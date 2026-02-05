最強110間宜蘭餐廳推薦！吃到飽、無菜單、合菜海鮮、火鍋燒烤、親子餐廳懶人包。

想吃 宜蘭美食 卻不知道從哪開始？這篇為你獻上全網最完整的「宜蘭美食懶人包」！我們深度收錄全宜蘭縣超過 110 間人氣餐廳，橫跨羅東、礁溪、宜蘭市、頭城與蘇澳，不論是在地小吃精選還是頂級食府通通都有。
無論你想尋找浪漫的義法料理、精緻的無菜單料理、或是超澎湃的火鍋燒烤，甚至連日式料理、親子餐廳、吃到飽、海鮮合菜餐廳都幫你分類好了。想要找個絕美窗景約會、或是帶小孩到庭園餐廳放電？這份最新的 2026 宜蘭餐廳推薦清單，從早午餐到深夜聚餐都超實用，快收藏起來，一起用味蕾玩遍宜蘭！
📍宜蘭30+星級住宿⇒ 宜蘭飯店推薦
📍宜蘭110+美食⇒ 宜蘭美食推薦
📍宜蘭110+景點⇒ 宜蘭景點推薦
宜蘭美食｜宜蘭中式海鮮餐廳
聚餐、海鮮控看過來！不管是單點、合菜、包廂通通有，宜蘭海鮮中式餐廳推薦，不論是中華料理、海鮮、烤鴨、雞湯、台菜、小籠包，來宜蘭玩，家族聚餐、團體旅遊，看這篇就對了！
- 1.廣食堂
- 2.羅東駿懷舊餐廳
- 3.宜蘭渡小月
- 4.水都活海鮮
- 5.大嵌城甕缸雞
- 6.阿國海鮮
- 7.甲富哥活海產
- 8.紅樓中餐廳櫻桃霸王鴨
- 9.蘭揚蘆花雞餐廳
- 10.宜蘭米樂餐廳
- 11.大仁哥蔗香脆皮桶仔雞
- 12.大洲魚寮
- 13.塭底烤魚
- 14.中山雞場
- 15.益鮟鱇魚三吃
- 16.長腳的店
- 17.福哥石窯雞
- 18.味珍香卜肉店
廣食堂美食海鮮
身處田野之間的餐廳，可單點菜，必吃隱藏版脆皮烤雞，不收服務費。餐廳會推出令人耳目一新的無菜單料理哦。這次我們吃的是5000元的桌菜料理。菜色內容還算滿意，份量也滿不錯的，也適合我們這次的家庭聚會，一起來看看吧!
- 詳細介紹：廣食堂
- 地址：宜蘭市校舍路28號
- 電話：03 9315878
- 營業時間：周一至周日 11:00–14:00、17:00–21:00
宜蘭是老字號合菜餐廳，屹立不搖的宜蘭手路菜很推薦，糕渣和西魯肉必點，海鮮炒麵、杏仁豆腐甜湯有很有名，附免費停車場。附近宜蘭市景點:宜蘭酒廠、樂色山、莎貝莉娜、橘之鄉，可以順便一起玩！
- 詳細介紹：宜蘭渡小月餐廳
- 地址：宜宜蘭市復興路三段58號
- 營業時間：11:30–14:00, 17:00–20:00
- 電話： 03 932 4414
宜蘭米樂餐廳
位於宜蘭大學的餐廳! 擁有寬敞明亮的用餐空間，提供熱炒、在地小吃、合菜，也提供無菜單料理（用餐最低人數 4 位起，500~1000元/位），價位也是平價合理，無論是小聚或大團體都能自在享受美食，臨近市區大馬路且樓下就是停車場，是這一帶團體聚餐首選。
- 詳細介紹：宜蘭米樂餐廳
- 地址：宜蘭市神農路一段1號2號
- 營業時間：11:30-14:00, 17:00-21:00 週二公休
- 電話：03-9388636
水都活海鮮
營業了40 多年，這家南方澳頗受好評的海鮮餐廳，不管是在地人或外地人都非常受歡迎，也是媒體的寵兒啊，已有不少節目來採訪過。雖然店裏只是平實的裝潢設計，但還是一直深受饕客歡迎啊！
- 詳細介紹：水都活海鮮
- 地址：270宜蘭縣蘇澳鎮漁港路52號
- 營業時間：11:00–20:00 公休日：星期二
- 電話：03 9952068
長腳的店
宜蘭少見的川菜結合台式快炒的合菜餐廳，預約訂桌需先付訂金、合菜需付一半訂金。周邊被一大片的稻田圍繞，自然景觀還滿不錯，菜色特別，推薦紙包魚、小卷透抽米粉、乾鍋豬腳、蒜香粄條海大蝦…，店裏的重機也很吸睛!
- 詳細介紹：長腳的店
- 地址：宜蘭縣員山鄉尚惠路209號
- 營業時間：11:30-14:00、17:30-22:00 週二公休
- 電話：03 923 2086
宜蘭美食｜宜蘭吃到飽自助百匯餐廳
不想動頭腦想餐廳，那就來吃BUFFET餐廳吧！因為這裡提供多國美食料理：時令極鮮食材、亞洲美食、日式料理、西式美饌～等．開放式創意廚房，由專業廚師團隊現場料理鮮美食材，寬敞舒適的用餐環境，有的餐廳用餐完還能泡湯，還能搭配大片蘭陽平原景色窗景，讓人愉悅悠哉的慢享美食
📍詳細圖文介紹⇒ 「宜蘭吃到飽餐廳」
享享自助百匯｜川湯春天旗艦館
享享自助百匯，這頓晚餐比預期中的豐富太多了，山珍海味應有盡有，有各國美食佳餚、在地海產、現切櫻桃鴨、牛排、現包手捲、現沖牛肉湯，啤酒紅白酒無限暢飲，連甜點也很出色，也加入不少宜蘭在地海鮮與小吃!! 花生捲冰淇淋自己作、宜蘭有名的櫻桃鴨~做成鴨片捲超好吃，真的很精采啊!
- 文章介紹：享享自助百匯
- 文章介紹：川湯春天旗艦館
- 地址： 宜蘭縣礁溪鄉中山路二段218號
- 電話： 03 988 9666
- 用餐時間：
晚餐第一餐期「17:00-19:00」
晚餐第二餐期「19:30-21:30」
- 平日則不分餐期17:30-21:00
MU TABLE自助餐廳｜礁溪寒沐酒店
多樣的菜色外，特別的是把台北的寒舍艾美酒店及喜來登SUKHOTHAI的經典菜色也融入其中，真的令人驚豔。六大美食區還有含小朋友專屬的餐區，超級貼心的。甜點更是一級棒，真的令人難忘啊。
- 文章介紹：MU TABLE自助餐廳
- 文章介紹：礁溪寒沐酒店
- 地址： 宜蘭縣礁溪鄉健康路1號（2樓）
- 電話： 03 905 5716
- 時間：午餐 11:30 AM-02:00 PM 、晚餐 05:30 AM-10:00 PM
長榮鳳凰酒店礁溪桂冠自助餐廳
將宜蘭在地鮮味食材幻化為中、西、日等多國美食自助料理，為讓美食更具多元化，定時推出主題特色餐點，還會多許多道精采的義國料理，讓餐飲變的更享受、更豐富。
- 文章介紹：桂冠自助餐廳
- 文章介紹：礁溪長榮鳳凰酒店
- 地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路77號
- 電話：03-910-9988分機2867-2868
- 營業時間：
早午餐：07:00-08:30、08:30-10:00、10:00-11:30、11:30-13:00
晚餐時段：7:20~19:20/19:30~21:30
雲天自助餐廳｜礁溪老爺酒店
30道人氣美食滿足吃到飽。百道美味吃到飽、食材更要嚴選，如冷食區「鮮甜招牌活力蝦」甜味高、鮮味足內行必吃，熱食區「干邑丹麥豬里肌」選用養豬王國的丹麥豬，現煎里肌肉，肉汁飽滿、外皮酥脆為主廚推薦菜，鐵板區現煎美國肋眼、羔羊排、極黑豬、鮭魚…讓人大飽口福。
