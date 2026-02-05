最強110間宜蘭餐廳推薦！吃到飽、無菜單、合菜海鮮、火鍋燒烤、親子餐廳懶人包。

想吃 宜蘭美食 卻不知道從哪開始？這篇為你獻上全網最完整的「宜蘭美食懶人包」！我們深度收錄全宜蘭縣超過 110 間人氣餐廳，橫跨羅東、礁溪、宜蘭市、頭城與蘇澳，不論是在地小吃精選還是頂級食府通通都有。

無論你想尋找浪漫的義法料理、精緻的無菜單料理、或是超澎湃的火鍋燒烤，甚至連日式料理、親子餐廳、吃到飽、海鮮合菜餐廳都幫你分類好了。想要找個絕美窗景約會、或是帶小孩到庭園餐廳放電？這份最新的 2026 宜蘭餐廳推薦清單，從早午餐到深夜聚餐都超實用，快收藏起來，一起用味蕾玩遍宜蘭！

📍宜蘭30+星級住宿⇒ 宜蘭飯店推薦

📍宜蘭110+美食⇒ 宜蘭美食推薦

📍宜蘭110+景點⇒ 宜蘭景點推薦

宜蘭美食｜ 宜蘭 中式海鮮餐廳

聚餐、海鮮控看過來！不管是單點、合菜、包廂通通有，宜蘭海鮮中式餐廳推薦，不論是中華料理、海鮮、烤鴨、雞湯、台菜、小籠包，來宜蘭玩，家族聚餐、團體旅遊，看這篇就對了！

📍詳細圖文介紹⇒「宜蘭海鮮餐廳」「宜蘭合菜餐廳」

廣食堂美食海鮮

身處田野之間的餐廳，可單點菜，必吃隱藏版脆皮烤雞，不收服務費。餐廳會推出令人耳目一新的無菜單料理哦。這次我們吃的是5000元的桌菜料理。菜色內容還算滿意，份量也滿不錯的，也適合我們這次的家庭聚會，一起來看看吧!

詳細介紹：廣食堂

地址：宜蘭市校舍路28號

電話：03 9315878

營業時間：周一至周日 11:00–14:00、17:00–21:00

宜蘭是老字號合菜餐廳，屹立不搖的宜蘭手路菜很推薦，糕渣和西魯肉必點，海鮮炒麵、杏仁豆腐甜湯有很有名，附免費停車場。附近宜蘭市景點:宜蘭酒廠、樂色山、莎貝莉娜、橘之鄉，可以順便一起玩！

詳細介紹：宜蘭渡小月餐廳

地址：宜宜蘭市復興路三段58號

營業時間：11:30–14:00, 17:00–20:00

電話： 03 932 4414

宜蘭米樂餐廳

位於宜蘭大學的餐廳! 擁有寬敞明亮的用餐空間，提供熱炒、在地小吃、合菜，也提供無菜單料理（用餐最低人數 4 位起，500~1000元/位），價位也是平價合理，無論是小聚或大團體都能自在享受美食，臨近市區大馬路且樓下就是停車場，是這一帶團體聚餐首選。

詳細介紹：宜蘭米樂餐廳

地址：宜蘭市神農路一段1號2號

營業時間：11:30-14:00, 17:00-21:00 週二公休

電話：03-9388636

水都活海鮮

營業了40 多年，這家南方澳頗受好評的海鮮餐廳，不管是在地人或外地人都非常受歡迎，也是媒體的寵兒啊，已有不少節目來採訪過。雖然店裏只是平實的裝潢設計，但還是一直深受饕客歡迎啊！

詳細介紹：水都活海鮮

地址：270宜蘭縣蘇澳鎮漁港路52號

營業時間：11:00–20:00 公休日：星期二

電話：03 9952068

長腳的店

宜蘭少見的川菜結合台式快炒的合菜餐廳，預約訂桌需先付訂金、合菜需付一半訂金。周邊被一大片的稻田圍繞，自然景觀還滿不錯，菜色特別，推薦紙包魚、小卷透抽米粉、乾鍋豬腳、蒜香粄條海大蝦…，店裏的重機也很吸睛!

