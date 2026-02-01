這趟 京都近郊 的小旅行，我們把伊根與天橋立排在同一天。

伊根天橋立一日遊行程非常充實，欣賞完舟屋美景、吃完豐盛的舟屋食堂午餐及在伊根灣餵完熱情的海鷗後，我們開車大約20分鐘就來到了位於天橋立北端的「傘松公園」。

這裡不僅是俯瞰天橋立沙洲的最佳位置之一，更是著名的「昇龍觀」所在地，那種海天一色的壯闊感，真的要親自來一趟才能深刻體會。

伊根舟屋一日遊行程：伊根街道散策 → 舟屋食堂午餐 → 伊根灣遊覽船餵海鷗 → 天橋立傘松公園 → 智恩寺

京都旅行「天橋立傘松公園」一日遊：昇龍觀絕景、胯下望奇景，交通行程全攻略!

傘松公園位於京都府宮津市，在海拔約130公尺的高地上，地理位置剛好就在天橋立沙洲的北面。

如果你跟我們一樣是自駕過來，周邊有很多收費停車場，停車非常方便，若是搭乘大眾運輸，可以從「天橋立站」轉乘巴士或是搭乘觀光船到對岸的「一之宮棧橋」，下船後走幾分鐘就能到達山腳下的「府中站」。

💡交通方式：

・電車：京都丹後鐵道「天橋立站」下車，轉乘路線巴士約25分，在「傘松纜車下」下車，或是搭乘觀光船12分鐘（天橋立棧橋～一之宮棧橋），下船後徒步5分鐘

📍景點資訊｜天橋立傘松公園

・住址：京都府宮津市大垣55

來到府中站，會發現這裡有兩種上山方式，一種是比較穩定的箱型纜車，另一種則是超級推薦、能吹著微風欣賞美景的單人吊椅。

💡票價資訊與購票建議

來到傘松公園，不需要擔心購票太複雜，你可以根據行程決定買單獨票券，還是使用超值的周遊券：

1. 傘松公園 纜車 / 吊椅（府中站 ⇄ 傘松站）

這是最基本的門票，纜車和吊椅的票券是共通的，你可以隨心情自由搭配。

• 大人： 往返800日圓

• 兒童： 往返400日圓

2. 懶人必備：丹後天橋立伊根周遊券 (2日券)

如果你還要跑伊根，或是想搭觀光船，強烈建議直接入手這張！兩天內可以無限次搭乘，算下來省超多，完全不用每次進站都重新掏錢。

• 票價： 大人3,500日圓 / 兒童1,750日圓

• 包含內容：

• 天橋立傘松公園（纜車、吊椅）往返

• 天橋立觀光船（宮津～一宮航線）

• 伊根灣巡遊觀光船

• 丹海路線巴士（指定區間）

• 成相寺登山巴士（不含入山費）

我們這次是上山搭纜車、下山坐吊椅，一次體驗兩種方式。

纜車車程大約4到7分鐘，隨著高度慢慢升高，視野也一點一點被打開，還沒到公園，心裡就已經開始期待接下來會看到什麼樣的景色。

抵達公園頂端的觀景平台，眼前的景色視野開闊。那條長長的沙洲橫跨在阿蘇海與宮津灣之間，綠色的松樹林在深藍海水的映襯下顯得格外亮眼。

為什麼這裡被稱為「昇龍觀」呢？因為從這個角度看過去，沙洲就像是一條巨龍正努力往天空中飛升，充滿了生命力與吉祥的寓意。

而來到這裡，最不能錯過的傳統動作就是「胯下望觀景」了！

雖然動作有點滑稽，但當你背對著天橋立，彎腰從雙腿之間倒著看過去，海與天的界線彷彿瞬間互換，天橋立變成了一座橫跨在天空中的神祕橋樑。

看著孩子們在那裡認真嘗試，那畫面真的非常可愛。

除了拍照打卡，公園裡還有一個很有趣的體驗叫做「開運瓦片」。

一份3片200日圓，試著瞄準山坡下的圓形鐵圈投擲，聽說只要能順利穿過鐵圈，願望就能成真，還能消災解厄！

欣賞完絕景後，可以到紀念品店逛逛！

如果時間充裕，還可以從公園轉乘接駁巴士前往更高的「成相寺」，那是日本古老的修行勝地，風景更是高人一等。

還是在公園裡的「Ama Terrace」景觀餐廳坐坐，點一杯咖啡，隔著大片落地窗看著外面的絕景。

下山時我們搭乘的是露天單人吊椅，沒有玻璃遮擋，視野完全敞開，天橋立沙洲、日本海的顏色，全都毫不保留地映入眼簾。

吊椅緩緩往下移動，微風吹來，讓人有種很自在的感覺。這段下山的過程，成了這趟旅程中讓人最印象深刻的一幕。

整體來說，傘松公園是一個很適合靜靜站著，可以好好欣賞風景的地方。

不論是春天的櫻花、梅雨季的紫陽花、秋天的紅葉，或是晴朗日子裡湛藍的海色，不同季節來，都會遇見不同表情的天橋立。

如果你的行程裡有伊根，那麼傘松公園是順路又值得停留的一站。

詳細行程資訊: 日本關西九天八夜自由行,京阪神奈行程、租車資訊及日本上網SIM卡分享!

⚠️注意事項說明：

每個人對旅遊、景點或餐飲的體驗與感受都不同，文章僅為個人經驗分享，歡迎大家參考後自行評估是否前往。

建議出發前多查詢資訊，確保用餐或是行程更順利愉快！

































































