- 文章介紹：雲天自助餐廳礁溪老爺酒店
- 地址：宜蘭縣礁溪鄉大忠村五峰路69號
- 電話：03-988-6288轉8128
- 營業時間：
午餐 11:30-14:00
晚餐(第一場) 17:20-19:10
晚餐(第二場) 19:30-21:20
蘭城百匯自助餐廳｜蘭城晶英酒店
假日晚餐3.5小時吃飽、吃滿～太划算！這裏的菜色也是多樣又豐富，中、西、日~~琳瑯滿目，應有盡有。餐廳裡的海鮮讓人吮指回味，鹽烤石斑魚、帝王蟹粥、生食級天使紅蝦、紅樓的櫻桃烤鴨這裡也吃到，還有讓人印象深刻的啤酒冰櫃、生魚壽司、爐烤牛排、現打果汁吧超貼心！我也喜歡甜點櫃的點心。推薦朋友聚會、節日慶祝的餐廳。
- 詳細介紹：蘭城百匯自助餐廳
- 詳細介紹：蘭城晶英酒店
- 詳細介紹：紅樓中餐廳櫻桃霸王鴨
- 地址：宜蘭縣宜蘭市民權路二段36號六樓
- 營業時間：
星期一～四 07:00–10:30
星期五～日 07:00–10:30, 17:30–21:00
- 電話：03 910 1010
宜蘭美食｜宜蘭義法料理西式餐廳
宜蘭吃美食不用出國出國就能享用各國風味餐點，收集40間以上的「宜蘭異國料理餐廳」，從台式、西式、泰式、歐式到西域美食一次通通擁有！在宜蘭體驗不同文化底蘊的美食就看這裡，來吧～用味蕾品味各國美食去！
- 1.萬記商行
- 2.九號咖啡石城館
- 3.喜浪鐵沐料理廚坊
- 4.來來牛排館
- 5.簡捷餐桌
- 6.飲廊
- 7.好好咖啡
- 8.渲咖啡
- 9.頭城城堡咖啡館
- 10.Woosa洋食鬆餅屋
- 11.蒔花咖啡
- 12.黑宅
- 13.美美子
- 14.思村路1之2号
- 15.奶油麵包礁溪旗艦店
- 16.愛法餐廳
- 17.窯麵義式餐坊
- 18.蘭煮漢
- 19.芒草Café
- 20.山里蒔花-光屋
📍詳細圖文介紹⇒ 「宜蘭異國料理餐廳」
萬記商行｜礁溪咖啡廳
礁溪熱門甜點美食網美級的咖啡廳!店家周圍四面採光，空間明亮舒適，環境棒氣氛佳，非常推薦的宜蘭早午餐下午茶店，甜食、鹹點、飲料都很到位。特別是店裏新增了六隻可愛的波斯貓，可以來擼貓，快來跟他們玩
- 詳細介紹：萬記商行
- 地址：宜蘭縣礁溪鄉興農路266之3號
- 營業時間：10:30 – 17:00
- 電話：0978 838 895
簡捷餐桌法式小餐館｜羅東餐廳
新店面搬至羅東後火車站、村却國際溫泉酒店旁，空間更大，質感也很棒。這裏不只是網美店，連餐點也是色香味十足啊，選用當季食材，現點現做的餐點都很推薦！
- 詳細介紹：簡捷餐桌 C.C Eatery
- 地址：宜蘭縣羅東鎮站東路216號
- 營業時間：11:00-18:30
- 公休日：星期三、星期四
- 電話：03 957 5650
HaoHaoKaffe好好咖啡｜羅東義法珈琲餐館
華麗義法珈琲餐館以寵物友善餐廳聞名，很多人都會帶毛小孩入內用餐，但要用繩拴住。HaoHaoKaffe 提供早午餐、下午茶、甜點、飲料、咖啡等餐點，整體表現都滿不錯的。
- 詳細介紹：好好咖啡
- 地址：宜蘭縣羅東鎮光榮路415號2樓 (有電梯)
- 營業時間：10:00–18:00(周二周三公休)
- 電話：03 955 8281
愛法餐廳｜法國菜創意料理
宜蘭少數以法國菜為主的餐廳，主要提供精緻法式餐點。這裏不但保留法國菜的精髓，還融入了宜蘭當地食材，添加了主廚的創意，擺盤更像一幅幅美麗的圖畫，創做出一道道有如藝術品般的精緻獨家料理！
- 詳細介紹：愛法餐廳
- 地址：宜蘭縣宜蘭市中山路二段426號之1號
- 時間：11:30–14:30, 18:00–21:00，週一二公休
- 電話：03 936 1655
宜蘭美食｜宜蘭無菜單料理餐廳
「宜蘭無菜單餐廳」可說是頂港有名聲，下港尚出名，這篇介紹宜蘭美食20多間無菜單餐廳推薦。宜蘭無菜單料理餐廳可是物超所值，CP值超高，從一開始約600多元起，就可以吃多料多味美又澎拜的餐點，到目前各家隨物價上漲而有不同幅度增加的餐費，但整體來說還是非常受歡迎啊
- 1. 明水然樂
- 2. 碗公餐廳
- 3. 大洲魚寮
- 4. 石港春帆精緻海鮮餐廳
- 5. 伍参港海廚料理
- 6. 轉剭喀 Steak&Bar
- 7. 山渡空間食藝
- 8. 千藝海鮮餐廳
- 9. 龍爺鳳娘會館
- 10. 宜蘭米樂餐廳
📍詳細圖文介紹⇒宜蘭無菜單餐廳
明水然樂
除了享用到高檔食材(新鮮的活龍蝦、日本A5和牛、干貝、現流魚)等等，搭配高超廚藝料理的美味餐點，餐廳外的無敵田園景觀融入用餐的氛圍之中，這餐真的很精采啊，把這裏當成是推薦的約會餐廳、或是生日節日慶祝餐廳，絕對會讓人滿意的
- 詳細介紹：明水然樂宜蘭礁溪店
- 地址：宜蘭縣礁溪鄉淇武蘭路110-7號
- 營業時間：11:30-15:45；17:30-21:45
- 電話：03 988 7003
碗公餐廳
礁溪豪華農舍一定會有的小庭園。看到擺盤闊氣及豪邁的菜色，算桌數訂餐。用大碗公成菜的氣勢，適合團體聚餐。一桌5000元另外一成服務費。其實食物本身量不是特別大，約連8-9道菜吃下來也很飽，店內環境舒適，海鮮新鮮
- 詳細介紹：碗公手作無菜單料理
- 地址：宜蘭縣礁溪鄉開蘭路193號
- 電話：03-928-1707
- 營業時間：11:30–14:00, 17:30–20:30 週三公休
轉剭喀 Steak&Bar
附餐有沙拉、前菜、湯品、輕食、飲品。一人一套套餐只要選主菜，其餘師傅會安排，主菜可以升級不同的肉品，重點是廚師的手藝非常專業，每人600多元無收服務費，非常的物超所值，在宜蘭無菜單料理中很是推薦!搭配冬山景點、冬山美食就是好玩的冬山一日遊行程囉!