詳細介紹：長腳的店

地址：宜蘭縣員山鄉尚惠路209號

營業時間：11:30-14:00、17:30-22:00 週二公休

電話：03 923 2086

宜蘭美食｜宜蘭 義法料理西式餐廳

宜蘭吃美食不用出國出國就能享用各國風味餐點，收集40間以上的「宜蘭異國料理餐廳」，從台式、西式、泰式、歐式到西域美食一次通通擁有！在宜蘭體驗不同文化底蘊的美食就看這裡，來吧～用味蕾品味各國美食去！

📍詳細圖文介紹⇒ 「宜蘭異國料理餐廳」

萬記商行｜礁溪咖啡廳

礁溪熱門甜點美食網美級的咖啡廳!店家周圍四面採光，空間明亮舒適，環境棒氣氛佳，非常推薦的宜蘭早午餐下午茶店，甜食、鹹點、飲料都很到位。特別是店裏新增了六隻可愛的波斯貓，可以來擼貓，快來跟他們玩

詳細介紹：萬記商行

地址：宜蘭縣礁溪鄉興農路266之3號

營業時間：10:30 – 17:00

電話：0978 838 895

簡捷餐桌法式小餐館｜羅東餐廳

新店面搬至羅東後火車站、村却國際溫泉酒店旁，空間更大，質感也很棒。這裏不只是網美店，連餐點也是色香味十足啊，選用當季食材，現點現做的餐點都很推薦！

詳細介紹：簡捷餐桌 C.C Eatery

地址：宜蘭縣羅東鎮站東路216號

營業時間：11:00-18:30

公休日：星期三、星期四

電話：03 957 5650

HaoHaoKaffe好好咖啡｜羅東義法珈琲餐館

華麗義法珈琲餐館以寵物友善餐廳聞名，很多人都會帶毛小孩入內用餐，但要用繩拴住。HaoHaoKaffe 提供早午餐、下午茶、甜點、飲料、咖啡等餐點，整體表現都滿不錯的。

詳細介紹：好好咖啡

地址：宜蘭縣羅東鎮光榮路415號2樓 (有電梯)

營業時間：10:00–18:00(周二周三公休)

電話：03 955 8281

愛法餐廳｜法國菜創意料理 宜蘭少數以法國菜為主的餐廳，主要提供精緻法式餐點。這裏不但保留法國菜的精髓，還融入了宜蘭當地食材，添加了主廚的創意，擺盤更像一幅幅美麗的圖畫，創做出一道道有如藝術品般的精緻獨家料理！ 詳細介紹：愛法餐廳

地址：宜蘭縣宜蘭市中山路二段426號之1號

時間：11:30–14:30, 18:00–21:00，週一二公休

電話：03 936 1655 宜蘭美食｜宜蘭無菜單料理餐廳

「宜蘭無菜單餐廳」可說是頂港有名聲，下港尚出名，這篇介紹宜蘭美食20多間無菜單餐廳推薦。宜蘭無菜單料理餐廳可是物超所值，CP值超高，從一開始約600多元起，就可以吃多料多味美又澎拜的餐點，到目前各家隨物價上漲而有不同幅度增加的餐費，但整體來說還是非常受歡迎啊

📍詳細圖文介紹⇒宜蘭無菜單餐廳

明水然樂

除了享用到高檔食材(新鮮的活龍蝦、日本A5和牛、干貝、現流魚)等等，搭配高超廚藝料理的美味餐點，餐廳外的無敵田園景觀融入用餐的氛圍之中，這餐真的很精采啊，把這裏當成是推薦的約會餐廳、或是生日節日慶祝餐廳，絕對會讓人滿意的

詳細介紹：明水然樂宜蘭礁溪店

地址：宜蘭縣礁溪鄉淇武蘭路110-7號

營業時間：11:30-15:45；17:30-21:45

電話：03 988 7003

碗公餐廳

礁溪豪華農舍一定會有的小庭園。看到擺盤闊氣及豪邁的菜色，算桌數訂餐。用大碗公成菜的氣勢，適合團體聚餐。一桌5000元另外一成服務費。其實食物本身量不是特別大，約連8-9道菜吃下來也很飽，店內環境舒適，海鮮新鮮

詳細介紹：碗公手作無菜單料理

地址：宜蘭縣礁溪鄉開蘭路193號

電話：03-928-1707

營業時間：11:30–14:00, 17:30–20:30 週三公休

轉剭喀 Steak&Bar

附餐有沙拉、前菜、湯品、輕食、飲品。一人一套套餐只要選主菜，其餘師傅會安排，主菜可以升級不同的肉品，重點是廚師的手藝非常專業，每人600多元無收服務費，非常的物超所值，在宜蘭無菜單料理中很是推薦!搭配冬山景點、冬山美食就是好玩的冬山一日遊行程囉!

