【板橋燒肉】發肉燒肉餐酒板橋三店，四人套餐實吃，肉質不錯、屬於吃巧型燒肉-近府中捷運站｜Ruby說美食享...

Ruby 看了 Google 評論後，選了發肉燒肉餐酒和朋友一起聚餐，

也順便幫朋友的孩子慶生。

他們也有提供商業午餐

當天用餐人不少，安排入座後經店員的簡單介紹

就決定點了套餐品嚐看看。

用餐區域有兩層樓，一樓有吧台座位，二樓則是有包廂可選擇。

在餐具上也是別有用心的設計。

點了發肉四人套餐 $5430









餐前都有熱呼呼的雞湯可以喝，可免費續

和風柚子醋沙拉

生菜清爽開胃，酸甜度剛剛好。

綜合小菜 $150



鮭魚卵茶泡飯 $160



鹽蔥雞腿肉 $160



涼拌牛舌



鹽蔥牛舌 $390

牛舌有了鹽蔥提味口味算是加分許多。



厚切豬五花 & 伊比利豬肋條

油脂香氣十足，算是安全不踩雷。





剝殼白蝦 $220 (Ruby忘記拍了)



雞蘭佛 $390



看不太出來是不是「真的雞佛」，

不論外觀還是口感，朋友們都一致覺得不像🤣 ，

大家看得出來嗎？不過店家說是真的雞佛?!~



發肉牛三拼 $680 / 山藥 $80

肉質表現算是不錯





澳洲和牛牛小排 和 A5日本和牛肩小排





綜合蔬菜 $150



餐後還有解膩冰沙和冰心泡芙各4個



還有四杯軟性飲料





🎂 壽星福利

有仙女棒儀式，還會招待一盤肉，

當天送的是 松阪豬薄切片。



整體肉質與食材品質都有不錯的表現。

當天用餐前有提到會協助代烤，但實際上僅協助了一道菜，

其餘仍需自行烤，以有收取服務費來看，

服務內容若能再更完整一些，整體體驗會更好。



【店家資訊】

👉發肉燒肉餐酒 板橋三店

🍽 FB官方粉絲團請點此/ 線上訂位請點此

🏠新北市板橋區四川路一段20號

🚈 府中捷運站

☎️ 02-29645788

⏰ 11:30~14:30 / 17:00~23:30







此篇文章為Ruby自費用餐,文章內容為自身感受,

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大,

Ruby以當時吃的價格寫文,正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成,請勿盜用或是抄襲,否則依法追究請愛惜自己的羽毛





RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐

回訪率 ⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐



