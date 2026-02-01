每次被問到桃園哪裡好逛？腦中第一個浮現的一定是「大江購物中心」！這一座悠遊的遊逛街城，不只是買東西的地方，更是集結了吃、喝、玩、樂、買，可以一站式悠遊的休閒天堂。

最狂的是，它擁有全國獨家！全年免費停車！在現在萬物皆漲的時代，這點真的太佛心了！

今天就帶大家來開箱2026大江賀歲慶，從打卡美景、改裝新櫃到過年福袋，通通整理給你！

不知道去哪，那就去「大江購物中心」！2026過年走春景點必逛，全桃園最美打卡mall，全國獨家全年免費停車！

大江購物中心位在青埔生活圈與中壢交界的位置，無論從桃園市區、中壢、內壢，甚至是新竹、雙北過來，都很順。

開車族一定也很有感，因為大江鄰近國道一號、國道二號與快速道路，下交流道3分鐘就抵達，最加分的是「全國獨家全年免費停車」，不需要算時間、不用趕著走，想逛多久就逛多久，完全沒有壓力。

搭大眾運輸也很方便，從高鐵桃園站或機捷 A18／A19，再轉乘公車或計程車就能輕鬆抵達，假日也有提供中壢→大江購物中心直達車接駁服務。

1F 賀歲市集＋裝置藝術，過年氛圍直接拉滿

一走進 1F 中庭，真的會忍不住先停下腳步。

今年大江的賀歲慶主題是【大江南北東西市・萬馬奔騰賀新春】，整個概念是把「傳統年市」結合現代街景，不只是裝飾，而是像走進一個有故事的年節市集。

萬馬奔騰象徵新年衝刺、財運奔流，南北東西市則代表不同文化、人情與街頭生活的交會，每個角落都有細節，好拍也很有氣氛。

1F 賀歲市集快閃｜過年送禮一次搞定

• 古月堂｜花生皆是台灣花生，越吃越涮嘴

古月堂主打的就是一件事：花生全部使用台灣花生，吃起來香氣真的不一樣。

特別推薦米香脆皮花生，每一顆脆皮花生都包得很細，香、酥、不黏牙，全年齡層都能安心吃。

另外還有原味、辣味、白芝麻、黑芝麻、咖啡米香及抹茶米香等口味可選。

大江限定｜賀歲慶優惠（1/16－3/5）

【古月・歲禮系列】（口味任選）

6 入滿意禮：一盒優惠 1,450 元，三盒以上：一盒 1,350 元（原價 1,580 元）

雙意禮 2 入組：買兩盒 1,000 元（原價 1,120 元）

三意禮 3 入組：買兩盒 1,500 元（原價 1,598 元）

四和禮 4 入組：買兩盒 2,000 元（原價 2,200 元）

• 大眼蝦｜派對分享箱，一打開就被秒殺

如果你家過年會親戚朋友一直來，那大眼蝦真的必買。

派對分享箱內有經典海洋原味蝦餅、經典鹹蛋黃蝦餅及江記華隆肉鬆蝦餅，無論是送禮或是過年打牌、追劇、聊天，這一箱真的很快就空。

• 阿仁牛軋餅｜軟 Q 不黏牙，口味多到會選擇障礙

阿仁牛軋餅的最大特色就是：軟 Q、不黏牙、每天手工製作，自產自銷。主打：牛軋餅、雪 Q 餅及牛軋糖。

禮盒選擇有皇家緞帶禮盒、大氣紅禮盒、綜合牛雪小禮盒、蛋黃軟心餅禮盒（8 入）等。

快閃專案優惠活動：

超值包 【任選買四送一】

超值包全口味均一價，原價 330 元，特價 275 元

經典牛雪禮盒，原價 450 元，特價 375 元

暢銷蛋黃軟心餅禮盒，原價 680 元，特價 575 元

三入紅禮盒，原價 970 元 ，特價 905 元

三餅合一紅禮盒，原價 1,180 元 ，特價 1,000 元

皇家緞帶禮盒特價 1,980 元 ，一次帶 2 盒，第二盒特價只要 990 元

• 友善村｜少少成分 × 滿滿安心

友善村真的很有溫度，他們把「送禮」這件事做得踏實、安心。

春豐禮讚手工餅乾禮盒：手工烘焙，不靠多餘添加，用原料本身的香氣，做出耐吃的味道，特別適合送給長輩或重視成分的人。

招牌台式馬卡龍（台卡龍）：跟法式馬卡龍不一樣，外層微酥、內裡像蛋糕般柔軟。

口味共有：原味生乳、巧克力、蜂蜜紅茶及草莓花漾。

過年圍爐／尾牙春酒，大江直接幫你想好

過年就是要聚餐啊！大江是桃園聚餐餐廳推薦的首選，因為這裡有超強回饋：餐飲刷大江聯名卡享 12%回饋金（單筆滿仟送 120 元電子現金券），真的是桃園 CP 值最高購物中心！