詳細介紹：轉剭喀 Steak&Bar

地址：宜蘭縣冬山鄉義成路3段331號

營業時間：11:30–14:30, 17:30–21:30 週三四公休

電話：03 968 0030

宜蘭美食｜宜蘭 火鍋餐廳

想找 「宜蘭火鍋餐廳」、 或是「宜蘭鍋物」哪家好吃嗎？這篇整理了宜蘭的麻辣鍋、鴛鴦鍋、火烤兩吃、平價小火鍋，到超澎湃的吃到飽百匯通通有 !不論是聚餐、約會，還是想大口吃肉、大啖海鮮，都能找到最合適的選擇！文章還貼心依照鄉鎮分類，讓你規劃行程時更方便～

📍詳細圖文介紹⇒ 宜蘭火鍋餐廳

麻辣囍室吃到飽餐廳

升級到享有頂級肉品吃到飽，像是澳洲M9和牛、帝王大生蠔、三點蟹、胭脂蝦、生食級干貝、炙燒和牛壽司、伊比利豬~~~高檔食材都可以無限享用！而且這裏採用賓士鍋的鍋具，一次享有三種湯底，真的滿精采的。還有桌邊剝蝦、手撕麵疙瘩服務。提供一般鍋物餐廳少見的食材，像是豬腦花、雞佛、自助吧的選擇也很豐富，冰淇淋也是coldstone、明果冰淇淋等級

詳細介紹： 麻辣囍室

地址：宜蘭市女中路一段315號

營業時間：12:00–15:00、17:00–22:00

電話：03 938 1488

熊飽鍋物

是一家非常特別的鍋物料理，在宜蘭已經屹立多年。因為位於宜蘭運動公園旁，所以停車非常方便。這次稍微改變了店內的經營型態，新增了菜盤自助吧的部份。所以想吃多少就拿多少!! 原本親民的價位沒有改變多少，但卻增加大大的便利性。感覺CP值又變高了

詳細介紹： 熊飽鍋物

地址：宜蘭縣宜蘭市公園路435號

營業時間：平日11:30–14:30 / 17:30–22:30 假日 11:00–22:00 周一公休

電話：03- 9251818

老婆吃鍋

一家別墅型的鍋物餐廳! 寬敞舒適的用餐空間，停車空間大，可說是內外皆美的鍋物餐廳。豐富新鮮菜盤和甜品，都讓人讚譽有加。推薦海陸雙人套餐(大鮮/豪華)海鮮的部份: 大螃蟹、大明蝦、草蝦、金目鱸魚、鯛魚、鮭魚、鮑魚、生蠔、干貝。肉品 : 有梅花豬、板腱牛、雪花羊 (三選二)

地址：宜蘭市環市東路二段680號

營業時間：11:30 -14:30 / 17:30 -21:30 （週一公休）

電話： 03 9383 535

八方悅日式鍋物宜蘭和睦店｜日式鍋物280元起

必點大蝦雙人豪華套餐！主打平價生鮮食材、有品質良好的優質海鮮以及肉品，加上半自助吧吃到飽的用餐方式，可以吃巧也可以吃飽，而且飲料、冰品、爆米花、滷肉飯都是無限供應!

詳細介紹： 八方悅日式鍋物宜蘭和睦店

地址：宜蘭市和睦路團管區巷7號

營業時間：11:00–14:00、17:00–21:00(假日到21:30)

電話：03 931 3168

七度鍋物

精緻火鍋店環境高挑、舒適，周邊好停車。飲品、霜淇淋吃到飽，最貼心的是裏面還有兒童遊戲室呢! 重點是這裏提供高檔的海鮮及和牛，搭配獨家湯頭及提供昆布鹽，真的可以吃好、吃飽也吃巧，吃飽了還可以在餐廳外面餵魚、網美盪鞦韆哦！

