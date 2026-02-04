【台北美食】羅本家咖哩附菜單，巷弄裡的日常咖哩，不是濃郁派但會想再訪，日式×南洋風味一次滿足的平價咖...

藏身在台北巷弄內的咖哩店，已經開業7年

沒有醒目的招牌、也不是網美風裝潢，

靠的是實在的價格與穩定的口味，默默累積了一群回訪熟客。

座位數不多，裝潢的是家庭式溫馨風，

有種回到家吃飯的放鬆感。

接受訂位，只能現場候位，

用餐尖峰時段建議稍微避開。



菜單上的價格以台北餐廳來說，算是非常優惠便宜的價格；

咖哩共有日式經典與南洋椰香兩種口味可選，

整體不是走超濃郁派，而是偏順口型。



🍤 田園炸蝦咖哩 $230

炸蝦外皮金黃酥脆，咬下去不油膩，

蝦肉彈牙搭配日式咖哩醬，整體口感很好。

配菜也很豐富，雖油炸但不會過於油膩，

吃了相當有飽足感。





🧀千層起司豬排咖哩 $210

豬排炸得恰到好處，外衣酥脆、裡面軟嫩多汁

中間夾層的起司增加香氣與濃郁度，

搭配咖哩一起吃非常順口，會不小心一口接一口。



飯量也滿多的，白飯軟硬度還不錯，

不會過濕也不乾硬，和咖哩搭配起來非常加分，

對食量偏大相信也會吃的飽飽的。





只要加價60元 就能升級套餐，

包含飲料、時蔬羅宋湯、炸物和黑胡麻冷豆腐（四選一），

內用也不收服務費，整體價格在台北來說相當實惠。



整體吃下來，是一間會讓人想再訪的咖哩店。

價格親民、份量實在，很適合想簡單吃好一餐的時候來品嚐，是

間值得收藏的平價咖哩專賣店。





【店家資訊】

👉 羅本家咖哩大同店

🍽 FB官方粉絲團請點此/IG 官方粉絲團請點此

🏠臺北市大同區長安西路138巷3弄2號

🚈 捷運中山站

☎️ 0902 198 712

⏰ 11:30~14:30 / 17:00~20:30 ( 週日公休 )







此篇文章為Ruby自費用餐,文章內容為自身感受,

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大,

Ruby以當時吃的價格寫文,正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成,請勿盜用或是抄襲,否則依法追究請愛惜自己的羽毛





RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐

回訪率 ⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐



