來宜蘭玩，想找一間可以好好放鬆、不用趕行程的飯店，那我真的蠻推薦鄰近羅東火車站的「村却國際溫泉酒店」。

從一到飯店開始，就有一種「可以好好休息度假」的感覺，房間舒服、溫泉好泡，連用餐也不馬虎，整體住起來輕鬆，沒有壓力。

而且我自己最喜歡的，是它的視野真的很不錯，可以直接窩在房間裡泡湯看風景，什麼都不做也很療癒。

再加上他們家的早餐供應到中午12:30，可以睡到自然醒，退房後再慢慢去吃個早午餐，對想好好度假放鬆的我們來說，真的是太加分了。

宜蘭住宿推薦「村却國際溫泉酒店」早餐吃到12:30！房內雙湯池坐擁百萬景觀，明廚百匯自助餐吃到飽！



村却國際溫泉酒店鄰近羅東火車站、羅東轉運站，從後站出來，步行大約7分鐘就能抵達。

距離羅東夜市也很近，晚上想去吃個阿灶伯羊肉湯或包心粉圓走路就能到。

飯店提供多達600個室內停車位，停好車直接搭電梯進大廳，完全不用擔心下雨或找車位，不管是搭大眾運輸，還是自己開車來，都非常方便。

📍 飯店資訊｜村却國際溫泉酒店

•住址：宜蘭縣羅東鎮站東路190號

•電話：03 905 7988

•官網： 村却國際溫泉酒店

•粉絲專頁： 村却國際溫泉酒店

走進飯店大廳給人很舒服、放鬆的第一印象，挑高的空間搭配大量木質元素與溫潤石材，整體氛圍沉穩又不失質感，完全不會有壓迫感。

還有寬敞舒適的休憩沙發區，不管是等候入住、聊天休息，或單純坐著放空都很適合。

我們入住的是「雙面大景觀星隅大客房」，一進門真的會忍不住驚呼，18坪的空間超級寬敞！

最大的亮點就是那兩面採光極佳的落地窗，坐擁270度的蘭陽平原絕佳視野。

房內配置兩張大床，空間舒適，不會擁擠，不管是家庭入住，還是和朋友一起來，都能睡得很舒服。

行李攤開來也還有舒適的活動空間，晚上大家坐在桌前看電視或是躺在床上聊天、滑手機，整個氛圍都很放鬆。

房內備品與設施也很齊全，衣櫃內有浴袍、保險箱、污衣袋、體重計、衣架等。

Mini Bar擺放著咖啡杯組、玻璃杯以及精選茶包與濾掛式咖啡，還有免費飲料與零食。

如果有小小孩，飯店還能預約嬰兒用品（消毒鍋、澡盆、幼兒盥洗組），對親子來說超友善。

衛浴空間設計極具質感，結合了現代灰調石紋牆面與大片景觀窗，讓盥洗也成為一種感官享受。

乾濕分離設計，可以保持空間的乾爽與整潔，廁所區域也獨立設置，並配備高品質的免治馬桶。

最引人注目的是擁有絕佳視野的雙湯池設計。

寬敞的石造浴池緊鄰大面積落地窗，雙湯池分別為碳酸氫鈉泉（美人湯）與寶石沐浴晶鹽兩種湯池設計。

邊泡湯邊享受著窗外的景觀，真的超級浪漫！

淋浴間牆面備有大瓶裝的洗髮乳、潤髮乳及沐浴乳。另外，還有寶石沐浴晶鹽，可以享受充滿香氛的療癒時光。

陽台更是令人驚喜，一走出去就是遼闊景色，天氣好的時候還能清楚捕捉到龜山島的身影。

也貼心設有桌椅，不管是早上坐著喝杯咖啡、看看海景，還是傍晚吹著微風放空，還是拍照打卡，都非常愜意。

飯店的主要設施集中在飯店五樓。

大眾溫泉區分為男湯與女湯，還有穿泳裝的區域跟裸湯區可以選，滿足不同泡湯習慣。

兒童遊戲室貼心地分區，有專屬小小孩玩樂空間，讓爸媽能放鬆陪孩子放電。

