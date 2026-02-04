> 美食 > 【新莊美食】廣泰樓小館附菜單，菜色多樣化，適合多人聚餐，脆皮雞與芋香小卷米粉鍋必吃-近新莊高中｜Ruby...

【新莊美食】廣泰樓小館附菜單，菜色多樣化，適合多人聚餐，脆皮雞與芋香小卷米粉鍋必吃-近新莊高中｜Ruby...

tiger Walker 玩樂季廣泰樓小館廣泰樓港式料理
2026-02-04 16:55文字：Ruby說美食享受旅行 
Ruby說美食享受旅行

Ruby說美食享受旅行

位在新莊高中附近的這間粵式料理餐廳，

雖開在2樓，卻沒有因樓層而影響人氣

一到用餐時段依舊是高朋滿座、人潮滿滿，

想吃真的建議先訂位，不然很容易客滿。

菜單除經典港式料理外，有不少熱炒類等可選擇

從港點、小菜到大菜、湯品通通有，

選擇相當多元，滿適合多人聚餐。

悅賓小品 (茶資一人35元 )
麻香雲耳 $85
木耳口感爽脆，單吃很涮嘴，是很稱職的開胃小菜。

雞油桂竹筍 $110
桂竹筍口感清脆不苦，但相對也比較油，算是重口味。

桂花蜜芋頭 $110
芋頭鬆軟綿密，不會乾口或過甜。


蒜香脆皮雞 半隻 $600

外皮炸得非常酥脆，蒜香撲鼻，雞肉很嫩口，

吃起來不會過於油膩，是表現亮眼的一道。


香酥芋頭鴨 $465
芋頭外層炸得酥香，內裡綿密，

整體香氣十足，不過鴨肉比例偏少，稍可惜。

芝麻球 $98 /3個
外皮酥脆不油，內餡豆沙餡料香濃不甜膩，

是安全不踩雷的甜點。


廣式炒飯 $255
炒飯炒的粒粒分明，配料中規中矩，稍微偏乾一點。

金沙苦瓜 $260
苦瓜苦味不重，金沙包覆得很均勻，

鹹香濃郁，非常下飯。


香煎韭菜海鮮餅 $120 /2片
外皮煎得微酥，韭菜香氣明顯，

吃得到蝦子，單吃味道就很足夠。

鼓汁排骨 $115
排骨肉質軟嫩，豆豉香氣濃厚，

很有港式小點的經典風味。


鮮蝦粉絲煲 $500
可惜湯汁沒有收乾，整體口感偏濕，蝦子算新鮮，

份量沒有想像中多，冬粉和蝦子的味道是分開的，

這道菜算是小雷，有點可惜。


魚香茄子煲 $390
茄子軟而不爛，醬汁濃稠入味，

甜鹹比例明顯，是重口味菜色之一。

蔥燒烏蔘煲 $650
烏蔘切的很大塊，口感滑嫩，蔥香濃厚，

搭配青江菜點綴，份量與美味度都很有誠意。


避風塘軟殼蟹 $550
蒜酥鋪得滿滿，香氣非常強烈，軟殼蟹可直接吃，

不過油感偏重，後段會稍有負擔。


芋香小卷米粉鍋 $650
湯頭有芋頭的自然散發出來的甜味，小卷新鮮，

搭配蛤蜊一起煮，湯頭多了一份鮮甜，

米粉吸湯不會過爛，服務人員也會適時地幫忙加湯。

招牌麻油山泉鱸 $700
麻油香氣濃厚，魚肉細嫩，還有豆腐搭配和整隻魚，

這道湯品較偏油、偏重口味，適合麻油料理愛好者。


果律蝦球 $465
蝦球炸得酥脆，小黃瓜與蘋果、裹上沙拉醬，

口味清爽，滿適合小朋友，

但整體風格與其他菜色落差較大。


假日用餐務必先電話預約，菜色選擇多元，適合多人聚餐的餐廳。

可惜沒合作停車場，但餐廳後方有個停車場（一小時$40），

如果你偏好重口味、傳統粵菜風格，

這間可列入口袋名單；但若追求高CP值

或清爽路線，點菜時就需要稍微斟酌。



【店家資訊】
👉廣泰樓小館
🍽 FB官方粉絲團請點此
🏠 新北市新莊區幸福路803號2樓
☎️ 02 2990 1352
⏰11:00~14:00, 17:00~21:00 ( 星期一公休 )

