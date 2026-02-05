【中和美食】智光乾拌麵 附菜單，中和在地人狂排的乾麵店，滷味才是真正的隱藏王者-近中和四號公園｜Ruby說...

網路上被不少人封為「中和最強乾麵」及「被滷味耽誤的乾麵店」，

這家低調藏身在中和街邊的小吃店，

卻在用餐時段總是排滿人潮。

更狂的是假日還不營業，想吃只能平日來。

內用外帶的人潮絡繹不絕，翻桌速度算快，

還有很多人直接單點滷味外帶，

想必滷味肯定不簡單。

每桌都擺著基本卻是靈魂級的調味

辣醬、烏醋，完全是吃乾麵必加的黃金組合。



乾拌麵 小 $35

看似簡單的乾麵，麵條口感偏細卻不軟爛，

敢吃辣加上辣醬、一定要淋上超多烏醋，

香氣立刻被拉到另一層次，

完全是會讓人默默把整碗清空的那種。

餛飩湯 $40







湯頭清甜不油膩，

剛好平衡乾麵的重口味，是很稱職的配角。





滷味一吃真的有嚇到。不是那種靠重鹹取勝的滷味，

而是「越吃越順、越吃越想再點幾樣」的類型。



肝連肉 $70、手工甜不辣 $20

花干 $20、海帶結 $20、豆皮 $15





能把乾麵和滷味簡單的食物做到很強。

剛好平日有空、想吃點簡單的在地美食，

這間乾拌麵滿值得為了滷味來品嘗一次看看的小吃店。



【店家資訊】

👉智光乾拌麵

🏠 新北市中和區安平路126號

🚈 近中和四號公園

☎️ 02 2942 7838

⏰AM11:00~PM14:30 / PM17:00~PM20:00 (六日休息)









此篇文章為Ruby自費用餐,文章內容為自身感受,

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大,

Ruby以當時吃的價格寫文,正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成,請勿盜用或是抄襲,否則依法追究請愛惜自己的羽毛





RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐

回訪率 ⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩🍳愛烹飪,也非常喜歡一個人去旅行🛫,

目前住在台北,食記大部分的都在雙北地區,

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。











💁️粉專 【 RUBY說美食享受旅行 】

💁️歡迎追蹤訂閱我的美食 IG: tour_ruby0530

💁️ RUBY說美食享受旅行 YT

💁️ RUBY說美食享受旅行 TikTok





看更多美食旅遊食記



如合作請寄信👉 tourruby0530@gmail.com 或是 FB粉專私訊,

每一封信不管有沒有要合作Ruby基本上一定都會回信,

如3天內沒回應該是有遺漏,麻煩再重信寄信一次,感謝🥰🥰。