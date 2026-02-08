桃園大江購物中心賀歲市集裝置藝術，檀島香港餐廳圍爐停車免費。

桃園大江購物中心 2026 賀歲裝置登場！唐代市集與萬馬奔騰造景超好拍，必吃檀島香港餐廳圍爐大餐，全年免費停車。

迎接 2026 農曆馬年，桃園最受歡迎的「大江國際購物中心」再次展現創意，在一樓中庭打造了氣勢磅礡的賀歲裝置藝術「大江南北東西市 萬馬奔騰賀新春」。今年以唐代長安城的熱鬧市集為靈感，結合賽馬跑道與年曆時間軸，營造出濃厚的過年喜氣。這裡不僅是桃園在地人的驕傲，更是全台少數提供「全年免費停車」的超佛心商場，讓遊客逛街吃飯完全無壓力。除了必拍的復古打卡點，還集結了多家知名伴手禮快閃店與全新進駐的 Z 世代潮牌。逛累了還能到 GBF 樓層品嚐道地的「檀島香港餐廳」，享受豐盛的港式圍爐大餐，絕對是春節連假全家出遊的最佳去處。

萬馬奔騰賀歲裝置，唐代市集好拍

今年大江購物中心的一樓中庭裝置藝術可說是誠意滿滿，以郎世寧的百馬圖為發想靈感，模擬出遼闊的草原牧場背景。現場巨大的「2026」字樣結合了賽馬跑道意象，象徵著時間的奔騰與新年的到來。最吸睛的莫過於仿古設計的「開市」城門與兩側的門神，充滿了唐代長安城的繁華氛圍。現場還設置了互動式的抽籤小遊戲，讓遊客在逛街之餘也能試試手氣。建議大家可以多走幾層樓，從二樓或三樓往下俯瞰，更能將整座萬馬奔騰的壯麗景致盡收眼底，隨手一拍都是充滿年味的賀歲大片。

賀歲市集伴手禮，牛軋餅花生糖迷人

拍完照當然要逛逛熱鬧的賀歲市集，這次集結了多家人氣伴手禮品牌，讓辦年貨變得輕鬆又方便。知名的「阿仁牛軋餅」推出了多款精美禮盒，主打軟 Q 不黏牙的口感，季節限定的草莓與鳳梨口味更是搶手貨。「大眼蝦」的蝦片分享箱則是追劇神器，鹹蛋黃與肉鬆口味鹹香酥脆。還有傳承四代的「古月堂」花生糖，口感香酥不黏牙，長輩小孩都喜歡。喜歡甜點的朋友則不能錯過「友善村幸福烘焙所」的台式馬卡龍，外酥內軟的蛋糕口感搭配減糖內餡，吃起來清爽無負擔，是年節送禮的最佳選擇。

檀島香港餐廳，道地港味圍爐首選

來到大江購物中心用餐，首推位於 GBF 樓層的「檀島香港餐廳」。這家擁有 85 年歷史的港式老店，門面設計融入了香港叮叮車的元素，復古又時髦。餐廳空間寬敞，非常適合多人聚餐或尾牙春酒。必點的「天王小三元」拼盤一次就能吃到叉燒、油雞與燒鴨，肉質鮮嫩入味，燒鴨皮脆肉香。新推出的「當歸白玉羊腩煲」則是秋冬溫補首選，帶皮羊腩燉煮得膠質滿滿，湯頭甘甜順口。經典的「干炒牛河」鑊氣十足，牛肉滑嫩大塊，每一口都能感受到師傅深厚的炒功，絕對是圍爐桌上不可或缺的美味。

必點極品蛋塔菠蘿包，一本萬荔珠吸睛

除了大菜，檀島的點心類表現也相當精彩。招牌的「極品蛋塔」擁有 192 層酥皮，口感鬆化蛋香濃郁；「流金菠蘿包」則夾入了鹹香拉絲的起司，邪惡又美味。造型可愛的「一本萬荔珠」外型酷似荔枝，內餡是彈牙的蝦肉，還能噴上荔枝酒增添香氣。喜歡重口味的朋友推薦嘗試「沙嗲牛肉粉絲煲」，濃郁的沙嗲醬汁帶有微辣口感，包裹著滑嫩牛肉與寬粉，超級下飯。最後再來一杯酸甜解膩的「美聲紫蘇飲」或「烏梅洛神」，為這頓豐盛的港式饗宴畫下完美的句點。

二樓童裝三樓居家，戶外品牌改裝

吃飽喝足後，別忘了逛逛改裝後煥然一新的樓層。二樓現在是爸媽們的天堂，集結了超齊全的母嬰兒童用品，其中全桃獨家的「DollBao」提供了高品質的嬰幼兒時尚選物，第三代落地式沙發陪睡床更是人氣商品。三樓則主打「下班後經濟學」，引進了全台首創的機能居家品牌「ONE BOY HOME」，將戶外機能延伸至居家生活。日本知名戶外品牌「mont-bell」也在此設立全桃園獨家櫃位，提供專業的登山裝備與服飾。無論是想添購寶貝用品還是升級居家質感，這裡都能一站滿足全家人的需求。

一樓Z世代，香氛潮牌新櫃登場

為了抓住年輕族群的目光，一樓特別打造了「最具話題的年輕人一條街」。這裡引進了全台獨家的香氛選品店「ASA PERFUME」，集結了 Le Labo、Byredo 等多個頂級香氛品牌，讓香氛控可以一站試香。還有深受年輕人喜愛的 SABON、ROBINMAY、D+AF 等網購人氣品牌實體店。科技愛好者則不能錯過 GBF 樓層的「Insta360」與「Roborock 石頭科技」全桃獨家專櫃，現場都有專業人員解說並提供實機體驗。加上過年期間各大品牌推出的限量福袋與發財金活動，來大江購物中心絕對能讓你滿載而歸。