此篇文章為Ruby自費用餐,文章內容為自身感受,

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大,

Ruby以當時吃的價格寫文,正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成,請勿盜用或是抄襲,否則依法追究請愛惜自己的羽毛


RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐
回訪率 ⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩🍳愛烹飪,也非常喜歡一個人去旅行🛫,

目前住在台北,食記大部分的都在雙北地區,

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 



  💁️粉專 【 RUBY說美食享受旅行 】 

 💁️歡迎追蹤訂閱我的美食  IG: tour_ruby0530

💁️ RUBY說美食享受旅行 YT 

💁️ RUBY說美食享受旅行 TikTok


 看更多美食旅遊食記


如合作請寄信👉 tourruby0530@gmail.com 或是 FB粉專私訊,

每一封信不管有沒有要合作Ruby基本上一定都會回信,

如3天內沒回應該是有遺漏,麻煩再重信寄信一次,感謝🥰🥰。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
【新莊美食】蓮花泰式小吃店附菜單，平價泰式料理，價格親民、味道有層次，口味不錯會想回訪-近新莊IKEA｜R...
【新莊美食】蓮花泰式小吃店附菜單，平價泰式料理，價格親民、味道有層次，口味不錯會想回訪-近新莊IKEA｜R...
Ruby說美食享受旅行
【普橘呷透透】鹿港老街美食必吃懶人包！在地饕客最愛小吃！排隊美食素珠芋丸、濃郁系麵茶拿鐵、新鮮蚵仔煎、超酥脆蚵嗲、義式冰淇淋、現烤牛舌餅、古早味麵茶冰、好吃麵線糊、國宴甜點冬瓜糕、老宅茶屋書店｜普橘島
【普橘呷透透】鹿港老街美食必吃懶人包！在地饕客最愛小吃！排隊美食素珠芋丸、濃郁系麵茶拿鐵、新鮮蚵仔煎、超酥脆蚵嗲、義式冰淇淋、現烤牛舌餅、古早味麵茶冰、好吃麵線糊、國宴甜點冬瓜糕、老宅茶屋書店｜普橘島
普橘島 Gama Island
【普橘呷透透】顛覆味蕾的超商素食開箱！島主私藏蔬食店家推薦！一張圖了解全素和非全素如何區分？牛肝菌菇炒黎麥、古早味滷肉飯、植物肉玉米水餃、大腸包小腸、植物肉乾｜普橘島
【普橘呷透透】顛覆味蕾的超商素食開箱！島主私藏蔬食店家推薦！一張圖了解全素和非全素如何區分？牛肝菌菇炒黎麥、古早味滷肉飯、植物肉玉米水餃、大腸包小腸、植物肉乾｜普橘島
普橘島 Gama Island
【普橘呷透透】台北必吃6家「滷肉飯推薦」！內湖排隊口袋名單！南北滷肉飯大不同？廚師最愛是這味！必吃老滷豬腳筋、古早味滷肉飯、肥瘦相間最好吃｜普橘島
【普橘呷透透】台北必吃6家「滷肉飯推薦」！內湖排隊口袋名單！南北滷肉飯大不同？廚師最愛是這味！必吃老滷豬腳筋、古早味滷肉飯、肥瘦相間最好吃｜普橘島
普橘島 Gama Island
廣式料理新戰局！南港粵亮推平日限定個人餐、淡水蘊泉庄港點吃到飽送雞湯。
廣式料理新戰局！南港粵亮推平日限定個人餐、淡水蘊泉庄港點吃到飽送雞湯。
編輯 李維唐
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
相關商家

廣泰樓小館

新北市新莊區幸福路803號2樓
4.7