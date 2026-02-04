【新莊美食】廣泰樓小館附菜單，菜色多樣化，適合多人聚餐，脆皮雞與芋香小卷米粉鍋必吃-近新莊高中｜Ruby...

位在新莊高中附近的這間粵式料理餐廳，

雖開在2樓，卻沒有因樓層而影響人氣

一到用餐時段依舊是高朋滿座、人潮滿滿，

想吃真的建議先訂位，不然很容易客滿。

菜單除經典港式料理外，有不少熱炒類等可選擇

從港點、小菜到大菜、湯品通通有，

選擇相當多元，滿適合多人聚餐。

悅賓小品 (茶資一人35元 )

麻香雲耳 $85

木耳口感爽脆，單吃很涮嘴，是很稱職的開胃小菜。



雞油桂竹筍 $110

桂竹筍口感清脆不苦，但相對也比較油，算是重口味。



桂花蜜芋頭 $110

芋頭鬆軟綿密，不會乾口或過甜。



蒜香脆皮雞 半隻 $600

外皮炸得非常酥脆，蒜香撲鼻，雞肉很嫩口，

吃起來不會過於油膩，是表現亮眼的一道。



香酥芋頭鴨 $465

芋頭外層炸得酥香，內裡綿密，

整體香氣十足，不過鴨肉比例偏少，稍可惜。

芝麻球 $98 /3個

外皮酥脆不油，內餡豆沙餡料香濃不甜膩，

是安全不踩雷的甜點。



廣式炒飯 $255

炒飯炒的粒粒分明，配料中規中矩，稍微偏乾一點。



金沙苦瓜 $260

苦瓜苦味不重，金沙包覆得很均勻，

鹹香濃郁，非常下飯。



香煎韭菜海鮮餅 $120 /2片

外皮煎得微酥，韭菜香氣明顯，

吃得到蝦子，單吃味道就很足夠。

鼓汁排骨 $115

排骨肉質軟嫩，豆豉香氣濃厚，

很有港式小點的經典風味。



鮮蝦粉絲煲 $500

可惜湯汁沒有收乾，整體口感偏濕，蝦子算新鮮，

份量沒有想像中多，冬粉和蝦子的味道是分開的，

這道菜算是小雷，有點可惜。



魚香茄子煲 $390

茄子軟而不爛，醬汁濃稠入味，

甜鹹比例明顯，是重口味菜色之一。



蔥燒烏蔘煲 $650

烏蔘切的很大塊，口感滑嫩，蔥香濃厚，

搭配青江菜點綴，份量與美味度都很有誠意。



避風塘軟殼蟹 $550

蒜酥鋪得滿滿，香氣非常強烈，軟殼蟹可直接吃，

不過油感偏重，後段會稍有負擔。



芋香小卷米粉鍋 $650

湯頭有芋頭的自然散發出來的甜味，小卷新鮮，

搭配蛤蜊一起煮，湯頭多了一份鮮甜，

米粉吸湯不會過爛，服務人員也會適時地幫忙加湯。



招牌麻油山泉鱸 $700

麻油香氣濃厚，魚肉細嫩，還有豆腐搭配和整隻魚，

這道湯品較偏油、偏重口味，適合麻油料理愛好者。



果律蝦球 $465

蝦球炸得酥脆，小黃瓜與蘋果、裹上沙拉醬，

口味清爽，滿適合小朋友，

但整體風格與其他菜色落差較大。



假日用餐務必先電話預約，菜色選擇多元，適合多人聚餐的餐廳。

可惜沒合作停車場，但餐廳後方有個停車場（一小時$40），

如果你偏好重口味、傳統粵菜風格，

這間可列入口袋名單；但若追求高CP值

或清爽路線，點菜時就需要稍微斟酌。





【店家資訊】

👉廣泰樓小館

🍽 FB官方粉絲團請點此

🏠 新北市新莊區幸福路803號2樓

☎️ 02 2990 1352

⏰11:00~14:00, 17:00~21:00 ( 星期一公休 )





此篇文章為Ruby自費用餐,文章內容為自身感受,

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大,

Ruby以當時吃的價格寫文,正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成,請勿盜用或是抄襲,否則依法追究請愛惜自己的羽毛





RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐

回訪率 ⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩🍳愛烹飪,也非常喜歡一個人去旅行🛫,

目前住在台北,食記大部分的都在雙北地區,

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。











💁️粉專 【 RUBY說美食享受旅行 】

💁️歡迎追蹤訂閱我的美食 IG: tour_ruby0530

💁️ RUBY說美食享受旅行 YT

💁️ RUBY說美食享受旅行 TikTok





如合作請寄信👉 tourruby0530@gmail.com 或是 FB粉專私訊,

每一封信不管有沒有要合作Ruby基本上一定都會回信,

如3天內沒回應該是有遺漏,麻煩再重信寄信一次,感謝🥰🥰。