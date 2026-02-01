京都伊根舟屋一日遊攻略｜自駕交通、舟屋食堂必吃海鮮、遊覽船餵海鷗行程全紀錄！

日本關西九天八夜自由行 Day4，我們往京都府北部前進，這天的目的地是安排關西旅遊時就決定一定要來的「伊根舟屋」。

從京都市區自駕出發，大約兩個小時左右，沿途風景慢慢從城市轉為山海景色，心情也不自覺地安靜下來。

伊根不像熱門觀光地那樣擁擠吵雜，而是一個會讓人忍不住放慢步調、一直拿起相機拍照的小漁村。

這篇文章就來記錄我們的伊根舟屋一日遊行程：伊根街道散策 → 舟屋食堂午餐 → 伊根灣遊覽船餵海鷗 → 順遊天橋立，是很推薦的關西郊區路線。

• 日本旅行網路推薦:

📶 Wifi機4G吃到飽 www.traveltobuys.com/?rcode=EEOOA

• 旅行行李箱推薦 👉 https://lhs365.com/products/nasaden-gp-all?u=23R93G

京都伊根攻略「伊根舟屋一日遊」自駕交通、舟屋食堂必吃海鮮、遊覽船餵海鷗行程全紀錄！

伊根舟屋位在京都府北部的伊根灣，行政區屬於京都府與謝郡伊根町。

因為伊根灣的潮汐落差小，加上地形是山與海之間狹長的土地，當地居民便發展出非常獨特的建築形式「舟屋」。

一樓是用來停靠船隻、整理漁網的私人碼頭，二樓才是居住空間。

📍伊根舟屋交通方式整理：

伊根的交通不算方便，但也因為這樣才能保留它原本的寧靜。

• 大眾運輸

從京都丹後鐵道宮豐線「天橋立站」下車，轉乘丹海巴士（往伊根方向）車程約60分鐘，於「伊根站」下車。

• 自駕

從宮津沿國道178號向北行駛約45分鐘

從京都縱貫高速公路 → 宮津與謝道路「與謝天橋立交流道」 下，接國道176號、178號，約45分鐘可抵達。

自駕的好處是時間彈性高，也很適合之後順遊天橋立。

整排舟屋沿著海岸線排列，現在伊根灣周邊大約有230棟舟屋，遠遠看真的很像一棟棟日式平房「漂浮」在海面上，可愛又夢幻。

伊根舟屋聚落在2005年起被指定為日本重要傳統建築物群保存地區，不只是觀光景點，更是一個仍然有人生活其中的真實漁村。

車子停好後，我們先在伊根街道慢慢散步，這裡沒有太多商店，也沒有吵雜的觀光設施，只有海、舟屋、海鷗，以及偶爾經過的居民和停泊在海上的小船。

走在這裡會有一種「時間變慢」的錯覺，很適合單純散步、拍照、發呆。

散步拍照後，肚子也餓了！中午我們到舟屋食堂用餐。

舟屋食堂位在伊根町觀光協會的二樓，位置剛好在伊根灣右側，靠窗座位可以直接看到一棟棟舟屋與海景，真的很加分。

這家店的料理很實在，是一間在地歷史悠久、熟悉伊根食材的餐廳，自2018年開始營業 以來，不管是日本旅客還是外國遊客都很喜歡。

📍餐廳資訊｜舟屋食堂

住址：京都府與佐郡伊根町平田491 2樓

電話：0772-32-0800

營業時間：早餐：8:30-10:00（僅提供簡單套餐）、午餐：11:00-15:00（最後點餐時間）、16:00 結束營業

公休日：週四

舟屋食堂最大的亮點就是它的窗邊景致，一邊吃著最新鮮的在地漁獲，一邊欣賞著窗外舟屋美景，這就是旅行中最奢華的享受。

舟屋食堂菜單提供多種定食套餐，無論是生食愛好者還是偏好熟食，這裡都能滿足你的味蕾。

如果你在11月至3月間來訪，可以選擇奢華的鰤魚涮涮鍋定食（鰤しゃぶ定食），這是伊根冬季最受矚目的鮮味。

另外，還有每日限量五份的隱藏版美食「活烏賊姿造」，也是旅程中的驚喜亮點。

丹盛り定食： 用精緻小船盛裝六種刺身，另外搭配烏龍麵、白飯以及小菜、味噌湯等。

鮭親子丼： 鮮甜的鮭魚搭配晶瑩剔透的魚卵，每一口都好滿足。一樣有附上麵條、小菜及湯。

烤魚套餐：烤魚搭配白飯以及刺身，還有小菜及味噌湯，魚皮焦香、肉質細緻，展現了最純粹的在地鮮味。

炸豬排套餐： 適合想換口味或是不敢吃生食的朋友，豬排份量厚實，我們家小朋友很喜歡。

吃飽後，我們前往搭乘伊根灣遊覽船。

整趟航程大約25 分鐘，可以從海上角度欣賞整個舟屋聚落，是用走的看不到的視角，還有最有名的活動「餵海鳥」，在購票處可以購買蝦味先來餵食海鳥。

📍伊根灣遊覽船票價：

大人：1,200日圓、兒童：600日圓（6 歲以下免費），一位大人可免費攜帶一位幼兒。

如果有要順遊天橋立的話可以購買套票，我們購票時沒注意到資訊，就沒有買套票。

購買套票除了享優惠價外，還可以免費搭乘成相寺登山巴士。

伊根灣遊覽船最讓人驚豔的不是風景，而是「餵食體驗」！

一上船無數的海鷗就開始聚集過來，甚至連體型巨大的老鷹也會跟著湊熱鬧。

我們去的那天不只海鷗多，連老鷹也超級多！

第一次與老鷹這麼近距離接觸雖然是很難得的體驗，但老鷹俯衝時的壓迫感及危險性也讓我們心驚膽顫，大家記得看到老鷹時要收一下，注意安全喔。

很多時候老鷹都是由身後過來，所以不會注意到，真的要小心，被老鷹咬到手可不是小事。

來到伊根灣無論是舟屋美景、海景還是餵食海鳥體驗都讓人有滿滿療癒感，路途雖然遙遠但真心覺得值得一遊。

回程上岸後，我們就在購票櫃台處買了伊根限定的布丁，這也是來伊根必吃的美食之一喔。

岸上這裡有很多跟著遊覽船回來的海鷗，在船上若有沒餵食完的蝦味先也可以在這裡餵食。

離開伊根後，我們順路前往天橋立，搭乘纜車到傘松公園，從高處欣賞天橋立景色，再到智恩寺參拜走走。

這樣安排完全不趕，剛好把北京都的重點一次收集，是非常美好的一日行程。

如果你也喜歡：不擁擠的景點、純樸的老街氛圍，或是海景+舟屋建築等，真的很推薦把伊根排進關西行程裡，搭配天橋立一起走，會是一趟很有記憶點的旅行。

詳細行程資訊: 日本關西九天八夜自由行,京阪神奈行程、租車資訊及日本上網SIM卡分享!

旅遊住宿優惠房價查詢

⚠️注意事項說明：

每個人對旅遊、景點或餐飲的體驗與感受都不同，文章僅為個人經驗分享，歡迎大家參考後自行評估是否前往。

建議出發前多查詢資訊，確保用餐或是行程更順利愉快！

































































