健身房設有跑步機、腳踏車等基本器材，就算度假也能動一動。

空中戶外泳池視野很好，白天、傍晚各有不同感覺，對於喜愛玩水、游泳的人來說，這裡簡直是天堂。

入住當晚我們直接到「明廚百匯」吃自助晚餐，用餐空間很寬敞又明亮，整個環境讓人吃起來很放鬆、不吵雜。

餐點主打宜蘭在地海鮮和食材，由五星級主廚料理，選擇豐富，從新鮮的生魚片、現切爐烤牛排，到各種中式、西式、日式料理，連在地特色菜色也吃得到，很適合一家人或朋友一起來，想吃什麼都有。

海鮮控絕對不能錯過這裡的低溫冰鎮海鮮區，有鮮蝦、螃蟹與淡菜等，日料生鮮區則是現切生魚片，當天有鮭魚、旗魚和黃金鯡魚，切得不小氣。

旁邊還有握壽司和壽司可以搭配，喜歡吃日料的人在這一區就會停留很久。

由專業廚師在檯面前現場服務的現切牛排，真是太享受了。

料理種類豐富，除了各式冷熱食外，還有現做現烤披薩。

現燙青菜和現沖牛肉湯也一定要吃。

青菜是現點現燙，清爽不油膩；牛肉湯則是現沖的，湯頭很鮮，牛肉也嫩，喝完會想再來一碗。

另外還有港式蒸籠點心，像燒賣、湯包這些都是熱騰騰的，在一堆大菜之間穿插吃，意外地加分。

甜點櫃一整排看起來真的有精品甜點店的感覺，每一款都很精緻，會每個都想拿。

除了甜點之外，還有當季新鮮水果、生菜沙拉、咖啡，以及各式冷熱飲和啤酒可以搭配，最後還要留肚子給塔拉朵義式冰淇淋。



如果晚上還想小酌一下，頂樓的「The Roof 190 星空酒吧」真的不能錯過，360度的環景視野，把整個蘭陽平原的夜景一次收進眼底，燈光閃閃的，氣氛很迷人。

除了各式調酒和酒類，也有飲料可以選，搭配炸物、烤物邊吃邊聊，剛剛好，不管是情侶、朋友，還是想替一天的旅程做個漂亮收尾，來這裡坐一下，都很適合。

村却國際溫泉飯店的自助早餐「明廚百匯」從早上6:30開始供應，一直延續到中午12:30，不用為了吃早餐特地早起，真的超貼心！就算退房後再回來悠閒享用早午餐也完全沒問題。

餐廳白天採光極佳，好天氣時陽光灑落在桌面上，整個空間都充滿暖意。在明亮大器的氛圍中，一邊沐浴晨光，一邊慢慢品嚐餐點，連心情都會跟著亮起來，享受一個完美的早晨時光。

明廚百匯自助早餐延續了晚餐的豐盛與質感，不論是現沖牛肉湯暖胃，還是海鮮、壽司、小籠包，甚至連現燙青菜都能品嚐到最原始的鮮甜。

豐富多樣的選擇，讓人從第一口就感受到滿滿幸福感，可以吃得既飽足又滿足！



這趟旅程結束後，真的會覺得「選村却，是對的！」

地點方便、房間舒適又好睡，不想去大眾池，在房內就能泡湯放鬆。最貼心的是飯店懂我們想度假的心，早餐竟然可以吃到中午！退房後再慢慢散步去吃早午餐，完全不用趕時間。

如果你也想找一個可以好好放鬆，為自己跟家人充電的宜蘭飯店，村却國際溫泉飯店是不錯的選擇。

⚠️注意事項說明：

每個人對旅遊、景點或餐飲的體驗與感受都不同，文章僅為個人經驗分享，歡迎大家參考後自行評估是否前往。

建議出發前多查詢資訊，確保用餐或是行程更順利愉快！













































































