- 詳細介紹：轉剭喀 Steak&Bar
- 地址：宜蘭縣冬山鄉義成路3段331號
- 營業時間：11:30–14:30, 17:30–21:30 週三四公休
- 電話：03 968 0030
宜蘭美食｜宜蘭火鍋餐廳
想找 「宜蘭火鍋餐廳」、 或是「宜蘭鍋物」哪家好吃嗎？這篇整理了宜蘭的麻辣鍋、鴛鴦鍋、火烤兩吃、平價小火鍋，到超澎湃的吃到飽百匯通通有 !不論是聚餐、約會，還是想大口吃肉、大啖海鮮，都能找到最合適的選擇！文章還貼心依照鄉鎮分類，讓你規劃行程時更方便～
- 1.麻辣囍室
- 2.七度鍋物
- 3.鼎楓寶島火鍋旗艦店
- 4.湯蒸火鍋
- 5.熊飽鍋物
- 6.八方悅精緻涮涮鍋
- 7.老婆吃鍋
- 8.云品鍋物
- 9.売鍋
- 10.饗點鍋
- 11.伊熹鍋物
- 12.和口田鍋物
- 13.鍋賣局百元小火鍋
- 14.金鼎園日式涮涮鍋
- 15.立川黃金鍋
📍詳細圖文介紹⇒ 宜蘭火鍋餐廳
麻辣囍室吃到飽餐廳
升級到享有頂級肉品吃到飽，像是澳洲M9和牛、帝王大生蠔、三點蟹、胭脂蝦、生食級干貝、炙燒和牛壽司、伊比利豬~~~高檔食材都可以無限享用！而且這裏採用賓士鍋的鍋具，一次享有三種湯底，真的滿精采的。還有桌邊剝蝦、手撕麵疙瘩服務。提供一般鍋物餐廳少見的食材，像是豬腦花、雞佛、自助吧的選擇也很豐富，冰淇淋也是coldstone、明果冰淇淋等級
- 詳細介紹：麻辣囍室
- 地址：宜蘭市女中路一段315號
- 營業時間：12:00–15:00、17:00–22:00
- 電話：03 938 1488
熊飽鍋物
是一家非常特別的鍋物料理，在宜蘭已經屹立多年。因為位於宜蘭運動公園旁，所以停車非常方便。這次稍微改變了店內的經營型態，新增了菜盤自助吧的部份。所以想吃多少就拿多少!! 原本親民的價位沒有改變多少，但卻增加大大的便利性。感覺CP值又變高了
- 詳細介紹：熊飽鍋物
- 地址：宜蘭縣宜蘭市公園路435號
- 營業時間：平日11:30–14:30 / 17:30–22:30 假日 11:00–22:00 周一公休
- 電話：03- 9251818
老婆吃鍋
一家別墅型的鍋物餐廳! 寬敞舒適的用餐空間，停車空間大，可說是內外皆美的鍋物餐廳。豐富新鮮菜盤和甜品，都讓人讚譽有加。推薦海陸雙人套餐(大鮮/豪華)海鮮的部份: 大螃蟹、大明蝦、草蝦、金目鱸魚、鯛魚、鮭魚、鮑魚、生蠔、干貝。肉品 : 有梅花豬、板腱牛、雪花羊 (三選二)
- 詳細介紹：老婆吃鍋
- 地址：宜蘭市環市東路二段680號
- 營業時間：11:30 -14:30 / 17:30 -21:30 （週一公休）
- 電話： 03 9383 535
八方悅日式鍋物宜蘭和睦店｜日式鍋物280元起
必點大蝦雙人豪華套餐！主打平價生鮮食材、有品質良好的優質海鮮以及肉品，加上半自助吧吃到飽的用餐方式，可以吃巧也可以吃飽，而且飲料、冰品、爆米花、滷肉飯都是無限供應!
- 詳細介紹：八方悅日式鍋物宜蘭和睦店
- 地址：宜蘭市和睦路團管區巷7號
- 營業時間：11:00–14:00、17:00–21:00(假日到21:30)
- 電話：03 931 3168
七度鍋物
精緻火鍋店環境高挑、舒適，周邊好停車。飲品、霜淇淋吃到飽，最貼心的是裏面還有兒童遊戲室呢! 重點是這裏提供高檔的海鮮及和牛，搭配獨家湯頭及提供昆布鹽，真的可以吃好、吃飽也吃巧，吃飽了還可以在餐廳外面餵魚、網美盪鞦韆哦！
- 詳細圖文介紹：七度鍋物
- 地址：宜蘭縣頭城鎮青雲路三段350號
- 營業時間：11:00–14:00, 17:00–22:00 週三公休
- 電話：03 977 7111
宜蘭美食｜宜蘭燒烤餐廳
「宜蘭燒肉餐廳」、「宜蘭居酒屋串燒店」推薦！一向非常受國人的歡迎，不論是聚餐或消夜場，跟朋友聚餐就選擇來這裡!我們整理一些有宜蘭代表性的燒烤餐廳，有自助吧、生蠔牡犡吃到飽、火烤兩吃通通有，大家可以參考一下喔！
宜蘭熱門燒烤餐廳、串燒店推薦：
📍詳細圖文介紹⇒ 「宜蘭燒肉餐廳」
燒肉吉室
提供平價到高標的肉品、海鮮~~連飲料冰品吧也很精采，有COLDSTONE和明果，環境很優質，難怪人氣搶搶滾，假日還得預約呢。特別的是這裏服務滿到位的，還有桌邊剝蝦服務，女性朋友們也可以輕鬆吃烤蝦，附近停車也算方便～滿值得推薦的店家
- 詳細圖文介紹：燒肉吉室
- 地址：宜蘭女中路一段295號
- 營業時間：
12:00-15:00（13:00最後收客）
17:00-22:00 ( 20:00最後收客）
- 電話：03 938 1788
原燒宜蘭新月店｜雙人三人四人套餐
內部裝潢城市露營風更加年輕化，提供套餐方式供客人用餐，主廚特製燒肉漬物六小福，搭配燒肉吃出不同的感受，吃完燒肉再到另一空間享用甜點～超讚
- 詳細圖文介紹：Oh my!原燒宜蘭新月店
- 地址：宜蘭市民權路二段38巷6號4樓(新月廣場四樓)
- 電話：03 932 9258
- 營業時間：11:00–21:30
路邊烤肉
兩層樓燒烤店將戶外野營風格帶入店中，非常受到年輕人歡迎。店裏的肉品食材也是使用冷藏櫃，食材保存相對比較新鮮。來這裏吃幾串燒烤，喝杯清涼飲品，和三五好友聊天非常愜意哦！
- 詳細圖文介紹：路邊烤肉Wildbbq
- 地址：宜蘭縣羅東鎮復興路二段109號
- 營業時間：17:00-00:00
- 電話：0980-636-610
林北烤好串燒居酒屋
- 詳細圖文介紹：林北烤好串燒居酒屋
- 地址 : 宜蘭縣礁溪鄉溫泉路48號
- 營業時間 : 17:30–00:00
- 電話：03 988 6511
宜蘭美食｜宜蘭日式料理餐廳
宜蘭日式餐廳有很多種選擇，不論是在飯店高級餐廳、深藏巷弄裡的握壽司、溫泉拉麵、日式套餐、咖哩蛋包飯、丼食簡餐～這篇通通都有，是不是讓人通通想吃啊！？
- 1.木村Kimura
- 2.定置漁場三代目
- 3.一心拉麵
- 4.微笑食客
- 5.里海咖啡
- 6.屋台拉麵
- 7.樂屋日本料理
- 8.小玉定和食
- 9.豪壽司
- 10.乙森食堂
- 11.林北烤好串燒居酒屋
- 12.魚季刺身＆丼物和食
- 13.藏壽司
📍詳細圖文介紹⇒ 「宜蘭日式餐廳」
微笑食客
平實的裝潢但餐點道道美味，紮實的料理水準令人驚喜。尤其是限量的海魚料理，這裏也是整隻端上桌 ! 沒有三兩三的功夫，真的不敢這樣做啊!黃金泡菜超好吃，白飯免費續，寵物友善
- 詳細介紹：微笑食客
- 地址：宜蘭市女中路一段147號
- 營業時間：11:00-14:30 / 17:30-20:30
- 電話：03- 9383340
定置漁場三代目羅東店
熬煮多時湯色醇白鮮美的魚湯是店裏的靈魂，特別是招牌柚子胡椒麵是來自日本九州的風味，風味獨具，主餐搭配炸物和小菜，羅東美食一試果然成主顧啊，快跟著我們來看看吧!
