【大稻埕美食】賣麵炎仔附菜單，榮獲米其林必比登，傳承三代的古早味小吃-近 捷運大橋頭站｜Ruby說美食享受...

位在大稻埕迪化街商圈裡的巷弄內小吃店，

沒有過於顯眼招牌，也沒有華麗裝潢，

遠遠看到排隊人潮就表示找到了。



目前已傳承到第三代，很像早期台式小吃店，

菜單簡單，主打油湯麵、米粉，

搭配各式黑白切，菜單上沒有標示價格，

不過這對第一次來用餐的人或許有點了會不安。



🐷 豬心／豬肝



內臟類處理得相當不錯，沒有臭腥味，熟度也掌握得剛剛好。

豬心帶點彈性卻不硬，豬肝則保有嫩度，

不會乾柴，絕對是敢吃內臟的人會認可的。



🍗 雞肉

雞肉外觀看起來油亮誘人，賣相也很加分，

但實際入口後，肉質偏乾、口感較為乾澀

也比較難咀嚼，與視覺期待有落差，

是當天覺得最可惜的一道。



紅燒肉（可選肥多或瘦多）

幾乎是每桌必點的小菜之一。外皮炸得酥香，

裡頭肉質仍有嫩度，肥瘦比例剛好，

吃起來不油膩不乾柴，也沒有油耗味，

搭配辣醬很是對味。



湯油麵 $20

一碗只要20元的湯油麵，完全就是古早味代表。

湯頭清爽卻帶有自然的鮮甜，不是重口味路線，

但越喝越順口和黑白切一起搭配剛剛好。





豬腦湯

湯頭帶著淡淡的麻油香氣，溫潤不厚重。

豬腦處理得很乾淨，入口幾乎沒有異味，

口感細緻綿密，吃起來有點像豆腐，

敢嘗試的人應該會感受滿特別的。



Ruby覺得賣麵炎仔是間不追求裝潢和噱頭，

靠著多年累積老味道的小吃店。

菜色選擇不多，但道道都很經典，口味走樸實路線。





雖價格不透明、部分餐點表現有落差，

但整體來說仍能感受到這間店歷經三代留下來的日常滋味。

不是那種一吃就驚艷的類型，

卻是會讓人記住、偶爾想再回訪的老派小吃。



【店家資訊】

👉賣麵炎仔

🍽 FB官方粉絲團請點此

🏠臺北市大同區安西街106號

🚈 捷運大橋頭站

☎️02 2557 7087

⏰AM07:00~PM14:30





此篇文章為Ruby自費用餐,文章內容為自身感受,

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大,

Ruby以當時吃的價格寫文,正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成,請勿盜用或是抄襲,否則依法追究請愛惜自己的羽毛





RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐

回訪率 ⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐



