苑裡寵物友善咖啡廳-啡常美好，極具特色、文青必訪質感百年老厝咖啡廳，苑裡一日遊推薦！ – 小珊珊WOW好吃...

老屋翻新的復古魅力！

啡常美好百年老厝咖啡廳，空間融合咖啡、輕食與民宿，帶狗狗一起苑裡微旅行、深入了解在地的文化及風俗民情！

素有苗栗穀倉、藺草原鄉之稱的苑裡，有藺草、古厝、磚廠、美食還有美麗的海灘與漁港

5個順遊路線，苑裡草莓叔叔、苑裡老街、啡常美好、3Q米食專賣店，再搭配垂坤伴手禮

每一站都讓人印象深刻〜

啡常美好這家咖啡廳之前剛開幕就很想來踩點了！

啡常美好｜交通資訊

咖啡民宿位於天下路138-1號，鄰近苑裡老街，距離「台鐵苑裡站」步行僅約500公尺(約6-8分鐘)，交通便利

開車來的話，附近巷弄狹窄，建議在周邊尋找停車位，再步行進入老街區域

啡常美好｜關於

「啡常美好」由一棟老屋改造，保留原始紅瓦、木窗與深長格局，空間融合咖啡、輕食與民宿，成為旅人探索苑裡的理想起點

每種餐點搭配一杯手沖美式，或來點拿鐵奶香，從第一口就開始溫暖，生活也可以充滿「啡常美好」的儀式感

啡常美好｜苑裡新地標

將老舊紅磚瓦房改造為結合咖啡館與民宿的文青景點，不僅保留了傳統紅磚結構，更融入現代設計，成為傳承在地故事的創新地標

老屋控一定要親身體驗〜結合了復古懷舊裝潢與當代美食，非常適合拍照打卡與細細品味歷史紋理

啡常美好｜寵物友善咖啡廳

闆娘也非常歡迎大家帶著自己的毛小孩來玩

這裡是少數真正寵物友善的餐廳，只要在不影響其他客人的前提下，寵物是可以自由落地、上椅

帶毛孩一起用餐完全沒壓力，不論情侶約會、姐妹聚餐或悠閒早午餐、下午茶都很適合

啡常美好｜店內空間

三層樓建築，一、二樓是嗅聞滿室咖啡香的放鬆氛圍， 三樓則為溫馨的民宿

一樓設置了吧台及座位區，後段則是天井的座位區

二樓還有和式桌包廂及投影機，包廂位置真是太有日式的感覺了，根本直接置身在日本啊

包廂有低消限制唷，消費需滿$2000，包廂僅此一間需要事先預訂喔

啡常美好｜2025菜單

啡常美好的餐點更是闆娘對這座漁村小鎮ㄉ情感展現

來體驗主廚將大海ㄉ鮮甜，轉化為桌上一道道優雅ㄉ風景

品項極其豐富，從咖啡到各式創意特調、三明治輕食、現烤鬆餅、披薩、義大利麵、精緻甜點這裡都可以點的到〜

選擇困難時求助老闆娘準沒錯XD

就算跟姊妹從午餐吃到下午茶去也沒問題！

(更多菜單請點我)

卡司得洛氣泡礦泉水

來自義大利北部經認證的水源，超低鈉含量，氣泡細緻綿密

鯊魚漢堡排青醬燉飯

厚實多汁漢堡排，青醬草本香氣一上來就停不下來

厲害了〜竟然有鯊魚做的漢堡？！

鯊魚肉質紮實，外層煎至金黃後，口感鮮嫩多汁且份量實在

青醬你吃過，但這個版本你一定沒試過！

苑裡的時令食材＋義式靈魂，一口入口驚艷連連〜

青醬的香氣濃郁不膩口帶著堅果的滑順與清新的九層塔香，細火拌入燉煮至米心微硬的燉飯米

第一口蠻讓我驚豔，以350元的價格吃到這麼大片的鯊魚漢堡排很划算

清炒魚丸麵

蒜香清爽不油膩，魚丸彈嫩、越嚼越有海味

蒜香濃但不油，微微辣感很加分重點是魚丸也是真材實料，麵條也夠彈，我真的不小心就默默清盤了(掩面)

讓人一吃停不下來的清爽！

瑪格麗特披薩

格麗特披薩是義式披薩中最經典、最純粹的代表。這款奶素披薩以其簡單卻和諧的風味聞名於世，完美地展現了義大利國旗的紅白綠三色——紅色的番茄醬和新鮮番茄、白色的莫札瑞拉起司，以及綠色的新鮮羅勒

有人跟我一樣，吃披薩一定選「薄脆餅皮」嗎？！

啡常美好的披薩餅皮超薄很Q彈，像餅乾一樣，口感紮實有嚼勁，越咬越香，會停不下來

入口時能感受到番茄的酸甜、莫札瑞拉起司的濃郁奶香，這個我真的吃不膩又喜歡

總匯三明治

吐司是他們家的強項 ，招牌必點總匯三明治

以鬆軟麵包搭配多層次的火腿、蛋、蔬菜等新鮮食材，豐富又令人滿足的份量

層層堆疊出清爽又有飽足感的好滋味

鯊魚丸奶油培根義大利麵

奶油濃而不膩，培根鹹香包住鯊魚丸的鮮甜

談到苗栗苑裡，一定不會忘記最具代表性的「鯊魚丸」，啡常美好將這份傳承的海味與異國料理完美結合

苑裡鯊魚丸特色是脆口Q彈，帶有淡淡白胡椒香氣，不添加澱粉，味道鮮甜，濃郁的海港滋味，是只有苑裡才有這種獨特口感的魚丸

鯊魚丸的Q彈口感搭配濃郁奶香的奶油義大利麵，超絕配！

濃郁奶香口感，愛不釋口〜

楊枝甘露金磚鬆餅

以港式經典甜品為靈感，加入葡萄柚，散發出迷人果香，結合香草冰淇淋與芒果淋醬，清爽消暑

香甜芒果醬、清爽葡萄柚與滑順香草冰淇淋覆蓋在酥脆金磚鬆餅上，口感層次豐富

鬆餅本身吃起來酥脆、內餡鬆軟不乾，真的會一吃愛上耶！

莓好抹茶金磚鬆餅

以草莓醬搭配抹茶淋醬與草莓冰淇淋，帶出酸甜與清新的雙重口感

熱騰騰的現烤鬆餅與濃郁微苦的抹茶冰淇淋，金黃的色澤，外酥內軟，搭配無敵的抹茶冰淇淋，再加上草莓醬，濃郁的奶香與麥香，在口中交織共舞

甜而不膩、香而不苦，層次感剛剛好

可可花生冰沙

主打濃郁可可與花生香氣的雙重享受

花生味超濃厚的，對於是花生控的愛好者，真的會讓人抵擋不住

夏日鮮果茶

一上桌就能夠聞到一股來自水果的清甜香氣！

整體喝起來就是酸酸甜甜的果香，在茶香與果香之間取得平衡，喝得到真實果感，也留下溫潤回甘

我個人很喜歡這壺！超〜級〜好〜喝的

西西里檸檬咖啡

那層次分明的色澤，光看就覺得非常療癒。輕啜一口，檸檬的清新酸爽與咖啡的醇厚香氣在口中完美融合，層層堆疊，風味豐富而不衝突

西里咖啡外表看上去層次分明，上面咖啡色下面則是微透明的檸檬氣泡飲，喝起來的感覺一開始能夠喝到純粹咖啡的甘甜，之後喝到下半部混著檸檬味的微酸口感汽泡飲，更讓味蕾有著不同於只喝黑咖啡或是拿鐵的體驗，喝完後只覺得口裡檸檬香氣四溢

香蘋美式

它將蘋果的清甜果香融入美式咖啡的醇厚中，口感清爽且帶有果香的回甘，非常特別

當蘋果的酸甜遇上美式的醇香？！

蘋果果香瞬間綻放帶微微果酸，像咬下一口新鮮蘋果，苦味中帶一點清甜

帶來清爽口感，完美平衡酸甜與苦韻

蕭邦(淺烘焙)

從淺焙到深焙，有多種豆子可以選擇。最棒的是，無論喜歡冰的還是熱的，這裡都能滿足你。可以依照自己的喜好，挑選適合的咖啡，享受最純粹的咖啡風味

蕭邦Chopin恰如其名的奔放好喝，迷人的味覺層次感，果酸明亮

保有豐富的果香與明亮的酸度，尾韻乾淨，並帶有持久的蜂蜜般回甘

晨光草原甘菊花茶

精緻的茶具不僅能襯托茶湯色澤，還具備高雅的質感，增加下午茶的儀式感

這是一款以純淨洋甘菊為基底的無咖啡因花茶，帶有天然甜蜜的芳香

茶湯入口後會釋放甘菊的自然清甜，伴隨淡淡的芳香，給人放鬆、舒適的感受，將燥熱與疲憊一掃而空

啡常美好｜優惠

每週四推出會員日「飲品可續杯乙次」長期優惠

啡常美好｜民宿資訊

「啡常美好」也將空間經營延伸至住宿服務，空間設計保留古早味紅磚與洗石子元素，並加入復古家具，呈現懷舊氛圍。房型以雙人房及家庭房為主，最多可容納四至五人，適合親子與好友同行。

啡常美好｜順遊景點

「啡常美好」往前步行約1分鐘，即可抵達環境清幽的「佳萱茶行」，店內古色古香，維持著老茶鋪的原始風格，主打炭焙烏龍，也不乏近60年的老茶。如果造訪時正值農曆七月，千萬別錯過只有當地人才知道的「鬼門關夜市」。

如果造訪時正值農曆七月，千萬別錯過只有當地人才知道的「鬼門關夜市」。這場限定夜市每年的農曆7/29開辦(今年為9/20)，圍繞苑裡車站、天下路及保安宮展開，融合民俗信仰與在地小吃，熱鬧程度不輸廟會。夜市附近的「金光肉圓」、在天下路的「茂焱肉圓」也是不可錯過的好吃肉圓，而家族傳承的三代傳承「隱藏版肉圓」則堅持承襲阿公的手藝，為苑裡唯一一間保留阿公古早味的手工肉圓美味，目前僅提供線上訂購服務，意者可加LIN官方帳號@948aabuu訂購

苑裡草莓叔叔

苑裡交流道下面而已，一斤才450，草莓園還蠻大的

如果你住在海線地區，想來一場輕鬆又愉快的草莓採摘之旅，那麼「苑裡草莓叔叔」絕對是個不錯的選擇！

振發帽蓆行

是苑裡在地的藺草帽蓆商店，主要販售以[苑裡三角藺草]為材料，手工編織而成的草 帽、紳士帽、草蓆、坐墊…等

充滿古意的建築，加上質樸的藍色門窗，一下便能吸引來客的目光

店內櫥窗，堆滿了色彩繽紛、各種材質、款式新穎的帽子

3Q米食

販售品項包含：草仔粿、紅龜粿、芋粿、湯圓、麻糬等 ，樣樣用心製作，讓每一口都充滿家的味道

草仔粿皮微甜，內餡超滿，蘿蔔糕、麻糬也都是非常道地好吃的美食，吃起來的口感超好吃的

小珊珊碎碎念：

苑裡景點、美食、住宿，不論是半日遊或一日遊，就醬玩！

啡常美好真的是很友善毛孩的咖啡廳，帶毛孩同行可以預約專屬的包廂，毛孩也可以直接坐在沙發上

竟然有這麼讚的寵咖！

一起來探索苗栗苑裡這個結合傳統與潮流的迷人小鎮，不一樣的風貌吧

啡常美好｜店家資訊

▶地址：苗栗縣苑裡鎮天下路138之1號

▶營業時間：10:30~18:30(早、午、下午茶，一頓飽3餐，週二公休)

▶電話：0912319910

網路訂位：https://pse.is/89p3z9

▶官方FB：啡常美好

▶官方IG：啡常美好 苑裡老街咖啡廳（@fc.goodlife2.0）• Instagram 相片與影片

▶官方LINE：https://lin.ee/lAAJb6u

V提供WIFI X一成服務費 V攜帶寵物入內(可牽繩落地、能上椅)