【新莊美食】廣泰樓小館附菜單，菜色多樣化，適合多人聚餐，脆皮雞與芋香小卷米粉鍋必吃-近新莊高中｜Ruby...

位在新莊高中附近的這間粵式料理餐廳，
雖開在2樓，卻沒有因樓層而影響人氣
一到用餐時段依舊是高朋滿座、人潮滿滿，
想吃真的建議先訂位，不然很容易客滿。
菜單除經典港式料理外，有不少熱炒類等可選擇
從港點、小菜到大菜、湯品通通有，
選擇相當多元，滿適合多人聚餐。
悅賓小品 (茶資一人35元 )
麻香雲耳 $85
木耳口感爽脆，單吃很涮嘴，是很稱職的開胃小菜。
雞油桂竹筍 $110
桂竹筍口感清脆不苦，但相對也比較油，算是重口味。
桂花蜜芋頭 $110
芋頭鬆軟綿密，不會乾口或過甜。
蒜香脆皮雞 半隻 $600
外皮炸得非常酥脆，蒜香撲鼻，雞肉很嫩口，
吃起來不會過於油膩，是表現亮眼的一道。
香酥芋頭鴨 $465
芋頭外層炸得酥香，內裡綿密，
整體香氣十足，不過鴨肉比例偏少，稍可惜。
芝麻球 $98 /3個
外皮酥脆不油，內餡豆沙餡料香濃不甜膩，
是安全不踩雷的甜點。
廣式炒飯 $255
炒飯炒的粒粒分明，配料中規中矩，稍微偏乾一點。
金沙苦瓜 $260
苦瓜苦味不重，金沙包覆得很均勻，
鹹香濃郁，非常下飯。
香煎韭菜海鮮餅 $120 /2片
外皮煎得微酥，韭菜香氣明顯，
吃得到蝦子，單吃味道就很足夠。
鼓汁排骨 $115
排骨肉質軟嫩，豆豉香氣濃厚，
很有港式小點的經典風味。
鮮蝦粉絲煲 $500
可惜湯汁沒有收乾，整體口感偏濕，蝦子算新鮮，
份量沒有想像中多，冬粉和蝦子的味道是分開的，
這道菜算是小雷，有點可惜。
魚香茄子煲 $390
茄子軟而不爛，醬汁濃稠入味，
甜鹹比例明顯，是重口味菜色之一。
蔥燒烏蔘煲 $650
烏蔘切的很大塊，口感滑嫩，蔥香濃厚，
搭配青江菜點綴，份量與美味度都很有誠意。
避風塘軟殼蟹 $550
蒜酥鋪得滿滿，香氣非常強烈，軟殼蟹可直接吃，
不過油感偏重，後段會稍有負擔。
芋香小卷米粉鍋 $650
湯頭有芋頭的自然散發出來的甜味，小卷新鮮，
搭配蛤蜊一起煮，湯頭多了一份鮮甜，
米粉吸湯不會過爛，服務人員也會適時地幫忙加湯。
招牌麻油山泉鱸 $700
麻油香氣濃厚，魚肉細嫩，還有豆腐搭配和整隻魚，
這道湯品較偏油、偏重口味，適合麻油料理愛好者。
果律蝦球 $465
蝦球炸得酥脆，小黃瓜與蘋果、裹上沙拉醬，
口味清爽，滿適合小朋友，
但整體風格與其他菜色落差較大。
假日用餐務必先電話預約，菜色選擇多元，適合多人聚餐的餐廳。
可惜沒合作停車場，但餐廳後方有個停車場（一小時$40），
如果你偏好重口味、傳統粵菜風格，
這間可列入口袋名單；但若追求高CP值
或清爽路線，點菜時就需要稍微斟酌。
【店家資訊】
👉廣泰樓小館
🍽 FB官方粉絲團請點此
🏠 新北市新莊區幸福路803號2樓
☎️ 02 2990 1352
⏰11:00~14:00, 17:00~21:00 ( 星期一公休 )
此篇文章為Ruby自費用餐,文章內容為自身感受,
而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大,
Ruby以當時吃的價格寫文,正確的價格還是要以餐廳為主。
圖片皆為Ruby拍攝與完成,請勿盜用或是抄襲,否則依法追究請愛惜自己的羽毛
RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐
回訪率 ⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐
