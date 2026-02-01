南投清境小旅行，原本只是想去清境走走、看看美景，結果在滑手機時看到「禪機山仙佛寺」的照片，那日式禪風的建築、層層山景與寬闊視野，讓我整個被吸引住。

於是這趟旅行我們就先去國姓鄉，親眼看看這座被山林包圍的仙佛寺。

實際走訪後，真的有一種「值得一遊」的感覺。這裡不是那種人聲鼎沸的熱門景點，而是一個會讓人不自覺放慢腳步、講話輕聲細語的地方。

南投國姓景點「禪機山仙佛寺」宛如京都般的日式禪風秘境!

禪機山仙佛寺位在南投縣國姓鄉福龜村，地理位置較為偏僻，建議自行開車前往會比較方便，導航直接搜尋「禪機山仙佛寺」即可抵達，園區內有停車空間，不用擔心停車問題。

📍景點資訊｜禪機山仙佛寺

地址：南投縣國姓鄉長壽巷66號

電話：049-2724669

開放時間：08:00－18:00

這裡是一個完善的修行道場，但同時也很友善地對外開放，不論是想參禪、散步，或只是單純走走看看，都很適合。

拾級而上的「天梯」是許多人都會停下來拍照的地方，階梯一路向上，沿途有高掛燈籠相伴，走起來不急不徐。

進入園區後，最先感受到的不是建築，而是整體氛圍。空氣很清新，動線規劃得自在舒服，不會有壓迫感，走在其中就像是在山中散步。

天梯上方是一座水池，名為「水天如來印心歸向佛世界」，水面平靜，倒映著天空與建築，池內還有鴛鴦嬉戲。

整個園區結合了園林、雕塑與建築，不會給人過於宗教化的距離感，反而有一種可以慢慢走、慢慢看的自在感。

沿著動線往上走，依序可以見到氣勢莊嚴的「山門」，是進入修行空間的入口。接著迎面而來的是採唐式建築風格的「大雄寶殿」。

大雄寶殿左右兩側各有著易經大學及唯心博物館。

禪機山仙佛寺整個園區佔地約五公頃，背後是九份二山，前方遠望九九峰，視野非常開闊。

「極樂殿」位於大雄寶殿後方，殿內供奉西戶三聖，供大家禮佛。

這整齊排列的紅燈籠很壯觀，搭配極樂殿木造建築很有日式風情。

除了建築之外，園區內的園林景觀也非常用心，像是蓮池、龍泉、禪林、唯心園、如來園等，時間允許以及有開放的話都很值得參觀。

禪機山仙佛寺不是那種一定要「懂佛法」才能來的地方，就算只是想找個清幽的地方走走、讓腦袋放空，也會很喜歡這裡。

來南投、清境一帶旅遊，或是想找一個清幽又可以拍照的景點，這裡很值得安排進行程裡。