地址：宜蘭縣頭城鎮青雲路三段350號

營業時間：11:00–14:00, 17:00–22:00 週三公休

電話：03 977 7111

宜蘭美食｜宜蘭 燒烤餐廳

「宜蘭燒肉餐廳」、「宜蘭居酒屋串燒店」推薦！一向非常受國人的歡迎，不論是聚餐或消夜場，跟朋友聚餐就選擇來這裡!我們整理一些有宜蘭代表性的燒烤餐廳，有自助吧、生蠔牡犡吃到飽、火烤兩吃通通有，大家可以參考一下喔！

宜蘭熱門燒烤餐廳、串燒店推薦：

📍詳細圖文介紹⇒ 「宜蘭燒肉餐廳」

燒肉吉室

提供平價到高標的肉品、海鮮~~連飲料冰品吧也很精采，有COLDSTONE和明果，環境很優質，難怪人氣搶搶滾，假日還得預約呢。特別的是這裏服務滿到位的，還有桌邊剝蝦服務，女性朋友們也可以輕鬆吃烤蝦，附近停車也算方便～滿值得推薦的店家

詳細圖文介紹： 燒肉吉室

地址：宜蘭女中路一段295號

營業時間：

12:00-15:00（13:00最後收客）

17:00-22:00 ( 20:00最後收客）

12:00-15:00（13:00最後收客） 17:00-22:00 ( 20:00最後收客） 電話：03 938 1788

原燒宜蘭新月店｜雙人三人四人套餐

內部裝潢城市露營風更加年輕化，提供套餐方式供客人用餐，主廚特製燒肉漬物六小福，搭配燒肉吃出不同的感受，吃完燒肉再到另一空間享用甜點～超讚

詳細圖文介紹：Oh my!原燒宜蘭新月店

地址：宜蘭市民權路二段38巷6號4樓(新月廣場四樓)

電話：03 932 9258

營業時間：11:00–21:30

路邊烤肉

兩層樓燒烤店將戶外野營風格帶入店中，非常受到年輕人歡迎。店裏的肉品食材也是使用冷藏櫃，食材保存相對比較新鮮。來這裏吃幾串燒烤，喝杯清涼飲品，和三五好友聊天非常愜意哦！

林北烤好串燒居酒屋

礁溪泡完湯後的必吃的礁溪餐廳。必點明太子雞肉串、起司雞腿肉、酒蒸蛤蠣、日式炒烏龍、曾經獲得「臺灣炒飯王 第二屆 經典美味組季軍」櫻花蝦炒飯！

詳細圖文介紹：林北烤好串燒居酒屋

地址 : 宜蘭縣礁溪鄉溫泉路48號

營業時間 : 17:30–00:00

電話：03 988 6511

宜蘭美食｜ 宜蘭 日式料理餐廳

宜蘭日式餐廳有很多種選擇，不論是在飯店高級餐廳、深藏巷弄裡的握壽司、溫泉拉麵、日式套餐、咖哩蛋包飯、丼食簡餐～這篇通通都有，是不是讓人通通想吃啊！？

📍詳細圖文介紹⇒ 「宜蘭日式餐廳」

微笑食客

平實的裝潢但餐點道道美味，紮實的料理水準令人驚喜。尤其是限量的海魚料理，這裏也是整隻端上桌 ! 沒有三兩三的功夫，真的不敢這樣做啊!黃金泡菜超好吃，白飯免費續，寵物友善

詳細介紹： 微笑食客

地址：宜蘭市女中路一段147號

營業時間：11:00-14:30 / 17:30-20:30

電話：03- 9383340

定置漁場三代目羅東店

熬煮多時湯色醇白鮮美的魚湯是店裏的靈魂，特別是招牌柚子胡椒麵是來自日本九州的風味，風味獨具，主餐搭配炸物和小菜，羅東美食一試果然成主顧啊，快跟著我們來看看吧!

木村Kimura

老宅風格搭配文青感十足的設計，整間店氛圍超棒，一走進去就讓人很放鬆～當天點了招牌黑蒜拉麵，湯濃麵Q超有水準，炸日本牡蠣外酥內嫩，蔥鹽烤雞腿飯也鹹香夠味，整體表現讓人滿意到不行！

