很多時候不是想挑戰體力，而是想找個地方走走、呼吸新鮮空氣，讓孩子跑一跑、看看自然生態。

這次帶孩子來新北坪林「金瓜寮魚蕨步道」，就是一條很適合全家同遊的親民步道。

路線好走、時間不長，重點是走沒多久就能看到清澈溪流，魚兒在水裡游來游去，畫面真的很療癒。

新北親子步道推薦「金瓜寮魚蕨步道」親民好走，走幾分鐘就能看魚玩水!

金瓜寮魚蕨步道位在新北市坪林區金瓜寮溪一帶，周邊就是原始山林與溪谷環境，沒有過多人工設施，保留了很自然的樣貌。

因為遠離市區喧囂，空氣清新、環境安靜，很適合假日想放空、享受清閒的人。

交通方式：

•自行開車： 導航設定「金瓜寮魚蕨步道」。從國道5號坪林交流道下來後，接台9線（北宜公路），再轉入金瓜寮路即可抵達。

•大眾運輸：

捷運+公車：搭乘松山新店線至捷運新店站，轉乘新店客運 923 至「坪林國中」站。

轉乘接駁車：在坪林國中轉搭新巴士 F722（金瓜寮線） 或 F723（大林線），至「蕨類步道」站下車。

📍景點資訊｜金瓜寮魚蕨步道

•地址：新北市坪林區金瓜寮路

金瓜寮魚蕨步道有多個入口，我們一開始是由北側入口進入，結果才走了一小段，發現前方路段因為維修或地基問題暫時封閉了！就跟著指標引導走回柏油馬路。

沿著馬路慢慢散步到南側入口，從南入口進去後，步道的狀況很不錯！

整條綠意遮陰率極高，就算太陽很大也不會覺得曝曬。一路上真的就像它的名字一樣，隨處可見各種茂密的蕨類植物。

這條步道最精華、最受小朋友歡迎的部分，就是行走幾分鐘後就能抵達溪邊。

當我們下到溪谷邊時，真的被眼前的景色驚艷到了！溪水清澈，站在岸邊低頭一看，成群結隊的苦花魚、馬口魚就在水裡游來游去。

Tiffany藍綠色溪水及成群的魚兒相當療癒，魚兒數量多到令人驚豔，而且幾乎完全不怕人。

看著牠們翻身時閃過的銀光，配上潺潺水聲，那一瞬間平時的壓力真的都釋放了。

小朋友在這裡開心極了，可以在平緩的溪邊稍微踩踩水、觀察生態，這裡的環境非常友善，是絕佳的戶外自然教室。

金瓜寮魚蕨步道整體規劃得很不錯，沿途還有「手機通訊點」的貼心告示，對於想即時打卡或是需要聯絡的人來說非常實用。

這裡真的是一個可以大口呼吸負離子、讓眼睛看滿綠色的好地方。

週末想要找一處可以輕鬆出遊、又能玩水消暑的地點，金瓜寮魚蕨步道收藏起來。

溫馨提醒： 戶外環境蚊蟲較多，記得做好防蚊措施，山區天氣多變，務必隨時注意氣候！

⚠️注意事項說明：

每個人對旅遊、景點或餐飲的體驗與感受都不同，文章僅為個人經驗分享，歡迎大家參考後自行評估是否前往。

