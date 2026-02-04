> 美食 > 【大稻埕美食】賣麵炎仔附菜單，榮獲米其林必比登，傳承三代的古早味小吃-近 捷運大橋頭站｜Ruby說美食享受...

【大稻埕美食】賣麵炎仔附菜單，榮獲米其林必比登，傳承三代的古早味小吃-近 捷運大橋頭站｜Ruby說美食享受...

tiger Walker 玩樂季賣麵炎仔 金泉小吃店賣麵炎仔金泉小吃店
2026-02-04 18:05文字：Ruby說美食享受旅行 
Ruby說美食享受旅行

Ruby說美食享受旅行

位在大稻埕迪化街商圈裡的巷弄內小吃店，

沒有過於顯眼招牌，也沒有華麗裝潢，

遠遠看到排隊人潮就表示找到了。


目前已傳承到第三代，很像早期台式小吃店，

菜單簡單，主打油湯麵、米粉，

搭配各式黑白切，菜單上沒有標示價格，

不過這對第一次來用餐的人或許有點了會不安。


🐷 豬心／豬肝


內臟類處理得相當不錯，沒有臭腥味，熟度也掌握得剛剛好。

豬心帶點彈性卻不硬，豬肝則保有嫩度，

不會乾柴，絕對是敢吃內臟的人會認可的。


🍗 雞肉
雞肉外觀看起來油亮誘人，賣相也很加分，

但實際入口後，肉質偏乾、口感較為乾澀

也比較難咀嚼，與視覺期待有落差，

是當天覺得最可惜的一道。


紅燒肉（可選肥多或瘦多）
幾乎是每桌必點的小菜之一。外皮炸得酥香，

裡頭肉質仍有嫩度，肥瘦比例剛好，

吃起來不油膩不乾柴，也沒有油耗味，

搭配辣醬很是對味。


湯油麵 $20
一碗只要20元的湯油麵，完全就是古早味代表。

湯頭清爽卻帶有自然的鮮甜，不是重口味路線，

但越喝越順口和黑白切一起搭配剛剛好。



豬腦湯
湯頭帶著淡淡的麻油香氣，溫潤不厚重。

豬腦處理得很乾淨，入口幾乎沒有異味，

口感細緻綿密，吃起來有點像豆腐，

敢嘗試的人應該會感受滿特別的。


Ruby覺得賣麵炎仔是間不追求裝潢和噱頭，

靠著多年累積老味道的小吃店。

菜色選擇不多，但道道都很經典，口味走樸實路線。



雖價格不透明、部分餐點表現有落差，

但整體來說仍能感受到這間店歷經三代留下來的日常滋味。

不是那種一吃就驚艷的類型，

卻是會讓人記住、偶爾想再回訪的老派小吃。


【店家資訊】
👉賣麵炎仔
🍽 FB官方粉絲團請點此
🏠臺北市大同區安西街106號
🚈 捷運大橋頭站
☎️02 2557 7087
⏰AM07:00~PM14:30

此篇文章為Ruby自費用餐,文章內容為自身感受,

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大,

Ruby以當時吃的價格寫文,正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成,請勿盜用或是抄襲,否則依法追究請愛惜自己的羽毛


RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
回訪率 ⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩🍳愛烹飪,也非常喜歡一個人去旅行🛫,

目前住在台北,食記大部分的都在雙北地區,

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 



  💁️粉專 【 RUBY說美食享受旅行 】 

 💁️歡迎追蹤訂閱我的美食  IG: tour_ruby0530

💁️ RUBY說美食享受旅行 YT 

💁️ RUBY說美食享受旅行 TikTok


 看更多美食旅遊食記


如合作請寄信👉 tourruby0530@gmail.com 或是 FB粉專私訊,

每一封信不管有沒有要合作Ruby基本上一定都會回信,

如3天內沒回應該是有遺漏,麻煩再重信寄信一次,感謝🥰🥰。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
【普橘呷透透】咀嚼控必喝！7家珍奶名單評比！餐飲同業最愛的是這家？！全台最美奶茶專門店、專業品茶師的寶藏店、從小喝到大的必喝手搖！天仁茗茶、五桐號、上宇林、BLIKE、烏弄原茶、山焙、小制作茶｜普橘島
【普橘呷透透】咀嚼控必喝！7家珍奶名單評比！餐飲同業最愛的是這家？！全台最美奶茶專門店、專業品茶師的寶藏店、從小喝到大的必喝手搖！天仁茗茶、五桐號、上宇林、BLIKE、烏弄原茶、山焙、小制作茶｜普橘島
普橘島 Gama Island
【普橘呷透透】士東市場超強在地小吃！銅板價美食推薦！傳統糖水豆花、客家特色料理、熱呼呼米粉湯、全台最好喝的綠豆沙牛奶｜普橘島
【普橘呷透透】士東市場超強在地小吃！銅板價美食推薦！傳統糖水豆花、客家特色料理、熱呼呼米粉湯、全台最好喝的綠豆沙牛奶｜普橘島
普橘島 Gama Island
正濱魚港海景第一排！基隆美食母湯Mom’s Soup，沒預約吃不到的私廚料理。
正濱魚港海景第一排！基隆美食母湯Mom’s Soup，沒預約吃不到的私廚料理。
Catalina旅遊小筆記
板橋車站美食最新推薦！一人壽喜燒牛喜、季樂和牛鐵板燒插旗，198元吃和牛。
板橋車站美食最新推薦！一人壽喜燒牛喜、季樂和牛鐵板燒插旗，198元吃和牛。
編輯 鄭雅之
在地人帶路！鎮瀾宮必吃美食，厚切牛腱心太犯規，清燉、紅燒、川味全到齊，超人氣紅燒雙寶麵大推。
在地人帶路！鎮瀾宮必吃美食，厚切牛腱心太犯規，清燉、紅燒、川味全到齊，超人氣紅燒雙寶麵大推。
小涼
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
相關商家

賣麵炎仔 金泉小吃店

02-2557-7087
台北市大同區安西街106號
4.2