今日我們用餐的餐廳為新開幕的「英格莉莉」，空間以明亮木質調為主，搭配大量綠色植栽，像是把小森林直接搬進室內。

開放式吧檯設計，可以看到工作人員忙碌準備餐點，座位間距也規劃得很舒服，不論是家庭聚餐、朋友聊天，還是帶小孩來用餐，都能自在坐下來慢慢吃。

整個環境乾淨、明亮又有綠意，讓人一坐下來就不自覺放慢步調，很適合在逛街途中好好休息、享受一頓有儀式感的餐點。

我們今天點了「馬上大桔雙人套餐」，不僅菜名討吉利，餐點更是視覺與味覺的雙重饗宴！

雙人套餐有：義大利麵、燉飯、蜂蜜檸檬香烤雞翅、兩杯飲料＋甜點，整個吃下來划算也飽足。

除了雙人套餐，我們另外加點了幾道料理，一起跟大家分享。

柚見好運番茄烤雞腿義大利麵

主餐的份量相當有誠意。烤雞腿排外皮微酥、肉質軟嫩多汁，搭配濃郁卻不厚重的番茄義大利麵，酸香中帶點自然甜味。

特別的是加入了葡萄柚果粒點綴，讓整道料理在鹹香之中多了一股清爽果酸，吃起來層次分明、不容易膩口，是那種第一口就會想繼續吃下去的義大利麵。

套餐義大利麵可以+40元升級成柚見好運番茄烤雞腿義大利麵。

松露紅酒燒烤牛排燉飯

紅酒燉飯色澤誘人、米粒飽滿，吸附了紅酒與醬汁的香氣，入口是濃郁卻不厚重的風味，帶著微微酒香與松露的沉穩氣息。

上層鋪上厚切燒烤牛肉，外層微微焦香、內裡軟嫩多汁，肉香和紅酒醬汁完美融合，每一口都很有深度。表面再撒上起司絲與新鮮芝麻葉，增添清爽，讓整體層次更平衡、不顯膩口。

套餐花園燉飯可以+120元升級成松露紅酒燒烤牛排燉飯。

蜂蜜檸檬香烤雞翅

金黃微亮的外皮看起來就讓人食指大動，雞翅外層烤得恰到好處，帶著微微焦香，咬下去肉質鮮嫩多汁，完全不乾柴

蜂蜜的自然甜味與檸檬的清爽酸香交織在一起，甜中帶酸、清爽不膩，讓整體風味平衡，搭配一旁的馬鈴薯塊與沾醬一起享用，更添層次感。

英式炸魚薯條

選用肉質細緻、口感Q彈的鱈魚，裹上特製麵衣炸至金黃酥脆，咬開後熱騰騰的鮮甜魚肉在口中散開，與外層的卡滋脆度形成強烈對比。單吃或沾義式番茄醬、塔塔醬都好吃

還有搭配大人小孩都愛的脆薯，外酥內軟口感非常紮實。

桔時好運鬆餅塔

一上桌真的很有過年喜氣感，底層是小巧鬆軟的粉撲鬆餅層層堆疊，外表金黃、口感蓬鬆不乾；中間血橙卡士達，質地滑順細緻，帶著淡淡柑橘香氣。

上方鋪滿新鮮水果切片，像是橙片、草莓、藍莓點綴其間，色彩繽紛又療癒，光看就讓人心情很好。

最後淋上蜂蜜，甜度恰到好處，和血橙的微酸形成完美平衡，整體吃起來 酸甜清爽、不膩口。

可爾必思紅醋栗鐵鍋鬆餅

現點現烤的鐵鍋鬆餅一上桌就香氣四溢，外層烤到金黃微酥，輕輕切開後，裡面是柔軟又綿密的鬆餅體，熱呼呼的口感特別療癒。

搭配酸甜清爽的可爾必思醬，甜而不膩，還帶著淡淡乳香，再加上紅醋栗、綜合莓果點綴，入口時酸香、甜香與奶香交織在一起，層次感非常豐富。

草莓煉乳鐵鍋鬆餅

如果你是草莓控或螞蟻人，那這款絕對不能錯過。鐵鍋鬆餅同樣是外酥內軟的完美口感，熱鬆餅搭配新鮮草莓，還有香濃煉乳，甜度直接拉滿，但卻不死甜。

煉乳的奶香和草莓的微酸形成剛剛好的平衡，搭配鬆餅本體的蛋香與溫熱口感，每一口都很有幸福感。

繽紛水果沙拉

沙拉一上桌就讓人眼前一亮，色彩豐富得像一幅畫！

主廚選用鮮脆的綠色時蔬作為基底，大方鋪上滿滿的時令水果，包括鮮紅誘人的草莓、香甜的紅心芭樂以及點綴其中的藍莓與火龍果，每一口都能吃到自然果香的鮮甜與生菜的清脆。

蜜桔紅柚、西瓜野莓派對、鳳梨芒芒

飲料部分也都很有顏值擔當，新鮮水果搭配繽紛的色彩，光看就很療癒。

特別推薦「蜜桔紅柚」，葡萄柚果粒咬得到真材實料，結合柳橙與檸檬原汁，喝起來果香層次很豐富，酸甜比例平衡，冰涼入口特別解膩。

英格莉莉限定優惠：點購新品套餐還送價值 640 元餐券及馬年紅包袋，太划算了！

全館大改裝開幕，新櫃一間比一間猛

大江在 2025 年迎來大規模改裝，全新改裝重磅回歸，各樓層都有亮點！

1F Z 世代品牌：最具話題的年輕人一條街！

這裡簡直是 XYZ 世代爆款一網打盡！網羅超強網路人氣品牌：ROBINMAY、D+AF、AIR SPACE、YBG、RHINOSHIELD、OLENS、GRACE GIFT(1/30 開幕)。