- 詳細介紹：定置漁場三代目
- 地址：宜蘭縣羅東鎮天津路41號
- 營業時間：11:45–14:00, 17:45–20:00
木村Kimura
老宅風格搭配文青感十足的設計，整間店氛圍超棒，一走進去就讓人很放鬆～當天點了招牌黑蒜拉麵，湯濃麵Q超有水準，炸日本牡蠣外酥內嫩，蔥鹽烤雞腿飯也鹹香夠味，整體表現讓人滿意到不行！
- 詳細介紹：木村Kimura
- 地址：宜蘭市中山路二段187巷16號
- 營業時間：11:30–13:30, 17:00–20:00 周三公休
- 電話：(03) 932 1723
宜蘭美食｜宜蘭親子餐廳推薦
寶媽們快來看這篇，宜蘭親子餐廳大放電推薦，有戶外砂池、球池溜滑梯、免費遊樂設施、窯烤披薩、可愛動物區，還有美味餐點～連大人都想去！爸媽們先收集吧～
📍詳細圖文介紹⇒ 「宜蘭親子餐廳」
水鹿咖啡
有可愛動物、沙坑、小型攀岩溜滑梯、盪鞦韆、撈魚，好多遊戲一次玩過癮，用餐兩小時；戶外遊戲區無限時，戶外電動車、兒童鐵軌火車、溜滑梯，結合動物園與遊戲區，餵養水鹿、迷你馬、 山羊、天竺鼠，還有巨大扭蛋機，超好玩！！
- 詳細介紹：水鹿咖啡親子館
- 地址：宜蘭縣礁溪鄉時潮村塭底路3-15號
- 營業時間：平日 14:00－21:00 / 假日 11:00－21:00 週一公休
- 電話：(03)9874997
礁溪浴場兔子迷宮
綠意環繞的山景中出現了亮眼的粉紅城堡，還有宛如幻境的魔戒哈比村。店家精心打造的拍照打卡景點，每一處都讓人拍的不停。特別這裏的餐點，也是好看好拍又好吃，完全打破網美餐廳的餐點一般般的印象。這裏的門票可以抵消費，來個精緻的下午茶，或是正餐都很適合。尤其不受天候影響，全天候的室內景點，不論大小朋友都會愛上
- 詳細介紹：礁溪浴場 A.maze兔子迷宮
- 地址：宜蘭縣礁溪鄉林尾路42-9號
- 營業時間：10:00~19:00
- 電話：03 988 7848
駿懷舊餐廳
復古氣氛營造的真的沒話說。很多器具、童玩~~~都可以讓人想起童年的點點滴滴，也多虧了這些復古餐廳，保存了昔日台灣的景物，陪伴了許多人的年輕歲月。在充滿復古風情的氛圍品嚐宜蘭合菜美食，超有趣!
