與企業員工再享9折用餐優惠。
單顆77元鱈魚水餃值不值得！台北君悅雲錦中餐廳鎮店招牌全攻略，限定門牌住戶與企業員工再享9折用餐優惠。
編輯 李維唐
台灣7大離島絕美景色，跳島旅遊私藏名單，牛奶海、朝日溫泉一次滿足。
台灣7大離島絕美景色，跳島旅遊私藏名單，牛奶海、朝日溫泉一次滿足。
編輯 陳怡吟
2026月津港燈節2/7開幕雲！端光景60組光影藝術漂浮鹽水，展期、交通、亮點全攻略。
2026月津港燈節2/7開幕雲！端光景60組光影藝術漂浮鹽水，展期、交通、亮點全攻略。
編輯 李維唐
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