• ASA PERFUME (全台獨家．百貨首發)：集結 Le Labo、Byredo、Diptyque 等最齊全香氛選品店。

推薦： Diptyque 玫瑰擴香精 75ml（原價 6,300 元 / 特價 4,999 元 / 限量 ）。

活動： Senteur Lab 香水（原價 3,280 元 / 嚴選價 2,999 元 / 限量 30 組）。

再加碼贈隨身香及皮革瓶。

• PROMESSA (全桃獨家)：點睛品旗下鑽飾訂製品牌，代表「承諾」之意。

推薦： 星宇鑽戒（推薦價 36,000 元起）。

活動：3/31 前預約到 PROMESSA 完成儀式感體驗並消費享月月抽 Switch 2。

• SABON： 以死海礦鹽與天然植萃為核心，融合地中海精油與植物油脂，打造溫和療癒的身心保養體驗。

推薦：璀璨茉莉光潤修護組（推薦價 3,980 元）。

活動：璀璨茉莉系列限量回歸

2F 無限風格 自由混搭：2025 最大規模改裝

全館大改裝開幕，新櫃一間比一間猛。

•DollBao (全桃獨家)：全球嬰幼兒時尚品牌，精選高品質母嬰用品，以「美好・成長・溫度」為核心，陪伴每個家庭的幸福時光。

推薦：gunite 第三代落地式沙發嬰兒陪睡床 0-6 歲贈送床邊吊飾組，（原價 15,000 元 / 會員價 12,200 元 / 限 5 組）。

活動：配合大江賀歲慶全館贈活動。

• hetras（全桃獨家快閃）：韓國藝人 GD、MINO 私藏愛牌！主打低敏、高品質香氛。

• MURFEELI (全桃獨家)： 網路熱銷 68 萬瓶洗卸露品牌！主打純素保養與質感包款。

推薦：多隔層泡芙肩背包（原價 1,880 元 / 特價 1,786 元）；掀蓋扣式長夾（原價 2,280 元/ 特價 2,166 元）。

活動：消費即贈品牌紅包袋。

2F 童裝區：新手爸媽的購物天堂，嬰童用品一站買齊

想要幫寶貝添購新裝或育兒好物，來大江 2F 準沒錯！童裝區全面升級，改裝後的空間更寬敞、品牌更齊全，帶著孩子也能輕鬆享受一站式購物的便利。

3F 下班後經濟學：戶外休閒與居家美學

以「下班後經濟學」為核心，打造了一個從居家療癒到戶外探索的無縫切換空間。

• ONEBOY HOME (南桃獨家)：從戶外機能走入居家，推出全台首創機能居家品牌。

推薦：Clo+ 輕量珍珠棉科技羽絨被（推薦價 2,350 元 ）。

活動：Clo+ 輕量珍珠棉科技羽絨被（單件 2,350 元 / 任選 2 件 4,500 元）。

• MONT-BELL： 秉持「機能美」與「輕量迅速」的專業登山品牌。

推薦：PUMORI PARKA 女款防水外套（原價 11,680 元 / 特價 8,800 元）。

活動：大江獨家 300 元 COUPON 券（單筆滿 3,000 元即可折抵）。

4F 新櫃登場：大江新風貌

• CHAKO LAB： 原創新勢力潮牌飲具，多巴胺配色的時尚首選。

推薦：不鏽鋼保溫塔塔壺（甜芋泥、白草莓、蛋黃醬、酸奶酪） 840ml（原價 1,250 元 / 推薦價 950 元）

活動：全館單筆滿 1,800 元現抵 180 元。

GBF 品牌改裝開幕：生活科技新櫃

• INSTA360 (全桃獨家)： 全球全景相機市佔第一，Apple Store 唯一合作運動相機。

推薦：Insta360 X4 Air 標準套裝（推薦價 12,200 元）

• Roborock 石頭科技 (全桃獨家)： 全球三大掃地機器人製造商，台灣掃地機器人市佔冠軍。

推薦：G30 潛行俠 全能升降極淨王者（原價 66,999 元 / 特價 34,980 元，限量 20 台）

小編發財金＋新年福袋

2026 好運到！初一至初三「小編發財金」限量發放

新年最期待的就是抽福袋跟領發財金！過年來大江，福氣領滿滿！農曆新年的重頭戲【2026 小編發財金】 2/17 (二) 初一 ~ 2/19 (四) 初三上午 11 點開始在大江 1F 中庭發放。

Step1 憑大江 FB 粉絲專頁按讚追蹤 + 分享貼文，即可領取。

Step2 每日前 30 名再憑追蹤大江官方 IG，即贈小編驚喜小禮＆玩抽紅包遊戲。

限量新年福袋：PORTER、HAPPY FACE、DREAM TREND 等櫃位都有推出，想試手氣的人一定要衝。

GBF｜DREAM TREND：葵爾雅豐盈保養組（原價 3,039 元 / 特價 2,380 元）；負離子高速溫控吹風機保養組（原價 4,572 元 / 特價 3,680 元）1/23 開始限量販售。

1F｜THEODORA'S：手錶飾品開運福袋，內容包含Hera簡約中性腕錶、真皮編織手帶、真皮牌飾磁扣手環（原價 3,868 元 / 特價 1,680 元 / 限量 10 組）1/29-2/23 限量販售。

2F｜HAPPY FACE：HAPPY 新春福箱（內容總價值 3,280 元 / 特價 1,699 元 / 限量 20 組）即日起至 2/22 限量販售。

3F｜PLAYBOY：新春包包福箱（商品價值 7,000 元/ 特價 1,500 元 / 限量 250 個）2/17 初一限量販售。

3F｜晶采時計：CITIZEN新春福袋 Wicca系列光動能女錶（商品價值 6,900-8,900 元 / 福袋價 2,480 元 / 限量 15 份）2/17 初一限量販售。

GBF 水池廣場特賣：

• 1/20–2/2｜簡單美學特賣

• 1/20–2/2｜捷鑫精品特賣

• 2/12–3/2｜省 GOGO 美妝特賣

📌 詳細活動請見【 2026 大江賀歲慶 EDM 】

大江真的是桃園最推薦的購物中心，無論是雨天躲雨、夏天吹冷氣，還是過年帶全家大小出門走春，這裡都能滿足所有人。

2026 過年走春景點首選大江，真的會逛到不想出來！你想好初一要來大江抽哪款福袋了嗎？還是想要去哪間餐廳用餐呢？

很多桃園人都說：「桃園人週末日常：上午賴床，下午大江！」，如果你春節還不知道要去哪裡拍照、吃飯、走走逛逛逛，真的很推薦來大江國際購物中心。

📍大江購物中心

• 地址： 桃園市中壢區中園路二段 501 號（桃園青埔商圈旁）

• 營業時間： 11:00-22:00 （週五六及例假日前一天至22:30）

• 官網： MetroWalk 大江購物中心

• 社群： FB 粉絲團 / IG 帳號

⚠️注意事項說明：

每個人對旅遊、景點或餐飲的體驗與感受都不同，文章僅為個人經驗分享，歡迎大家參考後自行評估是否前往。

建議出發前多查詢資訊，確保用餐或是行程更順利愉快！









































































