- 詳細介紹：駿懷舊餐廳
- 地址：265宜蘭縣羅東鎮純精路一段53號
- 營業時間：11:00–14:00, 17:00–22:00
- 店家電話：03-9615168
宜蘭美食｜宜蘭約會餐廳
讓戀人和老情人們共度美好時節，來介紹必訪的「宜蘭約會餐廳」、「宜蘭浪漫餐館」，推薦宜蘭幾家有名氣的「宜蘭咖啡館」、「宜蘭甜點蛋糕」。不論是表白、約會、求婚、度假都適用，把這篇私藏起來！
- 1.山里蒔花-光屋
- 2.啾咕咖啡烏石港店
- 3.渲咖啡
- 4.抹茶山下
- 5.九號咖啡外澳館
- 6.花轟小姐
- 7.Walk in House
- 8.了了礁溪Habitat餐廳
- 9.偷偷來
- 10.油麵包礁溪旗艦店
- 11.Camellia法式甜點義式咖啡
- 12.烏龜島咖啡
- 13.穀倉咖啡
- 14.頭城城堡咖啡館
山里蒔花-光屋
精緻的地中海與摩洛哥風味餐點。美味餐點加上週遭的優質環境，真的讓用餐變成為了一種享受。這裏附近也有很多景點，像是羌仔埤、金車噶瑪蘭威士忌酒廠酒堡，內城社區鐵牛車~很有特色也可以順道一遊
- 詳細介紹：光屋
- 地址：宜蘭縣員山鄉榮光路352巷33號
- 營業時間：
早午餐｜10:00-14:00 (最後點餐時間為13:30）
下午茶｜14:00-18:00 (最後點餐時間為16:30）
- 電話：03 922 6166
啾咕咖啡
蘭博烏石港驛站二樓，真的是觀海的景觀咖啡廳!店內雙側大片玻璃窗，坐在店裏正面可以遠眺港灣及龜山島風光。另一面則是可以看到蘭陽博物館的美景。店裏限量的千層蛋糕真是迷人，真的是一口入魂。特別的是還提供小刀來切片呢，到最後一口還是能保持完美的千層。
- 詳細介紹：啾咕咖啡
- 地址：宜蘭縣頭城鎮港墘路60號2樓
- 營業時間：09:00–17:00
- 電話：03 977 2158
金車伯朗咖啡城堡一館二館
在頭城外澳的半山上，參觀一館「金車伯朗咖啡城堡」免門票，低消為100元/人。兩座咖啡館以咖啡飲品、輕食為主，一館主城堡外小山丘的視野風景真的超棒，眺龜山島，還有城堡荷蘭風車超好拍，順著林間步道可以通往城堡二館再回到一館。步道陰涼平緩好走，山下就是外澳飛行傘基地、烏石港賞鯨、外澳衝浪、還有蘭陽博物館，很適合一起玩起來安排頭城一日遊超好玩
- 詳細介紹：金車伯朗咖啡城堡
- 地址：宜蘭縣頭城鎮石空路95號
- 營業時間：09:00–18:00
- 電話：03 969 9226
更多宜蘭景點美食推薦
- 宜蘭超過 110 間人氣餐廳，無論你想尋找浪漫的義法料理、精緻的無菜單料理、或是超澎湃的火鍋燒烤，甚至連日式料理、親子餐廳、吃到飽、海鮮合菜餐廳都幫你分類好了
詳細介紹⇒ 宜蘭美食餐廳
你會需要的宜蘭景點優惠券
延伸閱讀
- 【蘇澳美食】29家蘇澳美食餐廳、南方澳海鮮、在地小吃、蘇澳名產甜點都有，蘇澳一日順遊行程推薦
- 【蘇澳無牌肉包】50年無名老店的白泡泡綿綿包子＋獨門甜辣醬，搭配魚丸湯超好吃！
- 【廣食堂美食海鮮】合菜餐廳隱藏版脆皮烤雞，不收服務費，宜蘭無菜單料理也可以單點
- 【長腳的店】食尚玩家推薦隱身鄉間台式快炒川菜餐廳，推薦紙包魚、小卷透抽米粉、乾鍋豬腳、蒜香粄條海大蝦，店裏的重機也很吸睛!
- 【久千代海鮮百匯餐廳】紅遍全台的高CP值海鮮吃到飽，附停車場
- 【山里蒔花光屋餐廳】摩洛哥異國風早午餐＆下午茶｜菜單價位
宜蘭景點 花蓮景點 台東景點 台北景點
基隆景點 桃園景點 新竹景點 苗栗景點
台中景點 彰化景點 南投景點 雲林景點
嘉義景點 台南景點 高雄景點 屏東景點
澎湖景點 金門景點 馬祖景點