詳細介紹：木村Kimura

地址：宜蘭市中山路二段187巷16號

營業時間：11:30–13:30, 17:00–20:00 周三公休

電話：(03) 932 1723

宜蘭美食｜宜蘭 親子餐廳推薦

寶媽們快來看這篇，宜蘭親子餐廳大放電推薦，有戶外砂池、球池溜滑梯、免費遊樂設施、窯烤披薩、可愛動物區，還有美味餐點～連大人都想去！爸媽們先收集吧～

📍詳細圖文介紹⇒ 「宜蘭親子餐廳」

水鹿咖啡

有可愛動物、沙坑、小型攀岩溜滑梯、盪鞦韆、撈魚，好多遊戲一次玩過癮，用餐兩小時；戶外遊戲區無限時，戶外電動車、兒童鐵軌火車、溜滑梯，結合動物園與遊戲區，餵養水鹿、迷你馬、 山羊、天竺鼠，還有巨大扭蛋機，超好玩！！

詳細介紹： 水鹿咖啡親子館

地址：宜蘭縣礁溪鄉時潮村塭底路3-15號

營業時間：平日 14:00－21:00 / 假日 11:00－21:00 週一公休

電話：(03)9874997

礁溪浴場兔子迷宮

綠意環繞的山景中出現了亮眼的粉紅城堡，還有宛如幻境的魔戒哈比村。店家精心打造的拍照打卡景點，每一處都讓人拍的不停。特別這裏的餐點，也是好看好拍又好吃，完全打破網美餐廳的餐點一般般的印象。這裏的門票可以抵消費，來個精緻的下午茶，或是正餐都很適合。尤其不受天候影響，全天候的室內景點，不論大小朋友都會愛上

詳細介紹： 礁溪浴場 A.maze兔子迷宮

地址：宜蘭縣礁溪鄉林尾路42-9號

營業時間：10:00~19:00

電話：03 988 7848

駿懷舊餐廳

復古氣氛營造的真的沒話說。很多器具、童玩~~~都可以讓人想起童年的點點滴滴，也多虧了這些復古餐廳，保存了昔日台灣的景物，陪伴了許多人的年輕歲月。在充滿復古風情的氛圍品嚐宜蘭合菜美食，超有趣!

宜蘭美食｜宜蘭約會餐廳

讓戀人和老情人們共度美好時節，來介紹必訪的「宜蘭約會餐廳」、「宜蘭浪漫餐館」，推薦宜蘭幾家有名氣的「宜蘭咖啡館」、「宜蘭甜點蛋糕」。不論是表白、約會、求婚、度假都適用，把這篇私藏起來！

📍詳細圖文介紹⇒「宜蘭約會餐廳」「宜蘭浪漫餐館」

山里蒔花-光屋

精緻的地中海與摩洛哥風味餐點。美味餐點加上週遭的優質環境，真的讓用餐變成為了一種享受。這裏附近也有很多景點，像是羌仔埤、金車噶瑪蘭威士忌酒廠酒堡，內城社區鐵牛車~很有特色也可以順道一遊

詳細介紹：光屋

地址：宜蘭縣員山鄉榮光路352巷33號

營業時間：

早午餐｜10:00-14:00 (最後點餐時間為13:30）

下午茶｜14:00-18:00 (最後點餐時間為16:30）

電話：03 922 6166

啾咕咖啡

蘭博烏石港驛站二樓，真的是觀海的景觀咖啡廳!店內雙側大片玻璃窗，坐在店裏正面可以遠眺港灣及龜山島風光。另一面則是可以看到蘭陽博物館的美景。店裏限量的千層蛋糕真是迷人，真的是一口入魂。特別的是還提供小刀來切片呢，到最後一口還是能保持完美的千層。

詳細介紹： 啾咕咖啡

地址：宜蘭縣頭城鎮港墘路60號2樓

營業時間：09:00–17:00

電話：03 977 2158

金車伯朗咖啡城堡一館二館

在頭城外澳的半山上，參觀一館「金車伯朗咖啡城堡」免門票，低消為100元/人。兩座咖啡館以咖啡飲品、輕食為主，一館主城堡外小山丘的視野風景真的超棒，眺龜山島，還有城堡荷蘭風車超好拍，順著林間步道可以通往城堡二館再回到一館。步道陰涼平緩好走，山下就是外澳飛行傘基地、烏石港賞鯨、外澳衝浪、還有蘭陽博物館，很適合一起玩起來安排頭城一日遊超好玩

詳細介紹：金車伯朗咖啡城堡

地址：宜蘭縣頭城鎮石空路95號

營業時間：09:00–18:00

電話：03 969 9226