【板橋燒肉】發肉燒肉餐酒板橋三店，四人套餐實吃，肉質不錯、屬於吃巧型燒肉-近府中捷運站｜Ruby說美食享...

Ruby 看了 Google 評論後，選了發肉燒肉餐酒和朋友一起聚餐，
也順便幫朋友的孩子慶生。
他們也有提供商業午餐
當天用餐人不少，安排入座後經店員的簡單介紹
就決定點了套餐品嚐看看。
用餐區域有兩層樓，一樓有吧台座位，二樓則是有包廂可選擇。
在餐具上也是別有用心的設計。
點了發肉四人套餐 $5430
餐前都有熱呼呼的雞湯可以喝，可免費續
和風柚子醋沙拉
生菜清爽開胃，酸甜度剛剛好。
綜合小菜 $150
鮭魚卵茶泡飯 $160
鹽蔥雞腿肉 $160
涼拌牛舌
鹽蔥牛舌 $390
牛舌有了鹽蔥提味口味算是加分許多。
厚切豬五花 & 伊比利豬肋條
油脂香氣十足，算是安全不踩雷。
剝殼白蝦 $220 (Ruby忘記拍了)
雞蘭佛 $390
看不太出來是不是「真的雞佛」，
不論外觀還是口感，朋友們都一致覺得不像🤣 ，
大家看得出來嗎？不過店家說是真的雞佛?!~
發肉牛三拼 $680 / 山藥 $80
肉質表現算是不錯
澳洲和牛牛小排 和 A5日本和牛肩小排
綜合蔬菜 $150
餐後還有解膩冰沙和冰心泡芙各4個
還有四杯軟性飲料
🎂 壽星福利
有仙女棒儀式，還會招待一盤肉，
當天送的是 松阪豬薄切片。
整體肉質與食材品質都有不錯的表現。
當天用餐前有提到會協助代烤，但實際上僅協助了一道菜，
其餘仍需自行烤，以有收取服務費來看，
服務內容若能再更完整一些，整體體驗會更好。
【店家資訊】
👉發肉燒肉餐酒 板橋三店
🍽 FB官方粉絲團請點此/ 線上訂位請點此
🏠新北市板橋區四川路一段20號
🚈 府中捷運站
☎️ 02-29645788
⏰ 11:30~14:30 / 17:00~23:30
RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
回訪率 ⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐
